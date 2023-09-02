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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 22. Стадион: . Зрители: 2694
Вернаму
1:0
Конец матча
Эльфсборг
0'
29' Красная карточка
Вальдимарссон Хакон-Рабн
1:0
40' Гол
Адеми Альбион
69' Желтая карточка
Hampus Naesstroem
73' Желтая карточка
Адеми Альбион
90'+5

Ход матча

29'
 
Вальдимарссон Хакон-Рабн
31'
 
Роннинг Тим
Emmanuel Boateng2
40'
Адеми Альбион
(Йоханссон Оскар)
1:0
46'
 
Хедлунд Симон
Гудьонсен Свейнн
46'
 
Фрик Пер
Боман Андре
67'
 
Седерберг Ноа
Оккельс Йеппе
67'
Юханссон Карл
Зелькович Айдин
 
69'
Hampus Naesstroem
 
73'
Адеми Альбион
 
85'
 
Jalal Abdulai
Michael Baidoo
88'
Винст Фредди
Адеми Альбион
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 7
  • 4 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
1
Рашид
Джонатан
5
Ларссон
Виктор
25
Эрикссон
Виктор
24
Грозданич
Эмин
3
Берг
Виктор
9
Йоханссон
Оскар
6
Hampus
Naesstroem
18
Оливейра
Вендерсон
22
Терн
Симон
10
Зелькович
Айдин
8
Адеми
Альбион
30
Вальдимарссон
Хакон-Рабн
13
Ларссон
Йохан
8
Хольмен
Себастьян
29
Buhari
Ibrahim
21
Боман
Андре
26
Emmanuel
Boateng2
10
Michael
Baidoo
6
Бальдюрссон
Андри-Фаннар
19
Оккельс
Йеппе
11
Гудьонсен
Свейнн
18
Касем
Ахмед
Вернаму
4-4-2
Эльфсборг
4-3-3

История личных встреч

Вернаму
Эльфсборг

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

История матчей

А
2:0
А
1:1
А
4:1
К
2:2
К
3:3
ШК
0:1

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2.67
1.67

Среднее время на гол

33
54

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

2
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

45
67

Бомбардиры внутри турнира

Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энгвалль Густав 7 0.32
Йоханссон Оскар 3 0.14
Бастос Марко 3 (1) 0.14
Адеми Альбион 2 0.09
Терн Симон 1 0.05
Hampus Naesstroem 1 0.05
Берг Виктор 1 0.05
Albin Lohikangas 1 0.05
Зелькович Айдин 1 0.05
Бечирович Эдвин 1 0.05
Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оккельс Йеппе 9 (1) 0.41
Ондрейка Якоб 7 0.32
Гудьонсен Свейнн 7 0.32
Бернхардссон Александер 5 0.23
Ларссон Йохан 3 0.14
Michael Baidoo 3 0.14
Фрик Пер 2 0.09
Лагербильке Густав 2 0.09
Касем Ахмед 1 0.05
Хульт Никлас 1 0.05
Лав Джек Купер 1 0.05
Рёмер Андре 1 0.05
Седерберг Ноа 1 0.05
Emmanuel Boateng2 0 0
Besfort Zeneli 0 0

Карточки

Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зелькович Айдин 3 0
Эрикссон Виктор 3 0
Ларссон Виктор 3 0
Hampus Naesstroem 3 0
Evaldo Neto 1 1
Грозданич Эмин 2 0
Оливейра Вендерсон 2 0
Frank Junior Adjei 2 0
Винст Фредди 1 0
Энгвалль Густав 1 0
Бастос Марко 1 0
Адеми Альбион 1 0
Albin Lohikangas 1 0
Берг Виктор 1 0
Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michael Baidoo 5 0
Хульт Никлас 4 0
Рёмер Андре 4 0
Лагербильке Густав 4 0
Хольмен Себастьян 3 0
Emmanuel Boateng2 3 0
Фрик Пер 2 0
Гудьонсен Свейнн 2 0
Хенрикссон Густав 2 0
Ондрейка Якоб 2 0
Седерберг Ноа 2 0
Касем Ахмед 2 0
Вальдимарссон Хакон-Рабн 0 1
Ларссон Йохан 1 0
Оккельс Йеппе 1 0
Бернхардссон Александер 1 0
Хольмен Кевин 1 0
Besfort Zeneli 1 0
Timothy Noor Ouma 1 0
Jalal Abdulai 1 0

Результаты матчей

Вернаму
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Эльфсборг
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

1
8

Упущенные победы

2
1
Вернаму
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Эльфсборг
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

13
2

Упущенные победы

12
26
Вернаму
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (5)
55% (12)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
23% (5)
45% (10)
Эльфсборг
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (6)
32% (7)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
23% (5)
41% (9)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

9
8

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

14
27

Голы по времени матча

Забито

8
17
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 14
2
25%
3
18%
1-15
2
25%
5
29%
29%
16-30
1
13%
1
6%
31-45
1
13%
3
18%
46-60
1
13%
3
18%
61-75
1
13%
2
12%
76-90

Пропущено

10
13
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
2
15%
16-30
1
10%
5
38%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
4
40%
3
23%
76-90

Забито

14
26
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 8
15 Не забивали 12
0
0%
3
12%
1-15
6
43%
2
8%
16-30
2
14%
4
15%
31-45
1
7%
10
38%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
5
36%
2
8%
76-90

Пропущено

15
7
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
2
29%
16-30
4
27%
1
14%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
3
43%
61-75
3
20%
1
14%
76-90

Забито

22
43
13 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 25
11 Забивали первыми 15
9 Не забивали 4
2
9%
6
14%
1-15
8
36%
7
16%
16-30
3
14%
5
12%
31-45
2
9%
13
30%
46-60
1
5%
8
19%
61-75
6
27%
4
9%
76-90

