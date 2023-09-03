Тур: 1. Стадион: TQL Stadium.
0:1
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаRafael Santos2
41' Желтая карточкаТоурхалльссон Дагюр Дан
44' Желтая карточкаАкоста Лусиано
0:1
44' ГолТоррес Факундо
55' Желтая карточкаАраухо Сесар
90' Желтая карточкаБупендза Аарон
90' Красная карточкаВильдер Картахена
90' Желтая карточкаУрсо Жуниор
90' Желтая карточкаГальесе Педро
90'+13
Ход матча
13'
44'
44'
0:1
55'
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
21
Миазга
Мэтт
32
Мерфи
Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Миазга МэттЗащитник
-
32 Мерфи ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
42 Хэлси БреттЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Пинту МаликПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Pat Noonan
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Смит КайлЗащитник
- Защитник
-
28 Салим АбдиЗащитник
- Полузащитник
-
11 Охеда МартинПолузащитник
-
21 Урсо ЖуниорПолузащитник
-
27 Линн ДжекНападающий
-
8 ФелипеНападающий
-
Главный тренер: Пареха Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Цинциннати
Орландо Сити
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.75
0.75
Среднее время на гол
120
120
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
2.25
0.75
Среднее время на гол
40
120
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
60
120
Бомбардиры внутри турнира
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акоста Лусиано
|13 (5)
|0.48
|Васкес Брэндон
|5 (1)
|0.19
|Баджи Доминик
|4
|0.15
|Морено Хуниор
|4
|0.15
|Сантос Сержио II
|4
|0.15
|Барреаль Альваро
|3
|0.11
|Нвободо Обинна
|2
|0.07
|Ариас Сантьяго
|2
|0.07
|Бупендза Аарон
|2
|0.07
|Москера Йерсон
|2
|0.07
|Хагглунд Ник
|1
|0.04
|Бреннер
|1
|0.04
|Кубо Юя
|0
|0
|Миазга Мэтт
|0
|0
|Ангуло Марко
|0
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Факундо
|11 (5)
|0.41
|Макгуайр Дункан
|8
|0.3
|Охеда Мартин
|5
|0.19
|Кара Эркан
|5
|0.19
|Ангуло Иван
|4
|0.15
|Энрике Рамиро
|2
|0.07
|Араухо Сесар
|1
|0.04
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|1
|0.04
|Вильдер Картахена
|1
|0.04
|Смит Кайл
|1
|0.04
|Rafael Santos2
|1
|0.04
|Карлос Антонио
|1
|0.04
|Перейра Маурисио
|0
|0
|Холлидей Майкл
|0
|0
|Gaston Gonzalez2
|0
|0
Карточки
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нвободо Обинна
|9
|0
|Мерфи Ян
|3
|2
|Миазга Мэтт
|6
|0
|Акоста Лусиано
|6
|0
|Москера Йерсон
|6
|0
|Барреаль Альваро
|5
|0
|Сантос Сержио II
|5
|0
|Васкес Брэндон
|3
|0
|Кубо Юя
|2
|0
|Ариас Сантьяго
|2
|0
|Гэддис Рэймон
|2
|0
|Бреннер
|2
|0
|Бупендза Аарон
|2
|0
|Ангуло Марко
|2
|0
|Пинту Малик
|2
|0
|Хагглунд Ник
|0
|1
|Хэлси Бретт
|1
|0
|Ордоньес Аркимидес
|1
|0
|Челентано Роман
|1
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вильдер Картахена
|6
|1
|Араухо Сесар
|7
|0
|Карлос Антонио
|6
|0
|Смит Кайл
|5
|0
|Ангуло Иван
|5
|0
|Янссон Робин
|4
|0
|Фелипе
|4
|0
|Гальесе Педро
|3
|0
|Холлидей Майкл
|2
|0
|Перейра Маурисио
|2
|0
|Торрес Факундо
|2
|0
|Шлегель Родриго
|2
|0
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|2
|0
|Rafael Santos2
|2
|0
|Макгуайр Дункан
|2
|0
|Энрике Рамиро
|2
|0
|Урсо Жуниор
|1
|0
|Стедждухар Мейсон
|1
|0
|Кара Эркан
|1
|0
Результаты матчей
Цинциннати
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
29% (4)
0% (0)
Орландо Сити
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
8% (1)
54% (7)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
3
6
Цинциннати
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Орландо Сити
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
16
18
Цинциннати
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (13)
37% (10)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
33% (9)
22% (6)
Орландо Сити
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (6)
48% (13)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
22% (6)
37% (10)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
17
12
Упущенные победы
19
24
Голы по времени матча
Забито
27
22
11 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
3
11%
2
9%
1-15
4
15%
3
14%
16-30
4
15%
1
5%
31-45
7
26%
6
27%
46-60
7
26%
5
23%
61-75
2
7%
5
23%
76-90
Пропущено
9
17
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
3
18%
16-30
4
44%
3
18%
31-45
2
22%
4
24%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
1
11%
5
29%
29%
76-90
Забито
18
20
4 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 9
17 Не забивали 16
1
6%
2
10%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
3
17%
2
10%
31-45
4
22%
7
35%
46-60
4
22%
1
5%
61-75
6
33%
4
20%
76-90
Пропущено
20
13
15 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
5
25%
1
8%
1-15
4
20%
2
15%
16-30
6
30%
1
8%
31-45
2
10%
2
15%
46-60
1
5%
3
23%
61-75
2
10%
4
31%
76-90
Забито
45
42
15 В 1-м тайме 14
30 Во 2-м тайме 28
17 Забивали первыми 15
4 Не забивали 4
4
9%
4
10%
1-15
4
9%
7
17%
16-30
7
16%
3
7%
31-45
11
24%
13
31%
46-60
11
24%
6
14%
61-75
8
18%
9
21%
76-90
Пропущено
29
30
21 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 19
6
21%
1
3%
1-15
5
17%
5
17%
16-30
10
34%
4
13%
31-45
4
14%
6
20%
46-60
1
3%
5
17%
61-75
3
10%
9
30%
76-90
Результаты последних матчей
Цинциннати
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 3:0 Цинциннати - Интер Майами 3:3 Коламбус Крю - Цинциннати 3:0
Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Чивас Гвадалахара 3:1 Цинциннати - Спортинг Канзас-Сити 3:3 Цинциннати - Нэшвилл 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Шарлотт - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 3:0 Цинциннати - Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 3:1 Цинциннати - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:3 Колорадо Рэпидс - Цинциннати 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Коламбус Крю 3:2
Орландо Сити
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Шарлотт - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:3 Интер Майами - Орландо Сити 3:1
Сантос Лагуна - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Орландо Сити 4:0 Орландо Сити - Торонто 4:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 3:1 Сиэтл Саундерс - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 3:1 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:3 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Интер Майами - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Коламбус Крю - Орландо Сити 2:2 Шарлотт - Орландо Сити 1:0
