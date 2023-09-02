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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 22. Стадион: .
Вернаму
1:0
Первый тайм: 45+'
Эльфсборг
0'
29' Красная карточка
Вальдимарссон Хакон-Рабн
1:0
39' Гол
Адеми Альбион

Ход матча

29'
 
Вальдимарссон Хакон-Рабн
39'
Адеми Альбион
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вернаму
Ничья
Эльфсборг
4.58
3.95
4.80
Все Коэффициенты
1
Рашид
Джонатан
5
Ларссон
Виктор
25
Эрикссон
Виктор
24
Грозданич
Эмин
3
Берг
Виктор
9
Йоханссон
Оскар
6
Hampus
Naesstroem
18
Оливейра
Вендерсон
22
Терн
Симон
10
Зелькович
Айдин
8
Адеми
Альбион
30
Вальдимарссон
Хакон-Рабн
13
Ларссон
Йохан
8
Хольмен
Себастьян
29
Buhari
Ibrahim
21
Боман
Андре
26
Emmanuel
Boateng2
10
Michael
Baidoo
6
Бальдюрссон
Андри-Фаннар
19
Оккельс
Йеппе
11
Гудьонсен
Свейнн
18
Касем
Ахмед
Вернаму
4-4-2
Эльфсборг
4-3-3

История личных встреч

Вернаму
Эльфсборг

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

История матчей

А
2:0
А
1:1
А
4:1
К
2:2
К
3:3
ШК
0:1

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2.67
1.67

Среднее время на гол

33
54

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

2
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

45
67

Бомбардиры внутри турнира

Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энгвалль Густав 7 0.32
Йоханссон Оскар 3 0.14
Бастос Марко 3 (1) 0.14
Терн Симон 1 0.05
Адеми Альбион 1 0.05
Hampus Naesstroem 1 0.05
Берг Виктор 1 0.05
Albin Lohikangas 1 0.05
Зелькович Айдин 1 0.05
Бечирович Эдвин 1 0.05
Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оккельс Йеппе 9 (1) 0.41
Ондрейка Якоб 7 0.32
Гудьонсен Свейнн 7 0.32
Бернхардссон Александер 5 0.23
Ларссон Йохан 3 0.14
Michael Baidoo 3 0.14
Фрик Пер 2 0.09
Лагербильке Густав 2 0.09
Касем Ахмед 1 0.05
Хульт Никлас 1 0.05
Лав Джек Купер 1 0.05
Рёмер Андре 1 0.05
Седерберг Ноа 1 0.05
Emmanuel Boateng2 0 0
Besfort Zeneli 0 0

Карточки

Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зелькович Айдин 3 0
Эрикссон Виктор 3 0
Ларссон Виктор 3 0
Evaldo Neto 1 1
Грозданич Эмин 2 0
Оливейра Вендерсон 2 0
Hampus Naesstroem 2 0
Frank Junior Adjei 2 0
Винст Фредди 1 0
Энгвалль Густав 1 0
Бастос Марко 1 0
Albin Lohikangas 1 0
Берг Виктор 1 0
Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michael Baidoo 5 0
Хульт Никлас 4 0
Рёмер Андре 4 0
Лагербильке Густав 4 0
Хольмен Себастьян 3 0
Emmanuel Boateng2 3 0
Фрик Пер 2 0
Гудьонсен Свейнн 2 0
Хенрикссон Густав 2 0
Ондрейка Якоб 2 0
Седерберг Ноа 2 0
Касем Ахмед 2 0
Вальдимарссон Хакон-Рабн 0 1
Ларссон Йохан 1 0
Оккельс Йеппе 1 0
Бернхардссон Александер 1 0
Хольмен Кевин 1 0
Besfort Zeneli 1 0
Timothy Noor Ouma 1 0
Jalal Abdulai 1 0

Результаты матчей

Вернаму
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Эльфсборг
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

1
8

Упущенные победы

2
1
Вернаму
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Эльфсборг
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

13
2

Упущенные победы

12
26
Вернаму
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (4)
57% (12)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
19% (4)
48% (10)
Эльфсборг
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (6)
33% (7)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
19% (4)
43% (9)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

9
7

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

14
27

Голы по времени матча

Забито

7
17
4 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
2
29%
3
18%
1-15
2
29%
5
29%
29%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
14%
3
18%
46-60
1
14%
3
18%
61-75
1
14%
2
12%
76-90

Пропущено

10
12
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
2
17%
16-30
1
10%
4
33%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
4
40%
3
25%
76-90

Забито

14
26
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 8
14 Не забивали 11
0
0%
3
12%
1-15
6
43%
2
8%
16-30
2
14%
4
15%
31-45
1
7%
10
38%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
5
36%
2
8%
76-90

Пропущено

15
7
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
2
29%
16-30
4
27%
1
14%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
3
43%
61-75
3
20%
1
14%
76-90

Забито

21
43
12 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 15
9 Не забивали 3
2
10%
6
14%
1-15
8
38%
7
16%
16-30
2
10%
5
12%
31-45
2
10%
13
30%
46-60
1
5%
8
19%
61-75
6
29%
4
9%
76-90

