Тур: 7. Стадион: Stadion im. Braci Czachorow. Главный судья: Пржибыл Ярослав
0:0
Второй тайм: 54'
Ход матча
38'
43'
13
Гжесик
Ян
14
Голубек
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Гжесик ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
92 Майк СесторЗащитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
-
99 Семеду ЭдиПолузащитник
-
20 Машаду ЛуишПолузащитник
-
5 Са ЭлдерПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Защитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
История личных встреч
Радомяк Радом
Пяст
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
60
Бомбардиры внутри турнира
Радомяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pedro Rodriguez2
|2
|0.29
|Вольски Рафал
|1
|0.14
|Донис Христос
|1
|0.14
|Семеду Лисандру
|1
|0.14
|Цихоцки Матеуш
|1
|0.14
|Роча Леонардо
|1
|0.14
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзичек Патрик
|3 (3)
|0.43
Карточки
Радомяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранко Рафаэл
|3
|0
|Гжесик Ян
|2
|0
|Вольски Рафал
|1
|0
|Damian Jakubik
|1
|0
|Цихоцки Матеуш
|1
|0
|Машаду Луиш
|1
|0
|Семеду Лисандру
|1
|0
|Роча Леонардо
|1
|0
|Pedro Rodriguez2
|1
|0
|Новаес Пальярес Луис Густаво
|1
|0
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзичек Патрик
|3
|0
|Храпек Михал
|2
|0
|Томашевич Гжегож
|2
|0
|Катранис Александрос
|2
|0
|Мосур Ариэль
|2
|0
|Aleksandar Vukovic
|1
|0
|Червински Якуб
|1
|0
|Феликс Хорхе
|1
|0
|Пырка Аркадиуш
|1
|0
Результаты матчей
Радомяк Радом
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Пяст
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Радомяк Радом
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Пяст
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
4
1
Радомяк Радом
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Пяст
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
4
2
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Пропущено
7
5
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Радомяк Радом
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сталь Мелец - Радомяк Радом 2:0 Радомяк Радом - Варта Познань 3:2 Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:2 Радомяк Радом - Краковия 0:1
Лех - Радомяк Радом 2:0 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:2 Омония Никосия - Радомяк Радом 4:1 Радомяк Радом - Заглембе Сосновец 0:1 Радомяк Радом - Тыхы 0:1 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 2:1 Погонь Щецин - Радомяк Радом 4:0 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 3:1 Варта Познань - Радомяк Радом 1:2 Радомяк Радом - Пяст 0:1 Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 0:1 Радомяк Радом - Лех 1:1 Краковия - Радомяк Радом 3:0 Радомяк Радом - Ракув 0:0 Висла Плоцк - Радомяк Радом 1:1 Брук-Бет Термалица - Радомяк Радом 0:2
Пяст
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Пяст - Рух Хожув 0:0 Краковия - Пяст 1:1 Пяст - Ракув 2:1 Гурник Забже - Пяст 0:0
Сталь Мелец - Пяст 0:0 Пяст - Лех 1:2 Пяст - Бельско-Бяла 3:0 Рух Хожув - Пяст 0:1 Арка Гдыня - Пяст 2:3 Пяст - Лехия Гданьск 3:1 Пяст - Радуния Стезика 3:0 Варта Познань - Пяст 1:1 Пяст - Корона Кельце 2:1 Радомяк Радом - Пяст 0:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 Видзев Лодзь - Пяст 2:3 Пяст - Висла Плоцк 1:0 Шленск Вроцлав - Пяст 0:1 Пяст - Гурник Забже 1:0 Подбескидзе - Пяст 2:2
Результаты матчей
Радомяк Радом
Пяст
Точный счет
0:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
2 раза 50%
2:0
2 раза 50%
0:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Радомяк Радом
Пяст
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
12
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
33
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|11 - 6
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|4.
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|5.
|0:0
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|6.
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|7.
|7
|2
|3
|2
|10 - 8
|9
|8.
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|9.
|0:0
|7
|1
|5
|1
|4 - 4
|8
|10.
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|11.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|12.
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|13.
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|14.
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|15.
|7
|2
|0
|5
|4 - 11
|6
|16.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|17.
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|18.
|5
|1
|1
|3
|4 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|4.
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|5.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|10.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|12.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|13.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|15.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|17.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|18.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|2.
|0:0
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|3.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|6.
|0:0
|4
|0
|4
|0
|1 - 1
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|11.
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|12.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17.
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|18.
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|4 (2)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|4
|Варта Познань
|Шмыт Каетан
|4
|Корона Кельце
|Далмау Адриан
|3 (1)
|Ракув
|Зволински Лукаш
|3
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 3
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 3
|Заглембе Любин
|Bartlomiej Kludka
|1 3
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|4
|Сталь Мелец
|Эхманн Марко
|4