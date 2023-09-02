Тур: 1. Стадион: Янки.
0:0
Первый тайм: 25'
Ход матча
20'
Прогноз на матч от Liveresult
49
Фриз
Мэтт
24
Грей
Тэйвон
55
Паркс
Китон
15
Перея
Андрес
18
Такаока
Ёхеи
20
Кубас
Андрес
45
Pedro
Vite
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
- Основной состав
-
49 Фриз МэттВратарь
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
-
15 Перея АндресПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Иленчич МитяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Talles Magno
-
Главный тренер: Nick Cushing
- Основной состав
-
18 Такаока ЁхеиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Кубас АндресПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Pedro ViteПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Голд РайанНападающий
-
24 Уайт БрайанНападающий
- Запасные игроки
-
32 Бёмер ИсаакВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Али АхмедПолузащитник
-
27 Рапосо РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 J.C. Ngando
-
29 Simon Becher
-
Главный тренер: Vanni Sartini
История личных встреч
Нью-Йорк Сити
Ванкувер Уайткэпс
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
2.5
1.75
Среднее время на гол
36
51
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
2
Среднее время на гол
72
45
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
1.67
1.83
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
54
49
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Габриэл
|6
|0.21
|Родригес Сантьяго
|4 (1)
|0.14
|Talles Magno
|3
|0.11
|Куфре Бриан
|2
|0.07
|Паркс Китон
|2
|0.07
|Жассон Андрес
|2
|0.07
|Gabriel Segal
|2
|0.07
|Пеллегрини Матиас
|1
|0.04
|Хавьер Тиаго
|1
|0.04
|Шано Максим
|1
|0.04
|Хаак Джастин
|1
|0.04
|Monsef Bakrar
|1
|0.04
|Ледесма Ричард
|0
|0
|Иленчич Митя
|0
|0
|Моралес Альфредо
|0
|0
|Риса Бирк
|0
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уайт Брайан
|10
|0.38
|Голд Райан
|9 (4)
|0.35
|Simon Becher
|4
|0.15
|Pedro Vite
|4
|0.15
|Грессель Юлиан
|3
|0.12
|Веселинович Ранко
|2
|0.08
|Кордова Серхио
|2
|0.08
|Али Ахмед
|1
|0.04
|Браун Джавейн
|1
|0.04
|Берхальтер Себастьян
|1
|0.04
|Шёпф Алессандро
|1
|0.04
|Блэкмон Тристан
|1
|0.04
|Кубас Андрес
|0
|0
|Рапосо Райан
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куфре Бриан
|6
|1
|Родригес Сантьяго
|7
|0
|Пеллегрини Матиас
|7
|0
|Шано Максим
|5
|0
|Паркс Китон
|5
|0
|Иленчич Митя
|5
|0
|Грей Тэйвон
|4
|0
|Барраса Луис
|3
|0
|Хаак Джастин
|3
|0
|Перейра Габриэл
|2
|0
|Моралес Альфредо
|2
|0
|Альфаро Тони
|2
|0
|Сэндс Джеймс
|2
|0
|Перея Андрес
|2
|0
|Жассон Андрес
|2
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|Stephen Turnbull
|1
|0
|Мартинс Тьяго II
|1
|0
|Kevin O`Toole
|1
|0
|Риса Бирк
|1
|0
|Ледесма Ричард
|1
|0
|Talles Magno
|1
|0
|Nick Cushing
|1
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mathias Laborda
|5
|1
|Кубас Андрес
|6
|0
|Блэкмон Тристан
|5
|0
|Голд Райан
|4
|0
|Уайт Брайан
|4
|0
|Шёпф Алессандро
|3
|0
|Браун Джавейн
|3
|0
|Pedro Vite
|3
|0
|Берхальтер Себастьян
|3
|0
|Рапосо Райан
|3
|0
|Али Ахмед
|2
|0
|Мартинш Луиш
|2
|0
|Грессель Юлиан
|2
|0
|Кордова Серхио
|2
|0
|Веселинович Ранко
|2
|0
|Vanni Sartini
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Йорк Сити
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Ванкувер Уайткэпс
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
5
6
Нью-Йорк Сити
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Ванкувер Уайткэпс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
12
6
Упущенные победы
8
24
Нью-Йорк Сити
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (11)
41% (11)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
Ванкувер Уайткэпс
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (6)
36% (9)
40% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
40% (10)
44% (11)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
17
10
Упущенные победы
13
30
Голы по времени матча
Забито
15
13
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
1
7%
3
23%
1-15
4
27%
4
31%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
3
20%
2
15%
76-90
Пропущено
16
19
5 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
0
0%
2
11%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
4
25%
6
32%
31-45
5
31%
4
21%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
4
25%
3
16%
76-90
Забито
12
27
4 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 9
18 Не забивали 14
1
8%
4
15%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
3
25%
4
15%
31-45
3
25%
6
22%
46-60
2
17%
3
11%
61-75
3
25%
5
19%
76-90
Пропущено
19
18
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 11
4
21%
2
11%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
3
16%
3
17%
31-45
4
21%
3
17%
46-60
2
11%
5
28%
61-75
5
26%
3
17%
76-90
Забито
27
40
12 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 15
9 Не забивали 6
2
7%
7
18%
1-15
4
15%
9
23%
16-30
6
22%
6
15%
31-45
5
19%
7
18%
46-60
4
15%
4
10%
61-75
6
22%
7
18%
76-90
Пропущено
35
37
13 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 8
23 Не пропускали 20
4
11%
4
11%
1-15
2
6%
4
11%
16-30
7
20%
9
24%
31-45
9
26%
7
19%
46-60
4
11%
7
19%
61-75
9
26%
6
16%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0
Нью-Йорк Сити - Торонто 5:0 Нью-Йорк Сити - Атлас 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 1:1 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:3 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Чикаго Файр - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Тигрес - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Леон 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Цинциннати 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 6:2 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:0 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 0:0
Результаты матчей
Нью-Йорк Сити
Ванкувер Уайткэпс
Точный счет
1:1
3 раза 25%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 33%
1:0
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
2 раза 13%
