Тур: 1. Стадион: Ауди Филд.
4:0
Конец матча
0'
1:0
9' ГолБентеке Кристиан
2:0
20' ГолКу-Дипьетро Теодор
21' Желтая карточкаFederico Navarro
3:0
41' Гол в свои воротаТеран Карлос
4:0
90' ГолБентеке Кристиан
90'+3
Ход матча
9'
1:0
20'
21'
41'
3:0
90'
Прогноз на матч от Liveresult
15
Бирнбом
Стив
14
Найяр
Энди
31
Дэвис
Эрик
43
Клих
Матеуш
34
Брэди
Крис
23
Камара
Кей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
- Защитник
-
14 Найяр ЭндиЗащитник
-
31 Дэвис ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
50 Самудио ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Пинс ДонованЗащитник
- Защитник
-
22 Асад ЯмильПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
84 Фахардо ХосеНападающий
-
Главный тренер: Руни Уэйн
- Основной состав
-
34 Брэди КрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Камара КейНападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Jairo TorresПолузащитник
-
26 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Frank Klopas
История личных встреч
Ди Си Юнайтед
Чикаго Файр
20 матчей
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
85%
30%
17 побед 6 ничьих 0 побед
21 матч
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 18 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 9 побед
41 матч
36.6%
36.6%
26.8%
15 побед 15 ничьих 11 побед
Первый тайм
26.8%
29.3%
43.9%
11 побед 12 ничьих 18 побед
Второй тайм
41.5%
36.6%
21.9%
17 побед 15 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
19
Голов в среднем за матч
1.9
0.9
Среднее время на гол
47
99
Всего голов
24
27
Голов в среднем за матч
1.14
1.35
Среднее время на гол
78
66
Всего голов
62
46
Голов в среднем за матч
1.51
1.12
Тотал матчей
2.5
36
Больше 88%
Меньше 12%
5
29
Больше 71%
Меньше 29%
12
21
Больше 51%
Меньше 49%
20
11
Больше 27%
Меньше 73%
30
5
Больше 12%
Меньше 88%
36
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
59
80
Бомбардиры внутри турнира
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бентеке Кристиан
|10
|0.37
|Фунтас Таксиархис
|6 (1)
|0.22
|Ку-Дипьетро Теодор
|5
|0.19
|Пинс Донован
|3
|0.11
|Клих Матеуш
|2
|0.07
|Дуркин Кристофер
|2
|0.07
|Дахоме Кристиан
|2
|0.07
|Сантуш Педру
|1
|0.04
|О'Брайен Льюис
|1
|0.04
|Уильямс Дэррик
|1
|0.04
|Бирнбом Стив
|1
|0.04
|Роберта Найджел
|1
|0.04
|Грин Джейкоб
|1
|0.04
|Тейшейра Руан
|0
|0
|Палссон Виктор
|0
|0
|Каноуз Расселл
|0
|0
|Джазе Моханад
|0
|0
|Флетчер Кристиан
|0
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Кей
|5
|0.19
|Хайле-Селассие Марен
|4
|0.15
|Пржибылко Каспер
|4
|0.15
|Герберс Фабиан
|4
|0.15
|Шакири Джердан
|3 (1)
|0.11
|Куциас Георгиос
|2
|0.07
|Мюллер Крис
|2
|0.07
|Кцихос Рафаэль
|2 (1)
|0.07
|Гутьеррес Брайан
|1
|0.04
|Теран Карлос
|1
|0.04
|Пинеда Маурисио
|1
|0.04
|Наварро Мигель
|0
|0
|Суке Арно
|0
|0
Карточки
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клих Матеуш
|7
|1
|Бентеке Кристиан
|6
|0
|Каноуз Расселл
|5
|0
|О'Брайен Льюис
|5
|0
|Пинс Донован
|5
|0
|Уильямс Дэррик
|4
|0
|Найяр Энди
|3
|0
|Фунтас Таксиархис
|3
|0
|Бирнбом Стив
|1
|1
|Сантуш Педру
|2
|0
|Палссон Виктор
|2
|0
|Тейшейра Руан
|2
|0
|Асад Ямиль
|2
|0
|Дахоме Кристиан
|2
|0
|Дуркин Кристофер
|2
|0
|Миллер Тайлер
|1
|0
|Хайнс-Айк Брендан
|1
|0
|Джазе Моханад
|1
|0
|Грин Джейкоб
|1
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хименес Гастон
|7
|1
|Герберс Фабиан
|6
|1
|Наварро Мигель
|6
|0
|Пинеда Маурисио
|6
|0
|Суке Арно
|4
|1
|Кцихос Рафаэль
|5
|0
|Теран Карлос
|4
|0
|Камара Кей
|2
|1
|Federico Navarro
|2
|1
|Jonathan Dean
|3
|0
|Шакири Джердан
|2
|0
|Jairo Torres
|2
|0
|Омсберг Уайетт
|2
|0
|Куциас Георгиос
|2
|0
|Гутьеррес Брайан
|2
|0
|Пржибылко Каспер
|1
|0
|Думбия Усман
|1
|0
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0
|Мюллер Крис
|1
|0
|Daniel Aceves
|1
|0
|Брэди Крис
|1
|0
|Kendall Burks
|1
|0
Результаты матчей
Ди Си Юнайтед
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Чикаго Файр
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
