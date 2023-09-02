Тур: 21. Стадион: SR-Bank Arena. Главный судья: Хансен Торе
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
25
Белл
Джо
14
Язбек
Патрик
33
Битри
Энео
15
Хаген
Элиас
19
Илич
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Язбек ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Аарсхайм Бьярте Лунде
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Битри ЭнеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Илич АндрейНападающий
- Запасные игроки
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
17 Jacob Eng
-
Главный тренер: Бакке Гейр
История личных встреч
Викинг
Волеренга
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
91.7%
58.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
15%
85%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 9 побед
32 матча
28.1%
18.8%
53.1%
9 побед 6 ничьих 17 побед
Первый тайм
25%
18.8%
56.2%
8 побед 6 ничьих 18 побед
Второй тайм
34.4%
37.5%
28.1%
11 побед 12 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
21
Голов в среднем за матч
1.59
1.4
Среднее время на гол
56
64
Всего голов
23
42
Голов в среднем за матч
1.53
2.47
Среднее время на гол
58
36
Всего голов
50
63
Голов в среднем за матч
1.56
1.97
Тотал матчей
2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
57
45
Бомбардиры внутри турнира
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трипич Златко
|10 (5)
|0.5
|Сальвесен Ларс-Йорген
|7
|0.35
|Свеннсен Сандер
|4
|0.2
|Бьёрсхоль Сондре
|4
|0.2
|Д'Агостино Николас
|3
|0.15
|Брекало Давид
|3
|0.15
|Танген Харальд
|2
|0.1
|Сандберг Никлас
|2 (1)
|0.1
|Бьярнасон Биркир
|2
|0.1
|Сольбаккен Маркус
|2
|0.1
|Язбек Патрик
|1
|0.05
|Паттинама Шейн
|1
|0.05
|Лёкберг Кристоффер
|1
|0.05
|Стенснесс Джанни
|1
|0.05
|Де Ланлай Янн-Эрик
|0
|0
|Edvin Austboe
|0
|0
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ятта Сиди
|5
|0.25
|Хоканс Даниэль
|4
|0.2
|Бьёрдаль Хенрик
|3 (1)
|0.15
|Офкир Мохамед
|2
|0.1
|Странд Петтер
|2
|0.1
|Страндберг Стефан
|2 (2)
|0.1
|Риснаес Магнус
|1
|0.05
|Битри Энео
|1
|0.05
|Jones El-Abdellaoui
|1
|0.05
|Юклеред Симен
|0
|0
|Хеденстад Вегар
|0
|0
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|0
|0
|Стуревик Якоб
|0
|0
|Хаген Элиас
|0
|0
Карточки
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Язбек Патрик
|5
|0
|Трипич Златко
|4
|0
|Диоп Джибрил
|4
|0
|Паттинама Шейн
|2
|1
|Д'Агостино Николас
|3
|0
|Брекало Давид
|3
|0
|Сольбаккен Маркус
|3
|0
|Стенснесс Джанни
|3
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|0
|1
|Сандберг Никлас
|1
|0
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0
|Лёкберг Кристоффер
|1
|0
|Хауген Херман
|1
|0
|Танген Харальд
|1
|0
|Гуннарссон Патрик
|1
|0
|Bjarte Lunde Aarsheim
|1
|0
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|3
|1
|Жута Леонард
|4
|0
|Офкир Мохамед
|4
|0
|Хеденстад Вегар
|2
|1
|Бьёрдаль Хенрик
|3
|0
|Юклеред Симен
|1
|1
|Ятта Сиди
|2
|0
|Риснаес Магнус
|2
|0
|Страндберг Стефан
|1
|0
|Борвен Торгейр
|1
|0
|Стуревик Якоб
|1
|0
|Борхгревинк Кристиан
|1
|0
|Хольм Один Тьяго
|1
|0
|Даг-Эйлев Фагермо
|1
|0
Результаты матчей
Викинг
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
20% (2)
0% (0)
Волеренга
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
4
3
Викинг
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Волеренга
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
6
19
Упущенные победы
14
5
Викинг
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (2)
58% (11)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
16% (3)
32% (6)
Волеренга
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
32% (6)
11% (2)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
15
21
Упущенные победы
18
8
Голы по времени матча
Забито
28
10
5 В 1-м тайме 3
23 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 13
3
11%
0
0%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
1
4%
3
30%
31-45
4
14%
2
20%
46-60
10
36%
2
20%
61-75
9
32%
3
30%
76-90
Пропущено
14
11
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
14%
4
36%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
4
29%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
14%
2
18%
61-75
3
21%
2
18%
76-90
Забито
15
12
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
2
13%
1
8%
1-15
2
13%
4
33%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
7
47%
3
25%
76-90
Пропущено
11
23
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
9%
3
13%
1-15
3
27%
3
13%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
1
9%
4
17%
46-60
0
0%
5
22%
61-75
6
55%
5
22%
76-90
Забито
43
22
9 В 1-м тайме 10