Пропущено

25
19
10 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 12
2
8%
0
0%
1-15
3
12%
4
21%
16-30
5
20%
5
26%
31-45
2
8%
3
16%
46-60
6
24%
3
16%
61-75
7
28%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Вернаму
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Вернаму - Хальмстад 0:0 Берга - Вернаму 1:2 Варберг БоИС - Вернаму 0:3 Вернаму - Дегерфорс 0:1
Броммапойкарна - Вернаму 0:2 Мальмё - Вернаму 3:1 Вернаму - Хеккен 1:0 Хальмстад - Вернаму 2:2 Вернаму - Юргорден 1:2 Дегерфорс - Вернаму 0:2 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Вернаму - Мальмё 1:3 Сириус - Вернаму 2:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2 Вернаму - Кальмар 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хеккен - Вернаму 3:1 Вернаму - АИК 1:0
Эльфсборг
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 3:2 Лундс ФФ - Эльфсборг 0:2 Эльфсборг - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0
Эльфсборг - Сириус 1:0 Хеккен - Эльфсборг 3:1 Юргорден - Эльфсборг 0:4 Эльфсборг - Гётеборг 1:1 Кальмар - Эльфсборг 0:4 Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 АИК - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1 Эльфсборг - Мальмё 3:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:0 Сириус - Эльфсборг 3:4 Эльфсборг - Хальмстад 6:1 Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2

Результаты матчей

Вернаму
Эльфсборг

Точный счет

0:1
4 раза 40%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%

Точный счет

0:2
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:2
3 раза 30%
0:4
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
3 раза 30%
4
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%

Точный счет

0:1
5 раз 24%
0:2
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
1:2
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:4
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 38%
0
7 раз 33%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
2
6 раз 29%
1
5 раз 24%
0
3 раза 14%
4
3 раза 14%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Вернаму
Эльфсборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
10
1
1
9
1.5
7
4
1
9
2.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
2
5
6
1.5
6
4
1
10
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
7
0.5
Больше Меньше
18
3
6
15
1.5
13
8
2
19
2.5
7
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 0:1 22 15 3 4 46 - 18 48
2.
Мальмё
 21 14 3 4 44 - 17 45
3.
Хеккен
 21 14 2 5 52 - 26 44
4.
Юргорден
 21 11 4 6 31 - 25 37
5.
ИФК Норрчепинг
 21 10 4 7 36 - 27 34
6.
Хаммарбю
 21 9 5 7 28 - 27 32
7.
Кальмар
 21 8 6 7 24 - 29 30
8.
Вернаму
 1:0 22 9 2 11 23 - 24 29
9.
Хальмстад
 22 8 5 9 21 - 35 29
10.
Мьельбю
 21 8 4 9 20 - 24 28
11.
Броммапойкарна
 21 8 2 11 27 - 34 26
12.
Гётеборг
 21 5 7 9 23 - 26 22
13.
АИК
 21 5 7 9 22 - 26 22
14.
Дегерфорс
 21 6 2 13 21 - 47 20
15.
Сириус
 22 5 5 12 28 - 36 20
16.
Варберг БоИС
 21 2 5 14 16 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 11 10 0 1 36 - 13 30
2.
Юргорден
 11 9 1 1 21 - 9 28
3.
Мальмё
 11 8 2 1 28 - 8 26
4.
Эльфсборг
 0:1 11 8 2 1 26 - 7 26
5.
Хаммарбю
 9 7 1 1 17 - 9 22
6.
Кальмар
 10 5 3 2 13 - 12 18
7.
ИФК Норрчепинг
 10 5 2 3 16 - 11 17
8.
Гётеборг
 11 4 3 4 17 - 10 15
9.
Хальмстад
 11 4 3 4 10 - 15 15
10.
Дегерфорс
 11 4 2 5 14 - 17 14
11.
Броммапойкарна
 11 4 1 6 13 - 15 13
12.
Вернаму
 1:0 11 4 1 6 8 - 10 13
13.
Мьельбю
 11 3 3 5 10 - 12 12
14.
АИК
 10 2 5 3 12 - 12 11
15.
Сириус
 11 3 1 7 16 - 19 10
16.
Варберг БоИС
 10 0 3 7 4 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 0:1 11 7 1 3 20 - 11 22
2.
Мальмё
 10 6 1 3 16 - 9 19
3.
ИФК Норрчепинг
 11 5 2 4 20 - 16 17
4.
Мьельбю
 10 5 1 4 10 - 12 16
5.
Вернаму
 1:0 11 5 1 5 15 - 14 16
6.
Хеккен
 10 4 2 4 16 - 13 14
7.
Хальмстад
 11 4 2 5 11 - 20 14
8.
Броммапойкарна
 10 4 1 5 14 - 19 13
9.
Кальмар
 11 3 3 5 11 - 17 12
10.
АИК
 11 3 2 6 10 - 14 11
11.
Сириус
 11 2 4 5 12 - 17 10
12.
Хаммарбю
 12 2 4 6 11 - 18 10
13.
Юргорден
 10 2 3 5 10 - 16 9
14.
Варберг БоИС
 11 2 2 7 12 - 19 8
15.
Гётеборг
 10 1 4 5 6 - 16 7
16.
Дегерфорс
 10 2 0 8 7 - 30 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 9 (6)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (5)
ИФК Норрчепинг Траустасон Арнор 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Транберг Робин 1 6
Сириус Стенссон Даниэль 1 6
АИК Хуссейн Билаль 7
Мальмё Габриэль Даль Тое Бусанелло 7
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 39'
    Г О О О О Л - Адеми Альбион бьет в цель!
  • 29'
    УДАЛЕНИЕ! - Вальдимарссон Хакон-Рабн увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 47% завершится ничьей.
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вернаму
Ничья
Эльфсборг
4.58
3.95
4.80
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Где смотреть матч Вернаму 1:0 Эльфсборг онлайн

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