9
7
Ди Си Юнайтед
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
64% (9)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Чикаго Файр
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
18
6
Упущенные победы
7
16
Ди Си Юнайтед
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (11)
48% (13)
11% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
Чикаго Файр
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
15% (4)
41% (11)
44% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
21
9
Упущенные победы
16
23
Голы по времени матча
Забито
24
13
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 19
3
13%
2
15%
1-15
2
8%
2
15%
16-30
4
17%
2
15%
31-45
2
8%
1
8%
46-60
4
17%
1
8%
61-75
9
38%
5
38%
76-90
Пропущено
18
24
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
2
11%
2
8%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
4
22%
5
21%
31-45
4
22%
1
4%
46-60
4
22%
4
17%
61-75
4
22%
8
33%
76-90
Забито
13
18
2 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 8
18 Не забивали 15
1
8%
2
11%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
0
0%
7
39%
31-45
3
23%
3
17%
46-60
3
23%
1
6%
61-75
5
38%
3
17%
76-90
Пропущено
20
19
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
15%
1
5%
1-15
3
15%
2
11%
16-30
5
25%
2
11%
31-45
3
15%
6
32%
46-60
3
15%
4
21%
61-75
3
15%
4
21%
76-90
Забито
37
31
11 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 13
6 Не забивали 7
4
11%
4
13%
1-15
3
8%
4
13%
16-30
4
11%
9
29%
29%
31-45
5
14%
4
13%
46-60
7
19%
2
6%
61-75
14
38%
8
26%
76-90
Пропущено
38
43
17 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 27
14 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 20
5
13%
3
7%
1-15
3
8%
6
14%
16-30
9
24%
7
16%
31-45
7
18%
7
16%
46-60
7
18%
8
19%
61-75
7
18%
12
28%
76-90
Результаты последних матчей
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Пумас-УНАМ - Ди Си Юнайтед 3:0
ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 4:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:2 Даллас - Ди Си Юнайтед 0:1 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 3:0 Ди Си Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед - Некакса 0:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:2 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 2:2 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0
Чикаго Файр
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Чикаго Файр - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:3 Чикаго Файр - Америка Мехико 0:1
Пуэбла - Чикаго Файр 1:1 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Торонто 1:0 Чикаго Файр - ФК Монреаль 3:0 Чикаго Файр - Нэшвилл 1:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 0:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:2 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 1:4 Цинциннати - Чикаго Файр 1:0 Торонто - Чикаго Файр 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 3:3 Остин - Чикаго Файр 0:2 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 3:3 Шарлотт - Чикаго Файр 2:1
Результаты матчей
Ди Си Юнайтед
Чикаго Файр
Точный счет
3:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
3
4 раза 31%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
7 раз 50%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Точный счет
3:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
2:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
3:3
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 37%
0
7 раз 26%
3
5 раз 19%
2
4 раза 15%
4
1 раз 4%
1
11 раз 41%
0
8 раз 30%
3
5 раз 19%
2
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Ди Си Юнайтед
Чикаго Файр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
122
76
59
58
311
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
76
311
310
113
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
207
Больше Меньше
198
1017
819
621
522
126
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|15
|2
|10
|53 - 35
|47
|2.
