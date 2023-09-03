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  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
ФК Монреаль
2:4
Конец матча
Коламбус Крю
0'
0:1
14' Гол в свои ворота
Корбо Габриэле
18' Желтая карточка
Ousman Jabang
0:2
22' Гол
Эрнандес Хуан
29' Желтая карточка
Йебоа Яв
0:3
43' Гол
Эрнандес Хуан
46' Желтая карточка
Амундсен Мальте
1:3
52' Гол
Опоку Квадво
1:4
65' Пенальти
Эрнандес Хуан
2:4
68' Гол
Jules-Anthony Vilsaint
86' Желтая карточка
Шульте Патрик
90' Желтая карточка
Matko Miljevic
90'+8
40
Сируа
Жонатан
23
Ousman
Jabang
24
Кэмпбелл
Джордж
25
Корбо
Габриэле
15
Бро-Гийяр
Закари
29
Шуэньер
Матьё
6
Пьетт
Самюэль
19
Салиба
Натан
10
Дюк
Брайс
90
Опоку
Квадво
21
Лаппалайнен
Ласси
28
Шульте
Патрик
31
Морейра
Стивен
4
Камашо
Руди
18
Амундсен
Мальте
7
Грессель
Юлиан
14
Йебоа
Яв
6
Нэйджби
Дарлингтон
8
Моррис
Эйдан
17
Кристиан
Рамирез
10
Росси
Диего
9
Эрнандес
Хуан
ФК Монреаль
3-4-1-2
Коламбус Крю
3-4-2-1

История личных встреч

ФК Монреаль
Коламбус Крю

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
23.1%
13 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 7 побед

26 матчей

38.5%
19.2%
42.3%
10 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

19.2%
53.8%
27%
5 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
23.1%
26.9%
13 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

М
2:2
М
1:2
М
2:1
М
0:0
М
1:2
М
2:1
М
1:0
М
3:0
М
3:2
М
4:1
М
2:3
М
0:0
М
4:4
М
2:0
М
3:1
М
2:1
М
3:0
М
1:2
М
2:0
М
2:0
М
2:1
М
1:2
М
2:0
М
1:1
М
2:1
М
2:1

Голы

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

1.75
1.29

Среднее время на гол

51
70

Всего голов

29
10

Голов в среднем за матч

2.07
0.83

Среднее время на гол

43
108

Всего голов

50
28

Голов в среднем за матч

1.92
1.08

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

46
83

Бомбардиры внутри турнира

ФК Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шуэньер Матьё 4 (1) 0.15
Оффор Чинонсо 4 0.15
Киото Ромель 3 (1) 0.11
Дюк Брайс 2 0.07
Тойе Мейсон 2 0.07
Опоку Квадво 2 0.07
Ласситер Ариэль 1 0.04
Ibrahim Sunusi 1 0.04
Кэмпбелл Джордж 1 0.04
Лаппалайнен Ласси 1 0.04
Уотерман Джоэл 1 0.04
Jules-Anthony Vilsaint 1 0.04
Камашо Руди 1 0.04
Бро-Гийяр Закари 1 0.04
Эррера Аарон 0 0
Корбо Габриэле 0 0
Matko Miljevic 0 0
Коламбус Крю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селараян Лукас 10 (2) 0.37
Эрнандес Хуан 9 (2) 0.33
Кристиан Рамирез 8 0.3
Рассел-Роу Джейсен 4 0.15
Моррис Эйдан 4 0.15
Йебоа Яв 3 0.11
Завадски Шон 3 0.11
Арфстен Макс 2 0.07
Нэйджби Дарлингтон 2 0.07
Амундсен Мальте 2 0.07
Мэцан Александру 1 0.04
Росси Диего 1 0.04
Медранда Джимми 1 0.04
Кинтон Филип 1 0.04
Фарси Мохамед 0 0
Морейра Стивен 0 0
Сандс Уилл 0 0
Шульте Патрик 0 0

Карточки

ФК Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уотерман Джоэл 7 0
Камашо Руди 5 1
Ваньяма Виктор 5 0
Корбо Габриэле 4 0
Кэмпбелл Джордж 4 0
Ilias Iliadis 2 1
Ласситер Ариэль 3 0
Эррера Аарон 3 0
Шуэньер Матьё 2 0
Matko Miljevic 2 0
Торкельссон Роберт-Орри 2 0
Оффор Чинонсо 2 0
Дюк Брайс 2 0
Салиба Натан 2 0
Ри Шон 2 0
Киото Ромель 1 0
Пьетт Самюэль 1 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 1 0
Миллер Камаль 1 0
Зухир Рида 1 0
Jojea Kwizera 1 0
Ousman Jabang 1 0
Коламбус Крю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амундсен Мальте 5 0
Эрнандес Хуан 3 1
Нэйджби Дарлингтон 4 0
Селараян Лукас 4 0
Моррис Эйдан 4 0
Завадски Шон 4 0
Морейра Стивен 3 0
Йебоа Яв 3 0
Дегенек Милош 3 0
Вальесилья Эксон 3 0
Шульте Патрик 3 0
Мэцан Александру 2 0
Рассел-Роу Джейсен 2 0
Кинтон Филип 2 0
Медранда Джимми 1 0
Кристиан Рамирез 1 0
Чеберко Евгений 1 0
Сандс Уилл 1 0
Фарси Мохамед 1 0
Арфстен Макс 1 0

