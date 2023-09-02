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  4. Элитсериен 2023

Норвегия: Элитсериен
2023

Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Хансен Торе
Викинг
0:0
Первый тайм: 16'
Волеренга
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Викинг
Ничья
Волеренга
1.66
4.49
5.30
Все Коэффициенты
30
Гуннарссон
Патрик
18
Бьёрсхоль
Сондре
5
Диоп
Джибрил
4
Брекало
Давид
20
Паттинама
Шейн
25
Белл
Джо
8
Сольбаккен
Маркус
14
Язбек
Патрик
29
Свеннсен
Сандер
9
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Трипич
Златко
1
Стуревик
Якоб
4
Страндберг
Стефан
33
Битри
Энео
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
20
Риснаес
Магнус
24
Странд
Петтер
15
Хаген
Элиас
29
Витиньо
Виктор
11
Хоканс
Даниэль
10
Офкир
Мохамед
19
Илич
Андрей
Викинг
4-3-3
Волеренга
3-5-2

История личных встреч

Викинг
Волеренга

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

91.7%
58.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

15%
85%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 9 побед

32 матча

28.1%
18.8%
53.1%
9 побед 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

25%
18.8%
56.2%
8 побед 6 ничьих 18 побед

Второй тайм

34.4%
37.5%
28.1%
11 побед 12 ничьих 9 побед

История матчей

Э
1:2
Э
1:2
Э
4:2
Э
1:1
Э
4:1
Э
2:2
Э
2:1
Э
0:4
Э
1:1
Э
1:7
Э
1:0
Э
0:2
Э
0:2
Э
2:4
Э
3:4
ТМК
0:2
ТМС
0:2
Э
5:5
Э
1:1
Э
1:0
Э
2:2
Э
2:1
Э
1:0
Э
3:0
Э
0:2
Э
3:4
Э
2:0
Э
3:1
Э
0:3
Э
0:1
Э
2:3
Э
2:1

Голы

Всего голов

27
21

Голов в среднем за матч

1.59
1.4

Среднее время на гол

56
64

Всего голов

23
42

Голов в среднем за матч

1.53
2.47

Среднее время на гол

58
36

Всего голов

50
63

Голов в среднем за матч

1.56
1.97

Тотал матчей

2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

57
45

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трипич Златко 10 (5) 0.5
Сальвесен Ларс-Йорген 7 0.35
Свеннсен Сандер 4 0.2
Бьёрсхоль Сондре 4 0.2
Д'Агостино Николас 3 0.15
Брекало Давид 3 0.15
Танген Харальд 2 0.1
Сандберг Никлас 2 (1) 0.1
Бьярнасон Биркир 2 0.1
Сольбаккен Маркус 2 0.1
Язбек Патрик 1 0.05
Паттинама Шейн 1 0.05
Лёкберг Кристоффер 1 0.05
Стенснесс Джанни 1 0.05
Де Ланлай Янн-Эрик 0 0
Edvin Austboe 0 0
Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ятта Сиди 5 0.25
Хоканс Даниэль 4 0.2
Бьёрдаль Хенрик 3 (1) 0.15
Офкир Мохамед 2 0.1
Странд Петтер 2 0.1
Страндберг Стефан 2 (2) 0.1
Риснаес Магнус 1 0.05
Битри Энео 1 0.05
Jones El-Abdellaoui 1 0.05
Юклеред Симен 0 0
Хеденстад Вегар 0 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0
Стуревик Якоб 0 0
Хаген Элиас 0 0

