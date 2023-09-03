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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Цинциннати
0:1
Второй тайм: 78'
Орландо Сити
0'
13' Желтая карточка
Rafael Santos2
41' Желтая карточка
Тоурхалльссон Дагюр Дан
44' Желтая карточка
Акоста Лусиано
0:1
44' Гол
Торрес Факундо
55' Желтая карточка
Араухо Сесар
18
Челентано
Роман
4
Хагглунд
Ник
21
Миазга
Мэтт
32
Мерфи
Ян
13
Ариас
Сантьяго
31
Барреаль
Альваро
5
Нвободо
Обинна
93
Морено
Хуниор
10
Акоста
Лусиано
19
Васкес
Брэндон
17
Сантос
Сержио
II
1
Гальесе
Педро
23
Тоурхалльссон
Дагюр
Дан
15
Шлегель
Родриго
6
Янссон
Робин
3
Rafael
Santos2
5
Араухо
Сесар
16
Вильдер
Картахена
17
Торрес
Факундо
10
Перейра
Маурисио
77
Ангуло
Иван
13
Макгуайр
Дункан
Цинциннати
3-4-1-2
Орландо Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Цинциннати
Орландо Сити

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

М
0:0
М
1:0
М
1:2
М
0:1
М
1:1
М
3:0
М
1:1
М
5:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
0.75

Среднее время на гол

120
120

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

2.25
0.75

Среднее время на гол

40
120

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

60
120

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лусиано 13 (5) 0.48
Васкес Брэндон 5 (1) 0.19
Баджи Доминик 4 0.15
Морено Хуниор 4 0.15
Сантос Сержио II 4 0.15
Барреаль Альваро 3 0.11
Нвободо Обинна 2 0.07
Ариас Сантьяго 2 0.07
Бупендза Аарон 2 0.07
Москера Йерсон 2 0.07
Хагглунд Ник 1 0.04
Бреннер 1 0.04
Кубо Юя 0 0
Миазга Мэтт 0 0
Ангуло Марко 0 0
Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Факундо 11 (5) 0.41
Макгуайр Дункан 8 0.3
Охеда Мартин 5 0.19
Кара Эркан 5 0.19
Ангуло Иван 4 0.15
Энрике Рамиро 2 0.07
Араухо Сесар 1 0.04
Тоурхалльссон Дагюр Дан 1 0.04
Вильдер Картахена 1 0.04
Смит Кайл 1 0.04
Rafael Santos2 1 0.04
Карлос Антонио 1 0.04
Перейра Маурисио 0 0
Холлидей Майкл 0 0
Gaston Gonzalez2 0 0

Карточки

Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нвободо Обинна 9 0
Мерфи Ян 3 2
Миазга Мэтт 6 0
Акоста Лусиано 6 0
Москера Йерсон 6 0
Барреаль Альваро 5 0
Сантос Сержио II 5 0
Васкес Брэндон 3 0
Кубо Юя 2 0
Ариас Сантьяго 2 0
Гэддис Рэймон 2 0
Бреннер 2 0
Ангуло Марко 2 0
Пинту Малик 2 0
Хагглунд Ник 0 1
Бупендза Аарон 1 0
Хэлси Бретт 1 0
Ордоньес Аркимидес 1 0
Челентано Роман 1 0
Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Араухо Сесар 7 0
Карлос Антонио 6 0
Вильдер Картахена 6 0
Смит Кайл 5 0
Ангуло Иван 5 0
Янссон Робин 4 0
Фелипе 4 0
Холлидей Майкл 2 0
Гальесе Педро 2 0
Перейра Маурисио 2 0
Торрес Факундо 2 0
Шлегель Родриго 2 0
Тоурхалльссон Дагюр Дан 2 0
Rafael Santos2 2 0
Макгуайр Дункан 2 0
Энрике Рамиро 2 0
Стедждухар Мейсон 1 0
Кара Эркан 1 0

Результаты матчей

Цинциннати
100%
12 побед 0 поражений
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
23% (3)
0% (0)
Орландо Сити
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
8% (1)
54% (7)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

3
6
Цинциннати
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Орландо Сити
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

16
18
Цинциннати
75%
25%
15 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (13)
38% (10)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
31% (8)
23% (6)
Орландо Сити
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (5)
50% (13)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
19% (5)
38% (10)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

