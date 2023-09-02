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  4. Экстракласса 2023-2024

Польша: Экстракласса
2023-2024

Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Пржибыл Ярослав
Радомяк Радом
0:0
Второй тайм: 54'
Пяст
0'
38' Желтая карточка
Бранко Рафаэл
43' Желтая карточка
Вольски Рафал

Ход матча

38'
Бранко Рафаэл
 
43'
Вольски Рафал
 
Лучшие коэффициенты
Радомяк Радом
Ничья
Пяст
3.80
3.20
2.87
Все Коэффициенты
12
Albert
Posiadala
13
Гжесик
Ян
29
Бранко
Рафаэл
16
Цихоцки
Матеуш
33
Абрамович
Давид
7
Семеду
Лисандру
77
Донис
Христос
27
Вольски
Рафал
8
Новаес
Пальярес
Луис
Густаво
70
Кастаньеда
Франк
96
Pedro
Rodriguez2
26
Плах
Франтишек
77
Пырка
Аркадиуш
2
Мосур
Ариэль
4
Червински
Якуб
14
Голубек
Якуб
19
Michael
Ameyaw
20
Томашевич
Гжегож
6
Храпек
Михал
16
Дзичек
Патрик
44
Serhij
Krykun
7
Феликс
Хорхе
Радомяк Радом
4-2-3-1
Пяст
4-2-3-1

История личных встреч

Радомяк Радом
Пяст

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

Э
0:1
Э
1:2
Э
1:1
Э
2:2

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Радомяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pedro Rodriguez2 2 0.29
Вольски Рафал 1 0.14
Донис Христос 1 0.14
Семеду Лисандру 1 0.14
Цихоцки Матеуш 1 0.14
Роча Леонардо 1 0.14
Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзичек Патрик 3 (3) 0.43

Карточки

Радомяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранко Рафаэл 3 0
Гжесик Ян 2 0
Вольски Рафал 1 0
Damian Jakubik 1 0
Цихоцки Матеуш 1 0
Машаду Луиш 1 0
Семеду Лисандру 1 0
Роча Леонардо 1 0
Pedro Rodriguez2 1 0
Новаес Пальярес Луис Густаво 1 0
Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзичек Патрик 3 0
Храпек Михал 2 0
Томашевич Гжегож 2 0
Катранис Александрос 2 0
Мосур Ариэль 2 0
Aleksandar Vukovic 1 0
Червински Якуб 1 0
Феликс Хорхе 1 0
Пырка Аркадиуш 1 0

Результаты матчей

Радомяк Радом
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Пяст
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Радомяк Радом
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Пяст
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

4
1
Радомяк Радом
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Пяст
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Пропущено

7
5
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Радомяк Радом
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сталь Мелец - Радомяк Радом 2:0 Радомяк Радом - Варта Познань 3:2 Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:2 Радомяк Радом - Краковия 0:1
Лех - Радомяк Радом 2:0 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:2 Омония Никосия - Радомяк Радом 4:1 Радомяк Радом - Заглембе Сосновец 0:1 Радомяк Радом - Тыхы 0:1 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 2:1 Погонь Щецин - Радомяк Радом 4:0 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 3:1 Варта Познань - Радомяк Радом 1:2 Радомяк Радом - Пяст 0:1 Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 0:1 Радомяк Радом - Лех 1:1 Краковия - Радомяк Радом 3:0 Радомяк Радом - Ракув 0:0 Висла Плоцк - Радомяк Радом 1:1 Брук-Бет Термалица - Радомяк Радом 0:2
Пяст
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Пяст - Рух Хожув 0:0 Краковия - Пяст 1:1 Пяст - Ракув 2:1 Гурник Забже - Пяст 0:0
Сталь Мелец - Пяст 0:0 Пяст - Лех 1:2 Пяст - Бельско-Бяла 3:0 Рух Хожув - Пяст 0:1 Арка Гдыня - Пяст 2:3 Пяст - Лехия Гданьск 3:1 Пяст - Радуния Стезика 3:0 Варта Познань - Пяст 1:1 Пяст - Корона Кельце 2:1 Радомяк Радом - Пяст 0:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 Видзев Лодзь - Пяст 2:3 Пяст - Висла Плоцк 1:0 Шленск Вроцлав - Пяст 0:1 Пяст - Гурник Забже 1:0 Подбескидзе - Пяст 2:2

