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  4. Экстракласса 2023-2024

Польша: Экстракласса
2023-2024

Тур: 7. Стадион: . Зрители: 8481 Главный судья: Пржибыл Ярослав
Радомяк Радом
1:1
Конец матча
Пяст
0'
38' Желтая карточка
Бранко Рафаэл
43' Желтая карточка
Вольски Рафал
1:0
54' Гол
Pedro Rodriguez2
72' Желтая карточка
Цихоцки Матеуш
1:1
73' Пенальти
Храпек Михал
74' Желтая карточка
Донис Христос
82' Желтая карточка
Храпек Михал
90'+8
12
Albert
Posiadala
13
Гжесик
Ян
29
Бранко
Рафаэл
16
Цихоцки
Матеуш
33
Абрамович
Давид
7
Семеду
Лисандру
77
Донис
Христос
27
Вольски
Рафал
8
Новаес
Пальярес
Луис
Густаво
70
Кастаньеда
Франк
96
Pedro
Rodriguez2
26
Плах
Франтишек
77
Пырка
Аркадиуш
2
Мосур
Ариэль
4
Червински
Якуб
14
Голубек
Якуб
19
Michael
Ameyaw
20
Томашевич
Гжегож
6
Храпек
Михал
16
Дзичек
Патрик
44
Serhij
Krykun
7
Феликс
Хорхе
Радомяк Радом
4-2-3-1
Пяст
4-2-3-1

История личных встреч

Радомяк Радом
Пяст

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

Э
0:1
Э
1:2
Э
1:1
Э
2:2

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Радомяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pedro Rodriguez2 3 0.43
Вольски Рафал 1 0.14
Донис Христос 1 0.14
Семеду Лисандру 1 0.14
Цихоцки Матеуш 1 0.14
Роча Леонардо 1 0.14
Абрамович Давид 0 0
Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзичек Патрик 3 (3) 0.43
Храпек Михал 1 (1) 0.14

Карточки

Радомяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранко Рафаэл 3 0
Цихоцки Матеуш 2 0
Гжесик Ян 2 0
Вольски Рафал 1 0
Донис Христос 1 0
Damian Jakubik 1 0
Машаду Луиш 1 0
Семеду Лисандру 1 0
Роча Леонардо 1 0
Pedro Rodriguez2 1 0
Новаес Пальярес Луис Густаво 1 0
Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Храпек Михал 3 0
Дзичек Патрик 3 0
Томашевич Гжегож 2 0
Катранис Александрос 2 0
Мосур Ариэль 2 0
Aleksandar Vukovic 1 0
Червински Якуб 1 0
Феликс Хорхе 1 0
Пырка Аркадиуш 1 0

Результаты матчей

Радомяк Радом
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Пяст
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
2
Радомяк Радом
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Пяст
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

4
1
Радомяк Радом
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Пяст
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

5
3

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
50%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Пропущено

8
6
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
1
13%
3
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Радомяк Радом
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сталь Мелец - Радомяк Радом 2:0 Радомяк Радом - Варта Познань 3:2 Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:2 Радомяк Радом - Краковия 0:1
Лех - Радомяк Радом 2:0 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:2 Омония Никосия - Радомяк Радом 4:1 Радомяк Радом - Заглембе Сосновец 0:1 Радомяк Радом - Тыхы 0:1 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 2:1 Погонь Щецин - Радомяк Радом 4:0 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 3:1 Варта Познань - Радомяк Радом 1:2 Радомяк Радом - Пяст 0:1 Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 0:1 Радомяк Радом - Лех 1:1 Краковия - Радомяк Радом 3:0 Радомяк Радом - Ракув 0:0 Висла Плоцк - Радомяк Радом 1:1 Брук-Бет Термалица - Радомяк Радом 0:2
Пяст
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Пяст - Рух Хожув 0:0 Краковия - Пяст 1:1 Пяст - Ракув 2:1 Гурник Забже - Пяст 0:0
Сталь Мелец - Пяст 0:0 Пяст - Лех 1:2 Пяст - Бельско-Бяла 3:0 Рух Хожув - Пяст 0:1 Арка Гдыня - Пяст 2:3 Пяст - Лехия Гданьск 3:1 Пяст - Радуния Стезика 3:0 Варта Познань - Пяст 1:1 Пяст - Корона Кельце 2:1 Радомяк Радом - Пяст 0:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 Видзев Лодзь - Пяст 2:3 Пяст - Висла Плоцк 1:0 Шленск Вроцлав - Пяст 0:1 Пяст - Гурник Забже 1:0 Подбескидзе - Пяст 2:2

