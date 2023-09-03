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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Ди Си Юнайтед
3:0
Второй тайм: 83'
Чикаго Файр
0'
1:0
9' Гол
Бентеке Кристиан
2:0
20' Гол
Ку-Дипьетро Теодор
21' Желтая карточка
Federico Navarro
3:0
41' Гол в свои ворота
Теран Карлос
24
Боно
Александер
21
Ку-Дипьетро
Теодор
15
Бирнбом
Стив
3
Уильямс
Дэррик
14
Найяр
Энди
31
Дэвис
Эрик
6
Каноуз
Расселл
43
Клих
Матеуш
12
Дахоме
Кристиан
10
Gabriel
Pirani
20
Бентеке
Кристиан
34
Брэди
Крис
2
Суке
Арно
4
Теран
Карлос
5
Кцихос
Рафаэль
3
Daniel
Aceves
31
Federico
Navarro
30
Хименес
Гастон
21
Герберс
Фабиан
17
Гутьеррес
Брайан
7
Хайле-Селассие
Марен
23
Камара
Кей
Ди Си Юнайтед
3-4-2-1
Чикаго Файр
4-2-3-1

История личных встреч

Ди Си Юнайтед
Чикаго Файр

20 матчей

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

85%
30%
17 побед 6 ничьих 0 побед

21 матч

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 18 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 9 побед

41 матч

36.6%
36.6%
26.8%
15 побед 15 ничьих 11 побед

Первый тайм

26.8%
29.3%
43.9%
11 побед 12 ничьих 18 побед

Второй тайм

41.5%
36.6%
21.9%
17 побед 15 ничьих 9 побед

История матчей

М
0:0
М
1:0
М
0:2
М
3:0
М
2:2
М
1:0
М
2:1
М
0:0
М
3:3
М
0:0
М
2:1
М
3:0
М
0:1
М
2:2
М
6:2
М
1:1
М
4:0
М
0:1
М
3:1
М
2:1
М
3:3
М
2:2
М
0:3
ОК
0:2
М
4:1
М
2:0
М
1:1
М
4:2
М
1:2
М
1:1
М
0:0
М
0:1
М
2:1
М
1:1
М
0:1
ОК
2:1
М
1:2
М
0:2
М
2:2
М
1:0
М
0:0

Голы

Всего голов

38
19

Голов в среднем за матч

1.9
0.9

Среднее время на гол

47
99

Всего голов

24
27

Голов в среднем за матч

1.14
1.35

Среднее время на гол

78
66

Всего голов

62
46

Голов в среднем за матч

1.51
1.12

Тотал матчей

2.5
36
Больше 88%
Меньше 12%
5
29
Больше 71%
Меньше 29%
12
21
Больше 51%
Меньше 49%
20
11
Больше 27%
Меньше 73%
30
5
Больше 12%
Меньше 88%
36
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

59
80

Бомбардиры внутри турнира

Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бентеке Кристиан 9 0.33
Фунтас Таксиархис 6 (1) 0.22
Ку-Дипьетро Теодор 5 0.19
Пинс Донован 3 0.11
Клих Матеуш 2 0.07
Дахоме Кристиан 2 0.07
Дуркин Кристофер 2 0.07
Сантуш Педру 1 0.04
О'Брайен Льюис 1 0.04
Уильямс Дэррик 1 0.04
Бирнбом Стив 1 0.04
Роберта Найджел 1 0.04
Грин Джейкоб 1 0.04
Тейшейра Руан 0 0
Палссон Виктор 0 0
Каноуз Расселл 0 0
Джазе Моханад 0 0
Флетчер Кристиан 0 0
Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Кей 5 0.19
Хайле-Селассие Марен 4 0.15
Пржибылко Каспер 4 0.15
Герберс Фабиан 4 0.15
Шакири Джердан 3 (1) 0.11
Куциас Георгиос 2 0.07
Мюллер Крис 2 0.07
Кцихос Рафаэль 2 (1) 0.07
Гутьеррес Брайан 1 0.04
Теран Карлос 1 0.04
Пинеда Маурисио 1 0.04
Наварро Мигель 0 0
Суке Арно 0 0

