Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Игрок из команды Шеффилд Юнайтед делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

92' Матч возобновлен

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Ох, нехорошо это выглядит. Тарковски Джеймс получил травму и медбригада забирает его с поля.

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Шеффилд Юнайтед идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Ахмедходжич Анел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Сегодняшная посещаемость составляет 31124 болельщиков

87' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Ахмедходжич Анел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Дукуре Абдулай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Янг Эшли бьет со штрафного в створ, но Уэсли Фодерингем держит все под контролем

77' Удар от ворот произведет Эвертон

76' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Тактическая замена. Камерон Арчер уходит с поля и его заменяет Траоре Бени

73' Дукуре Абдулай получил желтую карточку от судьи

73' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Хорошую попытку сделал Люк Томас. Удар в створ, но вратарь начеку

70' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Макбарни Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Матч возобновлен

68' Яссер Ларуси получил травму и заменен. Люк Томас выходит на поле.

66' Яссер Ларуси на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Матч возобновлен

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Гарнер Джеймс наказан за толчок Яссер Ларуси

62' Яссер Ларуси наказан за толчок Онана Амаду

61' Хамер Густаво навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Удар от ворот произведет Эвертон

58' Яссер Ларуси оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Винисиус Соуза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Гуэйе Идрисса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Дукуре Абдулай пробует нанести удар издали, но Уэсли Фодерингем держит все под контролем

55' Г О О О О Л - Данджума Арно забивает с левой ноги!

55' Паттерсон Нэйтан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Янг Эшли навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Данджума Арно пробил со штрафного прямо в стенку

50' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Эвертон пробьет пенальти!

49' Ахмедходжич Анел получил желтую карточку от судьи

49' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Эвертон

48' Гомеш Бету создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Матч возобновлен

46' Брэнтуэйт Джерред на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Гомеш Бету оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.