Результаты матчей

ФК Монреаль
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Коламбус Крю
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

3
10
ФК Монреаль
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Коламбус Крю
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

9
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

26
2

Упущенные победы

6
34
ФК Монреаль
76%
24%
19 побед 6 поражений
Первый тайм
56% (15)
30% (8)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (15)
33% (9)
11% (3)
Коламбус Крю
19%
81%
4 победы 17 поражений
Первый тайм
22% (6)
26% (7)
52% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
33% (9)
48% (13)

Сухие победы

17
1

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

30
6

Упущенные победы

9
44

Голы по времени матча

Забито

19
17
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
4
21%
1
6%
1-15
2
11%
2
12%
16-30
1
5%
5
29%
29%
31-45
4
21%
4
24%
46-60
3
16%
4
24%
61-75
5
26%
1
6%
76-90

Пропущено

10
27
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 12
0
0%
2
7%
1-15
2
20%
6
22%
16-30
2
20%
2
7%
31-45
4
40%
5
19%
46-60
2
20%
3
11%
61-75
0
0%
9
33%
76-90

Забито

8
35
5 В 1-м тайме 19
3 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 11
22 Не забивали 13
1
13%
6
17%
1-15
2
25%
6
17%
16-30
2
25%
7
20%
31-45
0
0%
5
14%
46-60
0
0%
5
14%
61-75
3
38%
6
17%
76-90

Пропущено

31
12
19 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
3
10%
2
17%
1-15
5
16%
0
0%
16-30
11
35%
2
17%
31-45
4
13%
3
25%
46-60
3
10%
2
17%
61-75
5
16%
3
25%
76-90

Забито

27
52
12 В 1-м тайме 27
15 Во 2-м тайме 25
11 Забивали первыми 17
12 Не забивали 3
5
19%
7
13%
1-15
4
15%
8
15%
16-30
3
11%
12
23%
31-45
4
15%
9
17%
46-60
3
11%
9
17%
61-75
8
30%
30%
7
13%
76-90

Пропущено

41
39
23 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 25
15 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 20
3
7%
4
10%
1-15
7
17%
6
15%
16-30
13
32%
4
10%
31-45
8
20%
8
21%
46-60
5
12%
5
13%
61-75
5
12%
12
31%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Монреаль
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Торонто - ФК Монреаль 2:3 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1
ФК Монреаль - Пумас-УНАМ 2:2 ФК Монреаль - Шарлотт 2:0 Чикаго Файр - ФК Монреаль 3:0 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 0:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:1 Шарлотт - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Нэшвилл 1:0 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 4:0 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 3:0 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 2:2 ФК Монреаль - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:1 Цинциннати - ФК Монреаль 3:0 ФК Монреаль - Торонто 2:0 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:0 Спортинг Канзас-Сити - ФК Монреаль 0:2
Коламбус Крю
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 2:0 Коламбус Крю - Торонто 2:0 Коламбус Крю - Цинциннати 3:0 Коламбус Крю - Миннесота Юнайтед 3:3
Америка Мехико - Коламбус Крю 1:4 Коламбус Крю - Сент-Луис Сити 2:1 Портленд Тимберс - Коламбус Крю 3:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Коламбус Крю 2:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 1:1 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:2 Коламбус Крю - Шарлотт 4:2 Коламбус Крю - Колорадо Рэпидс 3:2 Нэшвилл - Коламбус Крю 3:1 Питтсбург Риверхаундз - Коламбус Крю 1:0 Цинциннати - Коламбус Крю 3:2 Коламбус Крю - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Коламбус Крю - Орландо Сити 2:2

Результаты матчей

ФК Монреаль
Коламбус Крю

Точный счет

2:0
4 раза 31%
0:1
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
6 раз 43%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
6
1 раз 7%

Точный счет

2:0
3 раза 21%
3:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
10 раз 71%
2
2 раза 14%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:0
7 раз 26%
1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:0
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
3:2
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
13 раз 48%
2
7 раз 26%
1
4 раза 15%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
2
11 раз 41%
1
8 раз 30%
4
3 раза 11%
0
2 раза 7%
3
2 раза 7%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

ФК Монреаль
Коламбус Крю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
7
6
1.5
11
3
2
11
2.5
5
9
1
12
3.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
10
0.5
Больше Меньше
11
2
3
11
1.5
6
7
1
13
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
13
0.5
Больше Меньше
25
2
10
17
1.5
17
10
3
24
2.5
6
21
1
26
3.5
4
23

