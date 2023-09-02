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  4. Премьер-лига 2023-2024

Англия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Манчестер Сити
0:0
Первый тайм: 14'
Фулхэм
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Прогнозы 117
Манчестер Сити 96.6% (113)
X 0.9% (1)
Фулхэм 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Фулхэм
7.80
8.54
21.00
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
3
Диаш
Рубен
25
Аканджи
Мануэль
6
Аке
Натан
16
Родри
Эрнандес
8
Ковачич
Матео
11
Докю
Жереми
19
Альварес
Хулиан
47
Фоден
Фил
9
Холанн
Эрлинг
17
Лено
Бернд
2
Тете
Кенни
31
Диоп
Исса
13
Рим
Тим
33
Робинсон
Энтони
18
Перейра
Андреас
6
Рид
Харрисон
10
Кэрни
Том
8
Уилсон
Гарри
7
Хименес
Рауль
14
Рид
Бобби
Манчестер Сити
4-2-3-1
Фулхэм
4-3-3

История личных встреч

Манчестер Сити
Фулхэм

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.9%
10.5%
31.6%
11 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

125%
0 побед 5 ничьих 5 побед

23 матча

73.9%
17.4%
8.7%
17 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

73.9%
21.7%
4.4%
17 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

47.8%
30.4%
21.8%
11 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
К
4:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
К
4:0
ПЛ
0:2
КЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
5:0
ПЛ
2:4
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
КC
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3

Голы

Всего голов

35
22

Голов в среднем за матч

2.5
2.44

Среднее время на гол

36
36

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

1
0.86

Среднее время на гол

90
105

Всего голов

44
34

Голов в среднем за матч

1.91
1.48

Тотал матчей

2.5
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

47
60

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 3 1
Родри Эрнандес 2 0.67
Альварес Хулиан 1 0.33
Фоден Фил 0 0
Грилиш Джек 0 0
Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рид Бобби 1 0.33
Перейра Андреас 1 0.33
Пальинья Жоау 1 0.33
Рид Харрисон 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Хулиан 1 0
Хосеп Гвардиола 1 0
Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рим Тим 1 1
Угелумба Кэлвин 1 1
Тете Кенни 2 0
Марку Силва 2 0
Виллиан Боргес 1 0
Хименес Рауль 1 0
Родак Марек 1 0
Рид Харрисон 1 0
Лукич Саша 1 0
Пальинья Жоау 1 0

Результаты матчей

Манчестер Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фулхэм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Манчестер Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Фулхэм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

5
0
Манчестер Сити
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Фулхэм
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

5
2

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
17%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0 Манчестер Сити - Севилья 1:1 Бёрнли - Манчестер Сити 0:3
Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Манчестер Сити - Атлетико М 1:2 Бавария - Манчестер Сити 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Манчестер Сити 3:5 Манчестер Сити - Интер Милан 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 1:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Эвертон - Манчестер Сити 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лидс 2:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 Фулхэм - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Арсенал 4:1
Фулхэм
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Арсенал - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Брентфорд 0:3 Эвертон - Фулхэм 0:1
Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Челси - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Астон Вилла 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Кристал Пэлас 2:2 Саутгемптон - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Лестер 5:3 Ливерпуль - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:3 Фулхэм - Вест Хэм 0:1 Борнмут - Фулхэм 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1

Результаты матчей

Манчестер Сити
Фулхэм

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Фулхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вест Хэм
 Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
2.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
Брентфорд
 1:0 Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
4.
Ливерпуль
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
6.
Тоттенхэм
 0:1 Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
7.
Брайтон
 Заявка 3 2 0 1 9 - 5 6
8.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 0 1 8 - 6 6
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
10.
Челси
 0:0 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
11.
Фулхэм
 0:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
13.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
14.
Ньюкасл
 Заявка 3 1 0 2 6 - 4 3
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
16.
Бёрнли
 1:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
17.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 1 3 4 - 7 1
18.
Борнмут
 0:1 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
19.
Эвертон
 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
20.
Лутон Таун
 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Челси
 0:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
3.
Брентфорд
 1:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
4.
Арсенал
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Астон Вилла
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
7.
Вест Хэм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Тоттенхэм
 0:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Ньюкасл
 Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
12.
Брайтон
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
13.
Бёрнли
 1:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
14.
Борнмут
 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
Лутон Таун
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
19.
Фулхэм
 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вест Хэм
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Фулхэм
 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Ливерпуль
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Тоттенхэм
 0:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
7.
Брентфорд
 1:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
9.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
Астон Вилла
 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
12.
Эвертон
 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
13.
Ноттингем Форест
 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
14.
Бёрнли
 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ньюкасл
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Челси
 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
19.
Борнмут
 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Лутон Таун
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Вест Хэм Боуэн Джаррод 3 (1)
Ноттингем Форест Авонийи Тайво 3
Брайтон Марч Соломон 3
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 3
Брентфорд Мбеумо Брайан 3
Весь список

Топ нарушителей
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 3
Фулхэм Рим Тим 1 1
Вест Хэм Агер Наиф 1 1
Арсенал Томиясу Такэхиро 1 1
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 12'
    Неудачно корнер разыграли лондонцы, и смогли отбиться от наступления соперника сейчас игроки "Сити". Мяч вылетает за пределы футбольного поля. 
  • Угловой
    11'
    Идет сейчас навес от Кэрни на партнера. Но Аке отрабатывает в обороне, помогает и Аканджи. Мяч улетает на угловой. Не торопится стандарт разыгрывать коллектив "дачников". 
  • 10'
    Аке в подкате сейчас после неточного паса Родри играл. В итоге сферу подальше от собственной рамки выбивает игрок манчестерской команды. 
  • 9'
    Продолжает манчестерский коллектив искать ключики к обороне соперника. Но не все так просто. На расслабоне некотором действуют игроки Гвардиолы. 
  • 7'
    Докю, кстати говоря, в предыдущей ситуации подавал мяч и заработал корнер. Ну, а этот самый угловой Фоден разыграл. Докю получил мяч от партнера, но не смог довести снаряд до партнера. 
  • Угловой
    6'
    Первый угловой сейчас манчестерцы смогли заработать за счет своей активности перед воротами соперника. Посмотрим, что придумают горожане со стандарта. 
  • 5'
    Пока спокойно владеет мячом "Манчестер Сити". В атаке себя попытались проявить манчестерцы, но Тете сыграл в мяч уверенно и надежно. 
  • Фол, нарушение
    3'
    Против Докю грубовато было сыграно. Фол случился в центре поля. Игроки "Манчестер Сити" не торопятся возвращать мяч в игру и лететь в атаку. 
  • 2'
    Футболисты "Манчестер Сити" вышли сегодня на футбольный газон в бело-голубых цветах, а игроки "Фулхэма" предстали в черном обмундировании.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала встреча в Манчестере! Удачи соперникам, и пусть в это матче победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Etihad Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 67 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Манчестер Сити 0:0 Фулхэм

Исход игры
Манчестер Сити
96.6% (113)
Ничья
0.9% (1)
Фулхэм
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
62.04% (67)
Меньше
37.96% (41)
Обе команды забьют
Да
39.81% (43)
Нет
60.19% (65)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Сити
31.6% (37)
3:1 Манчестер Сити
20.5% (24)
3:0 Манчестер Сити
17.9% (21)
2:1 Манчестер Сити
12.8% (15)
1:0 Манчестер Сити
3.4% (4)
4:0 Манчестер Сити
2.6% (3)
4:1 Манчестер Сити
2.6% (3)
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