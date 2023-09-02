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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Нью-Йорк Сити
0:0
Первый тайм: 25'
Ванкувер Уайткэпс
0'
20' Желтая карточка
Перея Андрес

Ход матча

20'
Перея Андрес
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Сити
Ничья
Ванкувер Уайткэпс
3.80
3.75
4.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
49
Фриз
Мэтт
24
Грей
Тэйвон
13
Мартинс
Тьяго
II
5
Риса
Бирк
3
Куфре
Бриан
55
Паркс
Китон
15
Перея
Андрес
21
Жассон
Андрес
27
Моралес
Максимильяно
10
Родригес
Сантьяго
9
Monsef
Bakrar
18
Такаока
Ёхеи
2
Mathias
Laborda
4
Веселинович
Ранко
6
Блэкмон
Тристан
20
Кубас
Андрес
7
Ларьи
Ричи
8
Шёпф
Алессандро
45
Pedro
Vite
3
Адекугбе
Сэм
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1
Ванкувер Уайткэпс
3-1-4-2

История личных встреч

Нью-Йорк Сити
Ванкувер Уайткэпс

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

М
0:0
М
1:3
М
2:2
М
3:2
М
3:2
М
1:2

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

2.5
1.75

Среднее время на гол

36
51

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
2

Среднее время на гол

72
45

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

1.67
1.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

54
49

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Габриэл 6 0.21
Родригес Сантьяго 4 (1) 0.14
Talles Magno 3 0.11
Куфре Бриан 2 0.07
Паркс Китон 2 0.07
Жассон Андрес 2 0.07
Gabriel Segal 2 0.07
Пеллегрини Матиас 1 0.04
Хавьер Тиаго 1 0.04
Шано Максим 1 0.04
Хаак Джастин 1 0.04
Monsef Bakrar 1 0.04
Ледесма Ричард 0 0
Иленчич Митя 0 0
Моралес Альфредо 0 0
Риса Бирк 0 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уайт Брайан 10 0.38
Голд Райан 9 (4) 0.35
Simon Becher 4 0.15
Pedro Vite 4 0.15
Грессель Юлиан 3 0.12
Веселинович Ранко 2 0.08
Кордова Серхио 2 0.08
Али Ахмед 1 0.04
Браун Джавейн 1 0.04
Берхальтер Себастьян 1 0.04
Шёпф Алессандро 1 0.04
Блэкмон Тристан 1 0.04
Кубас Андрес 0 0
Рапосо Райан 0 0

Карточки

Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куфре Бриан 6 1
Родригес Сантьяго 7 0
Пеллегрини Матиас 7 0
Шано Максим 5 0
Паркс Китон 5 0
Иленчич Митя 5 0
Грей Тэйвон 4 0
Барраса Луис 3 0
Хаак Джастин 3 0
Перейра Габриэл 2 0
Моралес Альфредо 2 0
Альфаро Тони 2 0
Сэндс Джеймс 2 0
Перея Андрес 2 0
Жассон Андрес 2 0
Хавьер Тиаго 1 0
Stephen Turnbull 1 0
Мартинс Тьяго II 1 0
Kevin O`Toole 1 0
Риса Бирк 1 0
Ледесма Ричард 1 0
Talles Magno 1 0
Nick Cushing 1 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mathias Laborda 5 1
Кубас Андрес 6 0
Блэкмон Тристан 5 0
Голд Райан 4 0
Уайт Брайан 4 0
Шёпф Алессандро 3 0
Браун Джавейн 3 0
Pedro Vite 3 0
Берхальтер Себастьян 3 0
Рапосо Райан 3 0
Али Ахмед 2 0
Мартинш Луиш 2 0
Грессель Юлиан 2 0
Кордова Серхио 2 0
Веселинович Ранко 2 0
Vanni Sartini 1 0

Результаты матчей

Нью-Йорк Сити
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Ванкувер Уайткэпс
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

5
6
Нью-Йорк Сити
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Ванкувер Уайткэпс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

8
24
Нью-Йорк Сити
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (11)
41% (11)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
Ванкувер Уайткэпс
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (6)
36% (9)
40% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
40% (10)
44% (11)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

17
10

Упущенные победы

13
30

Голы по времени матча

Забито

15
13
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
1
7%
3
23%
1-15
4
27%
4
31%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
3
20%
2
15%
76-90

Пропущено

16
19
5 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
0
0%
2
11%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
4
25%
6
32%
31-45
5
31%
4
21%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
4
25%
3
16%
76-90

Забито

12
27
4 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 9
18 Не забивали 14
1
8%
4
15%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
3
25%
4
15%
31-45
3
25%
6
22%
46-60
2
17%
3
11%
61-75
3
25%
5
19%
76-90

Пропущено

19
18
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 11
4
21%
2
11%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
3
16%
3
17%
31-45
4
21%
3
17%
46-60
2
11%
5
28%
61-75
5
26%
3
17%
76-90

Забито

27
40
12 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 15
9 Не забивали 6
2
7%
7
18%
1-15
4
15%
9
23%
16-30
6
22%
6
15%
31-45
5
19%
7
18%
46-60
4
15%
4
10%
61-75
6
22%
7
18%
76-90

Пропущено

35
37
13 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 8
23 Не пропускали 20
4
11%
4
11%
1-15
2
6%
4
11%
16-30
7
20%
9
24%
31-45
9
26%
7
19%
46-60
4
11%
7
19%
61-75
9
26%
6
16%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0
Нью-Йорк Сити - Торонто 5:0 Нью-Йорк Сити - Атлас 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 1:1 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:3 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Чикаго Файр - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Тигрес - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Леон 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Цинциннати 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 6:2 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:0 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 0:0

