Тур: 1. Стадион: Джилетт.
2:1
Второй тайм: 82'
0'
0:1
27' ГолРигони Эмилиано
1:1
28' ГолЧанкалай Томас
2:1
47' ГолЧанкалай Томас
54' Желтая карточкаЧанкалай Томас
57' Желтая карточкаКэй Марк-Энтони
70' Желтая карточкаВаленсия Йохан
77' Желтая карточкаДаниэль Перейра
Ход матча
27'
0:1
28'
1:1
47'
2:1
54'
57'
70'
77'
Прогноз на матч от Liveresult
36
Эдвардс
Эрл
44
Свит
Бен
14
Харкс
Иэн
23
Хиль
Начо
10
Хиль
Карлес
24
Лима
Ник
15
Вяйсянен
Лео
- Основной состав
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Свит БенЗащитник
-
14 Харкс ИэнПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Хиль НачоПолузащитник
-
10 Хиль КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Джонс ДехуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Бак НоуэлПолузащитник
-
17 Вуд БоббиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Richie Williams
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Лима НикЗащитник
- Защитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Берсано МэттВратарь
- Защитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Вольфф ОуэнПолузащитник
-
29 Брюин УиллНападающий
- Нападающий
-
19 CJ Fodrey
-
Главный тренер: Вольф Джош
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хиль Карлес
|7 (2)
|0.27
|Вуд Бобби
|7
|0.27
|Вриони Джакомо
|6
|0.23
|Боу Густаво
|5
|0.19
|Боатенг Эммануль II
|2
|0.08
|Полстер Мэтт
|2
|0.08
|Харкс Иэн
|2
|0.08
|Бай Брэндон
|2
|0.08
|Бак Ноуэл
|2
|0.08
|Чанкалай Томас
|2
|0.08
|Борреро Дилан
|2
|0.08
|Джонс Дехуан
|1
|0.04
|Алтидор Жози
|1
|0.04
|Кесслер Генри
|1
|0.04
|Кэй Марк-Энтони
|0
|0
|Хиль Начо
|0
|0
|Блессинг Латиф
|0
|0
|Макоун Кристиан
|0
|0
|Петрович Джордже
|0
|0
|Ромни Дейв
|0
|0
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дриусси Себастьян
|8 (2)
|0.3
|Зардес Гьяси
|6
|0.22
|Галлахер Джон
|5
|0.19
|Финлей Итан
|4
|0.15
|Ригони Эмилиано
|4
|0.15
|Касканте Хулио
|2
|0.07
|Фагундес Диего
|2
|0.07
|Брюин Уилл
|2
|0.07
|Лима Ник
|1
|0.04
|Гэвин Вулфф
|1
|0.04
|Редес Родни
|1
|0.04
|Урути Максимилиано
|1
|0.04
|Даниэль Перейра
|0
|0
|Лундквист Адам
|0
|0
|Вяйсянен Лео
|0
|0
Карточки
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Полстер Мэтт
|6
|0
|Блессинг Латиф
|4
|1
|Вуд Бобби
|4
|0
|Бак Ноуэл
|4
|0
|Хиль Карлес
|3
|0
|Борреро Дилан
|1
|1
|Джонс Дехуан
|2
|0
|Алтидор Жози
|1
|0
|Гонсалес Омар
|1
|0
|Фаррелл Эндрю
|1
|0
|Эдвардс Эрл
|1
|0
|Хиль Начо
|1
|0
|Чанкалай Томас
|1
|0
|Бай Брэндон
|1
|0
|Боатенг Эммануль II
|1
|0
|Кесслер Генри
|1
|0
|Ромни Дейв
|1
|0
|Панайоту Джек
|1
|0
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даниэль Перейра
|7
|1
|Касканте Хулио
|4
|0
|Лима Ник
|4
|0
|Редес Родни
|2
|1
|Ринг Александр
|3
|0
|Вяйсянен Лео
|3
|0
|Валенсия Йохан
|3
|0
|Галлахер Джон
|3
|0
|Урути Максимилиано
|2
|0
|Зардес Гьяси
|2
|0
|Лундквист Адам
|2
|0
|Брюин Уилл
|1
|0
|Фагундес Диего
|1
|0
|Финлей Итан
|1
|0
|Дриусси Себастьян
|1
|0
|Ригони Эмилиано
|1
|0
|Гэвин Вулфф
|1
|0
|Sofiane Djeffal
|1
|0
|Вольфф Оуэн
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Инглэнд Революшн
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Остин
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
6
9
Нью-Инглэнд Революшн
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Остин
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
9
15
Нью-Инглэнд Революшн
83.3%
16.7%
15 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (10)
48% (12)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
32% (8)
20% (5)
Остин
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
15% (4)
50% (13)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
31% (8)
46% (12)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
18
11
Упущенные победы
15
24
Голы по времени матча
Забито
30
17
17 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 4
12 Не забивали 17
2
7%
1
6%
1-15
4
13%
1
6%
16-30
11
37%
4
24%
31-45
7
23%
5
29%
29%
46-60
3
10%
2
12%
61-75
3
10%
4
24%
76-90
Пропущено
10
28
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 20
3 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
2
20%
1
4%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
1
10%
4
14%
31-45
1
10%
6
21%
46-60
1
10%
6
21%
61-75
5
50%
8
29%
76-90
Забито
11
19
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
18 Не забивали 15
1
9%
1
5%
1-15
3
27%
5
26%
16-30
1
9%
4
21%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
18%
2
11%
61-75
4
36%
5
26%
76-90
Пропущено
21
13
6 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
4
19%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
10%
1
8%
31-45
5
24%
1
8%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
7
33%
6
46%
76-90
Забито
41
36
22 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 11
5 Не забивали 6
3
7%
2
6%
1-15
7
17%
6
17%
16-30
12
29%
29%
8
22%
31-45
7
17%
7
19%
46-60
5
12%
4
11%
61-75
7
17%
9
25%
76-90
Пропущено
31
41
9 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 28
11 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 21
6
19%
2
5%
1-15
0
0%
6
15%
16-30
3
10%
5
12%
31-45
6
19%
7
17%
46-60
4
13%
7
17%
61-75
12
39%
14
34%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Керетаро - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Атлас 2:2
Атлетико Сан-Луис - Нью-Инглэнд Революшн 1:5 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 3:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Питтсбург Риверхаундз 0:1 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 0:2
Остин
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Остин - Сиэтл Саундерс 1:2 Даллас - Остин 1:0 Сент-Луис Сити - Остин 6:3 Остин - Хуарес 1:3
Остин - Мазатлан 1:3 Остин - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Миннесота Юнайтед - Остин 1:4 Интер Майами - Остин 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 3:0 Остин - Даллас 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Остин 4:1 Остин - Реал Солт-Лейк 1:2 Остин - Миннесота Юнайтед 2:1 Хьюстон Динамо - Остин 2:1 Остин - Чикаго Файр 0:2 Остин - Торонто 1:0 Сиэтл Саундерс - Остин 1:2 Остин - Даллас 0:1 Остин - Нью-Мехико Юнайтед 2:0
Результаты матчей
