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  4. Премьер-лига 2023-2024

Англия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Мэдли Анди
Шеффилд Юнайтед
0:1
Первый тайм: 25'
Эвертон
0'
9' Желтая карточка
Брэнтуэйт Джерред
0:1
14' Гол
Дукуре Абдулай

Ход матча

9'
 
Брэнтуэйт Джерред
14'
0:1
Дукуре Абдулай

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 112
Шеффилд Юнайтед 26.8% (30)
X 42% (47)
Эвертон 31.3% (35)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шеффилд Юнайтед
Ничья
Эвертон
6.30
4.30
2.53
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Фодеринхэм
Уэсли
15
Ахмедходжич
Анел
12
Иган
Джон
19
Робинсон
Джек
2
Бэлдок
Джордж
21
Винисиус
Соуза
16
Норвуд
Оливер
8
Хамер
Густаво
27
Ларуси
Яссер
9
Макбарни
Оливер
10
Арчер
Камерон
1
Пикфорд
Джордан
2
Паттерсон
Нэйтан
6
Тарковски
Джеймс
32
Брэнтуэйт
Джерред
18
Янг
Эшли
37
Гарнер
Джеймс
27
Гуэйе
Идрисса
8
Онана
Амаду
10
Данджума
Арно
16
Дукуре
Абдулай
14
Гомеш
Бету
Шеффилд Юнайтед
3-5-2
Эвертон
4-4-1-1

История личных встреч

Шеффилд Юнайтед
Эвертон

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
КC
3:1

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
1.33

Среднее время на гол

0
67

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

0.6
1.2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

150
75

Бомбардиры внутри турнира

Шеффилд Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хамер Густаво 1 0.25
Богл Джейден 1 0.25
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукуре Абдулай 1 0.25

Карточки

Шеффилд Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Осула Вильям 2 0
Хе­кинг­бот­том Пол 1 0
Норвуд Оливер 1 0
Бэлдок Джордж 1 0
Иган Джон 1 0
Осборн Бен 1 0
Ахмедходжич Анел 1 0
Хамер Густаво 1 0
Винисиус Соуза 1 0
Слимане Анис 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брэнтуэйт Джерред 2 0
Паттерсон Нэйтан 1 0
Гуэйе Идрисса 1 0
Кин Майкл 1 0
Пикфорд Джордан 1 0
Гарнер Джеймс 1 0
Чермити Юссеф 1 0

Результаты матчей

Шеффилд Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Эвертон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Шеффилд Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Эвертон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
0
Шеффилд Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Эвертон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
2
40%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Шеффилд Юнайтед - Линкольн Сити 0:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1
Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3 Дерби - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Ротерхэм - Шеффилд Юнайтед 1:0 Эшторил - Шеффилд Юнайтед 0:0 Честерфилд - Шеффилд Юнайтед 0:2 Бирмингем - Шеффилд Юнайтед 1:2 Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Престон Норт Энд 4:1 Шеффилд Юнайтед - Вест Бромвич 2:0 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед - Бристоль Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед - Кардифф Сити 4:1 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Уиган 1:0 Норвич - Шеффилд Юнайтед 0:1
Эвертон
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Донкастер - Эвертон 1:2 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла - Эвертон 4:0 Эвертон - Фулхэм 0:1
Эвертон - Спортинг Л 1:0 Сток Сити - Эвертон 0:1 Болтон - Эвертон 0:0 Уиган - Эвертон 0:1 Стад де Ньон - Эвертон 1:2 Эвертон - Борнмут 1:0 Вулверхэмптон - Эвертон 1:1 Эвертон - Манчестер Сити 0:3 Брайтон - Эвертон 1:5 Лестер - Эвертон 2:2 Эвертон - Ньюкасл 1:4 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Эвертон - Фулхэм 1:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Эвертон - Тоттенхэм 1:1 Челси - Эвертон 2:2

Результаты матчей

Шеффилд Юнайтед
Эвертон

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:1
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
2 раза 67%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Шеффилд Юнайтед
Эвертон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вест Хэм
 Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
2.
Манчестер Сити
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Тоттенхэм
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Ливерпуль
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
6.
Брайтон
 Заявка 3 2 0 1 9 - 5 6
7.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 0 1 8 - 6 6
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
9.
Брентфорд
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
10.
Челси
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Фулхэм
 Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
13.
Ньюкасл
 Заявка 3 1 0 2 6 - 4 3
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
16.
Эвертон
 1:0 Заявка 4 1 0 3 1 - 6 3
17.
Борнмут
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
18.
Бёрнли
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
19.
Лутон Таун
 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 Заявка 4 0 0 4 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Челси
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Арсенал
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Астон Вилла
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Вест Хэм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Тоттенхэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Ньюкасл
 Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
11.
Брайтон
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
12.
Брентфорд
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Лутон Таун
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Фулхэм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Эвертон
 1:0 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
19.
Бёрнли
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вест Хэм
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Тоттенхэм
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Ливерпуль
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Фулхэм
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Брентфорд
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
9.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
Астон Вилла
 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
12.
Эвертон
 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
13.
Бёрнли
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ньюкасл
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Борнмут
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Челси
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
20.
Лутон Таун
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Вест Хэм Боуэн Джаррод 3 (1)
Ноттингем Форест Авонийи Тайво 3
Брайтон Марч Соломон 3
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 3
Брентфорд Мбеумо Брайан 3
Весь список

Топ нарушителей
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 3
Фулхэм Рим Тим 1 1
Вест Хэм Агер Наиф 1 1
Арсенал Томиясу Такэхиро 1 1
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 1
Весь список
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      BetBoom
      2.43 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 112
    Шеффилд Юнайтед 26.8% (30)
    X 42% (47)
    Эвертон 31.3% (35)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Шеффилд Юнайтед
    Ничья
    Эвертон
    6.30
    4.30
    2.53
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон

    Исход игры
    Шеффилд Юнайтед
    26.8% (30)
    Ничья
    42% (47)
    Эвертон
    31.3% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.45% (39)
    Меньше
    64.55% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    74.55% (82)
    Нет
    25.45% (28)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.3% (44)
    1:2 Эвертон
    16.1% (18)
    2:1 Шеффилд Юнайтед
    13.4% (15)
    0:1 Эвертон
    11.6% (13)
    1:0 Шеффилд Юнайтед
    9.8% (11)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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