Результаты матчей

Нью-Йорк Сити
Ванкувер Уайткэпс

Точный счет

1:1
3 раза 25%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 33%
1:0
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
2 раза 13%
1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

1:1
8 раз 30%
1:0
4 раза 15%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 20%
2:1
3 раза 12%
2:3
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 48%
0
8 раз 30%
2
4 раза 15%
3
2 раза 7%
1
12 раз 48%
0
4 раза 16%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Нью-Йорк Сити
Ванкувер Уайткэпс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
12
2
4
8
1.5
7
7
2
10
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
9
2
2
13
1.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
8
0.5
Больше Меньше
21
4
6
21
1.5
9
16
2
25
2.5
6
19

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 26 15 2 9 52 - 33 47
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 25 11 7 7 39 - 27 40
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 27 11 7 9 32 - 27 40
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 26 11 5 10 36 - 31 38
5.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 26 10 8 8 42 - 35 38
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 26 10 7 9 36 - 39 37
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 25 9 8 8 32 - 31 35
8.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 26 9 8 9 31 - 35 35
9.
Даллас
 Заявка 25 9 6 10 27 - 28 33
10.
Остин
 Заявка 26 9 5 12 36 - 41 32
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 26 7 8 11 34 - 36 29
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 26 7 8 11 30 - 42 29
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 24 7 7 10 31 - 39 28
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 25 3 10 12 16 - 37 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 26 17 6 3 44 - 29 57
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 25 13 7 5 43 - 29 46
3.
Орландо Сити
 Заявка 26 12 8 6 40 - 31 44
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 25 13 4 8 43 - 30 43
5.
Коламбус Крю
 Заявка 26 12 6 8 50 - 35 42
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 27 11 8 8 49 - 41 41
7.
Нэшвилл
 Заявка 26 11 6 9 31 - 26 39
8.
ФК Монреаль
 Заявка 26 11 2 13 26 - 36 35
9.
Чикаго Файр
 Заявка 26 8 8 10 32 - 38 32
10.
Шарлотт
 Заявка 25 7 9 9 33 - 42 30
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 26 8 6 12 33 - 38 30
12.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 28 6 12 10 27 - 35 30
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 26 7 8 11 23 - 29 29
14.
Интер Майами
 Заявка 24 6 4 14 24 - 36 22
15.
Торонто
 Заявка 27 4 10 13 23 - 39 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 9 2 2 26 - 8 29
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 8 3 2 26 - 10 27
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 7 4 2 20 - 12 25
5.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
6.
Даллас
 Заявка 12 7 2 3 17 - 10 23
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 6 4 4 15 - 8 22
8.
Остин
 Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 6 2 5 23 - 15 20
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 5 2 4 19 - 15 17
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 3 7 2 16 - 13 16
13.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 4 4 5 18 - 20 16
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 13 12 1 0 27 - 8 37
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 10 3 0 30 - 10 33
3.
Коламбус Крю
 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
4.
ФК Монреаль
 Заявка 12 9 0 3 18 - 5 27
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 8 3 3 32 - 17 27
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
7.
Нэшвилл
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
8.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 4 3 20 - 13 22
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
10.
Чикаго Файр
 Заявка 14 5 6 3 20 - 17 21
11.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 13 5 5 3 16 - 15 20
12.
Шарлотт
 Заявка 13 4 6 3 18 - 19 18
13.
Торонто
 Заявка 14 4 6 4 16 - 15 18
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 4 4 4 21 - 17 16
15.
Интер Майами
 Заявка 12 4 3 5 15 - 15 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 6 3 4 18 - 19 21
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 6 1 6 16 - 18 19
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 5 3 5 17 - 19 18
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 5 1 6 15 - 19 16
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
6.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
7.
Остин
 Заявка 13 3 2 8 17 - 28 11
8.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 2 5 6 12 - 24 11
9.
Даллас
 Заявка 13 2 4 7 10 - 18 10
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 2 4 7 11 - 23 10
11.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
12.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 2 3 8 9 - 27 9
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
14.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 1 5 7 9 - 26 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 4 3 20 - 18 22
2.
Цинциннати
 Заявка 13 5 5 3 17 - 21 20
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 3 5 5 17 - 24 14
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
6.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
7.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 4 7 10 - 18 13
8.
Шарлотт
 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
9.
Чикаго Файр
 Заявка 12 3 2 7 12 - 21 11
10.
Нью-Йорк Сити
 0:0 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
11.
Коламбус Крю
 Заявка 12 2 3 7 15 - 23 9
12.
ФК Монреаль
 Заявка 14 2 2 10 8 - 31 8
13.
Интер Майами
 Заявка 12 2 1 9 9 - 21 7
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 12 1 4 7 6 - 14 7
15.
Торонто
 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Цинциннати Акоста Лусиано 13 (8)
Нэшвилл Мухтар Хани 13 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 12 (5)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 12
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 9
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Шарлотт Джонс Деррик 9
Цинциннати Нвободо Обинна 9
Остин Даниэль Перейра 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 20'
    Перея Андрес получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Сити
Ничья
Ванкувер Уайткэпс
3.80
3.75
4.10
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Где смотреть матч Нью-Йорк Сити 0:0 Ванкувер Уайткэпс онлайн

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