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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Даллас
1:0
Первый тайм: 40'
Атланта Юнайтед
0'
1:0
4' Гол
Арриола Пол
7' Желтая карточка
Соса Сантьяго
20' Желтая карточка
Якумакис Георгиос

Ход матча

4'
Арриола Пол
(Феррейра Хесус)
1:0
7'
 
Соса Сантьяго
20'
 
Якумакис Георгиос
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Даллас
Ничья
Атланта Юнайтед
2.37
4.10
6.90
Все Коэффициенты
1
Маурер
Джимми
2
Жезус
Джовейн
25
Ибеага
Себастьен
3
Мартинес
Хосе
VI
4
Фарфан
Марко
18
Фрейзер
Лиам
14
Ильяраменди
Асьер
7
Арриола
Пол
20
Веласко
Алан
77
Камунго
Бернард
10
Феррейра
Хесус
1
Гузан
Брэд
11
Леннон
Брукс
12
Робинсон
Майлз
4
Абрам
Луис
26
Уайли
Калеб
5
Соса
Сантьяго
13
Сейдич
Амар
28
Вольф
Тайлер
10
Альмада
Тьяго
9
Лобжанидзе
Саба
7
Якумакис
Георгиос
Даллас
4-2-3-1
Атланта Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Даллас
Атланта Юнайтед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

М
1:0
М
1:2
М
3:2
М
3:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
0.67

Среднее время на гол

30
135

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
2

Среднее время на гол

54
45

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 10 0.38
Берджесс Нкоси 3 0.12
Камунго Бернард 3 0.12
Обриан Хадер 2 0.08
Веласко Алан 2 0.08
Джункуа Сэм 2 0.08
Фарфан Марко 1 0.04
Арриола Пол 1 0.04
Факундо-Томас Киньон 1 0.04
Ибеага Себастьен 1 0.04
Анса Юджин 1 0.04
Мартинес Хосе VI 1 0.04
Нтсабеленг Тсики 0 0
Льетгет Себастьян 0 0
Хименес Хесус 0 0
Жезус Джовейн 0 0
Помикал Пакстон 0 0
Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якумакис Георгиос 12 0.43
Альмада Тьяго 9 (1) 0.32
Уайли Калеб 4 0.14
Вольф Тайлер 4 0.14
Леннон Брукс 3 0.11
Гутман Эндрю 3 0.11
Араужо Луис 3 0.11
Чол Мачоп 2 0.07
Силва Алешандре 1 0.04
Россетто Матеус 1 0.04
Робинсон Майлз 1 0.04
Лобжанидзе Саба 1 0.04
Фирмино Николас 1 0.04
Пурата Хуан Хосе 1 0.04
Москера Эдвин 1 0.04
Берри Мигель 1 0.04
Этьенн Дерик 0 0
Фортьюн Аджани 0 0

Карточки

Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Обриан Хадер 6 0
Серрильо Эдвин 6 0
Фарфан Марко 5 0
Жезус Джовейн 5 0
Факундо-Томас Киньон 4 0
Помикал Пакстон 4 0
Веласко Алан 4 0
Берджесс Нкоси 3 0
Нтсабеленг Тсики 3 0
Пас Мартен 1 1
Твумаси Эма 1 1
Ильяраменди Асьер 2 0
Льетгет Себастьян 2 0
Арриола Пол 2 0
Ибеага Себастьен 2 0
Феррейра Хесус 2 0
Мартинес Хосе VI 1 0
Хименес Хесус 1 0
Мулато Хосе 1 0
Норрис Нолан 1 0
Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибарра Франко 8 1
Якумакис Георгиос 7 0
Гутман Эндрю 4 1
Россетто Матеус 4 0
Альмада Тьяго 4 0
Пурата Хуан Хосе 4 0
Араужо Луис 2 1
Леннон Брукс 3 0
Соса Сантьяго 3 0
Вольф Тайлер 3 0
Гузан Брэд 2 0
Муюмба Тристан 2 0
Сейдич Амар 2 0
Москера Эдвин 2 0
Фортьюн Аджани 2 0
Чол Мачоп 2 0
Алонсо Освальдо 1 0
Эрнандес Рональд 1 0
Этьенн Дерик 1 0
Диоп Клемент 1 0
Робинсон Майлз 1 0
Берри Мигель 1 0
Уайли Калеб 1 0
Кобб Ноа 1 0

