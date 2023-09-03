  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Нью-Инглэнд Революшн
2:2
Конец матча
Остин
0'
0:1
27' Гол
Ригони Эмилиано
1:1
28' Гол
Чанкалай Томас
2:1
47' Гол
Чанкалай Томас
54' Желтая карточка
Чанкалай Томас
57' Желтая карточка
Кэй Марк-Энтони
70' Желтая карточка
Валенсия Йохан
77' Желтая карточка
Даниэль Перейра
90' Желтая карточка
Финлей Итан
2:2
90' Гол
Ринг Александр
90'+6
36
Эдвардс
Эрл
88
Фаррелл
Эндрю
3
Гонсалес
Омар
2
Ромни
Дейв
44
Свит
Бен
14
Харкс
Иэн
28
Кэй
Марк-Энтони
23
Хиль
Начо
10
Хиль
Карлес
5
Чанкалай
Томас
9
Вриони
Джакомо
1
Стувер
Брэд
24
Лима
Ник
18
Касканте
Хулио
15
Вяйсянен
Лео
21
Лундквист
Адам
8
Ринг
Александр
5
Валенсия
Йохан
6
Даниэль
Перейра
7
Ригони
Эмилиано
10
Дриусси
Себастьян
17
Галлахер
Джон
Нью-Инглэнд Революшн
4-2-3-1
Остин
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хиль Карлес 7 (2) 0.27
Вуд Бобби 7 0.27
Вриони Джакомо 6 0.23
Боу Густаво 5 0.19
Боатенг Эммануль II 2 0.08
Полстер Мэтт 2 0.08
Харкс Иэн 2 0.08
Бай Брэндон 2 0.08
Бак Ноуэл 2 0.08
Чанкалай Томас 2 0.08
Борреро Дилан 2 0.08
Джонс Дехуан 1 0.04
Алтидор Жози 1 0.04
Кесслер Генри 1 0.04
Кэй Марк-Энтони 0 0
Хиль Начо 0 0
Блессинг Латиф 0 0
Макоун Кристиан 0 0
Петрович Джордже 0 0
Ромни Дейв 0 0
Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дриусси Себастьян 8 (2) 0.3
Зардес Гьяси 6 0.22
Галлахер Джон 5 0.19
Финлей Итан 4 0.15
Ригони Эмилиано 4 0.15
Касканте Хулио 2 0.07
Брюин Уилл 2 0.07
Фагундес Диего 2 0.07
Лима Ник 1 0.04
Гэвин Вулфф 1 0.04
Редес Родни 1 0.04
Ринг Александр 1 0.04
Урути Максимилиано 1 0.04
Даниэль Перейра 0 0
Лундквист Адам 0 0
Вяйсянен Лео 0 0

Карточки

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полстер Мэтт 6 0
Блессинг Латиф 4 1
Вуд Бобби 4 0
Бак Ноуэл 4 0
Хиль Карлес 3 0
Борреро Дилан 1 1
Джонс Дехуан 2 0
Алтидор Жози 1 0
Гонсалес Омар 1 0
Фаррелл Эндрю 1 0
Эдвардс Эрл 1 0
Хиль Начо 1 0
Чанкалай Томас 1 0
Бай Брэндон 1 0
Боатенг Эммануль II 1 0
Кесслер Генри 1 0
Ромни Дейв 1 0
Панайоту Джек 1 0
Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даниэль Перейра 8 1
Касканте Хулио 4 0
Лима Ник 4 0
Редес Родни 2 1
Ринг Александр 3 0
Вяйсянен Лео 3 0
Валенсия Йохан 3 0
Галлахер Джон 3 0
Финлей Итан 2 0
Урути Максимилиано 2 0
Зардес Гьяси 2 0
Лундквист Адам 2 0
Брюин Уилл 1 0
Фагундес Диего 1 0
Дриусси Себастьян 1 0
Ригони Эмилиано 1 0
Гэвин Вулфф 1 0
Sofiane Djeffal 1 0
Вольфф Оуэн 1 0

Результаты матчей

Нью-Инглэнд Революшн
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (7)
50% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Остин
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

8
11
Нью-Инглэнд Революшн
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Остин
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