Результаты матчей

Радомяк Радом
Пяст

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
2 раза 50%
2:0
2 раза 50%
0:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Радомяк Радом
Пяст

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
1
1.5
1
2
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
2
2
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
3
3
3
1.5
1
5
1
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 5 4 0 1 11 - 6 12
2.
Легия
 4 3 1 0 8 - 1 10
3.
Шленск Вроцлав
 6 3 1 2 10 - 7 10
4.
Заглембе Любин
 6 3 1 2 7 - 7 10
5.
Радомяк Радом
 0:0 7 3 1 3 7 - 7 10
6.
Краковия
 5 2 3 0 6 - 4 9
7.
Варта Познань
 7 2 3 2 10 - 8 9
8.
Сталь Мелец
 7 2 3 2 8 - 7 9
9.
Пяст
 0:0 7 1 5 1 4 - 4 8
10.
Ракув
 4 2 1 1 8 - 4 7
11.
Лех
 4 2 1 1 6 - 5 7
12.
Видзев Лодзь
 6 2 1 3 7 - 9 7
13.
Пуща Неполомице
 6 2 1 3 7 - 10 7
14.
Погонь Щецин
 5 2 0 3 3 - 6 6
15.
ЛКС Лодзь
 7 2 0 5 4 - 11 6
16.
Рух Хожув
 7 1 3 3 6 - 9 6
17.
Гурник Забже
 6 1 2 3 3 - 9 5
18.
Корона Кельце
 5 1 1 3 4 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 3 3 0 0 10 - 3 9
2.
Легия
 3 3 0 0 7 - 0 9
3.
Сталь Мелец
 4 2 2 0 7 - 3 8
4.
Ракув
 3 2 1 0 7 - 2 7
5.
Пуща Неполомице
 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Заглембе Любин
 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Видзев Лодзь
 3 2 0 1 4 - 4 6
8.
ЛКС Лодзь
 3 2 0 1 3 - 3 6
9.
Варта Познань
 4 1 2 1 4 - 3 5
10.
Краковия
 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
Рух Хожув
 3 1 1 1 3 - 2 4
12.
Корона Кельце
 3 1 1 1 3 - 2 4
13.
Пяст
 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
14.
Радомяк Радом
 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
15.
Лех
 1 1 0 0 2 - 0 3
16.
Шленск Вроцлав
 2 1 0 1 4 - 3 3
17.
Погонь Щецин
 3 1 0 2 2 - 5 3
18.
Гурник Забже
 3 0 2 1 1 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 4 2 1 1 6 - 4 7
2.
Радомяк Радом
 0:0 4 2 0 2 4 - 4 6
3.
Краковия
 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Варта Познань
 3 1 1 1 6 - 5 4
5.
Лех
 3 1 1 1 4 - 5 4
6.
Пяст
 0:0 4 0 4 0 1 - 1 4
7.
Погонь Щецин
 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Ягеллония Белосток
 2 1 0 1 1 - 3 3
9.
Заглембе Любин
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Гурник Забже
 3 1 0 2 2 - 6 3
11.
Рух Хожув
 4 0 2 2 3 - 7 2
12.
Легия
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Видзев Лодзь
 3 0 1 2 3 - 5 1
14.
Сталь Мелец
 3 0 1 2 1 - 4 1
15.
Ракув
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Корона Кельце
 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Пуща Неполомице
 3 0 0 3 3 - 8 0
18.
ЛКС Лодзь
 4 0 0 4 1 - 8 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 4 (2)
Легия Пекхарт Томаш 4
Варта Познань Шмыт Каетан 4
Корона Кельце Далмау Адриан 3 (1)
Ракув Зволински Лукаш 3
Весь список

Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 1 3
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 3
Заглембе Любин Bartlomiej Kludka 1 3
Рух Хожув Садлок Мацей 4
Сталь Мелец Эхманн Марко 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Вольски Рафал получил желтую карточку от судьи
  • 38'
    Бранко Рафаэл получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 40% завершится победой Пяст.
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    2.52 ПОСТАВИТЬ
Лучшие коэффициенты
Радомяк Радом
Ничья
Пяст
3.80
3.20
2.87
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Радомяк Радом 0:0 Пяст онлайн

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