Нью-Инглэнд Революшн
Остин
Точный счет
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
5 раз 20%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
4:0
3 раза 12%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:2
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 32%
2
6 раз 24%
3
5 раз 20%
0
4 раза 16%
4
2 раза 8%
1
9 раз 35%
2
7 раз 27%
0
6 раз 23%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Нью-Инглэнд Революшн
Остин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
67
67
211
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
94
48
58
111
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
214
Больше Меньше
206
1312
1115
718
422
223
125
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|27
|15
|3
|9
|53 - 34
|48
|2.
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|39 - 27
|40
|3.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|32 - 27
|40
|4.
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|36 - 31
|38
|5.
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|43 - 36
|38
|6.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|36 - 39
|37
|7.
|1:0 Заявка
|26
|10
|6
|10
|28 - 28
|36
|8.
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|32 - 31
|35
|9.
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|31 - 35
|35
|10.
|1:2 Заявка
|27
|9
|5
|13
|37 - 43
|32
|11.
|1:1 Заявка
|27
|7
|9
|11
|35 - 37
|30
|12.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|30 - 42
|29
|13.
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|31 - 39
|28
|14.
|Заявка
|25
|3
|10
|12
|16 - 37
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|27
|17
|6
|4
|44 - 30
|57
|2.
|2:1 Заявка
|26
|14
|7
|5
|45 - 30
|49
|3.
|1:0 Заявка
|27
|13
|8
|6
|41 - 31
|47
|4.
|4:2 Заявка
|27
|13
|6
|8
|54 - 37
|45
|5.
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|43 - 30
|43
|6.
|0:1 Заявка
|28
|11
|8
|9
|49 - 42
|41
|7.
|0:0 Заявка
|27
|11
|7
|9
|31 - 26
|40
|8.
|2:4 Заявка
|27
|11
|2
|14
|28 - 40
|35
|9.
|3:0 Заявка
|27
|9
|6
|12
|36 - 38
|33
|10.
|0:3 Заявка
|27
|8
|8
|11
|32 - 41
|32
|11.
|0:0 Заявка
|26
|7
|10
|9
|33 - 42
|31
|12.
|Заявка
|28
|6
|12
|10
|28 - 36
|30
|13.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|23 - 29
|29
|14.
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|24 - 36
|22
|15.
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|23 - 39
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|14
|10
|1
|3
|37 - 14
|31
|2.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|26 - 8
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|4.
|1:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|18 - 10
|26
|5.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|20 - 12
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 8
|22
|8.
|1:2 Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|9.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|10.
|1:1 Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 16
|21
|11.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 15
|17
|12.
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|16 - 13
|16
|13.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|14.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|14
|12
|1
|1
|27 - 9
|37
|2.
|2:1 Заявка
|14
|11
|3
|0
|32 - 11
|36
|3.
|4:2 Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|4.
|2:4 Заявка
|13
|9
|0
|4
|20 - 9
|27
|5.
|0:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|21 - 8
|27
|6.
|0:1 Заявка
|14
|8
|3
|3
|32 - 17
|27
|7.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|8.
|1:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|10.
|0:3 Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|11.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 16
|20
|12.
|3:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|24 - 17
|19
|13.
|0:0 Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 19
|18
|14.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|16 - 15
|18
|15.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 19
|21
|2.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|3.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 19
|18
|4.
|1:1 Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 20
|17
|5.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|6.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 20
|13
|7.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 24
|11
|8.
|1:2 Заявка
|14
|3
|2
|9
|18 - 30
|11
|9.
|1:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 18
|10
|10.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|11.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
|12.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 27
|9
|13.
|1:1 Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|14.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 26
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 18
|25
|2.
|0:1 Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 21
|20
|3.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|4.
|3:0 Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|5.
|0:1 Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 25
|14
|6.
|2:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|7.
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 23
|13
|8.
|0:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 18
|13
|9.
|4:2 Заявка
|13
|3
|3
|7
|19 - 25
|12
|10.
|0:3 Заявка
|13
|3
|2
|8
|12 - 24
|11
|11.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|12.
|2:4 Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 31
|8
|13.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 21
|7
|14.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|6 - 14
|7
|15.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|13 (8)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|13 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|12 (5)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|12
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 9
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|9
|Цинциннати
|Нвободо Обинна
|9
|Остин
|Даниэль Перейра
|1 7