1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
1:1
8 раз 30%
1:0
4 раза 15%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 20%
2:1
3 раза 12%
2:3
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 48%
0
8 раз 30%
2
4 раза 15%
3
2 раза 7%
1
12 раз 48%
0
4 раза 16%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Нью-Йорк Сити
Ванкувер Уайткэпс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
122
48
77
210
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
92
213
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
198
Больше Меньше
214
621
916
225
619
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|15
|2
|9
|52 - 33
|47
|2.
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|39 - 27
|40
|3.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|32 - 27
|40
|4.
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|36 - 31
|38
|5.
|0:0 Заявка
|26
|10
|8
|8
|42 - 35
|38
|6.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|36 - 39
|37
|7.
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|32 - 31
|35
|8.
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|31 - 35
|35
|9.
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|27 - 28
|33
|10.
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|36 - 41
|32
|11.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|34 - 36
|29
|12.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|30 - 42
|29
|13.
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|31 - 39
|28
|14.
|Заявка
|25
|3
|10
|12
|16 - 37
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|17
|6
|3
|44 - 29
|57
|2.
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|43 - 29
|46
|3.
|Заявка
|26
|12
|8
|6
|40 - 31
|44
|4.
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|43 - 30
|43
|5.
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|50 - 35
|42
|6.
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|49 - 41
|41
|7.
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|31 - 26
|39
|8.
|Заявка
|26
|11
|2
|13
|26 - 36
|35
|9.
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|32 - 38
|32
|10.
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|33 - 42
|30
|11.
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|33 - 38
|30
|12.
|0:0 Заявка
|28
|6
|12
|10
|27 - 35
|30
|13.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|23 - 29
|29
|14.
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|24 - 36
|22
|15.
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|23 - 39
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|37 - 14
|31
|2.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|26 - 8
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|4.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|20 - 12
|25
|5.
|0:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|6.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 8
|22
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|9.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|10.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|23 - 15
|20
|11.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 15
|17
|12.
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|16 - 13
|16
|13.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|14.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|27 - 8
|37
|2.
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|30 - 10
|33
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|4.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|18 - 5
|27
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|32 - 17
|27
|6.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|7.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|10.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|11.
|0:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 15
|20
|12.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 19
|18
|13.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|16 - 15
|18
|14.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 17
|16
|15.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 19
|21
|2.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|3.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 19
|18
|4.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 19
|16
|5.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|6.
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|7.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 28
|11
|8.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 24
|11
|9.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 18
|10
|10.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|11.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
|12.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 27
|9
|13.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|14.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 26
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 18
|22
|2.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 21
|20
|3.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|4.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|5.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|6.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|7.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 18
|13
|8.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|9.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|10.
|0:0 Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|11.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|15 - 23
|9
|12.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 31
|8
|13.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 21
|7
|14.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|6 - 14
|7
|15.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|13 (8)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|13 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|12 (5)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|12
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 9
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|9
|Цинциннати
|Нвободо Обинна
|9
|Остин
|Даниэль Перейра
|1 7