Карточки

Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Язбек Патрик 5 0
Трипич Златко 4 0
Диоп Джибрил 4 0
Паттинама Шейн 2 1
Д'Агостино Николас 3 0
Брекало Давид 3 0
Сольбаккен Маркус 3 0
Стенснесс Джанни 3 0
Бьёрсхоль Сондре 0 1
Сандберг Никлас 1 0
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
Лёкберг Кристоффер 1 0
Хауген Херман 1 0
Танген Харальд 1 0
Гуннарссон Патрик 1 0
Bjarte Lunde Aarsheim 1 0
Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олдруп-Йенсен Фредрик 3 1
Жута Леонард 4 0
Офкир Мохамед 4 0
Хеденстад Вегар 2 1
Бьёрдаль Хенрик 3 0
Юклеред Симен 1 1
Ятта Сиди 2 0
Риснаес Магнус 2 0
Страндберг Стефан 1 0
Борвен Торгейр 1 0
Стуревик Якоб 1 0
Борхгревинк Кристиан 1 0
Хольм Один Тьяго 1 0
Даг-Эйлев Фагермо 1 0

Результаты матчей

Викинг
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
20% (2)
0% (0)
Волеренга
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

4
3
Викинг
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Волеренга
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

6
19

Упущенные победы

14
5
Викинг
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (2)
58% (11)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
16% (3)
32% (6)
Волеренга
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
32% (6)
11% (2)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

15
21

Упущенные победы

18
8

Голы по времени матча

Забито

28
10
5 В 1-м тайме 3
23 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 13
3
11%
0
0%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
1
4%
3
30%
31-45
4
14%
2
20%
46-60
10
36%
2
20%
61-75
9
32%
3
30%
76-90

Пропущено

14
11
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
14%
4
36%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
4
29%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
14%
2
18%
61-75
3
21%
2
18%
76-90

Забито

15
12
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
2
13%
1
8%
1-15
2
13%
4
33%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
7
47%
3
25%
76-90

Пропущено

11
23
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
9%
3
13%
1-15
3
27%
3
13%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
1
9%
4
17%
46-60
0
0%
5
22%
61-75
6
55%
5
22%
76-90

Забито

43
22
9 В 1-м тайме 10
34 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 6
1 Не забивали 6
5
12%
1
5%
1-15
3
7%
4
18%
16-30
1
2%
5
23%
31-45
6
14%
3
14%
46-60
12
28%
3
14%
61-75
16
37%
6
27%
76-90

Пропущено

25
34
13 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 15
3
12%
7
21%
1-15
6
24%
3
9%
16-30
4
16%
4
12%
31-45
1
4%
6
18%
46-60
2
8%
7
21%
61-75
9
36%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Викинг
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Викинг - Стабек 1:0 Лиллестрём - Викинг 1:3 Викинг - Будё-Глимт 3:2 Бранн - Викинг 0:2
Викинг - Олесунн 3:1 Стабек - Викинг 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Волеренга - Викинг 1:2 Рёуфосс - Викинг 4:4 Викинг - Бранн 3:1 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Фредрикстад - Викинг 1:2 Викинг - Молде 3:4 Видар - Викинг 0:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Forus/Gausel - Викинг 0:5 Викинг - Одд 3:2 Саннефьёрд - Викинг 1:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Викинг - Хам-Кам 7:3
Волеренга
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Волеренга - Одд 2:2 Молде - Волеренга 0:0 Волеренга - Хёугесунн 1:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3
Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Одд - Волеренга 2:1 Волеренга - Молде 0:4 Волеренга - Бранн 3:2 Тромсё - Волеренга 0:0 Волеренга - Викинг 1:2 Стйордалс Блинк - Волеренга 0:5 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Сутра - Волеренга 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Люн - Волеренга 1:2 Стабек - Волеренга 2:1 Рааде - Волеренга 0:1 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Русенборг - Волеренга 1:3

Результаты матчей

Викинг
Волеренга

Точный счет

2:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
7:3
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%

Точное количество голов

3
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
7
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

1:2
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Точный счет

1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
7:3
1 раз 5%
1:3
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%

Точное количество голов

3
7 раз 37%
2
5 раз 26%
1
5 раз 26%
0
1 раз 5%
7
1 раз 5%
1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
3
4 раза 21%
2
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Викинг
Волеренга