17
12

Упущенные победы

19
24

Голы по времени матча

Забито

27
21
11 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
3
11%
2
10%
1-15
4
15%
3
14%
16-30
4
15%
0
0%
31-45
7
26%
6
29%
46-60
7
26%
5
24%
61-75
2
7%
5
24%
76-90

Пропущено

8
17
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
3
18%
16-30
3
38%
3
18%
31-45
2
25%
4
24%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
1
13%
5
29%
29%
76-90

Забито

18
20
4 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 9
16 Не забивали 15
1
6%
2
10%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
3
17%
2
10%
31-45
4
22%
7
35%
46-60
4
22%
1
5%
61-75
6
33%
4
20%
76-90

Пропущено

20
13
15 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
5
25%
1
8%
1-15
4
20%
2
15%
16-30
6
30%
1
8%
31-45
2
10%
2
15%
46-60
1
5%
3
23%
61-75
2
10%
4
31%
76-90

Забито

45
41
15 В 1-м тайме 13
30 Во 2-м тайме 28
17 Забивали первыми 14
3 Не забивали 4
4
9%
4
10%
1-15
4
9%
7
17%
16-30
7
16%
2
5%
31-45
11
24%
13
32%
46-60
11
24%
6
15%
61-75
8
18%
9
22%
76-90

Пропущено

28
30
20 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 19
6
21%
1
3%
1-15
5
18%
5
17%
16-30
9
32%
4
13%
31-45
4
14%
6
20%
46-60
1
4%
5
17%
61-75
3
11%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

Цинциннати
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 3:0 Цинциннати - Интер Майами 3:3 Коламбус Крю - Цинциннати 3:0
Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Чивас Гвадалахара 3:1 Цинциннати - Спортинг Канзас-Сити 3:3 Цинциннати - Нэшвилл 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Шарлотт - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 3:0 Цинциннати - Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 3:1 Цинциннати - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:3 Колорадо Рэпидс - Цинциннати 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Коламбус Крю 3:2
Орландо Сити
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Шарлотт - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:3 Интер Майами - Орландо Сити 3:1
Сантос Лагуна - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Орландо Сити 4:0 Орландо Сити - Торонто 4:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 3:1 Сиэтл Саундерс - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 3:1 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:3 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Интер Майами - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Коламбус Крю - Орландо Сити 2:2 Шарлотт - Орландо Сити 1:0

Результаты матчей

Цинциннати
Орландо Сити

Точный счет

1:0
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
3:0
3 раза 23%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%

Точный счет

3:0
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
1:3
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 35%
2
7 раз 27%
3
7 раз 27%
0
3 раза 12%
2
8 раз 31%
1
8 раз 31%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Цинциннати
Орландо Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
1.5
Больше Меньше
6
7
5
8
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
3
5
8
1.5
7
6
2
11
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
3
0.5
Больше Меньше
21
5
14
12
1.5
13
13
7
19
2.5
5
21