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 27 15 2 10 53 - 35 47
2.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 28 12 7 9 33 - 27 43
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 25 11 7 7 39 - 27 40
4.
Реал Солт-Лейк
 2:0 Заявка 27 11 7 9 38 - 39 40
5.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 27 11 6 10 36 - 31 39
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 26 10 8 8 43 - 36 38
7.
Миннесота Юнайтед
 1:1 Заявка 26 9 9 8 33 - 32 36
8.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 27 9 9 9 32 - 36 36
9.
Даллас
 Заявка 26 9 7 10 29 - 30 34
10.
Остин
 Заявка 27 9 6 12 38 - 43 33
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 27 8 8 11 36 - 37 32
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 25 7 8 10 31 - 39 29
13.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 27 7 8 12 30 - 43 29
14.
Колорадо Рэпидс
 0:2 Заявка 26 3 10 13 16 - 39 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 27 17 6 4 44 - 30 57
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 26 13 8 5 45 - 31 47
3.
Орландо Сити
 Заявка 27 13 8 6 41 - 31 47
4.
Коламбус Крю
 Заявка 27 13 6 8 54 - 37 45
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 25 13 4 8 43 - 30 43
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 28 11 9 8 51 - 43 42
7.
Нэшвилл
 Заявка 27 11 7 9 32 - 27 40
8.
ФК Монреаль
 Заявка 27 11 2 14 28 - 40 35
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 27 9 6 12 37 - 38 33
10.
Чикаго Файр
 Заявка 27 8 8 11 32 - 42 32
11.
Шарлотт
 Заявка 26 7 10 9 34 - 43 31
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 28 6 12 10 28 - 36 30
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 26 7 8 11 23 - 29 29
14.
Интер Майами
 Заявка 24 6 4 14 24 - 36 22
15.
Торонто
 Заявка 27 4 10 13 23 - 39 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
2.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 13 9 2 2 26 - 8 29
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 8 3 2 26 - 10 27
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 14 7 5 2 21 - 13 26
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
6.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 15 7 4 4 16 - 8 25
7.
Даллас
 Заявка 13 7 3 3 19 - 12 24
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 7 2 5 25 - 16 23
9.
Остин
 Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
10.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
11.
Реал Солт-Лейк
 2:0 Заявка 14 5 4 5 20 - 20 19
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 12 5 3 4 19 - 15 18
13.
Миннесота Юнайтед
 1:1 Заявка 12 3 7 2 16 - 13 16
14.
Колорадо Рэпидс
 0:2 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 14 12 1 1 27 - 9 37
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 10 4 0 32 - 12 34
3.
Коламбус Крю
 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
4.
ФК Монреаль
 Заявка 13 9 0 4 20 - 9 27
5.
Нэшвилл
 Заявка 13 8 3 2 22 - 9 27
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 8 3 3 32 - 17 27
7.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
8.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 4 3 20 - 13 22
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
10.
Чикаго Файр
 Заявка 14 5 6 3 20 - 17 21
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 5 5 3 17 - 16 20
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 13 5 4 4 25 - 17 19
13.
Шарлотт
 Заявка 13 4 6 3 18 - 19 18
14.
Торонто
 Заявка 14 4 6 4 16 - 15 18
15.
Интер Майами
 Заявка 12 4 3 5 15 - 15 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 2:0 Заявка 13 6 3 4 18 - 19 21
2.
Миннесота Юнайтед
 1:1 Заявка 14 6 2 6 17 - 19 20
3.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 13 5 3 5 17 - 19 18
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 5 1 7 16 - 21 16
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 12 3 4 5 14 - 20 13
7.
Остин
 Заявка 14 3 3 8 19 - 30 12
8.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 13 2 5 6 12 - 24 11
9.
Даллас
 Заявка 13 2 4 7 10 - 18 10
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 13 2 4 7 11 - 23 10
11.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 14 2 4 8 10 - 23 10
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
13.
Колорадо Рэпидс
 0:2 Заявка 14 2 3 9 9 - 29 9
14.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 14 1 5 8 9 - 27 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 14 7 4 3 21 - 18 25
2.
Цинциннати
 Заявка 13 5 5 3 17 - 21 20
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 6 5 19 - 26 15
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
6.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
7.
Шарлотт
 Заявка 13 3 4 6 16 - 24 13
8.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 4 7 10 - 18 13
9.
Коламбус Крю
 Заявка 13 3 3 7 19 - 25 12
10.
Чикаго Файр
 Заявка 13 3 2 8 12 - 25 11
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
12.
ФК Монреаль
 Заявка 14 2 2 10 8 - 31 8
13.
Интер Майами
 Заявка 12 2 1 9 9 - 21 7
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 12 1 4 7 6 - 14 7
15.
Торонто
 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мухтар Хани 14 (7)
Цинциннати Акоста Лусиано 13 (8)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 13
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 9
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Шарлотт Джонс Деррик 10
Остин Даниэль Перейра 1 8
Цинциннати Нвободо Обинна 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Йебоа Яв сделал результативную передачу.
    • 43'
      Г О О О О Л - Эрнандес Хуан бьет в цель!
    • 29'
      Йебоа Яв получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Росси Диего сделал результативную передачу.
    • 22'
      Г О О О О Л - Эрнандес Хуан бьет в цель!
    • 18'
      Ousman Jabang получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Г О О О О Л - Корбо Габриэле уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Судья начинает матч
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