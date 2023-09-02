  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024

Англия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Зрители: 21750 Главный судья: Инглэнд Даррен
Бёрнли
2:5
Конец матча
Тоттенхэм
0'
1:0
4' Гол
Фостер Лайл
1:1
16' Гол
Хын-Мин Сон
28' Желтая карточка
Сарр Пап Матар
41' Желтая карточка
Кулушевски Деян
43' Желтая карточка
Гудмундссон Йоханн
1:2
45' Гол
Ромеро Кристиан
1:3
54' Гол
Мэддисон Джеймс
57' Желтая карточка
Браунхилл Джош
1:4
63' Гол
Хын-Мин Сон
1:5
66' Гол
Хын-Мин Сон
74' Желтая карточка
Бейер Джордан
81' Желтая карточка
Хёйбьерг Пьер-Эмиль
90' Желтая карточка
Делькруа Ханнес
2:5
90' Гол
Браунхилл Джош
90'+7

Ход матча

4'
Фостер Лайл
(Колеошо Лука)
1:0
16'
1:1
Хын-Мин Сон
(Манор Соломон)
28'
 
Сарр Пап Матар
41'
 
Кулушевски Деян
43'
Гудмундссон Йоханн
 
45'
1:2
Ромеро Кристиан
46'
Делькруа Ханнес
Гудмундссон Йоханн
 
46'
Браунхилл Джош
Берге Сандер
 
54'
1:3
Мэддисон Джеймс
(Удоги Дестини)
57'
Браунхилл Джош
 
60'
Редмонд Натан
Амдуни Зеки
 
63'
1:4
Хын-Мин Сон
(Манор Соломон)
66'
1:5
Хын-Мин Сон
(Порро Педро)
68'
Ларсен Якоб-Бруун
Колеошо Лука
 
68'
 
Перишич Иван
Манор Соломон
68'
 
Хёйбьерг Пьер-Эмиль
Сарр Пап Матар
72'
 
Ришарлисон
Хын-Мин Сон
74'
Бейер Джордан
 
74'
Корк Джек
Бейер Джордан
 
81'
 
Хёйбьерг Пьер-Эмиль
86'
 
Эмерсон Жуниор
Кулушевски Деян
86'
 
Скипп Оливер
Мэддисон Джеймс
90'
Делькруа Ханнес
 
90'
Браунхилл Джош
(Каллен Джош)
2:5

Статистика матча

  • 2 Голы 5
  • 6 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 10
  • 7 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 448 Количество передач 545
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Бёрнли 3.5% (4)
X 9.6% (11)
Тоттенхэм 87% (100)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Бёрнли
4-4-2
Тоттенхэм
4-2-3-1

История личных встреч

Бёрнли
Тоттенхэм

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
100%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 12 побед

21 матч

19%
19%
62%
4 победы 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

14.3%
52.4%
33.3%
3 победы 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
3 победы 6 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
КЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
5:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
К
4:2
К
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
4:2
ПЛ
5:0
КC
3:2
КC
4:1

Голы

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.09
0.6

Среднее время на гол

82
150

Всего голов

29
14

Голов в среднем за матч

2.9
1.27

Среднее время на гол

31
70

Всего голов

41
20

Голов в среднем за матч

1.95
0.95

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

46
94

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фостер Лайл 2 0.67
Браунхилл Джош 1 0.33
Гудмундссон Йоханн 0 0
Каллен Джош 0 0
Колеошо Лука 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хын-Мин Сон 3 0.75
Мэддисон Джеймс 2 0.5
Ромеро Кристиан 2 0.5
Сарр Пап Матар 1 0.25
Эмерсон Жуниор 1 0.25
Кулушевски Деян 1 0.25
Манор Соломон 0 0
Удоги Дестини 0 0
Порро Педро 0 0

Карточки

Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зарури Анасс 0 1
Гудмундссон Йоханн 1 0
Браунхилл Джош 1 0
Каллен Джош 1 0
Берге Сандер 1 0
Делькруа Ханнес 1 0
Бейер Джордан 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перишич Иван 1 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Викарио Гульельмо 1 0
Мэддисон Джеймс 1 0
Сарр Пап Матар 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Ришарлисон 1 0
Биссума Ив 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Скипп Оливер 1 0
Удоги Дестини 1 0