Результаты матчей
Цинциннати
Орландо Сити
Точный счет
1:0
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
3:0
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
1 раз 7%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
Точный счет
3:0
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:2
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
1:3
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 33%
2
7 раз 26%
3
7 раз 26%
0
4 раза 15%
1
9 раз 33%
2
8 раз 30%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Цинциннати
Орландо Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
112
95
67
59
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
113
58
77
211
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
234
Больше Меньше
225
1413
1314
720
522
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|15
|2
|10
|53 - 35
|47
|2.
|1:0 Заявка
|28
|12
|7
|9
|33 - 27
|43
|3.
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|39 - 27
|40
|4.
|2:0 Заявка
|27
|11
|7
|9
|38 - 39
|40
|5.
|0:0 Заявка
|27
|11
|6
|10
|36 - 31
|39
|6.
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|43 - 36
|38
|7.
|1:1 Заявка
|26
|9
|9
|8
|33 - 32
|36
|8.
|1:1 Заявка
|27
|9
|9
|9
|32 - 36
|36
|9.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|29 - 30
|34
|10.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|38 - 43
|33
|11.
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|36 - 37
|32
|12.
|0:0 Заявка
|25
|7
|8
|10
|31 - 39
|29
|13.
|0:1 Заявка
|27
|7
|8
|12
|30 - 43
|29
|14.
|0:2 Заявка
|26
|3
|10
|13
|16 - 39
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|44 - 30
|57
|2.
|Заявка
|26
|13
|8
|5
|45 - 31
|47
|3.
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|41 - 31
|47
|4.
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|54 - 37
|45
|5.
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|43 - 30
|43
|6.
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|51 - 43
|42
|7.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|32 - 27
|40
|8.
|Заявка
|27
|11
|2
|14
|28 - 40
|35
|9.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|37 - 38
|33
|10.
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|32 - 42
|32
|11.
|Заявка
|26
|7
|10
|9
|34 - 43
|31
|12.
|Заявка
|28
|6
|12
|10
|28 - 36
|30
|13.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|23 - 29
|29
|14.
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|24 - 36
|22
|15.
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|23 - 39
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|37 - 14
|31
|2.
|0:0 Заявка
|13
|9
|2
|2
|26 - 8
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|4.
|1:1 Заявка
|14
|7
|5
|2
|21 - 13
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|6.
|1:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|16 - 8
|25
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 12
|24
|8.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|25 - 16
|23
|9.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|10.
|0:1 Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|11.
|2:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 20
|19
|12.
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|13.
|1:1 Заявка
|12
|3
|7
|2
|16 - 13
|16
|14.
|0:2 Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|27 - 9
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 12
|34
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|4.
|Заявка
|13
|9
|0
|4
|20 - 9
|27
|5.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 9
|27
|6.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|32 - 17
|27
|7.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|10.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|11.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 16
|20
|12.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|25 - 17
|19
|13.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 19
|18
|14.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|16 - 15
|18
|15.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 19
|21
|2.
|1:1 Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 19
|20
|3.
|1:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 19
|18
|4.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|16 - 21
|16
|5.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|6.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 20
|13
|7.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 30
|12
|8.
|0:0 Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 24
|11
|9.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 18
|10
|10.
|1:1 Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|11.
|0:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 23
|10
|12.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|13.
|0:2 Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 29
|9
|14.
|0:1 Заявка
|14
|1
|5
|8
|9 - 27
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 18
|25
|2.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 21
|20
|3.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|4.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|19 - 26
|15
|5.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|6.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|7.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|8.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 18
|13
|9.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|19 - 25
|12
|10.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|12 - 25
|11
|11.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|12.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 31
|8
|13.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 21
|7
|14.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|6 - 14
|7
|15.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|14 (7)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|13 (8)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|13
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|12 (5)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 9
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|10
|Остин
|Даниэль Перейра
|1 8
|Цинциннати
|Нвободо Обинна
|9