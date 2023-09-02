Тур: 7. Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски. Главный судья: Ласык Петр
0:0
Первый тайм: 45'
Ход матча
44'
24
Югас
Якуб
10
Ракочи
Михал
66
Milos
Trojak
11
Ноно
Давид
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Югас ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ракочи МихалНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Мишор ЯкубНападающий
-
20 Karol Knap
-
-
-
-
87 Oliwier Hyla
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Milos TrojakЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ноно ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Dawid BlanikПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kuzera
История личных встреч
Краковия
Корона Кельце
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
43.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
27 матчей
40.7%
29.6%
29.7%
11 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
12 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
25.9%
44.4%
29.7%
7 побед 12 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
12
Голов в среднем за матч
1.93
1
Среднее время на гол
46
90
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.33
0.87
Среднее время на гол
67
103
Всего голов
45
25
Голов в среднем за матч
1.67
0.93
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
54
97
Бомбардиры внутри турнира
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кялльман Беньямин
|2
|0.33
|Patryk Makuch
|2
|0.33
|Ракочи Михал
|1
|0.17
|Ярошински Павел
|1
|0.17
|Takuto Oshima
|0
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Далмау Адриан
|3 (1)
|0.5
|Ноно Давид
|1
|0.17
Карточки
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Takuto Oshima
|3
|0
|Атанасов Яни
|2
|0
|Patryk Makuch
|2
|0
|Югас Якуб
|1
|0
|Karol Knap
|1
|0
|Kacper Smiglewski
|1
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ноно Давид
|2
|0
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Такач Далибор
|2
|0
|Петров Кирилл
|1
|0
|Квецень Бартош
|1
|0
|Milos Trojak
|1
|0
|Шикавка Евгений
|1
|0
|Годиньо Маркус
|1
|0
|Jacek Podgorski
|1
|0
|Затор Доминик
|1
|0
Результаты матчей
Краковия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Корона Кельце
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Краковия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Корона Кельце
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
3
Краковия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Корона Кельце
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
33%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Краковия
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Варта Познань - Краковия 0:0 Краковия - Пяст 1:1 Краковия - Заглембе Любин 2:1 Радомяк Радом - Краковия 0:1
Краковия - ПАС Янина 0:0 Краковия - Хапоэль Иерусалим 1:0 Сталь Мелец - Краковия 2:2 Краковия - Ружомберок 1:0 Краковия - Млада Болеслав 1:1 Варта Познань - Краковия 1:1 Краковия - Баник Острава 0:1 Краковия - Спишска-Нова-Вес 2:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0 Ягеллония Белосток - Краковия 1:1 Краковия - Заглембе Любин 0:1 Лех - Краковия 3:0 Краковия - Медзь Легница 1:1 Лехия Гданьск - Краковия 1:2 Краковия - Радомяк Радом 3:0 Погонь Щецин - Краковия 3:2
Корона Кельце
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Легия - Корона Кельце 1:0 Корона Кельце - Гурник Забже 0:1 ЛКС Лодзь - Корона Кельце 2:1
Корона Кельце - Шленск Вроцлав 1:1 Корона Кельце - Брук-Бет Термалица 3:0 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Корона Кельце - Хробры Глогув 0:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:3 Корона Кельце - Лех 0:3 Пяст - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Ракув 1:0 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:2 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:1 Гурник Забже - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Медзь Легница 1:0 Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Радомяк Радом 2:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 1:0
Результаты матчей
Краковия
Корона Кельце
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Краковия
Корона Кельце
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|11 - 6
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|4.
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|5.
|0:0
|6
|2
|4
|0
|6 - 4
|10
|6.
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|7.
|7
|2
|3
|2
|10 - 8
|9
|8.
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|9.
|7
|1
|5
|1
|5 - 5
|8
|10.
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|11.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|12.
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|13.
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|14.
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|15.
|7
|2
|0
|5
|4 - 11
|6
|16.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|17.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|4 - 5
|5
|18.
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|4.
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|5.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|9.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|10.
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|11.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|12.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|13.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|15.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|17.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|18.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|2.
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|3.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|6.
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|11.
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|12.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|18.
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|4 (2)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|4
|Варта Познань
|Шмыт Каетан
|4
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|3 (1)
|Корона Кельце
|Далмау Адриан
|3 (1)
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 3
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 3
|Заглембе Любин
|Bartlomiej Kludka
|1 3
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|4
|Сталь Мелец
|Эхманн Марко
|4