Результаты матчей

Даллас
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
83% (10)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Атланта Юнайтед
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
12
Даллас
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Атланта Юнайтед
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

15
7

Упущенные победы

7
28
Даллас
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (6)
68% (17)
8% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
44% (11)
16% (4)
Атланта Юнайтед
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (5)
37% (10)
44% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
33% (9)
41% (11)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

19
7

Упущенные победы

11
40

Голы по времени матча

Забито

18
18
5 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
2
11%
4
22%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
5
28%
2
11%
46-60
2
11%
5
28%
61-75
6
33%
4
22%
76-90

Пропущено

9
23
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
11%
3
13%
1-15
1
11%
1
4%
16-30
1
11%
4
17%
31-45
1
11%
5
22%
46-60
2
22%
4
17%
61-75
3
33%
6
26%
76-90

Забито

12
31
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 9
15 Не забивали 13
1
8%
6
19%
1-15
2
17%
4
13%
16-30
3
25%
1
3%
31-45
0
0%
6
19%
46-60
1
8%
3
10%
61-75
5
42%
11
35%
76-90

Пропущено

16
18
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
1
6%
3
17%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
5
31%
1
6%
31-45
4
25%
5
28%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
3
19%
5
28%
76-90

Забито

30
49
11 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 31
12 Забивали первыми 15
5 Не забивали 2
3
10%
10
20%
1-15
3
10%
5
10%
16-30
5
17%
3
6%
31-45
5
17%
8
16%
46-60
3
10%
8
16%
61-75
11
37%
15
31%
76-90

Пропущено

25
41
10 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 19
2
8%
6
15%
1-15
2
8%
4
10%
16-30
6
24%
5
12%
31-45
5
20%
10
24%
46-60
4
16%
5
12%
61-75
6
24%
11
27%
76-90

Результаты последних матчей

Даллас
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Даллас - Остин 1:0 Даллас - Интер Майами 4:4 Даллас - Мазатлан 2:1
Даллас - Некакса 3:0 Даллас - Шарлотт 2:3 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Даллас - Ди Си Юнайтед 0:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:0 Остин - Даллас 3:0 Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Даллас - Нэшвилл 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Даллас - Хьюстон Динамо 1:1 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Остин - Даллас 0:1 Нэшвилл - Даллас 2:0
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 4:0 Сиэтл Саундерс - Атланта Юнайтед 0:2 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:2
Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 4:0 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 3:3 Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0 Атланта Юнайтед - Шарлотт 1:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:1 Атланта Юнайтед - Мемфис-901 1:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 2:1

Результаты матчей

Даллас
Атланта Юнайтед

Точный счет

2:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
10 раз 77%
0
3 раза 23%
1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

