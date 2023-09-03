Тур: 1. Стадион: Сапуто.
2:4
Конец матча
0'
0:1
14' Гол в свои воротаКорбо Габриэле
18' Желтая карточкаOusman Jabang
0:2
22' ГолЭрнандес Хуан
29' Желтая карточкаЙебоа Яв
0:3
43' ГолЭрнандес Хуан
46' Желтая карточкаАмундсен Мальте
1:3
52' ГолОпоку Квадво
1:4
65' ПенальтиЭрнандес Хуан
2:4
68' ГолJules-Anthony Vilsaint
86' Желтая карточкаШульте Патрик
90' Желтая карточкаMatko Miljevic
90'+8
Ход матча
14'
0:1
18'
22'
0:2
29'
43'
0:3
46'
52'
65'
1:4
68'
86'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
19
Салиба
Натан
10
Дюк
Брайс
90
Опоку
Квадво
14
Йебоа
Яв
10
Росси
Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Салиба НатанПолузащитник
-
10 Дюк БрайсПолузащитник
-
90 Опоку КвадвоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Hernan Losada
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Йебоа ЯвЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Росси ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Завадски ШонЗащитник
-
27 Арфстен МаксЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Молино КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Нанси Вильфрид
История личных встреч
ФК Монреаль
Коламбус Крю
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
23.1%
13 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 7 побед
26 матчей
38.5%
19.2%
42.3%
10 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
19.2%
53.8%
27%
5 побед 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
23.1%
26.9%
13 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
18
Голов в среднем за матч
1.75
1.29
Среднее время на гол
51
70
Всего голов
29
10
Голов в среднем за матч
2.07
0.83
Среднее время на гол
43
108
Всего голов
50
28
Голов в среднем за матч
1.92
1.08
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
46
83
Бомбардиры внутри турнира
ФК Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шуэньер Матьё
|4 (1)
|0.15
|Оффор Чинонсо
|4
|0.15
|Киото Ромель
|3 (1)
|0.11
|Дюк Брайс
|2
|0.07
|Тойе Мейсон
|2
|0.07
|Опоку Квадво
|2
|0.07
|Ласситер Ариэль
|1
|0.04
|Ibrahim Sunusi
|1
|0.04
|Кэмпбелл Джордж
|1
|0.04
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0.04
|Уотерман Джоэл
|1
|0.04
|Jules-Anthony Vilsaint
|1
|0.04
|Камашо Руди
|1
|0.04
|Бро-Гийяр Закари
|1
|0.04
|Эррера Аарон
|0
|0
|Корбо Габриэле
|0
|0
|Matko Miljevic
|0
|0
Коламбус Крю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селараян Лукас
|10 (2)
|0.37
|Эрнандес Хуан
|9 (2)
|0.33
|Кристиан Рамирез
|8
|0.3
|Рассел-Роу Джейсен
|4
|0.15
|Моррис Эйдан
|4
|0.15
|Йебоа Яв
|3
|0.11
|Завадски Шон
|3
|0.11
|Арфстен Макс
|2
|0.07
|Нэйджби Дарлингтон
|2
|0.07
|Амундсен Мальте
|2
|0.07
|Мэцан Александру
|1
|0.04
|Росси Диего
|1
|0.04
|Медранда Джимми
|1
|0.04
|Кинтон Филип
|1
|0.04
|Фарси Мохамед
|0
|0
|Морейра Стивен
|0
|0
|Сандс Уилл
|0
|0
|Шульте Патрик
|0
|0
Карточки
ФК Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уотерман Джоэл
|7
|0
|Камашо Руди
|5
|1
|Ваньяма Виктор
|5
|0
|Корбо Габриэле
|4
|0
|Кэмпбелл Джордж
|4
|0
|Ilias Iliadis
|2
|1
|Ласситер Ариэль
|3
|0
|Эррера Аарон
|3
|0
|Шуэньер Матьё
|2
|0
|Matko Miljevic
|2
|0
|Торкельссон Роберт-Орри
|2
|0
|Оффор Чинонсо
|2
|0
|Дюк Брайс
|2
|0
|Салиба Натан
|2
|0
|Ри Шон
|2
|0
|Киото Ромель
|1
|0
|Пьетт Самюэль
|1
|0
|Хафиз Хуссейн Ахмед
|1
|0
|Миллер Камаль
|1
|0
|Зухир Рида
|1
|0
|Jojea Kwizera
|1
|0
|Ousman Jabang
|1
|0
Коламбус Крю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амундсен Мальте
|5
|0
|Эрнандес Хуан
|3
|1
|Нэйджби Дарлингтон
|4
|0
|Селараян Лукас
|4
|0
|Моррис Эйдан
|4
|0
|Завадски Шон
|4
|0
|Морейра Стивен
|3
|0
|Йебоа Яв
|3
|0
|Дегенек Милош
|3
|0
|Вальесилья Эксон
|3
|0
|Шульте Патрик
|3
|0
|Мэцан Александру
|2
|0
|Рассел-Роу Джейсен
|2
|0
|Кинтон Филип
|2
|0
|Медранда Джимми
|1
|0
|Кристиан Рамирез
|1
|0
|Чеберко Евгений
|1
|0
|Сандс Уилл
|1
|0
|Фарси Мохамед
|1
|0
|Арфстен Макс
|1
|0
Результаты матчей
ФК Монреаль
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Коламбус Крю
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
3
10
ФК Монреаль
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Коламбус Крю
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
9
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
26
2
