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  4. Премьер-лига 2023-2024

Англия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Зрители: 31124 Главный судья: Мэдли Анди
Шеффилд Юнайтед
2:2
Конец матча
Эвертон
0'
9' Желтая карточка
Брэнтуэйт Джерред
0:1
14' Гол
Дукуре Абдулай
1:1
33' Гол
Арчер Камерон
2:1
45' Гол в свои ворота
Пикфорд Джордан
49' Желтая карточка
Ахмедходжич Анел
2:2
55' Гол
Данджума Арно
73' Желтая карточка
Дукуре Абдулай
90'+9

Ход матча

9'
 
Брэнтуэйт Джерред
14'
0:1
Дукуре Абдулай
33'
Арчер Камерон
(Макбарни Оливер)
1:1
45'
Пикфорд Джордан
2:1
49'
Ахмедходжич Анел
 
55'
2:2
Данджума Арно
(Паттерсон Нэйтан)
68'
Томас Люк
Ларуси Яссер
 
68'
Башам Крис
Иган Джон
 
73'
 
Дукуре Абдулай
75'
 
Макнил Дуайт
Гарнер Джеймс
75'
Траоре Бени
Арчер Камерон
 
90'
 
Годфри Бен
Тарковски Джеймс

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 377 Количество передач 453
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 112
Шеффилд Юнайтед 26.8% (30)
X 42% (47)
Эвертон 31.3% (35)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Фодеринхэм
Уэсли
15
Ахмедходжич
Анел
12
Иган
Джон
19
Робинсон
Джек
2
Бэлдок
Джордж
21
Винисиус
Соуза
16
Норвуд
Оливер
8
Хамер
Густаво
27
Ларуси
Яссер
9
Макбарни
Оливер
10
Арчер
Камерон
1
Пикфорд
Джордан
2
Паттерсон
Нэйтан
6
Тарковски
Джеймс
32
Брэнтуэйт
Джерред
18
Янг
Эшли
37
Гарнер
Джеймс
27
Гуэйе
Идрисса
8
Онана
Амаду
10
Данджума
Арно
16
Дукуре
Абдулай
14
Гомеш
Бету
Шеффилд Юнайтед
3-5-2
Эвертон
4-4-1-1

История личных встреч

Шеффилд Юнайтед
Эвертон

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
КC
3:1

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
1.33

Среднее время на гол

0
67

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

0.6
1.2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

150
75

Бомбардиры внутри турнира

Шеффилд Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хамер Густаво 1 0.25
Богл Джейден 1 0.25
Арчер Камерон 1 0.25
Макбарни Оливер 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукуре Абдулай 1 0.25
Данджума Арно 1 0.25
Паттерсон Нэйтан 0 0

Карточки

Шеффилд Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ахмедходжич Анел 2 0
Осула Вильям 2 0
Хе­кинг­бот­том Пол 1 0
Норвуд Оливер 1 0
Бэлдок Джордж 1 0
Иган Джон 1 0
Осборн Бен 1 0
Хамер Густаво 1 0
Винисиус Соуза 1 0
Слимане Анис 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брэнтуэйт Джерред 2 0
Паттерсон Нэйтан 1 0
Гуэйе Идрисса 1 0
Дукуре Абдулай 1 0
Кин Майкл 1 0
Пикфорд Джордан 1 0
Гарнер Джеймс 1 0
Чермити Юссеф 1 0

Результаты матчей

Шеффилд Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Эвертон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Шеффилд Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Эвертон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
0
Шеффилд Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Эвертон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Шеффилд Юнайтед - Линкольн Сити 0:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1
Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3 Дерби - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Ротерхэм - Шеффилд Юнайтед 1:0 Эшторил - Шеффилд Юнайтед 0:0 Честерфилд - Шеффилд Юнайтед 0:2 Бирмингем - Шеффилд Юнайтед 1:2 Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Престон Норт Энд 4:1 Шеффилд Юнайтед - Вест Бромвич 2:0 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед - Бристоль Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед - Кардифф Сити 4:1 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Уиган 1:0 Норвич - Шеффилд Юнайтед 0:1
Эвертон
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Донкастер - Эвертон 1:2 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла - Эвертон 4:0 Эвертон - Фулхэм 0:1
Эвертон - Спортинг Л 1:0 Сток Сити - Эвертон 0:1 Болтон - Эвертон 0:0 Уиган - Эвертон 0:1 Стад де Ньон - Эвертон 1:2 Эвертон - Борнмут 1:0 Вулверхэмптон - Эвертон 1:1 Эвертон - Манчестер Сити 0:3 Брайтон - Эвертон 1:5 Лестер - Эвертон 2:2 Эвертон - Ньюкасл 1:4 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Эвертон - Фулхэм 1:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Эвертон - Тоттенхэм 1:1 Челси - Эвертон 2:2

Результаты матчей

Шеффилд Юнайтед
Эвертон

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Шеффилд Юнайтед
Эвертон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1
3
1.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вест Хэм
 Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
2.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
Брентфорд
 1:0 Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
4.
Ливерпуль
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
6.
Тоттенхэм
 0:1 Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
7.
Брайтон
 Заявка 3 2 0 1 9 - 5 6
8.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 0 1 8 - 6 6
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
10.
Челси
 0:0 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
11.
Фулхэм
 0:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
13.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
14.
Ньюкасл
 Заявка 3 1 0 2 6 - 4 3
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
16.
Бёрнли
 1:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
17.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 1 3 4 - 7 1
18.
Борнмут
 0:1 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
19.
Эвертон
 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
20.
Лутон Таун
 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Челси
 0:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
3.
Брентфорд
 1:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
4.
Арсенал
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Астон Вилла
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
7.
Вест Хэм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Тоттенхэм
 0:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Ньюкасл
 Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
12.
Брайтон
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
13.
Бёрнли
 1:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
14.
Борнмут
 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
Лутон Таун
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
19.
Фулхэм
 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вест Хэм
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Фулхэм
 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Ливерпуль
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Тоттенхэм
 0:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
7.
Брентфорд
 1:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
9.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
Астон Вилла
 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
12.
Эвертон
 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
13.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
14.
Бёрнли
 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ньюкасл
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Челси
 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
19.
Борнмут
 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Лутон Таун
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
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Топ бомбардиров
Вест Хэм Боуэн Джаррод 3 (1)
Ноттингем Форест Авонийи Тайво 3
Брайтон Марч Соломон 3
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 3
Брентфорд Мбеумо Брайан 3
Весь список

Топ нарушителей
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 3
Фулхэм Рим Тим 1 1
Вест Хэм Агер Наиф 1 1
Арсенал Томиясу Такэхиро 1 1
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 1
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    Прогнозы 112
    Шеффилд Юнайтед 26.8% (30)
    X 42% (47)
    Эвертон 31.3% (35)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед 2:2 Эвертон

    Исход игры
    Шеффилд Юнайтед
    26.8% (30)
    Ничья
    42% (47)
    Эвертон
    31.3% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.45% (39)
    Меньше
    64.55% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    74.55% (82)
    Нет
    25.45% (28)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.3% (44)
    1:2 Эвертон
    16.1% (18)
    2:1 Шеффилд Юнайтед
    13.4% (15)
    0:1 Эвертон
    11.6% (13)
    1:0 Шеффилд Юнайтед
    9.8% (11)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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