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
1.5
Больше Меньше
4
6
6
4
2.5
2
8
1
9
3.5
1
9
4.5
1
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
5
4
1.5
2
7
2
7
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
1
0.5
Больше Меньше
14
5
13
6
1.5
6
13
8
11
2.5
4
15
1
18
3.5
1
18
4.5
1
18
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 0:0 20 14 3 3 43 - 25 45
2.
Будё-Глимт
 19 14 2 3 48 - 22 44
3.
Тромсё
 19 12 3 4 27 - 19 39
4.
Молде
 19 10 4 5 41 - 21 34
5.
Бранн
 19 10 3 6 35 - 24 33
6.
Лиллестрём
 19 10 2 7 36 - 30 32
7.
Сарпсборг-08
 20 9 3 8 37 - 33 30
8.
Русенборг
 20 8 4 8 27 - 28 28
9.
Одд
 20 7 5 8 23 - 24 26
10.
Стрёмсгодсет
 19 7 2 10 23 - 25 23
11.
Хам-Кам
 19 7 1 11 25 - 39 22
12.
Хёугесунн
 20 5 5 10 18 - 29 20
13.
Саннефьёрд
 19 4 6 9 27 - 36 18
14.
Волеренга
 0:0 20 4 6 10 24 - 32 18
15.
Стабек
 18 4 4 10 17 - 30 16
16.
Олесунн
 20 3 1 16 13 - 47 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 0:0 11 8 2 1 28 - 14 26
2.
Бранн
 10 7 2 1 23 - 9 23
3.
Молде
 9 6 2 1 22 - 7 20
4.
Будё-Глимт
 9 6 2 1 23 - 10 20
5.
Тромсё
 10 6 2 2 15 - 9 20
6.
Русенборг
 11 6 1 4 18 - 14 19
7.
Лиллестрём
 10 6 0 4 24 - 17 18
8.
Сарпсборг-08
 10 5 1 4 21 - 14 16
9.
Хам-Кам
 10 5 1 4 13 - 12 16
10.
Одд
 9 4 2 3 10 - 8 14
11.
Хёугесунн
 9 4 2 3 13 - 13 14
12.
Саннефьёрд
 9 3 4 2 18 - 11 13
13.
Стрёмсгодсет
 9 4 0 5 12 - 11 12
14.
Стабек
 9 3 3 3 9 - 7 12
15.
Олесунн
 10 3 1 6 8 - 16 10
16.
Волеренга
 0:0 10 1 2 7 13 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 10 8 0 2 25 - 12 24
2.
Викинг
 0:0 9 6 1 2 15 - 11 19
3.
Тромсё
 9 6 1 2 12 - 10 19
4.
Лиллестрём
 9 4 2 3 12 - 13 14
5.
Молде
 10 4 2 4 19 - 14 14
6.
Сарпсборг-08
 10 4 2 4 16 - 19 14
7.
Волеренга
 0:0 10 3 4 3 11 - 10 13
8.
Одд
 11 3 3 5 13 - 16 12
9.
Стрёмсгодсет
 10 3 2 5 11 - 14 11
10.
Бранн
 9 3 1 5 12 - 15 10
11.
Русенборг
 9 2 3 4 9 - 14 9
12.
Хам-Кам
 9 2 0 7 12 - 27 6
13.
Хёугесунн
 11 1 3 7 5 - 16 6
14.
Саннефьёрд
 10 1 2 7 9 - 25 5
15.
Стабек
 9 1 1 7 8 - 23 4
16.
Олесунн
 10 0 0 10 5 - 31 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 16 (8)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 13 (1)
Бранн Финне Бор 12 (4)
Викинг Трипич Златко 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Лиллестрём Гарнас Эспен 6
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Одд Томас Диого 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Викинг
Ничья
Волеренга
1.66
4.49
5.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Викинг 0:0 Волеренга онлайн

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