Пропущено

25
20
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 13
2
8%
0
0%
1-15
3
12%
4
20%
16-30
5
20%
6
30%
31-45
2
8%
3
15%
46-60
6
24%
3
15%
61-75
7
28%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Вернаму
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Вернаму - Хальмстад 0:0 Берга - Вернаму 1:2 Варберг БоИС - Вернаму 0:3 Вернаму - Дегерфорс 0:1
Броммапойкарна - Вернаму 0:2 Мальмё - Вернаму 3:1 Вернаму - Хеккен 1:0 Хальмстад - Вернаму 2:2 Вернаму - Юргорден 1:2 Дегерфорс - Вернаму 0:2 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Вернаму - Мальмё 1:3 Сириус - Вернаму 2:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2 Вернаму - Кальмар 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хеккен - Вернаму 3:1 Вернаму - АИК 1:0
Эльфсборг
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 3:2 Лундс ФФ - Эльфсборг 0:2 Эльфсборг - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0
Эльфсборг - Сириус 1:0 Хеккен - Эльфсборг 3:1 Юргорден - Эльфсборг 0:4 Эльфсборг - Гётеборг 1:1 Кальмар - Эльфсборг 0:4 Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 АИК - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1 Эльфсборг - Мальмё 3:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:0 Сириус - Эльфсборг 3:4 Эльфсборг - Хальмстад 6:1 Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2

Результаты матчей

Вернаму
Эльфсборг

Точный счет

0:1
4 раза 36%
1:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
3
1 раз 9%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%

Точный счет

0:2
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
0:4
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
3 раза 27%
1
2 раза 18%

Точный счет

0:1
5 раз 23%
0:2
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
2:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
1:2
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:4
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 41%
0
7 раз 32%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%
2
6 раз 27%
1
5 раз 23%
0
4 раза 18%
4
3 раза 14%
3
2 раза 9%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Вернаму
Эльфсборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
10
1
1
10
1.5
7
4
1
10
2.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
3
5
6
1.5
6
5
1
10
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
7
0.5
Больше Меньше
18
4
6
16
1.5
13
9
2
20
2.5
7
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 22 15 3 4 46 - 18 48
2.
Мальмё
 21 14 3 4 44 - 17 45
3.
Хеккен
 21 14 2 5 52 - 26 44
4.
Юргорден
 21 11 4 6 31 - 25 37
5.
ИФК Норрчепинг
 21 10 4 7 36 - 27 34
6.
Хаммарбю
 21 9 5 7 28 - 27 32
7.
Кальмар
 21 8 6 7 24 - 29 30
8.
Вернаму
 22 9 2 11 23 - 24 29
9.
Хальмстад
 22 8 5 9 21 - 35 29
10.
Мьельбю
 21 8 4 9 20 - 24 28
11.
Броммапойкарна
 21 8 2 11 27 - 34 26
12.
Гётеборг
 21 5 7 9 23 - 26 22
13.
АИК
 21 5 7 9 22 - 26 22
14.
Дегерфорс
 21 6 2 13 21 - 47 20
15.
Сириус
 22 5 5 12 28 - 36 20
16.
Варберг БоИС
 21 2 5 14 16 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 11 10 0 1 36 - 13 30
2.
Юргорден
 11 9 1 1 21 - 9 28
3.
Мальмё
 11 8 2 1 28 - 8 26
4.
Эльфсборг
 11 8 2 1 26 - 7 26
5.
Хаммарбю
 9 7 1 1 17 - 9 22
6.
Кальмар
 10 5 3 2 13 - 12 18
7.
ИФК Норрчепинг
 10 5 2 3 16 - 11 17
8.
Гётеборг
 11 4 3 4 17 - 10 15
9.
Хальмстад
 11 4 3 4 10 - 15 15
10.
Дегерфорс
 11 4 2 5 14 - 17 14
11.
Броммапойкарна
 11 4 1 6 13 - 15 13
12.
Вернаму
 11 4 1 6 8 - 10 13
13.
Мьельбю
 11 3 3 5 10 - 12 12
14.
АИК
 10 2 5 3 12 - 12 11
15.
Сириус
 11 3 1 7 16 - 19 10
16.
Варберг БоИС
 10 0 3 7 4 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 11 7 1 3 20 - 11 22
2.
Мальмё
 10 6 1 3 16 - 9 19
3.
ИФК Норрчепинг
 11 5 2 4 20 - 16 17
4.
Мьельбю
 10 5 1 4 10 - 12 16
5.
Вернаму
 11 5 1 5 15 - 14 16
6.
Хеккен
 10 4 2 4 16 - 13 14
7.
Хальмстад
 11 4 2 5 11 - 20 14
8.
Броммапойкарна
 10 4 1 5 14 - 19 13
9.
Кальмар
 11 3 3 5 11 - 17 12
10.
АИК
 11 3 2 6 10 - 14 11
11.
Сириус
 11 2 4 5 12 - 17 10
12.
Хаммарбю
 12 2 4 6 11 - 18 10
13.
Юргорден
 10 2 3 5 10 - 16 9
14.
Варберг БоИС
 11 2 2 7 12 - 19 8
15.
Гётеборг
 10 1 4 5 6 - 16 7
16.
Дегерфорс
 10 2 0 8 7 - 30 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 9 (6)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (5)
ИФК Норрчепинг Траустасон Арнор 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Транберг Робин 1 6
Сириус Стенссон Даниэль 1 6
АИК Хуссейн Билаль 7
Мальмё Габриэль Даль Тое Бусанелло 7
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 7
Весь список
  • 46'
    Гудьонсен Свейнн уходит с поля. Хедлунд Симон выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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