Упущенные победы
6
34
ФК Монреаль
76%
24%
19 побед 6 поражений
Первый тайм
56% (15)
30% (8)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (15)
33% (9)
11% (3)
Коламбус Крю
19%
81%
4 победы 17 поражений
Первый тайм
22% (6)
26% (7)
52% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
33% (9)
48% (13)
Сухие победы
17
1
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
30
6
Упущенные победы
9
44
Голы по времени матча
Забито
19
17
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
4
21%
1
6%
1-15
2
11%
2
12%
16-30
1
5%
5
29%
29%
31-45
4
21%
4
24%
46-60
3
16%
4
24%
61-75
5
26%
1
6%
76-90
Пропущено
10
27
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 12
0
0%
2
7%
1-15
2
20%
6
22%
16-30
2
20%
2
7%
31-45
4
40%
5
19%
46-60
2
20%
3
11%
61-75
0
0%
9
33%
76-90
Забито
8
35
5 В 1-м тайме 19
3 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 11
22 Не забивали 13
1
13%
6
17%
1-15
2
25%
6
17%
16-30
2
25%
7
20%
31-45
0
0%
5
14%
46-60
0
0%
5
14%
61-75
3
38%
6
17%
76-90
Пропущено
31
12
19 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
3
10%
2
17%
1-15
5
16%
0
0%
16-30
11
35%
2
17%
31-45
4
13%
3
25%
46-60
3
10%
2
17%
61-75
5
16%
3
25%
76-90
Забито
27
52
12 В 1-м тайме 27
15 Во 2-м тайме 25
11 Забивали первыми 17
12 Не забивали 3
5
19%
7
13%
1-15
4
15%
8
15%
16-30
3
11%
12
23%
31-45
4
15%
9
17%
46-60
3
11%
9
17%
61-75
8
30%
30%
7
13%
76-90
Пропущено
41
39
23 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 25
15 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 20
3
7%
4
10%
1-15
7
17%
6
15%
16-30
13
32%
4
10%
31-45
8
20%
8
21%
46-60
5
12%
5
13%
61-75
5
12%
12
31%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Монреаль
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Торонто - ФК Монреаль 2:3 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1
ФК Монреаль - Пумас-УНАМ 2:2 ФК Монреаль - Шарлотт 2:0 Чикаго Файр - ФК Монреаль 3:0 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 0:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:1 Шарлотт - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Нэшвилл 1:0 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 4:0 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 3:0 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 2:2 ФК Монреаль - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:1 Цинциннати - ФК Монреаль 3:0 ФК Монреаль - Торонто 2:0 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:0 Спортинг Канзас-Сити - ФК Монреаль 0:2
Коламбус Крю
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 2:0 Коламбус Крю - Торонто 2:0 Коламбус Крю - Цинциннати 3:0 Коламбус Крю - Миннесота Юнайтед 3:3
Америка Мехико - Коламбус Крю 1:4 Коламбус Крю - Сент-Луис Сити 2:1 Портленд Тимберс - Коламбус Крю 3:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Коламбус Крю 2:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 1:1 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:2 Коламбус Крю - Шарлотт 4:2 Коламбус Крю - Колорадо Рэпидс 3:2 Нэшвилл - Коламбус Крю 3:1 Питтсбург Риверхаундз - Коламбус Крю 1:0 Цинциннати - Коламбус Крю 3:2 Коламбус Крю - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Коламбус Крю - Орландо Сити 2:2
Результаты матчей
ФК Монреаль
Коламбус Крю
Точный счет
2:0
4 раза 31%
0:1
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
6 раз 43%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
6
1 раз 7%
Точный счет
2:0
3 раза 21%
3:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
10 раз 71%
2
2 раза 14%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:0
7 раз 26%
1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:0
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
3:2
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
13 раз 48%
2
7 раз 26%
1
4 раза 15%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
2
11 раз 41%
1
8 раз 30%
4
3 раза 11%
0
2 раза 7%
3
2 раза 7%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
ФК Монреаль
Коламбус Крю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
76
113
211
59
112
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
410
Больше Меньше
112
311
67
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1413
Больше Меньше
252
1017
1710
324
621
126
423
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|15
|2
|10
|53 - 35
|47
|2.