Карточки

Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клих Матеуш 7 1
Бентеке Кристиан 6 0
Каноуз Расселл 5 0
О'Брайен Льюис 5 0
Пинс Донован 5 0
Уильямс Дэррик 4 0
Найяр Энди 3 0
Фунтас Таксиархис 3 0
Бирнбом Стив 1 1
Сантуш Педру 2 0
Палссон Виктор 2 0
Тейшейра Руан 2 0
Асад Ямиль 2 0
Дахоме Кристиан 2 0
Дуркин Кристофер 2 0
Миллер Тайлер 1 0
Хайнс-Айк Брендан 1 0
Джазе Моханад 1 0
Грин Джейкоб 1 0
Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хименес Гастон 7 1
Герберс Фабиан 6 1
Наварро Мигель 6 0
Пинеда Маурисио 6 0
Суке Арно 4 1
Кцихос Рафаэль 5 0
Теран Карлос 4 0
Камара Кей 2 1
Federico Navarro 2 1
Jonathan Dean 3 0
Шакири Джердан 2 0
Jairo Torres 2 0
Омсберг Уайетт 2 0
Куциас Георгиос 2 0
Гутьеррес Брайан 2 0
Пржибылко Каспер 1 0
Думбия Усман 1 0
Хайле-Селассие Марен 1 0
Мюллер Крис 1 0
Daniel Aceves 1 0
Брэди Крис 1 0
Kendall Burks 1 0

Результаты матчей

Ди Си Юнайтед
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Чикаго Файр
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

9
6
Ди Си Юнайтед
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
64% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Чикаго Файр
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

18
6

Упущенные победы

7
16
Ди Си Юнайтед
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (10)
50% (13)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
Чикаго Файр
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
15% (4)
42% (11)
42% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

20
9

Упущенные победы

16
22

Голы по времени матча

Забито

21
12
7 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 19
2
10%
2
17%
1-15
1
5%
2
17%
16-30
4
19%
1
8%
31-45
2
10%
1
8%
46-60
4
19%
1
8%
61-75
8
38%
5
42%
76-90

Пропущено

17
21
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
2
12%
1
5%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
3
18%
5
24%
31-45
4
24%
1
5%
46-60
4
24%
4
19%
61-75
4
24%
7
33%
76-90

Забито

13
18
2 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 8
17 Не забивали 14
1
8%
2
11%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
0
0%
7
39%
31-45
3
23%
3
17%
46-60
3
23%
1
6%
61-75
5
38%
3
17%
76-90

Пропущено

20
19
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
15%
1
5%
1-15
3
15%
2
11%
16-30
5
25%
2
11%
31-45
3
15%
6
32%
46-60
3
15%
4
21%
61-75
3
15%
4
21%
76-90

Забито

34
30
9 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 13
6 Не забивали 7
3
9%
4
13%
1-15
2
6%
4
13%
16-30
4
12%
8
27%
31-45
5
15%
4
13%
46-60
7
21%
2
7%
61-75
13
38%
8
27%
76-90

Пропущено

37
40
16 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 26
14 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 19
5
14%
2
5%
1-15
3
8%
5
13%
16-30
8
22%
7
18%
31-45
7
19%
7
18%
46-60
7
19%
8
20%
61-75
7
19%
11
28%
76-90

Результаты последних матчей

Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Пумас-УНАМ - Ди Си Юнайтед 3:0
ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 4:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:2 Даллас - Ди Си Юнайтед 0:1 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 3:0 Ди Си Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед - Некакса 0:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:2 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 2:2 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0
Чикаго Файр
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Чикаго Файр - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:3 Чикаго Файр - Америка Мехико 0:1
Пуэбла - Чикаго Файр 1:1 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Торонто 1:0 Чикаго Файр - ФК Монреаль 3:0 Чикаго Файр - Нэшвилл 1:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 0:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:2 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 1:4 Цинциннати - Чикаго Файр 1:0 Торонто - Чикаго Файр 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 3:3 Остин - Чикаго Файр 0:2 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 3:3 Шарлотт - Чикаго Файр 2:1

Результаты матчей

Ди Си Юнайтед
Чикаго Файр

Точный счет

3:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
3
4 раза 33%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
7 раз 50%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Точный счет

3:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
2:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
3:3
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 38%
0
7 раз 27%
3
5 раз 19%
2
4 раза 15%
1
11 раз 42%
0
7 раз 27%
3
5 раз 19%
2
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Ди Си Юнайтед
Чикаго Файр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
12
2
6
6
1.5
5
9
4
8
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
7
5
3
11
1.5
3
9
1
13
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
7
0.5
Больше Меньше
19
7
9
17
1.5
8
18
5
21
2.5
5
21

