Тур: 4. Стадион: Брэмолл Лейн. Зрители: 31124 Главный судья: Мэдли Анди
2:2
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаБрэнтуэйт Джерред
0:1
14' ГолДукуре Абдулай
1:1
33' ГолАрчер Камерон
2:1
45' Гол в свои воротаПикфорд Джордан
49' Желтая карточкаАхмедходжич Анел
2:2
55' ГолДанджума Арно
73' Желтая карточкаДукуре Абдулай
90'+9
Ход матча
14'
0:1
33'
1:1
45'
2:1
49'
55'
68'
73'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
3 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 6
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
377 Количество передач 453
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Иган
Джон
27
Ларуси
Яссер
18
Янг
Эшли
14
Гомеш
Бету
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Иган ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ларуси ЯссерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Томас ЛюкПолузащитник
-
20 Богл ДжейденПолузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
-
11 Траоре БениНападающий
-
32 Осула ВильямНападающий
-
Главный тренер: Хекингботтом Пол
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Янг ЭшлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гомеш БетуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Годфри БенЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Шеффилд Юнайтед
Эвертон
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
5 матчей
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
1.33
Среднее время на гол
0
67
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
0.6
1.2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
150
75
Бомбардиры внутри турнира
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хамер Густаво
|1
|0.25
|Богл Джейден
|1
|0.25
|Арчер Камерон
|1
|0.25
|Макбарни Оливер
|0
|0
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дукуре Абдулай
|1
|0.25
|Данджума Арно
|1
|0.25
|Паттерсон Нэйтан
|0
|0
Карточки
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ахмедходжич Анел
|2
|0
|Осула Вильям
|2
|0
|Хекингботтом Пол
|1
|0
|Норвуд Оливер
|1
|0
|Бэлдок Джордж
|1
|0
|Иган Джон
|1
|0
|Осборн Бен
|1
|0
|Хамер Густаво
|1
|0
|Винисиус Соуза
|1
|0
|Слимане Анис
|1
|0
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брэнтуэйт Джерред
|2
|0
|Паттерсон Нэйтан
|1
|0
|Гуэйе Идрисса
|1
|0
|Дукуре Абдулай
|1
|0
|Кин Майкл
|1
|0
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|Гарнер Джеймс
|1
|0
|Чермити Юссеф
|1
|0
Результаты матчей
Шеффилд Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Эвертон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Шеффилд Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Эвертон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
0
Шеффилд Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Эвертон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
2
25%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Шеффилд Юнайтед - Линкольн Сити 0:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1
Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3 Дерби - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Ротерхэм - Шеффилд Юнайтед 1:0 Эшторил - Шеффилд Юнайтед 0:0 Честерфилд - Шеффилд Юнайтед 0:2 Бирмингем - Шеффилд Юнайтед 1:2 Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Престон Норт Энд 4:1 Шеффилд Юнайтед - Вест Бромвич 2:0 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед - Бристоль Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед - Кардифф Сити 4:1 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Уиган 1:0 Норвич - Шеффилд Юнайтед 0:1
Эвертон
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Донкастер - Эвертон 1:2 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла - Эвертон 4:0 Эвертон - Фулхэм 0:1
Эвертон - Спортинг Л 1:0 Сток Сити - Эвертон 0:1 Болтон - Эвертон 0:0 Уиган - Эвертон 0:1 Стад де Ньон - Эвертон 1:2 Эвертон - Борнмут 1:0 Вулверхэмптон - Эвертон 1:1 Эвертон - Манчестер Сити 0:3 Брайтон - Эвертон 1:5 Лестер - Эвертон 2:2 Эвертон - Ньюкасл 1:4 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Эвертон - Фулхэм 1:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Эвертон - Тоттенхэм 1:1 Челси - Эвертон 2:2
Результаты матчей
Шеффилд Юнайтед
Эвертон
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Шеффилд Юнайтед
Эвертон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|2.
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|3.
|1:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|6.
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 5
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|10.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|11.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|13.
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 4
|3
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|16.
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|18.
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|3.
|1:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|9.
|0:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|13.
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|14.
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|19.
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|7.
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|13.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|1:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|19.
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|3 (1)
|Ноттингем Форест
|Авонийи Тайво
|3
|Брайтон
|Марч Соломон
|3
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|3
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|3
|Вест Хэм
|Эмерсон Палмиери
|3
|Фулхэм
|Рим Тим
|1 1
|Вест Хэм
|Агер Наиф
|1 1
|Арсенал
|Томиясу Такэхиро
|1 1
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед 2:2 Эвертон
Исход игры
Шеффилд Юнайтед
26.8% (30)
Ничья
42% (47)
Эвертон
31.3% (35)
Тотал 2.5
Больше
35.45% (39)
Меньше
64.55% (71)
Обе команды забьют
Да
74.55% (82)
Нет
25.45% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.3% (44)
1:2 Эвертон
16.1% (18)
2:1 Шеффилд Юнайтед
13.4% (15)
0:1 Эвертон
11.6% (13)
1:0 Шеффилд Юнайтед
9.8% (11)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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