|1:0 Заявка
|28
|12
|7
|9
|33 - 27
|43
|3.
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|39 - 27
|40
|4.
|2:0 Заявка
|27
|11
|7
|9
|38 - 39
|40
|5.
|0:0 Заявка
|27
|11
|6
|10
|36 - 31
|39
|6.
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|43 - 36
|38
|7.
|1:1 Заявка
|26
|9
|9
|8
|33 - 32
|36
|8.
|1:1 Заявка
|27
|9
|9
|9
|32 - 36
|36
|9.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|29 - 30
|34
|10.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|38 - 43
|33
|11.
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|36 - 37
|32
|12.
|0:0 Заявка
|25
|7
|8
|10
|31 - 39
|29
|13.
|0:1 Заявка
|27
|7
|8
|12
|30 - 43
|29
|14.
|0:2 Заявка
|26
|3
|10
|13
|16 - 39
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|44 - 30
|57
|2.
|Заявка
|26
|13
|8
|5
|45 - 31
|47
|3.
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|41 - 31
|47
|4.
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|54 - 37
|45
|5.
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|43 - 30
|43
|6.
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|51 - 43
|42
|7.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|32 - 27
|40
|8.
|Заявка
|27
|11
|2
|14
|28 - 40
|35
|9.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|37 - 38
|33
|10.
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|32 - 42
|32
|11.
|Заявка
|26
|7
|10
|9
|34 - 43
|31
|12.
|Заявка
|28
|6
|12
|10
|28 - 36
|30
|13.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|23 - 29
|29
|14.
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|24 - 36
|22
|15.
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|23 - 39
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|37 - 14
|31
|2.
|0:0 Заявка
|13
|9
|2
|2
|26 - 8
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|4.
|1:1 Заявка
|14
|7
|5
|2
|21 - 13
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|6.
|1:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|16 - 8
|25
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 12
|24
|8.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|25 - 16
|23
|9.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|10.
|0:1 Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|11.
|2:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 20
|19
|12.
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|13.
|1:1 Заявка
|12
|3
|7
|2
|16 - 13
|16
|14.
|0:2 Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|27 - 9
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 12
|34
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|4.
|Заявка
|13
|9
|0
|4
|20 - 9
|27
|5.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 9
|27
|6.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|32 - 17
|27
|7.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|10.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|11.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 16
|20
|12.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|25 - 17
|19
|13.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 19
|18
|14.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|16 - 15
|18
|15.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 19
|21
|2.
|1:1 Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 19
|20
|3.
|1:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 19
|18
|4.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|16 - 21
|16
|5.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|6.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 20
|13
|7.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 30
|12
|8.
|0:0 Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 24
|11
|9.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 18
|10
|10.
|1:1 Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|11.
|0:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 23
|10
|12.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|13.
|0:2 Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 29
|9
|14.
|0:1 Заявка
|14
|1
|5
|8
|9 - 27
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 18
|25
|2.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 21
|20
|3.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|4.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|19 - 26
|15
|5.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|6.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|7.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|8.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 18
|13
|9.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|19 - 25
|12
|10.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|12 - 25
|11
|11.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|12.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 31
|8
|13.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 21
|7
|14.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|6 - 14
|7
|15.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|14 (7)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|13 (8)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|13
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|12 (5)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 9
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|10
|Остин
|Даниэль Перейра
|1 8
|Цинциннати
|Нвободо Обинна
|9