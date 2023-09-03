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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Цинциннати
0:1
Конец матча
Орландо Сити
0'
13' Желтая карточка
Rafael Santos2
41' Желтая карточка
Тоурхалльссон Дагюр Дан
44' Желтая карточка
Акоста Лусиано
0:1
44' Гол
Торрес Факундо
55' Желтая карточка
Араухо Сесар
90' Желтая карточка
Бупендза Аарон
90' Красная карточка
Вильдер Картахена
90' Желтая карточка
Урсо Жуниор
90' Желтая карточка
Гальесе Педро
90'+13
18
Челентано
Роман
4
Хагглунд
Ник
21
Миазга
Мэтт
32
Мерфи
Ян
13
Ариас
Сантьяго
31
Барреаль
Альваро
5
Нвободо
Обинна
93
Морено
Хуниор
10
Акоста
Лусиано
19
Васкес
Брэндон
17
Сантос
Сержио
II
1
Гальесе
Педро
23
Тоурхалльссон
Дагюр
Дан
15
Шлегель
Родриго
6
Янссон
Робин
3
Rafael
Santos2
5
Араухо
Сесар
16
Вильдер
Картахена
17
Торрес
Факундо
10
Перейра
Маурисио
77
Ангуло
Иван
13
Макгуайр
Дункан
Цинциннати
3-4-1-2
Орландо Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Цинциннати
Орландо Сити

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

М
0:0
М
1:0
М
1:2
М
0:1
М
1:1
М
3:0
М
1:1
М
5:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
0.75

Среднее время на гол

120
120

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

2.25
0.75

Среднее время на гол

40
120

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

60
120

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лусиано 13 (5) 0.48
Васкес Брэндон 5 (1) 0.19
Баджи Доминик 4 0.15
Морено Хуниор 4 0.15
Сантос Сержио II 4 0.15
Барреаль Альваро 3 0.11
Нвободо Обинна 2 0.07
Ариас Сантьяго 2 0.07
Бупендза Аарон 2 0.07
Москера Йерсон 2 0.07
Хагглунд Ник 1 0.04
Бреннер 1 0.04
Кубо Юя 0 0
Миазга Мэтт 0 0
Ангуло Марко 0 0
Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Факундо 11 (5) 0.41
Макгуайр Дункан 8 0.3
Охеда Мартин 5 0.19
Кара Эркан 5 0.19
Ангуло Иван 4 0.15
Энрике Рамиро 2 0.07
Араухо Сесар 1 0.04
Тоурхалльссон Дагюр Дан 1 0.04
Вильдер Картахена 1 0.04
Смит Кайл 1 0.04
Rafael Santos2 1 0.04
Карлос Антонио 1 0.04
Перейра Маурисио 0 0
Холлидей Майкл 0 0
Gaston Gonzalez2 0 0

Карточки

Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нвободо Обинна 9 0
Мерфи Ян 3 2
Миазга Мэтт 6 0
Акоста Лусиано 6 0
Москера Йерсон 6 0
Барреаль Альваро 5 0
Сантос Сержио II 5 0
Васкес Брэндон 3 0
Кубо Юя 2 0
Ариас Сантьяго 2 0
Гэддис Рэймон 2 0
Бреннер 2 0
Бупендза Аарон 2 0
Ангуло Марко 2 0
Пинту Малик 2 0
Хагглунд Ник 0 1
Хэлси Бретт 1 0
Ордоньес Аркимидес 1 0
Челентано Роман 1 0
Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вильдер Картахена 6 1
Араухо Сесар 7 0
Карлос Антонио 6 0
Смит Кайл 5 0
Ангуло Иван 5 0
Янссон Робин 4 0
Фелипе 4 0
Гальесе Педро 3 0
Холлидей Майкл 2 0
Перейра Маурисио 2 0
Торрес Факундо 2 0
Шлегель Родриго 2 0
Тоурхалльссон Дагюр Дан 2 0
Rafael Santos2 2 0
Макгуайр Дункан 2 0
Энрике Рамиро 2 0
Урсо Жуниор 1 0
Стедждухар Мейсон 1 0
Кара Эркан 1 0