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 1:1 Заявка 27 15 3 9 53 - 34 48
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 25 11 7 7 39 - 27 40
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 27 11 7 9 32 - 27 40
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 26 11 5 10 36 - 31 38
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 26 10 8 8 43 - 36 38
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 26 10 7 9 36 - 39 37
7.
Даллас
 1:0 Заявка 26 10 6 10 28 - 28 36
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 25 9 8 8 32 - 31 35
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 26 9 8 9 31 - 35 35
10.
Остин
 1:2 Заявка 27 9 5 13 37 - 43 32
11.
Спортинг Канзас-Сити
 1:1 Заявка 27 7 9 11 35 - 37 30
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 26 7 8 11 30 - 42 29
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 24 7 7 10 31 - 39 28
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 25 3 10 12 16 - 37 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:1 Заявка 27 17 6 4 44 - 30 57
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:1 Заявка 26 14 7 5 45 - 30 49
3.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 27 13 8 6 41 - 31 47
4.
Коламбус Крю
 4:2 Заявка 27 13 6 8 54 - 37 45
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 25 13 4 8 43 - 30 43
6.
Атланта Юнайтед
 0:1 Заявка 28 11 8 9 49 - 42 41
7.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 27 11 7 9 31 - 26 40
8.
ФК Монреаль
 2:4 Заявка 27 11 2 14 28 - 40 35
9.
Ди Си Юнайтед
 3:0 Заявка 27 9 6 12 36 - 38 33
10.
Чикаго Файр
 0:3 Заявка 27 8 8 11 32 - 41 32
11.
Шарлотт
 0:0 Заявка 26 7 10 9 33 - 42 31
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 28 6 12 10 28 - 36 30
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 26 7 8 11 23 - 29 29
14.
Интер Майами
 Заявка 24 6 4 14 24 - 36 22
15.
Торонто
 Заявка 27 4 10 13 23 - 39 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 1:1 Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 9 2 2 26 - 8 29
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 8 3 2 26 - 10 27
4.
Даллас
 1:0 Заявка 13 8 2 3 18 - 10 26
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 7 4 2 20 - 12 25
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 6 4 4 15 - 8 22
8.
Остин
 1:2 Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
10.
Спортинг Канзас-Сити
 1:1 Заявка 14 6 3 5 24 - 16 21
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 5 2 4 19 - 15 17
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 3 7 2 16 - 13 16
13.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 4 4 5 18 - 20 16
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:1 Заявка 14 12 1 1 27 - 9 37
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:1 Заявка 14 11 3 0 32 - 11 36
3.
Коламбус Крю
 4:2 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
4.
ФК Монреаль
 2:4 Заявка 13 9 0 4 20 - 9 27
5.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 13 8 3 2 21 - 8 27
6.
Атланта Юнайтед
 0:1 Заявка 14 8 3 3 32 - 17 27
7.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
8.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 13 6 4 3 20 - 13 22
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
10.
Чикаго Файр
 0:3 Заявка 14 5 6 3 20 - 17 21
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 5 5 3 17 - 16 20
12.
Ди Си Юнайтед
 3:0 Заявка 13 5 4 4 24 - 17 19
13.
Шарлотт
 0:0 Заявка 13 4 6 3 18 - 19 18
14.
Торонто
 Заявка 14 4 6 4 16 - 15 18
15.
Интер Майами
 Заявка 12 4 3 5 15 - 15 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 6 3 4 18 - 19 21
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 6 1 6 16 - 18 19
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 5 3 5 17 - 19 18
4.
Сент-Луис Сити
 1:1 Заявка 13 5 2 6 16 - 20 17
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 12 3 4 5 14 - 20 13
7.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 2 5 6 12 - 24 11
8.
Остин
 1:2 Заявка 14 3 2 9 18 - 30 11
9.
Даллас
 1:0 Заявка 13 2 4 7 10 - 18 10
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 2 4 7 11 - 23 10
11.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
12.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 2 3 8 9 - 27 9
13.
Спортинг Канзас-Сити
 1:1 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
14.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 1 5 7 9 - 26 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 14 7 4 3 21 - 18 25
2.
Цинциннати
 0:1 Заявка 13 5 5 3 17 - 21 20
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
4.
Ди Си Юнайтед
 3:0 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
5.
Атланта Юнайтед
 0:1 Заявка 14 3 5 6 17 - 25 14
6.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:1 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
7.
Шарлотт
 0:0 Заявка 13 3 4 6 15 - 23 13
8.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 14 3 4 7 10 - 18 13
9.
Коламбус Крю
 4:2 Заявка 13 3 3 7 19 - 25 12
10.
Чикаго Файр
 0:3 Заявка 13 3 2 8 12 - 24 11
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
12.
ФК Монреаль
 2:4 Заявка 14 2 2 10 8 - 31 8
13.
Интер Майами
 Заявка 12 2 1 9 9 - 21 7
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 12 1 4 7 6 - 14 7
15.
Торонто
 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Цинциннати Акоста Лусиано 13 (8)
Нэшвилл Мухтар Хани 13 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 12 (5)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 12
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 9
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Шарлотт Джонс Деррик 9
Цинциннати Нвободо Обинна 9
Остин Даниэль Перейра 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Энрике Рамиро сделал результативную передачу.
  • 44'
    Г О О О О Л - Торрес Факундо бьет в цель!
  • 44'
    Акоста Лусиано получил желтую карточку от судьи
  • 41'
    Тоурхалльссон Дагюр Дан получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Duncan McGuire уходит с поля. Энрике Рамиро выходит вместо него
  • 13'
    Rafael Santos получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 56% завершится победой Орландо Сити.
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    Лучшие коэффициенты
    Цинциннати
    Ничья
    Орландо Сити
    9.92
    3.95
    4.60
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