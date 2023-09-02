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  4. Экстракласса 2023-2024

Польша: Экстракласса
2023-2024

Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Ласык Петр
Краковия
0:0
Конец матча
Корона Кельце
0'
44' Желтая карточка
Хосконен Артту
58' Желтая карточка
Годиньо Маркус
90' Желтая карточка
Takuto Oshima
90'+6
13
Sebastian
Madejski
24
Югас
Якуб
5
Гицэ
Вирджил
22
Хосконен
Артту
2
Рыпэ
Корнел
18
Takuto
Oshima
6
Атанасов
Яни
4
Ярошински
Павел
7
Patryk
Makuch
10
Ракочи
Михал
9
Кялльман
Беньямин
55
Дзеконски
Ксавье
28
Годиньо
Маркус
2
Затор
Доминик
66
Milos
Trojak
5
Бричаг
Марьюс
18
Хофмейстер
Йоав
6
Jacek
Podgorski
8
Такач
Далибор
11
Ноно
Давид
98
Чижички
Матеуш
20
Далмау
Адриан
Краковия
3-4-3
Корона Кельце
4-1-4-1

История личных встреч

Краковия
Корона Кельце

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
43.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

27 матчей

40.7%
29.6%
29.7%
11 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
12 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

25.9%
44.4%
29.7%
7 побед 12 ничьих 8 побед

История матчей

Э
2:1
Э
2:0
Э
1:0
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:1
Э
2:2
Э
4:2
Э
3:0
Э
6:0
Э
2:2
Э
0:3
ER
1:1
Э
1:2
Э
2:1
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:2
Э
0:0
Э
1:2
Э
3:0
Э
1:0
Э
3:0
Э
1:1
OE
1:1
КЛ
2:2
КЛ
1:0

Голы

Всего голов

29
12

Голов в среднем за матч

1.93
1

Среднее время на гол

46
90

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.33
0.87

Среднее время на гол

67
103

Всего голов

45
25

Голов в среднем за матч

1.67
0.93

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

54
97

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кялльман Беньямин 2 0.33
Patryk Makuch 2 0.33
Ракочи Михал 1 0.17
Ярошински Павел 1 0.17
Takuto Oshima 0 0
Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Далмау Адриан 3 (1) 0.5
Ноно Давид 1 0.17

Карточки

Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Takuto Oshima 4 0
Атанасов Яни 2 0
Patryk Makuch 2 0
Югас Якуб 1 0
Хосконен Артту 1 0
Karol Knap 1 0
Kacper Smiglewski 1 0
Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ноно Давид 2 0
Годиньо Маркус 2 0
Дякону Роналдо 2 0
Такач Далибор 2 0
Петров Кирилл 1 0
Квецень Бартош 1 0
Milos Trojak 1 0
Шикавка Евгений 1 0
Jacek Podgorski 1 0
Затор Доминик 1 0

Результаты матчей

Краковия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Корона Кельце
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Краковия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Корона Кельце
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
3
Краковия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Корона Кельце
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
33%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Краковия
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Варта Познань - Краковия 0:0 Краковия - Пяст 1:1 Краковия - Заглембе Любин 2:1 Радомяк Радом - Краковия 0:1
Краковия - ПАС Янина 0:0 Краковия - Хапоэль Иерусалим 1:0 Сталь Мелец - Краковия 2:2 Краковия - Ружомберок 1:0 Краковия - Млада Болеслав 1:1 Варта Познань - Краковия 1:1 Краковия - Баник Острава 0:1 Краковия - Спишска-Нова-Вес 2:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0 Ягеллония Белосток - Краковия 1:1 Краковия - Заглембе Любин 0:1 Лех - Краковия 3:0 Краковия - Медзь Легница 1:1 Лехия Гданьск - Краковия 1:2 Краковия - Радомяк Радом 3:0 Погонь Щецин - Краковия 3:2
Корона Кельце
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Легия - Корона Кельце 1:0 Корона Кельце - Гурник Забже 0:1 ЛКС Лодзь - Корона Кельце 2:1
Корона Кельце - Шленск Вроцлав 1:1 Корона Кельце - Брук-Бет Термалица 3:0 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Корона Кельце - Хробры Глогув 0:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:3 Корона Кельце - Лех 0:3 Пяст - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Ракув 1:0 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:2 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:1 Гурник Забже - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Медзь Легница 1:0 Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Радомяк Радом 2:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 1:0