Результаты матчей

Цинциннати
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
29% (4)
0% (0)
Орландо Сити
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
8% (1)
54% (7)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

3
6
Цинциннати
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Орландо Сити
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

16
18
Цинциннати
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (13)
37% (10)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
33% (9)
22% (6)
Орландо Сити
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (6)
48% (13)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
22% (6)
37% (10)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

17
12

Упущенные победы

19
24

Голы по времени матча

Забито

27
22
11 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
3
11%
2
9%
1-15
4
15%
3
14%
16-30
4
15%
1
5%
31-45
7
26%
6
27%
46-60
7
26%
5
23%
61-75
2
7%
5
23%
76-90

Пропущено

9
17
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
3
18%
16-30
4
44%
3
18%
31-45
2
22%
4
24%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
1
11%
5
29%
29%
76-90

Забито

18
20
4 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 9
17 Не забивали 16
1
6%
2
10%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
3
17%
2
10%
31-45
4
22%
7
35%
46-60
4
22%
1
5%
61-75
6
33%
4
20%
76-90

Пропущено

20
13
15 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
5
25%
1
8%
1-15
4
20%
2
15%
16-30
6
30%
1
8%
31-45
2
10%
2
15%
46-60
1
5%
3
23%
61-75
2
10%
4
31%
76-90

Забито

45
42
15 В 1-м тайме 14
30 Во 2-м тайме 28
17 Забивали первыми 15
4 Не забивали 4
4
9%
4
10%
1-15
4
9%
7
17%
16-30
7
16%
3
7%
31-45
11
24%
13
31%
46-60
11
24%
6
14%
61-75
8
18%
9
21%
76-90

Пропущено

29
30
21 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 19
6
21%
1
3%
1-15
5
17%
5
17%
16-30
10
34%
4
13%
31-45
4
14%
6
20%
46-60
1
3%
5
17%
61-75
3
10%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

Цинциннати
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 3:0 Цинциннати - Интер Майами 3:3 Коламбус Крю - Цинциннати 3:0
Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Чивас Гвадалахара 3:1 Цинциннати - Спортинг Канзас-Сити 3:3 Цинциннати - Нэшвилл 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Шарлотт - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 3:0 Цинциннати - Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 3:1 Цинциннати - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:3 Колорадо Рэпидс - Цинциннати 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Коламбус Крю 3:2
Орландо Сити
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Шарлотт - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:3 Интер Майами - Орландо Сити 3:1
Сантос Лагуна - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Орландо Сити 4:0 Орландо Сити - Торонто 4:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 3:1 Сиэтл Саундерс - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 3:1 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:3 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Интер Майами - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Коламбус Крю - Орландо Сити 2:2 Шарлотт - Орландо Сити 1:0

Результаты матчей

Цинциннати
Орландо Сити

Точный счет

1:0
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
3:0
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
1 раз 7%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%

