Тур: 1. Стадион: Тойота.
1:0
Первый тайм: 40'
Ход матча
4'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
18
Фрейзер
Лиам
20
Веласко
Алан
11
Леннон
Брукс
26
Уайли
Калеб
13
Сейдич
Амар
28
Вольф
Тайлер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фрейзер ЛиамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Веласко АланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Джункуа СэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сили ДантеПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Анса ЮджинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эстевес Нико
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Леннон БруксЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Уайли КалебЗащитник
- Полузащитник
-
13 Сейдич АмарПолузащитник
-
28 Вольф ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Этьенн ДерикПолузащитник
-
19 Берри МигельНападающий
-
Главный тренер: Пинеда Гонсало
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Даллас
Атланта Юнайтед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
0.67
Среднее время на гол
30
135
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
2
Среднее время на гол
54
45
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Хесус
|10
|0.38
|Берджесс Нкоси
|3
|0.12
|Камунго Бернард
|3
|0.12
|Обриан Хадер
|2
|0.08
|Веласко Алан
|2
|0.08
|Джункуа Сэм
|2
|0.08
|Фарфан Марко
|1
|0.04
|Арриола Пол
|1
|0.04
|Факундо-Томас Киньон
|1
|0.04
|Ибеага Себастьен
|1
|0.04
|Анса Юджин
|1
|0.04
|Мартинес Хосе VI
|1
|0.04
|Нтсабеленг Тсики
|0
|0
|Льетгет Себастьян
|0
|0
|Хименес Хесус
|0
|0
|Жезус Джовейн
|0
|0
|Помикал Пакстон
|0
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якумакис Георгиос
|12
|0.43
|Альмада Тьяго
|9 (1)
|0.32
|Уайли Калеб
|4
|0.14
|Вольф Тайлер
|4
|0.14
|Леннон Брукс
|3
|0.11
|Гутман Эндрю
|3
|0.11
|Араужо Луис
|3
|0.11
|Чол Мачоп
|2
|0.07
|Силва Алешандре
|1
|0.04
|Россетто Матеус
|1
|0.04
|Робинсон Майлз
|1
|0.04
|Лобжанидзе Саба
|1
|0.04
|Фирмино Николас
|1
|0.04
|Пурата Хуан Хосе
|1
|0.04
|Москера Эдвин
|1
|0.04
|Берри Мигель
|1
|0.04
|Этьенн Дерик
|0
|0
|Фортьюн Аджани
|0
|0
Карточки
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Обриан Хадер
|6
|0
|Серрильо Эдвин
|6
|0
|Фарфан Марко
|5
|0
|Жезус Джовейн
|5
|0
|Факундо-Томас Киньон
|4
|0
|Помикал Пакстон
|4
|0
|Веласко Алан
|4
|0
|Берджесс Нкоси
|3
|0
|Нтсабеленг Тсики
|3
|0
|Пас Мартен
|1
|1
|Твумаси Эма
|1
|1
|Ильяраменди Асьер
|2
|0
|Льетгет Себастьян
|2
|0
|Арриола Пол
|2
|0
|Ибеага Себастьен
|2
|0
|Феррейра Хесус
|2
|0
|Мартинес Хосе VI
|1
|0
|Хименес Хесус
|1
|0
|Мулато Хосе
|1
|0
|Норрис Нолан
|1
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибарра Франко
|8
|1
|Якумакис Георгиос
|7
|0
|Гутман Эндрю
|4
|1
|Россетто Матеус
|4
|0
|Альмада Тьяго
|4
|0
|Пурата Хуан Хосе
|4
|0
|Араужо Луис
|2
|1
|Леннон Брукс
|3
|0
|Соса Сантьяго
|3
|0
|Вольф Тайлер
|3
|0
|Гузан Брэд
|2
|0
|Муюмба Тристан
|2
|0
|Сейдич Амар
|2
|0
|Москера Эдвин
|2
|0
|Фортьюн Аджани
|2
|0
|Чол Мачоп
|2
|0
|Алонсо Освальдо
|1
|0
|Эрнандес Рональд
|1
|0
|Этьенн Дерик
|1
|0
|Диоп Клемент
|1
|0
|Робинсон Майлз
|1
|0
|Берри Мигель
|1
|0
|Уайли Калеб
|1
|0
|Кобб Ноа
|1
|0
Результаты матчей
Даллас
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
83% (10)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Атланта Юнайтед
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
12
Даллас
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Атланта Юнайтед
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
15
7
Упущенные победы
7
28
Даллас
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (6)
68% (17)
8% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
44% (11)
16% (4)
Атланта Юнайтед
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (5)
37% (10)
44% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
33% (9)
41% (11)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
19
7
Упущенные победы
11
40
Голы по времени матча
Забито
18
18
5 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
2
11%
4
22%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
5
28%
2
11%
46-60
2
11%
5
28%
61-75
6
33%
4
22%
76-90
Пропущено
9
23
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
11%
3
13%
1-15
1
11%
1
4%
16-30
1
11%
4
17%
31-45
1
11%
5
22%
46-60
2
22%
4
17%
61-75
3
33%
6
26%
76-90
Забито
12
31
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 9
15 Не забивали 13
1
8%
6
19%
1-15
2
17%
4
13%
16-30
3
25%
1
3%
31-45
0
0%
6
19%
46-60
1
8%
3
10%
61-75
5
42%
11
35%
76-90
Пропущено
16
18
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
1
6%
3
17%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
5
31%
1
6%
31-45
4
25%
5
28%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
3
19%
5
28%
76-90
Забито
30
49
11 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 31
12 Забивали первыми 15
5 Не забивали 2
3
10%
10
20%
1-15
3
10%
5
10%
16-30
5
17%
3
6%
31-45
5
17%
8
16%
46-60
3
10%
8
16%
61-75
11
37%
15
31%
76-90
Пропущено
25
41
10 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 19
2
8%
6
15%
1-15
2
8%
4
10%
16-30
6
24%
5
12%
31-45
5
20%
10
24%
46-60
4
16%
5
12%
61-75
6
24%
11
27%
76-90
Результаты последних матчей
Даллас
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Даллас - Остин 1:0 Даллас - Интер Майами 4:4 Даллас - Мазатлан 2:1
Даллас - Некакса 3:0 Даллас - Шарлотт 2:3 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Даллас - Ди Си Юнайтед 0:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:0 Остин - Даллас 3:0 Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Даллас - Нэшвилл 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Даллас - Хьюстон Динамо 1:1 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Остин - Даллас 0:1 Нэшвилл - Даллас 2:0
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 4:0 Сиэтл Саундерс - Атланта Юнайтед 0:2 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:2
Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 4:0 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 3:3 Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0 Атланта Юнайтед - Шарлотт 1:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:1 Атланта Юнайтед - Мемфис-901 1:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 2:1
