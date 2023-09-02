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  4. Экстракласса 2023-2024

Польша: Экстракласса
2023-2024

Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Сильвестшак Дамиан
Лех
0:0
Первый тайм: 12'
Гурник Забже
0'
Лучшие коэффициенты
Лех
Ничья
Гурник Забже
5.30
9.90
9.50
Все Коэффициенты
41
Мрожек
Бартош
23
Блажич
Миха
16
Милич
Антонио
5
Андерссон
Элиас
44
Червински
Алан
6
Карлстрём
Йеспер
7
Соуза
Афонсу
10
Мархвиньски
Филип
50
Ба-Луа
Адриэль
9
Исхак
Микаэль
11
Вельде
Кристоффер
1
Белица
Даниэль
27
Dominik
Szala
13
Триантафиллопулос
Константинос
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
55
Чиж
Шимон
6
Расак
Дамиан
18
Daisuke
Yokota
10
Подольски
Лукас
7
Капралик
Адриан
9
Мусёлик
Себастьян
Лех
3-4-3
Гурник Забже
4-2-3-1

История личных встреч

Лех
Гурник Забже

21 матч

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.4%
28.6%
19%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
18 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 4 победы

31 матч

54.8%
25.8%
19.4%
17 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

35.5%
35.5%
29%
11 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

58.1%
29%
12.9%
18 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

Э
0:1
Э
1:2
К
0:2
Э
2:1
Э
1:3
Э
1:1
Э
1:1
Э
4:1
Э
1:3
Э
0:3
Э
2:2
Э
2:4
Э
3:1
Э
3:1
Э
0:2
Э
1:1
ЭГА
1:6
Э
3:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:3
Э
3:1
Э
0:1
Э
0:0
Э
2:1
Э
2:0
Э
2:0
ТМС
0:0
OE
1:1
ТМС
4:0
OE
0:1

Голы

Всего голов

27
30

Голов в среднем за матч

1.8
1.88

Среднее время на гол

50
48

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

43
45

Голов в среднем за матч

1.39
1.45

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
17
Больше 55%
Меньше 45%
14
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

64
62

Бомбардиры внутри турнира

Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мархвиньски Филип 2 0.4
Вельде Кристоффер 1 (1) 0.2
Исхак Микаэль 1 0.2
Блажич Миха 1 0.2
Шимчак Филип 1 0.2
Перейра Жоэл III 0 0
Хотич Дино 0 0
Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яницки Рафал 1 0.14
Мусёлик Себастьян 1 0.14
Капралик Адриан 1 0.14
Подольски Лукас 0 0
Дадок Роберт 0 0

Карточки

Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муравски Радослав 2 1
Карлстрём Йеспер 2 0
Собех Артур 1 0
Дуглас Барри 1 0
Исхак Микаэль 1 0
Беднарек Филип 1 0
Андерссон Элиас 1 0
Червински Алан 1 0
Милич Антонио 1 0
Дагерстол Филип 1 0
Вельде Кристоффер 1 0
Соуза Афонсу 1 0
Шимчак Филип 1 0
Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Щесняк Криспин 2 1
Подольски Лукас 2 0
Секулич Борис 2 0
Дадок Роберт 2 0
Daisuke Yokota 2 0
Kamil Lukoszek 0 1
Яницки Рафал 1 0
Янжа Эрик 1 0
Ольковски Павел 1 0
Йенсен Ричард 1 0
Войтушек Норберт 1 0

Результаты матчей

Лех
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гурник Забже
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Лех
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Гурник Забже
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

3
1
Лех
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Гурник Забже
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

4
1
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

6
3
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Пропущено

5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
60%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
1
20%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Лех
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Шленск Вроцлав - Лех 3:1 Спартак Трнава - Лех 3:1 Лех - Спартак Трнава 2:1 Заглембе Любин - Лех 1:1
Кауно Жальгирис - Лех 1:2 Лех - Радомяк Радом 2:0 Лех - Кауно Жальгирис 3:1 Пяст - Лех 1:2 АЗ Алкмаар - Лех 4:0 Лех - Баник Острава 1:1 Лех - Слован Либерец 1:3 Лех - Ягеллония Белосток 2:0 Корона Кельце - Лех 0:3 Ракув - Лех 0:2 Лех - Краковия 3:0 Лех - Гурник Забже 0:1 Радомяк Радом - Лех 1:1 Фиорентина - Лех 2:3 Легия - Лех 2:2 Лех - Фиорентина 1:4
Гурник Забже
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ягеллония Белосток - Гурник Забже 4:1 Гурник Забже - Видзев Лодзь 1:1 Корона Кельце - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Пяст 0:0
Варта Познань - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:2 Кёльн - Гурник Забже 3:1 Ганновер 96 - Гурник Забже 3:0 Шальке 04 - Гурник Забже 5:0 Падерборн - Гурник Забже 4:0 Гройтер Фюрт - Гурник Забже 4:4 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:3 Конкордия Кнуров - Гурник Забже 0:7 Медзь Легница - Гурник Забже 0:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 2:3 Гурник Забже - Варта Познань 2:0 Лех - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 0:2