2:1
7 раз 28%
1:1
5 раз 20%
0:1
4 раза 16%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
4:0
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
14 раз 56%
0
5 раз 20%
2
5 раз 20%
3
1 раз 4%
1
12 раз 44%
2
6 раз 22%
3
4 раза 15%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Даллас
Атланта Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
6
6
1.5
9
5
1
11
2.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
5
0.5
Больше Меньше
25
2
6
19
1.5
13
14
1
24
2.5
7
20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 1:1 Заявка 27 15 3 9 53 - 34 48
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 25 11 7 7 39 - 27 40
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 27 11 7 9 32 - 27 40
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 26 11 5 10 36 - 31 38
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 26 10 8 8 43 - 36 38
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 26 10 7 9 36 - 39 37
7.
Даллас
 1:0 Заявка 26 10 6 10 28 - 28 36
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 25 9 8 8 32 - 31 35
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 26 9 8 9 31 - 35 35
10.
Остин
 1:2 Заявка 27 9 5 13 37 - 43 32
11.
Спортинг Канзас-Сити
 1:1 Заявка 27 7 9 11 35 - 37 30
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 26 7 8 11 30 - 42 29
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 24 7 7 10 31 - 39 28
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 25 3 10 12 16 - 37 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:1 Заявка 27 17 6 4 44 - 30 57
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:1 Заявка 26 14 7 5 45 - 30 49
3.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 27 13 8 6 41 - 31 47
4.
Коламбус Крю
 4:2 Заявка 27 13 6 8 54 - 37 45
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 25 13 4 8 43 - 30 43
6.
Атланта Юнайтед
 0:1 Заявка 28 11 8 9 49 - 42 41
7.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 27 11 7 9 31 - 26 40
8.
ФК Монреаль
 2:4 Заявка 27 11 2 14 28 - 40 35
9.
Ди Си Юнайтед
 3:0 Заявка 27 9 6 12 36 - 38 33
10.
Чикаго Файр
 0:3 Заявка 27 8 8 11 32 - 41 32
11.
Шарлотт
 0:0 Заявка 26 7 10 9 33 - 42 31
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 28 6 12 10 28 - 36 30
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 26 7 8 11 23 - 29 29
14.
Интер Майами
 Заявка 24 6 4 14 24 - 36 22
15.
Торонто
 Заявка 27 4 10 13 23 - 39 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 1:1 Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 9 2 2 26 - 8 29
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 8 3 2 26 - 10 27
4.
Даллас
 1:0 Заявка 13 8 2 3 18 - 10 26
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 7 4 2 20 - 12 25
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 6 4 4 15 - 8 22
8.
Остин
 1:2 Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
10.
Спортинг Канзас-Сити
 1:1 Заявка 14 6 3 5 24 - 16 21
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 5 2 4 19 - 15 17
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 3 7 2 16 - 13 16
13.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 4 4 5 18 - 20 16
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:1 Заявка 14 12 1 1 27 - 9 37
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:1 Заявка 14 11 3 0 32 - 11 36
3.
Коламбус Крю
 4:2 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
4.
ФК Монреаль
 2:4 Заявка 13 9 0 4 20 - 9 27
5.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 13 8 3 2 21 - 8 27
6.
Атланта Юнайтед
 0:1 Заявка 14 8 3 3 32 - 17 27
7.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
8.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 13 6 4 3 20 - 13 22
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
10.
Чикаго Файр
 0:3 Заявка 14 5 6 3 20 - 17 21
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 5 5 3 17 - 16 20
12.
Ди Си Юнайтед
 3:0 Заявка 13 5 4 4 24 - 17 19
13.
Шарлотт
 0:0 Заявка 13 4 6 3 18 - 19 18
14.
Торонто
 Заявка 14 4 6 4 16 - 15 18
15.
Интер Майами
 Заявка 12 4 3 5 15 - 15 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 6 3 4 18 - 19 21
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 6 1 6 16 - 18 19
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 5 3 5 17 - 19 18
4.
Сент-Луис Сити
 1:1 Заявка 13 5 2 6 16 - 20 17
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 12 3 4 5 14 - 20 13
7.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 2 5 6 12 - 24 11
8.
Остин
 1:2 Заявка 14 3 2 9 18 - 30 11
9.
Даллас
 1:0 Заявка 13 2 4 7 10 - 18 10
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 2 4 7 11 - 23 10
11.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
12.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 2 3 8 9 - 27 9
13.
Спортинг Канзас-Сити
 1:1 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
14.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 1 5 7 9 - 26 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 14 7 4 3 21 - 18 25
2.
Цинциннати
 0:1 Заявка 13 5 5 3 17 - 21 20
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
4.
Ди Си Юнайтед
 3:0 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
5.
Атланта Юнайтед
 0:1 Заявка 14 3 5 6 17 - 25 14
6.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:1 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
7.
Шарлотт
 0:0 Заявка 13 3 4 6 15 - 23 13
8.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 14 3 4 7 10 - 18 13
9.
Коламбус Крю
 4:2 Заявка 13 3 3 7 19 - 25 12
10.
Чикаго Файр
 0:3 Заявка 13 3 2 8 12 - 24 11
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
12.
ФК Монреаль
 2:4 Заявка 14 2 2 10 8 - 31 8
13.
Интер Майами
 Заявка 12 2 1 9 9 - 21 7
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 12 1 4 7 6 - 14 7
15.
Торонто
 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Цинциннати Акоста Лусиано 13 (8)
Нэшвилл Мухтар Хани 13 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 12 (5)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 12
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 9
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Шарлотт Джонс Деррик 10
Остин Даниэль Перейра 1 8
Цинциннати Нвободо Обинна 9
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Даллас
Ничья
Атланта Юнайтед
2.37
4.10
6.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Даллас 1:0 Атланта Юнайтед онлайн

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