34 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 6
1 Не забивали 6
5
12%
1
5%
1-15
3
7%
4
18%
16-30
1
2%
5
23%
31-45
6
14%
3
14%
46-60
12
28%
3
14%
61-75
16
37%
6
27%
76-90
Пропущено
25
34
13 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 15
3
12%
7
21%
1-15
6
24%
3
9%
16-30
4
16%
4
12%
31-45
1
4%
6
18%
46-60
2
8%
7
21%
61-75
9
36%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Викинг
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Викинг - Стабек 1:0 Лиллестрём - Викинг 1:3 Викинг - Будё-Глимт 3:2 Бранн - Викинг 0:2
Викинг - Олесунн 3:1 Стабек - Викинг 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Волеренга - Викинг 1:2 Рёуфосс - Викинг 4:4 Викинг - Бранн 3:1 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Фредрикстад - Викинг 1:2 Викинг - Молде 3:4 Видар - Викинг 0:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Forus/Gausel - Викинг 0:5 Викинг - Одд 3:2 Саннефьёрд - Викинг 1:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Викинг - Хам-Кам 7:3
Волеренга
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Волеренга - Одд 2:2 Молде - Волеренга 0:0 Волеренга - Хёугесунн 1:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3
Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Одд - Волеренга 2:1 Волеренга - Молде 0:4 Волеренга - Бранн 3:2 Тромсё - Волеренга 0:0 Волеренга - Викинг 1:2 Стйордалс Блинк - Волеренга 0:5 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Сутра - Волеренга 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Люн - Волеренга 1:2 Стабек - Волеренга 2:1 Рааде - Волеренга 0:1 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Русенборг - Волеренга 1:3
Результаты матчей
Викинг
Волеренга
Точный счет
2:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
7:3
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
Точное количество голов
3
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
7
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
1:2
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Точный счет
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
7:3
1 раз 5%
1:3
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
Точное количество голов
3
7 раз 37%
2
5 раз 26%
1
5 раз 26%
0
1 раз 5%
7
1 раз 5%
1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
3
4 раза 21%
2
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Викинг
Волеренга
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
46
64
28
19
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
54
27
27
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
181
Больше Меньше
145
136
613
811
415
118
118
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|20
|14
|3
|3
|43 - 25
|45
|2.
|19
|14
|2
|3
|48 - 22
|44
|3.
|19
|12
|3
|4
|27 - 19
|39
|4.
|19
|10
|4
|5
|41 - 21
|34
|5.
|19
|10
|3
|6
|35 - 24
|33
|6.
|19
|10
|2
|7
|36 - 30
|32
|7.
|20
|9
|3
|8
|37 - 33
|30
|8.
|20
|8
|4
|8
|27 - 28
|28
|9.
|20
|7
|5
|8
|23 - 24
|26
|10.
|19
|7
|2
|10
|23 - 25
|23
|11.
|19
|7
|1
|11
|25 - 39
|22
|12.
|20
|5
|5
|10
|18 - 29
|20
|13.
|19
|4
|6
|9
|27 - 36
|18
|14.
|0:0
|20
|4
|6
|10
|24 - 32
|18
|15.
|18
|4
|4
|10
|17 - 30
|16
|16.
|20
|3
|1
|16
|13 - 47
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|11
|8
|2
|1
|28 - 14
|26
|2.
|10
|7
|2
|1
|23 - 9
|23
|3.
|9
|6
|2
|1
|22 - 7
|20
|4.
|9
|6
|2
|1
|23 - 10
|20
|5.
|10
|6
|2
|2
|15 - 9
|20
|6.
|11
|6
|1
|4
|18 - 14
|19
|7.
|10
|6
|0
|4
|24 - 17
|18
|8.
|10
|5
|1
|4
|21 - 14
|16
|9.
|10
|5
|1
|4
|13 - 12
|16
|10.
|9
|4
|2
|3
|10 - 8
|14
|11.
|9
|4
|2
|3
|13 - 13
|14
|12.
|9
|3
|4
|2
|18 - 11
|13
|13.
|9
|4
|0
|5
|12 - 11
|12
|14.
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|15.
|10
|3
|1
|6
|8 - 16
|10
|16.
|0:0
|10
|1
|2
|7
|13 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|0
|2
|25 - 12
|24
|2.
|0:0
|9
|6
|1
|2
|15 - 11
|19
|3.
|9
|6
|1
|2
|12 - 10
|19
|4.
|9
|4
|2
|3
|12 - 13
|14
|5.
|10
|4
|2
|4
|19 - 14
|14
|6.
|10
|4
|2
|4
|16 - 19
|14
|7.
|0:0
|10
|3
|4
|3
|11 - 10
|13
|8.
|11
|3
|3
|5
|13 - 16
|12
|9.
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|10.
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|11.
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|12.
|9
|2
|0
|7
|12 - 27
|6
|13.
|11
|1
|3
|7
|5 - 16
|6
|14.
|10
|1
|2
|7
|9 - 25
|5
|15.
|9
|1
|1
|7
|8 - 23
|4
|16.
|10
|0
|0
|10
|5 - 31
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|16 (8)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|13 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|12 (4)
|Викинг
|Трипич Златко
|10 (5)
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|6
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Одд
|Томас Диого
|5