Результаты матчей

Лех
Гурник Забже

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Тоталы голов в матче

Лех
Гурник Забже

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 5 4 0 1 11 - 6 12
2.
Легия
 4 3 1 0 8 - 1 10
3.
Шленск Вроцлав
 6 3 1 2 10 - 7 10
4.
Заглембе Любин
 6 3 1 2 7 - 7 10
5.
Краковия
 6 2 4 0 6 - 4 10
6.
Радомяк Радом
 7 3 1 3 8 - 8 10
7.
Варта Познань
 7 2 3 2 10 - 8 9
8.
Сталь Мелец
 7 2 3 2 8 - 7 9
9.
Лех
 0:0 5 2 2 1 6 - 5 8
10.
Пяст
 7 1 5 1 5 - 5 8
11.
Ракув
 4 2 1 1 8 - 4 7
12.
Видзев Лодзь
 6 2 1 3 7 - 9 7
13.
Пуща Неполомице
 6 2 1 3 7 - 10 7
14.
Погонь Щецин
 5 2 0 3 3 - 6 6
15.
ЛКС Лодзь
 7 2 0 5 4 - 11 6
16.
Рух Хожув
 7 1 3 3 6 - 9 6
17.
Гурник Забже
 0:0 7 1 3 3 3 - 9 6
18.
Корона Кельце
 6 1 2 3 4 - 5 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 3 3 0 0 10 - 3 9
2.
Легия
 3 3 0 0 7 - 0 9
3.
Сталь Мелец
 4 2 2 0 7 - 3 8
4.
Ракув
 3 2 1 0 7 - 2 7
5.
Заглембе Любин
 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Пуща Неполомице
 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
ЛКС Лодзь
 3 2 0 1 3 - 3 6
8.
Видзев Лодзь
 3 2 0 1 4 - 4 6
9.
Краковия
 3 1 2 0 3 - 2 5
10.
Варта Познань
 4 1 2 1 4 - 3 5
11.
Лех
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
12.
Корона Кельце
 3 1 1 1 3 - 2 4
13.
Рух Хожув
 3 1 1 1 3 - 2 4
14.
Радомяк Радом
 3 1 1 1 4 - 4 4
15.
Пяст
 3 1 1 1 3 - 3 4
16.
Шленск Вроцлав
 2 1 0 1 4 - 3 3
17.
Погонь Щецин
 3 1 0 2 2 - 5 3
18.
Гурник Забже
 0:0 3 0 2 1 1 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 4 2 1 1 6 - 4 7
2.
Радомяк Радом
 4 2 0 2 4 - 4 6
3.
Краковия
 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Варта Познань
 3 1 1 1 6 - 5 4
5.
Лех
 0:0 3 1 1 1 4 - 5 4
6.
Гурник Забже
 0:0 4 1 1 2 2 - 6 4
7.
Пяст
 4 0 4 0 2 - 2 4
8.
Погонь Щецин
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Ягеллония Белосток
 2 1 0 1 1 - 3 3
10.
Заглембе Любин
 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Рух Хожув
 4 0 2 2 3 - 7 2
12.
Легия
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Видзев Лодзь
 3 0 1 2 3 - 5 1
14.
Корона Кельце
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Сталь Мелец
 3 0 1 2 1 - 4 1
16.
Ракув
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Пуща Неполомице
 3 0 0 3 3 - 8 0
18.
ЛКС Лодзь
 4 0 0 4 1 - 8 0
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Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 4 (2)
Легия Пекхарт Томаш 4
Варта Познань Шмыт Каетан 4
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 3 (1)
Корона Кельце Далмау Адриан 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 1 3
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 3
Заглембе Любин Bartlomiej Kludka 1 3
Рух Хожув Садлок Мацей 4
Сталь Мелец Эхманн Марко 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лех
Ничья
Гурник Забже
5.30
9.90
9.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лех 0:0 Гурник Забже онлайн

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