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  4. Премьер-лига 2023-2024

Англия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Брайтон
 
Позже
Ньюкасл
Прогнозы 115
Брайтон 20% (23)
X 36.5% (42)
Ньюкасл 43.5% (50)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брайтон
Ничья
Ньюкасл
2.76
4.00
2.85
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Вербрюгген
Барт
34
Вельтман
Йоел
29
Ван
Хекке
Ян-Поль
5
Данк
Льюис
30
Эступиньян
Первис
13
Гросс
Паскаль
11
Гилмор
Билли
7
Марч
Соломон
9
Педро
Жоао
22
Митома
Каору
28
Фергюсон
Эван
22
Поуп
Ник
2
Триппьер
Киран
5
Шёр
Фабиан
33
Бёрн
Дэн
13
Таргетт
Мэтт
8
Тонали
Сандро
39
Гимараэс
Бруно
7
Жоэлинтон
24
Альмирон
Мигель
14
Исак
Александр
10
Гордон
Энтони
Брайтон
4-2-3-1
Ньюкасл
4-3-3

История личных встреч

Брайтон
Ньюкасл

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

17 матчей

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
Ч
1:2
Ч
2:0
К
2:0
К
1:0

Голы

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.1
0.86

Среднее время на гол

81
105

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.14
0.6

Среднее время на гол

78
150

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

1.12
0.71

Тотал матчей

2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

80
127

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марч Соломон 3 1
Эступиньян Первис 1 0.33
Митома Каору 1 0.33
Гросс Паскаль 1 0.33
Фергюсон Эван 1 0.33
Саймон Адингра 1 0.33
Педро Жоао 1 (1) 0.33
Энсисо Хулио 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исак Александр 2 0.67
Барнс Харви 1 0.33
Гордон Энтони 1 0.33
Уилсон Каллум 1 0.33
Тонали Сандро 1 0.33
Мёрфи Джейкоб 0 0
Ботман Свен 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эступиньян Первис 2 0
Митома Каору 2 0
Милнер Джеймс 1 0
Гросс Паскаль 1 0
Педро Жоао 1 0
Энсисо Хулио 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тонали Сандро 2 0
Гордон Энтони 2 0
Гимараэс Бруно 2 0
Триппьер Киран 1 0
Жоэлинтон 1 0
Барнс Харви 1 0
Ботман Свен 1 0

Результаты матчей

Брайтон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ньюкасл
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
0
Брайтон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ньюкасл
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
5
Брайтон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Ньюкасл
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

9
6
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
11%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
33%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Брайтон - Вест Хэм 1:3 Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Брайтон - Лутон Таун 4:1 Брайтон - Райо Вальекано 1:1
Брайтон - Ньюкасл 1:2 Брентфорд - Брайтон 0:2 Челси - Брайтон 4:3 Астон Вилла - Брайтон 2:1 Брайтон - Манчестер Сити 1:1 Брайтон - Саутгемптон 3:1 Ньюкасл - Брайтон 4:1 Арсенал - Брайтон 0:3 Брайтон - Эвертон 1:5 Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Вулверхэмптон 6:0 Ноттингем Форест - Брайтон 3:1 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 Челси - Брайтон 1:2 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Борнмут - Брайтон 0:2
Ньюкасл
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ньюкасл - Ливерпуль 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1 Ньюкасл - Вильярреал 4:0
Ньюкасл - Фиорентина 2:0 Брайтон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Челси 1:1 Ньюкасл - Астон Вилла 3:3 Рейнджерс - Ньюкасл 1:2 Гейтсхед - Ньюкасл 2:3 Челси - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Лестер 0:0 Ньюкасл - Брайтон 4:1 Лидс - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - Арсенал 0:2 Ньюкасл - Саутгемптон 3:1 Эвертон - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1 Астон Вилла - Ньюкасл 3:0 Брентфорд - Ньюкасл 1:2

Результаты матчей

Брайтон
Ньюкасл

Точный счет

1:3
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:4
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

4
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Брайтон
Ньюкасл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1
1
1
3.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2
1
2.5
1
2
2
1
3.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
2.
Тоттенхэм
 Заявка 4 3 1 0 11 - 4 10
3.
Вест Хэм
 Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
4.
Ливерпуль
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
6.
Брайтон
 Заявка 3 2 0 1 9 - 5 6
7.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 0 1 8 - 6 6
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
10.
Брентфорд
 Заявка 4 1 3 0 8 - 5 6
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Челси
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
13.
Фулхэм
 Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
14.
Ньюкасл
 Заявка 3 1 0 2 6 - 4 3
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
16.
Борнмут
 Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
17.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 1 3 4 - 7 1
18.
Эвертон
 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
19.
Лутон Таун
 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
20.
Бёрнли
 Заявка 3 0 0 3 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Арсенал
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Челси
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
5.
Астон Вилла
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6.
Вест Хэм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Тоттенхэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Ньюкасл
 Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
11.
Брайтон
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
12.
Брентфорд
 Заявка 3 0 3 0 5 - 5 3
13.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Лутон Таун
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Фулхэм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
20.
Бёрнли
 Заявка 3 0 0 3 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 3 2 1 0 9 - 4 7
2.
Вест Хэм
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Ливерпуль
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Фулхэм
 Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
7.
Брентфорд
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
9.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
Астон Вилла
 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
13.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
14.
Эвертон
 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
15.
Бёрнли
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ньюкасл
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Челси
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
19.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Лутон Таун
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 6 (1)
Брентфорд Мбеумо Брайан 4
Ноттингем Форест Авонийи Тайво 3 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 3 (1)
Тоттенхэм Хын-Мин Сон 3
Весь список

Топ нарушителей
Ноттингем Форест Эйна Ола 3
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 3
Челси Джексон Николас 3
Фулхэм Рим Тим 1 1
Вест Хэм Агер Наиф 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Ньюкасл от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 сентября 2023, осталось 13 минут.

    Главный судья: Эттуэлл Стюарт

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 41% завершится победой Брайтон.
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    • Прогнозы 115
    Брайтон 20% (23)
    X 36.5% (42)
    Ньюкасл 43.5% (50)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брайтон
    Ничья
    Ньюкасл
    2.76
    4.00
    2.85
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брайтон - Ньюкасл

    Исход игры
    Брайтон
    20% (23)
    Ничья
    36.5% (42)
    Ньюкасл
    43.5% (50)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.77% (67)
    Меньше
    41.23% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    85.09% (97)
    Нет
    14.91% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Ньюкасл
    31.3% (36)
    1:1 Ничья
    27.8% (32)
    2:1 Брайтон
    15.7% (18)
    2:2 Ничья
    6.1% (7)
    0:1 Ньюкасл
    3.5% (4)
    0:2 Ньюкасл
    3.5% (4)
    1:0 Брайтон
    3.5% (4)
    2:3 Ньюкасл
    1.7% (2)
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