Первый тайм

12' Неудачно корнер разыграли лондонцы, и смогли отбиться от наступления соперника сейчас игроки "Сити". Мяч вылетает за пределы футбольного поля.

11' Идет сейчас навес от Кэрни на партнера. Но Аке отрабатывает в обороне, помогает и Аканджи. Мяч улетает на угловой. Не торопится стандарт разыгрывать коллектив "дачников".

10' Аке в подкате сейчас после неточного паса Родри играл. В итоге сферу подальше от собственной рамки выбивает игрок манчестерской команды.

9' Продолжает манчестерский коллектив искать ключики к обороне соперника. Но не все так просто. На расслабоне некотором действуют игроки Гвардиолы.

7' Докю, кстати говоря, в предыдущей ситуации подавал мяч и заработал корнер. Ну, а этот самый угловой Фоден разыграл. Докю получил мяч от партнера, но не смог довести снаряд до партнера.

6' Первый угловой сейчас манчестерцы смогли заработать за счет своей активности перед воротами соперника. Посмотрим, что придумают горожане со стандарта.