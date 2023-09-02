Тур: 22. Стадион: Финнведсваллен. Зрители: 2694
0'
29' Красная карточкаВальдимарссон Хакон-Рабн
1:0
40' ГолАдеми Альбион
69' Желтая карточкаHampus Naesstroem
73' Желтая карточкаАдеми Альбион
90'+5
Ход матча
40'
1:0
46'
73'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 4
-
5 Угловые 7
-
4 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
22
Терн
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Терн СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Бастос МаркоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Kim Hellberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Боман АндреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Касем АхмедНападающий
- Запасные игроки
-
31 Роннинг ТимВратарь
- Защитник
-
5 МаудуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фрик ПерНападающий
-
-
-
24 Camil Jebara
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
История личных встреч
Вернаму
Эльфсборг
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2.67
1.67
Среднее время на гол
33
54
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
2
1.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
45
67
Бомбардиры внутри турнира
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энгвалль Густав
|7
|0.32
|Йоханссон Оскар
|3
|0.14
|Бастос Марко
|3 (1)
|0.14
|Адеми Альбион
|2
|0.09
|Терн Симон
|1
|0.05
|Hampus Naesstroem
|1
|0.05
|Берг Виктор
|1
|0.05
|Albin Lohikangas
|1
|0.05
|Зелькович Айдин
|1
|0.05
|Бечирович Эдвин
|1
|0.05
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оккельс Йеппе
|9 (1)
|0.41
|Ондрейка Якоб
|7
|0.32
|Гудьонсен Свейнн
|7
|0.32
|Бернхардссон Александер
|5
|0.23
|Ларссон Йохан
|3
|0.14
|Michael Baidoo
|3
|0.14
|Фрик Пер
|2
|0.09
|Лагербильке Густав
|2
|0.09
|Касем Ахмед
|1
|0.05
|Хульт Никлас
|1
|0.05
|Лав Джек Купер
|1
|0.05
|Рёмер Андре
|1
|0.05
|Седерберг Ноа
|1
|0.05
|Emmanuel Boateng2
|0
|0
|Besfort Zeneli
|0
|0
Карточки
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зелькович Айдин
|3
|0
|Эрикссон Виктор
|3
|0
|Ларссон Виктор
|3
|0
|Hampus Naesstroem
|3
|0
|Evaldo Neto
|1
|1
|Грозданич Эмин
|2
|0
|Оливейра Вендерсон
|2
|0
|Frank Junior Adjei
|2
|0
|Винст Фредди
|1
|0
|Энгвалль Густав
|1
|0
|Бастос Марко
|1
|0
|Адеми Альбион
|1
|0
|Albin Lohikangas
|1
|0
|Берг Виктор
|1
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michael Baidoo
|5
|0
|Хульт Никлас
|4
|0
|Рёмер Андре
|4
|0
|Лагербильке Густав
|4
|0
|Хольмен Себастьян
|3
|0
|Emmanuel Boateng2
|3
|0
|Фрик Пер
|2
|0
|Гудьонсен Свейнн
|2
|0
|Хенрикссон Густав
|2
|0
|Ондрейка Якоб
|2
|0
|Седерберг Ноа
|2
|0
|Касем Ахмед
|2
|0
|Вальдимарссон Хакон-Рабн
|0
|1
|Ларссон Йохан
|1
|0
|Оккельс Йеппе
|1
|0
|Бернхардссон Александер
|1
|0
|Хольмен Кевин
|1
|0
|Besfort Zeneli
|1
|0
|Timothy Noor Ouma
|1
|0
|Jalal Abdulai
|1
|0
Результаты матчей
Вернаму
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Эльфсборг
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
1
8
Упущенные победы
2
1
Вернаму
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Эльфсборг
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
13
2
Упущенные победы
12
26
Вернаму
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (5)
55% (12)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
23% (5)
45% (10)
Эльфсборг
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (6)
32% (7)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
23% (5)
41% (9)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
9
8
Волевые победы
14
10
Упущенные победы
14
27
Голы по времени матча
Забито
8
17
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 14
2
25%
3
18%
1-15
2
25%
5
29%
29%
16-30
1
13%
1
6%
31-45
1
13%
3
18%
46-60
1
13%
3
18%
61-75
1
13%
2
12%
76-90
Пропущено
10
13
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
2
15%
16-30
1
10%
5
38%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
4
40%
3
23%
76-90
Забито
14
26
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 8
15 Не забивали 12
0
0%
3
12%
1-15
6
43%
2
8%
16-30
2
14%
4
15%
31-45
1
7%
10
38%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
5
36%
2
8%
76-90
Пропущено
15
7
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
2
29%
16-30
4
27%
1
14%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
3
43%
61-75
3
20%
1
14%
76-90
Забито
22
43
13 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 25
11 Забивали первыми 15
9 Не забивали 4
2
9%
6
14%
1-15
8
36%
7
16%
16-30
3
14%
5
12%
31-45
2
9%
13
30%
46-60
1
5%
8
19%
61-75
6
27%
4
9%
76-90
Пропущено
25
20
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 13
2
8%
0
0%
1-15
3
12%
4
20%
16-30
5
20%
6
30%
31-45
2
8%
3
15%
46-60
6
24%
3
15%
61-75
7
28%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Вернаму
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Вернаму - Хальмстад 0:0 Берга - Вернаму 1:2 Варберг БоИС - Вернаму 0:3 Вернаму - Дегерфорс 0:1
Броммапойкарна - Вернаму 0:2 Мальмё - Вернаму 3:1 Вернаму - Хеккен 1:0 Хальмстад - Вернаму 2:2 Вернаму - Юргорден 1:2 Дегерфорс - Вернаму 0:2 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Вернаму - Мальмё 1:3 Сириус - Вернаму 2:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2 Вернаму - Кальмар 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хеккен - Вернаму 3:1 Вернаму - АИК 1:0
Эльфсборг
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 3:2 Лундс ФФ - Эльфсборг 0:2 Эльфсборг - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0
Эльфсборг - Сириус 1:0 Хеккен - Эльфсборг 3:1 Юргорден - Эльфсборг 0:4 Эльфсборг - Гётеборг 1:1 Кальмар - Эльфсборг 0:4 Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 АИК - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1 Эльфсборг - Мальмё 3:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:0 Сириус - Эльфсборг 3:4 Эльфсборг - Хальмстад 6:1 Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2
Результаты матчей
Вернаму
Эльфсборг
Точный счет
0:1
4 раза 36%
1:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
3
1 раз 9%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
Точный счет
0:2
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
0:4
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
3 раза 27%
1
2 раза 18%
Точный счет
0:1
5 раз 23%
0:2
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
2:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
1:2
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:4
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 41%
0
7 раз 32%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%
2
6 раз 27%
1
5 раз 23%
0
4 раза 18%
4
3 раза 14%
3
2 раза 9%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Вернаму
Эльфсборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
101
110
74
110
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
83
56
65
110
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
157
Больше Меньше
184
616
139
220
715
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|9 (6)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (5)
|ИФК Норрчепинг
|Траустасон Арнор
|8 (1)
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 6
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 6
|АИК
|Хуссейн Билаль
|7
|Мальмё
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|7
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|7