Результаты матчей

Радомяк Радом
Пяст

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
2 раза 50%
2:0
2 раза 50%
0:0
2 раза 50%
1:1
2 раза 50%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Радомяк Радом
Пяст

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3
3
4
1.5
1
6
1
6
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 5 4 0 1 11 - 6 12
2.
Легия
 4 3 1 0 8 - 1 10
3.
Шленск Вроцлав
 6 3 1 2 10 - 7 10
4.
Заглембе Любин
 6 3 1 2 7 - 7 10
5.
Краковия
 0:0 6 2 4 0 6 - 4 10
6.
Радомяк Радом
 7 3 1 3 8 - 8 10
7.
Варта Познань
 7 2 3 2 10 - 8 9
8.
Сталь Мелец
 7 2 3 2 8 - 7 9
9.
Пяст
 7 1 5 1 5 - 5 8
10.
Ракув
 4 2 1 1 8 - 4 7
11.
Лех
 4 2 1 1 6 - 5 7
12.
Видзев Лодзь
 6 2 1 3 7 - 9 7
13.
Пуща Неполомице
 6 2 1 3 7 - 10 7
14.
Погонь Щецин
 5 2 0 3 3 - 6 6
15.
ЛКС Лодзь
 7 2 0 5 4 - 11 6
16.
Рух Хожув
 7 1 3 3 6 - 9 6
17.
Корона Кельце
 0:0 6 1 2 3 4 - 5 5
18.
Гурник Забже
 6 1 2 3 3 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 3 3 0 0 10 - 3 9
2.
Легия
 3 3 0 0 7 - 0 9
3.
Сталь Мелец
 4 2 2 0 7 - 3 8
4.
Ракув
 3 2 1 0 7 - 2 7
5.
Пуща Неполомице
 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Заглембе Любин
 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Видзев Лодзь
 3 2 0 1 4 - 4 6
8.
ЛКС Лодзь
 3 2 0 1 3 - 3 6
9.
Краковия
 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
10.
Варта Познань
 4 1 2 1 4 - 3 5
11.
Рух Хожув
 3 1 1 1 3 - 2 4
12.
Корона Кельце
 0:0 3 1 1 1 3 - 2 4
13.
Пяст
 3 1 1 1 3 - 3 4
14.
Радомяк Радом
 3 1 1 1 4 - 4 4
15.
Лех
 1 1 0 0 2 - 0 3
16.
Шленск Вроцлав
 2 1 0 1 4 - 3 3
17.
Погонь Щецин
 3 1 0 2 2 - 5 3
18.
Гурник Забже
 3 0 2 1 1 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 4 2 1 1 6 - 4 7
2.
Радомяк Радом
 4 2 0 2 4 - 4 6
3.
Краковия
 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Варта Познань
 3 1 1 1 6 - 5 4
5.
Лех
 3 1 1 1 4 - 5 4
6.
Пяст
 4 0 4 0 2 - 2 4
7.
Погонь Щецин
 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Ягеллония Белосток
 2 1 0 1 1 - 3 3
9.
Заглембе Любин
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Гурник Забже
 3 1 0 2 2 - 6 3
11.
Рух Хожув
 4 0 2 2 3 - 7 2
12.
Легия
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Видзев Лодзь
 3 0 1 2 3 - 5 1
14.
Корона Кельце
 0:0 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Сталь Мелец
 3 0 1 2 1 - 4 1
16.
Ракув
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Пуща Неполомице
 3 0 0 3 3 - 8 0
18.
ЛКС Лодзь
 4 0 0 4 1 - 8 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 4 (2)
Легия Пекхарт Томаш 4
Варта Познань Шмыт Каетан 4
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 3 (1)
Корона Кельце Далмау Адриан 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 1 3
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 3
Заглембе Любин Bartlomiej Kludka 1 3
Рух Хожув Садлок Мацей 4
Сталь Мелец Эхманн Марко 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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