9
15
Нью-Инглэнд Революшн
83.3%
16.7%
15 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (10)
50% (13)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
35% (9)
19% (5)
Остин
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
15% (4)
52% (14)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
33% (9)
44% (12)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

18
11

Упущенные победы

17
26

Голы по времени матча

Забито

32
19
18 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 5
12 Не забивали 17
2
6%
1
5%
1-15
5
16%
2
11%
16-30
11
34%
4
21%
31-45
8
25%
5
26%
46-60
3
9%
2
11%
61-75
3
9%
5
26%
76-90

Пропущено

12
30
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 21
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 14
2
17%
1
3%
1-15
1
8%
4
13%
16-30
1
8%
4
13%
31-45
1
8%
7
23%
46-60
1
8%
6
20%
61-75
6
50%
8
27%
76-90

Забито

11
19
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
19 Не забивали 16
1
9%
1
5%
1-15
3
27%
5
26%
16-30
1
9%
4
21%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
18%
2
11%
61-75
4
36%
5
26%
76-90

Пропущено

21
13
6 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
4
19%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
10%
1
8%
31-45
5
24%
1
8%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
7
33%
6
46%
76-90

Забито

43
38
23 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 12
5 Не забивали 6
3
7%
2
5%
1-15
8
19%
7
18%
16-30
12
28%
8
21%
31-45
8
19%
7
18%
46-60
5
12%
4
11%
61-75
7
16%
10
26%
76-90

Пропущено

33
43
10 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 29
12 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 22
6
18%
2
5%
1-15
1
3%
7
16%
16-30
3
9%
5
12%
31-45
6
18%
8
19%
46-60
4
12%
7
16%
61-75
13
39%
14
33%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Керетаро - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Атлас 2:2
Атлетико Сан-Луис - Нью-Инглэнд Революшн 1:5 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 3:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Питтсбург Риверхаундз 0:1 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 0:2
Остин
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Остин - Сиэтл Саундерс 1:2 Даллас - Остин 1:0 Сент-Луис Сити - Остин 6:3 Остин - Хуарес 1:3
Остин - Мазатлан 1:3 Остин - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Миннесота Юнайтед - Остин 1:4 Интер Майами - Остин 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 3:0 Остин - Даллас 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Остин 4:1 Остин - Реал Солт-Лейк 1:2 Остин - Миннесота Юнайтед 2:1 Хьюстон Динамо - Остин 2:1 Остин - Чикаго Файр 0:2 Остин - Торонто 1:0 Сиэтл Саундерс - Остин 1:2 Остин - Даллас 0:1 Остин - Нью-Мехико Юнайтед 2:0

Результаты матчей

Нью-Инглэнд Революшн
Остин

Точный счет

2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
4
2 раза 14%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
5 раз 19%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
4:0
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:2
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 31%
2
7 раз 27%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
4
2 раза 8%
1
9 раз 33%
2
8 раз 30%
0
6 раз 22%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Нью-Инглэнд Революшн
Остин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
1.5
Больше Меньше
6
7
6
8
2.5
2
11
2
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
10
4
4
8
1.5
6
8
1
11
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
4
0.5
Больше Меньше
21
6
14
12
1.5
12
15
7
19
2.5
4
23
2
24
3.5
1
26