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 1:1 Заявка 27 15 3 9 53 - 34 48
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 25 11 7 7 39 - 27 40
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 27 11 7 9 32 - 27 40
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 26 11 5 10 36 - 31 38
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 26 10 8 8 43 - 36 38
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 26 10 7 9 36 - 39 37
7.
Даллас
 1:0 Заявка 26 10 6 10 28 - 28 36
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 25 9 8 8 32 - 31 35
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 26 9 8 9 31 - 35 35
10.
Остин
 1:2 Заявка 27 9 5 13 37 - 43 32
11.
Спортинг Канзас-Сити
 1:1 Заявка 27 7 9 11 35 - 37 30
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 26 7 8 11 30 - 42 29
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 24 7 7 10 31 - 39 28
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 25 3 10 12 16 - 37 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:1 Заявка 27 17 6 4 44 - 30 57
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:1 Заявка 26 14 7 5 45 - 30 49
3.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 27 13 8 6 41 - 31 47
4.
Коламбус Крю
 4:2 Заявка 27 13 6 8 54 - 37 45
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 25 13 4 8 43 - 30 43
6.
Атланта Юнайтед
 0:1 Заявка 28 11 8 9 49 - 42 41
7.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 27 11 7 9 31 - 26 40
8.
ФК Монреаль
 2:4 Заявка 27 11 2 14 28 - 40 35
9.
Ди Си Юнайтед
 3:0 Заявка 27 9 6 12 36 - 38 33
10.
Чикаго Файр
 0:3 Заявка 27 8 8 11 32 - 41 32
11.
Шарлотт
 0:0 Заявка 26 7 10 9 33 - 42 31
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 28 6 12 10 28 - 36 30
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 26 7 8 11 23 - 29 29
14.
Интер Майами
 Заявка 24 6 4 14 24 - 36 22
15.
Торонто
 Заявка 27 4 10 13 23 - 39 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 1:1 Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 9 2 2 26 - 8 29
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 8 3 2 26 - 10 27
4.
Даллас
 1:0 Заявка 13 8 2 3 18 - 10 26
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 7 4 2 20 - 12 25
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 6 4 4 15 - 8 22
8.
Остин
 1:2 Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
10.
Спортинг Канзас-Сити
 1:1 Заявка 14 6 3 5 24 - 16 21
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 5 2 4 19 - 15 17
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 3 7 2 16 - 13 16
13.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 4 4 5 18 - 20 16
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:1 Заявка 14 12 1 1 27 - 9 37
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:1 Заявка 14 11 3 0 32 - 11 36
3.
Коламбус Крю
 4:2 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
4.
ФК Монреаль
 2:4 Заявка 13 9 0 4 20 - 9 27
5.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 13 8 3 2 21 - 8 27
6.
Атланта Юнайтед
 0:1 Заявка 14 8 3 3 32 - 17 27
7.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
8.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 13 6 4 3 20 - 13 22
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
10.
Чикаго Файр
 0:3 Заявка 14 5 6 3 20 - 17 21
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 5 5 3 17 - 16 20
12.
Ди Си Юнайтед
 3:0 Заявка 13 5 4 4 24 - 17 19
13.
Шарлотт
 0:0 Заявка 13 4 6 3 18 - 19 18
14.
Торонто
 Заявка 14 4 6 4 16 - 15 18
15.
Интер Майами
 Заявка 12 4 3 5 15 - 15 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 6 3 4 18 - 19 21
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 6 1 6 16 - 18 19
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 5 3 5 17 - 19 18
4.
Сент-Луис Сити
 1:1 Заявка 13 5 2 6 16 - 20 17
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 12 3 4 5 14 - 20 13
7.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 2 5 6 12 - 24 11
8.
Остин
 1:2 Заявка 14 3 2 9 18 - 30 11
9.
Даллас
 1:0 Заявка 13 2 4 7 10 - 18 10
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 2 4 7 11 - 23 10
11.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
12.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 2 3 8 9 - 27 9
13.
Спортинг Канзас-Сити
 1:1 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
14.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 1 5 7 9 - 26 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 14 7 4 3 21 - 18 25
2.
Цинциннати
 0:1 Заявка 13 5 5 3 17 - 21 20
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
4.
Ди Си Юнайтед
 3:0 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
5.
Атланта Юнайтед
 0:1 Заявка 14 3 5 6 17 - 25 14
6.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:1 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
7.
Шарлотт
 0:0 Заявка 13 3 4 6 15 - 23 13
8.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 14 3 4 7 10 - 18 13
9.
Коламбус Крю
 4:2 Заявка 13 3 3 7 19 - 25 12
10.
Чикаго Файр
 0:3 Заявка 13 3 2 8 12 - 24 11
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
12.
ФК Монреаль
 2:4 Заявка 14 2 2 10 8 - 31 8
13.
Интер Майами
 Заявка 12 2 1 9 9 - 21 7
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 12 1 4 7 6 - 14 7
15.
Торонто
 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Цинциннати Акоста Лусиано 13 (8)
Нэшвилл Мухтар Хани 13 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 12 (5)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 12
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 9
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Шарлотт Джонс Деррик 9
Цинциннати Нвободо Обинна 9
Остин Даниэль Перейра 1 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 20'
      Г О О О О Л - Theodore Ku-DiPietro бьет в цель!
    • 9'
      Клих Матеуш сделал результативную передачу.
    • 9'
      Г О О О О Л - Бентеке Кристиан бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ди Си Юнайтед
    Ничья
    Чикаго Файр
    1.92
    3.93
    4.09
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ди Си Юнайтед 3:0 Чикаго Файр онлайн

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