Результаты матчей
Даллас
Атланта Юнайтед
Точный счет
2:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
10 раз 77%
0
3 раза 23%
1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
2:1
7 раз 28%
1:1
5 раз 20%
0:1
4 раза 16%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
4:0
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
14 раз 56%
0
5 раз 20%
2
5 раз 20%
3
1 раз 4%
1
12 раз 44%
2
6 раз 22%
3
4 раза 15%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Даллас
Атланта Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
66
95
111
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
205
Больше Меньше
252
619
1314
124
720
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|27
|15
|3
|9
|53 - 34
|48
|2.
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|39 - 27
|40
|3.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|32 - 27
|40
|4.
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|36 - 31
|38
|5.
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|43 - 36
|38
|6.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|36 - 39
|37
|7.
|1:0 Заявка
|26
|10
|6
|10
|28 - 28
|36
|8.
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|32 - 31
|35
|9.
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|31 - 35
|35
|10.
|1:2 Заявка
|27
|9
|5
|13
|37 - 43
|32
|11.
|1:1 Заявка
|27
|7
|9
|11
|35 - 37
|30
|12.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|30 - 42
|29
|13.
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|31 - 39
|28
|14.
|Заявка
|25
|3
|10
|12
|16 - 37
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|27
|17
|6
|4
|44 - 30
|57
|2.
|2:1 Заявка
|26
|14
|7
|5
|45 - 30
|49
|3.
|1:0 Заявка
|27
|13
|8
|6
|41 - 31
|47
|4.
|4:2 Заявка
|27
|13
|6
|8
|54 - 37
|45
|5.
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|43 - 30
|43
|6.
|0:1 Заявка
|28
|11
|8
|9
|49 - 42
|41
|7.
|0:0 Заявка
|27
|11
|7
|9
|31 - 26
|40
|8.
|2:4 Заявка
|27
|11
|2
|14
|28 - 40
|35
|9.
|3:0 Заявка
|27
|9
|6
|12
|36 - 38
|33
|10.
|0:3 Заявка
|27
|8
|8
|11
|32 - 41
|32
|11.
|0:0 Заявка
|26
|7
|10
|9
|33 - 42
|31
|12.
|Заявка
|28
|6
|12
|10
|28 - 36
|30
|13.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|23 - 29
|29
|14.
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|24 - 36
|22
|15.
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|23 - 39
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|14
|10
|1
|3
|37 - 14
|31
|2.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|26 - 8
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|4.
|1:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|18 - 10
|26
|5.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|20 - 12
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 8
|22
|8.
|1:2 Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|9.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|10.
|1:1 Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 16
|21
|11.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 15
|17
|12.
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|16 - 13
|16
|13.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|14.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|14
|12
|1
|1
|27 - 9
|37
|2.
|2:1 Заявка
|14
|11
|3
|0
|32 - 11
|36
|3.
|4:2 Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|4.
|2:4 Заявка
|13
|9
|0
|4
|20 - 9
|27
|5.
|0:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|21 - 8
|27
|6.
|0:1 Заявка
|14
|8
|3
|3
|32 - 17
|27
|7.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|8.
|1:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|10.
|0:3 Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|11.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 16
|20
|12.
|3:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|24 - 17
|19
|13.
|0:0 Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 19
|18
|14.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|16 - 15
|18
|15.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 19
|21
|2.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|3.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 19
|18
|4.
|1:1 Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 20
|17
|5.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|6.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 20
|13
|7.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 24
|11
|8.
|1:2 Заявка
|14
|3
|2
|9
|18 - 30
|11
|9.
|1:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 18
|10
|10.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|11.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
|12.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 27
|9
|13.
|1:1 Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|14.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 26
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 18
|25
|2.
|0:1 Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 21
|20
|3.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|4.
|3:0 Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|5.
|0:1 Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 25
|14
|6.
|2:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|7.
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 23
|13
|8.
|0:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 18
|13
|9.
|4:2 Заявка
|13
|3
|3
|7
|19 - 25
|12
|10.
|0:3 Заявка
|13
|3
|2
|8
|12 - 24
|11
|11.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|12.
|2:4 Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 31
|8
|13.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 21
|7
|14.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|6 - 14
|7
|15.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|13 (8)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|13 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|12 (5)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|12
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 9
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|10
|Остин
|Даниэль Перейра
|1 8
|Цинциннати
|Нвободо Обинна
|9