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 27 15 2 10 53 - 35 47
2.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 28 12 7 9 33 - 27 43
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 25 11 7 7 39 - 27 40
4.
Реал Солт-Лейк
 2:0 Заявка 27 11 7 9 38 - 39 40
5.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 27 11 6 10 36 - 31 39
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 26 10 8 8 43 - 36 38
7.
Миннесота Юнайтед
 1:1 Заявка 26 9 9 8 33 - 32 36
8.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 27 9 9 9 32 - 36 36
9.
Даллас
 Заявка 26 9 7 10 29 - 30 34
10.
Остин
 Заявка 27 9 6 12 38 - 43 33
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 27 8 8 11 36 - 37 32
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 25 7 8 10 31 - 39 29
13.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 27 7 8 12 30 - 43 29
14.
Колорадо Рэпидс
 0:2 Заявка 26 3 10 13 16 - 39 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 27 17 6 4 44 - 30 57
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 26 13 8 5 45 - 31 47
3.
Орландо Сити
 Заявка 27 13 8 6 41 - 31 47
4.
Коламбус Крю
 Заявка 27 13 6 8 54 - 37 45
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 25 13 4 8 43 - 30 43
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 28 11 9 8 51 - 43 42
7.
Нэшвилл
 Заявка 27 11 7 9 32 - 27 40
8.
ФК Монреаль
 Заявка 27 11 2 14 28 - 40 35
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 27 9 6 12 37 - 38 33
10.
Чикаго Файр
 Заявка 27 8 8 11 32 - 42 32
11.
Шарлотт
 Заявка 26 7 10 9 34 - 43 31
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 28 6 12 10 28 - 36 30
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 26 7 8 11 23 - 29 29
14.
Интер Майами
 Заявка 24 6 4 14 24 - 36 22
15.
Торонто
 Заявка 27 4 10 13 23 - 39 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
2.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 13 9 2 2 26 - 8 29
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 8 3 2 26 - 10 27
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 14 7 5 2 21 - 13 26
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
6.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 15 7 4 4 16 - 8 25
7.
Даллас
 Заявка 13 7 3 3 19 - 12 24
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 7 2 5 25 - 16 23
9.
Остин
 Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
10.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
11.
Реал Солт-Лейк
 2:0 Заявка 14 5 4 5 20 - 20 19
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 12 5 3 4 19 - 15 18
13.
Миннесота Юнайтед
 1:1 Заявка 12 3 7 2 16 - 13 16
14.
Колорадо Рэпидс
 0:2 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 14 12 1 1 27 - 9 37
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 10 4 0 32 - 12 34
3.
Коламбус Крю
 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
4.
ФК Монреаль
 Заявка 13 9 0 4 20 - 9 27
5.
Нэшвилл
 Заявка 13 8 3 2 22 - 9 27
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 8 3 3 32 - 17 27
7.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
8.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 4 3 20 - 13 22
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
10.
Чикаго Файр
 Заявка 14 5 6 3 20 - 17 21
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 5 5 3 17 - 16 20
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 13 5 4 4 25 - 17 19
13.
Шарлотт
 Заявка 13 4 6 3 18 - 19 18
14.
Торонто
 Заявка 14 4 6 4 16 - 15 18
15.
Интер Майами
 Заявка 12 4 3 5 15 - 15 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 2:0 Заявка 13 6 3 4 18 - 19 21
2.
Миннесота Юнайтед
 1:1 Заявка 14 6 2 6 17 - 19 20
3.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 13 5 3 5 17 - 19 18
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 5 1 7 16 - 21 16
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 12 3 4 5 14 - 20 13
7.
Остин
 Заявка 14 3 3 8 19 - 30 12
8.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 13 2 5 6 12 - 24 11
9.
Даллас
 Заявка 13 2 4 7 10 - 18 10
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 13 2 4 7 11 - 23 10
11.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 14 2 4 8 10 - 23 10
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
13.
Колорадо Рэпидс
 0:2 Заявка 14 2 3 9 9 - 29 9
14.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 14 1 5 8 9 - 27 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 14 7 4 3 21 - 18 25
2.
Цинциннати
 Заявка 13 5 5 3 17 - 21 20
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 6 5 19 - 26 15
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
6.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
7.
Шарлотт
 Заявка 13 3 4 6 16 - 24 13
8.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 4 7 10 - 18 13
9.
Коламбус Крю
 Заявка 13 3 3 7 19 - 25 12
10.
Чикаго Файр
 Заявка 13 3 2 8 12 - 25 11
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
12.
ФК Монреаль
 Заявка 14 2 2 10 8 - 31 8
13.
Интер Майами
 Заявка 12 2 1 9 9 - 21 7
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 12 1 4 7 6 - 14 7
15.
Торонто
 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мухтар Хани 14 (7)
Цинциннати Акоста Лусиано 13 (8)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 13
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 9
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Шарлотт Джонс Деррик 10
Остин Даниэль Перейра 1 8
Цинциннати Нвободо Обинна 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 28'
      Харкс Иэн сделал результативную передачу.
    • 28'
      Г О О О О Л - Чанкалай Томас бьет в цель!
    • 27'
      Джон Галлахер сделал результативную передачу.
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Остин онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     