Результаты матчей

Краковия
Корона Кельце

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Краковия
Корона Кельце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
2
4
1.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 5 4 0 1 11 - 6 12
2.
Легия
 4 3 1 0 8 - 1 10
3.
Шленск Вроцлав
 6 3 1 2 10 - 7 10
4.
Заглембе Любин
 6 3 1 2 7 - 7 10
5.
Краковия
 6 2 4 0 6 - 4 10
6.
Радомяк Радом
 7 3 1 3 8 - 8 10
7.
Варта Познань
 7 2 3 2 10 - 8 9
8.
Сталь Мелец
 7 2 3 2 8 - 7 9
9.
Лех
 0:0 5 2 2 1 6 - 5 8
10.
Пяст
 7 1 5 1 5 - 5 8
11.
Ракув
 4 2 1 1 8 - 4 7
12.
Видзев Лодзь
 6 2 1 3 7 - 9 7
13.
Пуща Неполомице
 6 2 1 3 7 - 10 7
14.
Погонь Щецин
 5 2 0 3 3 - 6 6
15.
ЛКС Лодзь
 7 2 0 5 4 - 11 6
16.
Рух Хожув
 7 1 3 3 6 - 9 6
17.
Гурник Забже
 0:0 7 1 3 3 3 - 9 6
18.
Корона Кельце
 6 1 2 3 4 - 5 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 3 3 0 0 10 - 3 9
2.
Легия
 3 3 0 0 7 - 0 9
3.
Сталь Мелец
 4 2 2 0 7 - 3 8
4.
Ракув
 3 2 1 0 7 - 2 7
5.
Заглембе Любин
 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Пуща Неполомице
 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
ЛКС Лодзь
 3 2 0 1 3 - 3 6
8.
Видзев Лодзь
 3 2 0 1 4 - 4 6
9.
Краковия
 3 1 2 0 3 - 2 5
10.
Варта Познань
 4 1 2 1 4 - 3 5
11.
Лех
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
12.
Корона Кельце
 3 1 1 1 3 - 2 4
13.
Рух Хожув
 3 1 1 1 3 - 2 4
14.
Радомяк Радом
 3 1 1 1 4 - 4 4
15.
Пяст
 3 1 1 1 3 - 3 4
16.
Шленск Вроцлав
 2 1 0 1 4 - 3 3
17.
Погонь Щецин
 3 1 0 2 2 - 5 3
18.
Гурник Забже
 0:0 3 0 2 1 1 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 4 2 1 1 6 - 4 7
2.
Радомяк Радом
 4 2 0 2 4 - 4 6
3.
Краковия
 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Варта Познань
 3 1 1 1 6 - 5 4
5.
Лех
 0:0 3 1 1 1 4 - 5 4
6.
Гурник Забже
 0:0 4 1 1 2 2 - 6 4
7.
Пяст
 4 0 4 0 2 - 2 4
8.
Погонь Щецин
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Ягеллония Белосток
 2 1 0 1 1 - 3 3
10.
Заглембе Любин
 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Рух Хожув
 4 0 2 2 3 - 7 2
12.
Легия
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Видзев Лодзь
 3 0 1 2 3 - 5 1
14.
Корона Кельце
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Сталь Мелец
 3 0 1 2 1 - 4 1
16.
Ракув
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Пуща Неполомице
 3 0 0 3 3 - 8 0
18.
ЛКС Лодзь
 4 0 0 4 1 - 8 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 4 (2)
Легия Пекхарт Томаш 4
Варта Познань Шмыт Каетан 4
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 3 (1)
Корона Кельце Далмау Адриан 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 1 3
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 3
Заглембе Любин Bartlomiej Kludka 1 3
Рух Хожув Садлок Мацей 4
Сталь Мелец Эхманн Марко 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Хосконен Артту получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Краковия 0:0 Корона Кельце онлайн

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