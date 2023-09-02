Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Зеки Амдуни создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Зеки Амдуни навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля

49' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Тоттенхэм будет все-таки засчитан.

48' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Тоттенхэм

47' Мэддисон Джеймс из команды Тоттенхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Мэддисон Джеймс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Г О О О О Л - Ромеро Кристиан из команды Тоттенхэм правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

47' Пап Матар Сарр нанес удар, но тот был заблокирован.

47' Зеки Амдуни успешно блокирует удар.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Ромеро Кристиан нанес удар головой, но Джеймс Траффорд спокойно отбил мяч.

46' Мэддисон Джеймс из команды Тоттенхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Гудмундссон Йоханн получил желтую карточку от судьи

42' Пап Матар Сарр ослабляет давление, выбив мяч.

42' Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Кулушевски Деян получил желтую карточку от судьи

37' Тоттенхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Бёрнли

37' Порро Педро не смог попасть в створ ударом издали

35' Хорошую попытку сделал Пап Матар Сарр. Удар в створ, но вратарь начеку

35' Хорошую попытку сделал Мэддисон Джеймс . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Пап Матар Сарр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Мэддисон Джеймс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Берге Сандер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Тоттенхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Манор Соломон из команды Тоттенхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Судья сигнализирует, что Пап Матар Сарр из команды Тоттенхэм поставил подножку. Пострадал Зеки Амдуни

27' Кулушевски Деян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Тоттенхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Матч возобновлен

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Мэддисон Джеймс из команды Тоттенхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Тоттенхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Тоттенхэм

21' Зеки Амдуни не смог попасть в створ ударом издали

19' Удар от ворот произведет Тоттенхэм

19' Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Гудмундссон Йоханн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Хын-Мин Сон из команды Тоттенхэм

16' Удар от ворот произведет Тоттенхэм

16' Фостер Лайл оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Тоттенхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Удар от ворот произведет Бёрнли

12' Удоги Дестини выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Биссума Ив выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Удар от ворот произведет Тоттенхэм

10' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Удар от ворот произведет Бёрнли

7' Тоттенхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Тоттенхэм

6' Тоттенхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Г О О О О Л - Фостер Лайл забивает с левой ноги!

4' Колеошо Лука из команды Бёрнли своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Колеошо Лука создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Бёрнли совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Кулушевски Деян из команды Тоттенхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Зеки Амдуни из команды Бёрнли в офсайде

1' Бёрнли совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Бёрнли начинает с центра поля