|1:0 Заявка
|28
|12
|7
|9
|33 - 27
|43
|3.
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|39 - 27
|40
|4.
|2:0 Заявка
|27
|11
|7
|9
|38 - 39
|40
|5.
|0:0 Заявка
|27
|11
|6
|10
|36 - 31
|39
|6.
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|43 - 36
|38
|7.
|1:1 Заявка
|26
|9
|9
|8
|33 - 32
|36
|8.
|1:1 Заявка
|27
|9
|9
|9
|32 - 36
|36
|9.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|29 - 30
|34
|10.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|38 - 43
|33
|11.
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|36 - 37
|32
|12.
|0:0 Заявка
|25
|7
|8
|10
|31 - 39
|29
|13.
|0:1 Заявка
|27
|7
|8
|12
|30 - 43
|29
|14.
|0:2 Заявка
|26
|3
|10
|13
|16 - 39
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|44 - 30
|57
|2.
|Заявка
|26
|13
|8
|5
|45 - 31
|47
|3.
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|41 - 31
|47
|4.
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|54 - 37
|45
|5.
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|43 - 30
|43
|6.
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|51 - 43
|42
|7.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|32 - 27
|40
|8.
|Заявка
|27
|11
|2
|14
|28 - 40
|35
|9.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|37 - 38
|33
|10.
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|32 - 42
|32
|11.
|Заявка
|26
|7
|10
|9
|34 - 43
|31
|12.
|Заявка
|28
|6
|12
|10
|28 - 36
|30
|13.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|23 - 29
|29
|14.
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|24 - 36
|22
|15.
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|23 - 39
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|37 - 14
|31
|2.
|0:0 Заявка
|13
|9
|2
|2
|26 - 8
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|4.
|1:1 Заявка
|14
|7
|5
|2
|21 - 13
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|6.
|1:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|16 - 8
|25
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 12
|24
|8.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|25 - 16
|23
|9.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|10.
|0:1 Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|11.
|2:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 20
|19
|12.
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|13.
|1:1 Заявка
|12
|3
|7
|2
|16 - 13
|16
|14.
|0:2 Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|27 - 9
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 12
|34
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|4.
|Заявка
|13
|9
|0
|4
|20 - 9
|27
|5.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 9
|27
|6.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|32 - 17
|27
|7.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|10.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|11.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 16
|20
|12.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|25 - 17
|19
|13.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 19
|18
|14.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|16 - 15
|18
|15.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 19
|21
|2.
|1:1 Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 19
|20
|3.
|1:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 19
|18
|4.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|16 - 21
|16
|5.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|6.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 20
|13
|7.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 30
|12
|8.
|0:0 Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 24
|11
|9.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 18
|10
|10.
|1:1 Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|11.
|0:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 23
|10
|12.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|13.
|0:2 Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 29
|9
|14.
|0:1 Заявка
|14
|1
|5
|8
|9 - 27
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 18
|25
|2.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 21
|20
|3.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|4.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|19 - 26
|15
|5.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|6.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|7.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|8.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 18
|13
|9.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|19 - 25
|12
|10.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|12 - 25
|11
|11.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|12.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 31
|8
|13.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 21
|7
|14.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|6 - 14
|7
|15.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|14 (7)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|13 (8)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|13
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|12 (5)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 9
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|10
|Остин
|Даниэль Перейра
|1 8
|Цинциннати
|Нвободо Обинна
|9