Результаты матчей

Бёрнли
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Тоттенхэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
2
Бёрнли
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Тоттенхэм
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Бёрнли
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Тоттенхэм
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

3
9
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
33%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

11
4
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
18%
1
25%
1-15
2
18%
1
25%
16-30
2
18%
1
25%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

3
10
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
33%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
33%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

11
5
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
18%
1
20%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
2
18%
1
20%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Бёрнли
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Майнц - Бёрнли 1:0
Бетис - Бёрнли 1:1 Бенфика - Бёрнли 0:2 Генк - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Кардифф Сити 3:0 Бристоль Сити - Бёрнли 1:2 Блэкберн - Бёрнли 0:1 Бёрнли - КПР 1:2 Ротерхэм - Бёрнли 2:2 Рединг - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 2:0 Мидлсбро - Бёрнли 1:2 Бёрнли - Сандерленд 0:0 Манчестер Сити - Бёрнли 6:0 Халл Сити - Бёрнли 1:3 Бёрнли - Уиган 3:0 Блэкпул - Бёрнли 0:0
Тоттенхэм
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2
Барселона - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1 Лайон Сити Сейлорс - Тоттенхэм 1:5 Вест Хэм - Тоттенхэм 3:2 Лидс - Тоттенхэм 1:4 Тоттенхэм - Брентфорд 1:3 Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1 Тоттенхэм - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 1:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1

Результаты матчей

Бёрнли
Тоттенхэм

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
3 раза 75%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Бёрнли
Тоттенхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
2.
Тоттенхэм
 Заявка 4 3 1 0 11 - 4 10
3.
Вест Хэм
 Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
4.
Ливерпуль
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
6.
Брайтон
 Заявка 3 2 0 1 9 - 5 6
7.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 0 1 8 - 6 6
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
10.
Брентфорд
 Заявка 4 1 3 0 8 - 5 6
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Челси
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
13.
Фулхэм
 Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
14.
Ньюкасл
 Заявка 3 1 0 2 6 - 4 3
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
16.
Борнмут
 Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
17.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 1 3 4 - 7 1
18.
Эвертон
 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
19.
Лутон Таун
 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
20.
Бёрнли
 Заявка 3 0 0 3 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Арсенал
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Челси
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
5.
Астон Вилла
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6.
Вест Хэм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Тоттенхэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Ньюкасл
 Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
11.
Брайтон
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
12.
Брентфорд
 Заявка 3 0 3 0 5 - 5 3
13.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Лутон Таун
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Фулхэм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
20.
Бёрнли
 Заявка 3 0 0 3 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 3 2 1 0 9 - 4 7
2.
Вест Хэм
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Ливерпуль
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Фулхэм
 Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
7.
Брентфорд
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
9.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
Астон Вилла
 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
13.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
14.
Эвертон
 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
15.
Бёрнли
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ньюкасл
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Челси
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
19.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Лутон Таун
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 6 (1)
Брентфорд Мбеумо Брайан 4
Ноттингем Форест Авонийи Тайво 3 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 3 (1)
Тоттенхэм Хын-Мин Сон 3
Весь список

Топ нарушителей
Ноттингем Форест Эйна Ола 3
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 3
Челси Джексон Николас 3
Фулхэм Рим Тим 1 1
Вест Хэм Агер Наиф 1 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turf Moor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Бёрнли 3.5% (4)
    X 9.6% (11)
    Тоттенхэм 87% (100)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Бёрнли 2:5 Тоттенхэм онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бёрнли 2:5 Тоттенхэм

    Исход игры
    Бёрнли
    3.5% (4)
    Ничья
    9.6% (11)
    Тоттенхэм
    87% (100)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.61% (69)
    Меньше
    38.39% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    66.96% (75)
    Нет
    33.04% (37)
    Популярный счёт
    1:2 Тоттенхэм
    49.6% (57)
    0:1 Тоттенхэм
    14.8% (17)
    0:2 Тоттенхэм
    13.9% (16)
    1:1 Ничья
    7.8% (9)
    1:3 Тоттенхэм
    4.3% (5)
    0:3 Тоттенхэм
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    2:1 Бёрнли
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     