Точный счет

3:0
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:2
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
1:3
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 33%
2
7 раз 26%
3
7 раз 26%
0
4 раза 15%
1
9 раз 33%
2
8 раз 30%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Цинциннати
Орландо Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
11
2
9
5
1.5
6
7
5
9
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
3
5
8
1.5
7
7
2
11
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
4
0.5
Больше Меньше
22
5
14
13
1.5
13
14
7
20
2.5
5
22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 27 15 2 10 53 - 35 47
2.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 28 12 7 9 33 - 27 43
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 25 11 7 7 39 - 27 40
4.
Реал Солт-Лейк
 2:0 Заявка 27 11 7 9 38 - 39 40
5.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 27 11 6 10 36 - 31 39
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 26 10 8 8 43 - 36 38
7.
Миннесота Юнайтед
 1:1 Заявка 26 9 9 8 33 - 32 36
8.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 27 9 9 9 32 - 36 36
9.
Даллас
 Заявка 26 9 7 10 29 - 30 34
10.
Остин
 Заявка 27 9 6 12 38 - 43 33
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 27 8 8 11 36 - 37 32
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 25 7 8 10 31 - 39 29
13.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 27 7 8 12 30 - 43 29
14.
Колорадо Рэпидс
 0:2 Заявка 26 3 10 13 16 - 39 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 27 17 6 4 44 - 30 57
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 26 13 8 5 45 - 31 47
3.
Орландо Сити
 Заявка 27 13 8 6 41 - 31 47
4.
Коламбус Крю
 Заявка 27 13 6 8 54 - 37 45
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 25 13 4 8 43 - 30 43
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 28 11 9 8 51 - 43 42
7.
Нэшвилл
 Заявка 27 11 7 9 32 - 27 40
8.
ФК Монреаль
 Заявка 27 11 2 14 28 - 40 35
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 27 9 6 12 37 - 38 33
10.
Чикаго Файр
 Заявка 27 8 8 11 32 - 42 32
11.
Шарлотт
 Заявка 26 7 10 9 34 - 43 31
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 28 6 12 10 28 - 36 30
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 26 7 8 11 23 - 29 29
14.
Интер Майами
 Заявка 24 6 4 14 24 - 36 22
15.
Торонто
 Заявка 27 4 10 13 23 - 39 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
2.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 13 9 2 2 26 - 8 29
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 8 3 2 26 - 10 27
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 14 7 5 2 21 - 13 26
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
6.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 15 7 4 4 16 - 8 25
7.
Даллас
 Заявка 13 7 3 3 19 - 12 24
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 7 2 5 25 - 16 23
9.
Остин
 Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
10.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
11.
Реал Солт-Лейк
 2:0 Заявка 14 5 4 5 20 - 20 19
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 12 5 3 4 19 - 15 18
13.
Миннесота Юнайтед
 1:1 Заявка 12 3 7 2 16 - 13 16
14.
Колорадо Рэпидс
 0:2 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 14 12 1 1 27 - 9 37
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 10 4 0 32 - 12 34
3.
Коламбус Крю
 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
4.
ФК Монреаль
 Заявка 13 9 0 4 20 - 9 27
5.
Нэшвилл
 Заявка 13 8 3 2 22 - 9 27
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 8 3 3 32 - 17 27
7.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
8.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 4 3 20 - 13 22
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
10.
Чикаго Файр
 Заявка 14 5 6 3 20 - 17 21
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 5 5 3 17 - 16 20
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 13 5 4 4 25 - 17 19
13.
Шарлотт
 Заявка 13 4 6 3 18 - 19 18
14.
Торонто
 Заявка 14 4 6 4 16 - 15 18
15.
Интер Майами
 Заявка 12 4 3 5 15 - 15 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 2:0 Заявка 13 6 3 4 18 - 19 21
2.
Миннесота Юнайтед
 1:1 Заявка 14 6 2 6 17 - 19 20
3.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 13 5 3 5 17 - 19 18
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 5 1 7 16 - 21 16
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 12 3 4 5 14 - 20 13
7.
Остин
 Заявка 14 3 3 8 19 - 30 12
8.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 13 2 5 6 12 - 24 11
9.
Даллас
 Заявка 13 2 4 7 10 - 18 10
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 13 2 4 7 11 - 23 10
11.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 14 2 4 8 10 - 23 10
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
13.
Колорадо Рэпидс
 0:2 Заявка 14 2 3 9 9 - 29 9
14.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 14 1 5 8 9 - 27 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 14 7 4 3 21 - 18 25
2.
Цинциннати
 Заявка 13 5 5 3 17 - 21 20
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 6 5 19 - 26 15
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
6.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
7.
Шарлотт
 Заявка 13 3 4 6 16 - 24 13
8.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 4 7 10 - 18 13
9.
Коламбус Крю
 Заявка 13 3 3 7 19 - 25 12
10.
Чикаго Файр
 Заявка 13 3 2 8 12 - 25 11
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
12.
ФК Монреаль
 Заявка 14 2 2 10 8 - 31 8
13.
Интер Майами
 Заявка 12 2 1 9 9 - 21 7
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 12 1 4 7 6 - 14 7
15.
Торонто
 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мухтар Хани 14 (7)
Цинциннати Акоста Лусиано 13 (8)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 13
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 9
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Шарлотт Джонс Деррик 10
Остин Даниэль Перейра 1 8
Цинциннати Нвободо Обинна 9
Весь список
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