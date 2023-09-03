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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Даллас
2:2
Конец матча
Атланта Юнайтед
0'
1:0
4' Гол
Арриола Пол
7' Желтая карточка
Соса Сантьяго
21' Желтая карточка
Якумакис Георгиос
1:1
44' Гол
Якумакис Георгиос
53' Желтая карточка
Веласко Алан
1:2
58' Гол
Лобжанидзе Саба
2:2
62' Гол
Камунго Бернард
69' Желтая карточка
Ибеага Себастьен
90'+9
1
Маурер
Джимми
2
Жезус
Джовейн
25
Ибеага
Себастьен
3
Мартинес
Хосе
VI
4
Фарфан
Марко
18
Фрейзер
Лиам
14
Ильяраменди
Асьер
7
Арриола
Пол
20
Веласко
Алан
77
Камунго
Бернард
10
Феррейра
Хесус
1
Гузан
Брэд
11
Леннон
Брукс
12
Робинсон
Майлз
4
Абрам
Луис
26
Уайли
Калеб
5
Соса
Сантьяго
13
Сейдич
Амар
28
Вольф
Тайлер
10
Альмада
Тьяго
9
Лобжанидзе
Саба
7
Якумакис
Георгиос
Даллас
4-2-3-1
Атланта Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Даллас
Атланта Юнайтед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

М
1:0
М
1:2
М
3:2
М
3:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
0.67

Среднее время на гол

30
135

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
2

Среднее время на гол

54
45

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 10 0.38
Камунго Бернард 4 0.15
Берджесс Нкоси 3 0.12
Обриан Хадер 2 0.08
Веласко Алан 2 0.08
Джункуа Сэм 2 0.08
Фарфан Марко 1 0.04
Арриола Пол 1 0.04
Факундо-Томас Киньон 1 0.04
Ибеага Себастьен 1 0.04
Мартинес Хосе VI 1 0.04
Анса Юджин 1 0.04
Нтсабеленг Тсики 0 0
Льетгет Себастьян 0 0
Хименес Хесус 0 0
Жезус Джовейн 0 0
Помикал Пакстон 0 0
Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якумакис Георгиос 13 0.46
Альмада Тьяго 9 (1) 0.32
Уайли Калеб 4 0.14
Вольф Тайлер 4 0.14
Леннон Брукс 3 0.11
Гутман Эндрю 3 0.11
Араужо Луис 3 0.11
Лобжанидзе Саба 2 0.07
Чол Мачоп 2 0.07
Силва Алешандре 1 0.04
Россетто Матеус 1 0.04
Робинсон Майлз 1 0.04
Фирмино Николас 1 0.04
Пурата Хуан Хосе 1 0.04
Москера Эдвин 1 0.04
Берри Мигель 1 0.04
Этьенн Дерик 0 0
Соса Сантьяго 0 0
Фортьюн Аджани 0 0

Карточки

Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Обриан Хадер 6 0
Серрильо Эдвин 6 0
Фарфан Марко 5 0
Веласко Алан 5 0
Жезус Джовейн 5 0
Факундо-Томас Киньон 4 0
Помикал Пакстон 4 0
Ибеага Себастьен 3 0
Берджесс Нкоси 3 0
Нтсабеленг Тсики 3 0
Пас Мартен 1 1
Твумаси Эма 1 1
Ильяраменди Асьер 2 0
Льетгет Себастьян 2 0
Арриола Пол 2 0
Феррейра Хесус 2 0
Мартинес Хосе VI 1 0
Хименес Хесус 1 0
Мулато Хосе 1 0
Норрис Нолан 1 0
Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибарра Франко 8 1
Якумакис Георгиос 7 0
Гутман Эндрю 4 1
Россетто Матеус 4 0
Альмада Тьяго 4 0
Пурата Хуан Хосе 4 0
Араужо Луис 2 1
Леннон Брукс 3 0
Соса Сантьяго 3 0
Вольф Тайлер 3 0
Гузан Брэд 2 0
Муюмба Тристан 2 0
Сейдич Амар 2 0
Москера Эдвин 2 0
Фортьюн Аджани 2 0
Чол Мачоп 2 0
Алонсо Освальдо 1 0
Эрнандес Рональд 1 0
Этьенн Дерик 1 0
Диоп Клемент 1 0
Робинсон Майлз 1 0
Берри Мигель 1 0
Уайли Калеб 1 0
Кобб Ноа 1 0

Результаты матчей

Даллас
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
85% (11)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Атланта Юнайтед
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

6
14
Даллас
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Атланта Юнайтед
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

15
7

Упущенные победы

7
28
Даллас
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (6)
69% (18)
8% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
46% (12)
15% (4)
Атланта Юнайтед
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
18% (5)
39% (11)
43% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
36% (10)
39% (11)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

19
7

Упущенные победы

13
42

Голы по времени матча

Забито

20
20
6 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
3
15%
4
20%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
2
10%
3
15%
31-45
5
25%
3
15%
46-60
3
15%
5
25%
61-75
6
30%
4
20%
76-90

Пропущено

11
25
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
1
9%
4
16%
1-15
1
9%
1
4%
16-30
2
18%
4
16%
31-45
2
18%
5
20%
46-60
2
18%
5
20%
61-75
3
27%
6
24%
76-90

Забито

12
31
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 9
16 Не забивали 14
1
8%
6
19%
1-15
2
17%
4
13%
16-30
3
25%
1
3%
31-45
0
0%
6
19%
46-60
1
8%
3
10%
61-75
5
42%
11
35%
76-90

Пропущено

16
18
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
1
6%
3
17%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
5
31%
1
6%
31-45
4
25%
5
28%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
3
19%
5
28%
76-90

Забито

32
51
12 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 32
13 Забивали первыми 15
5 Не забивали 2
4
13%
10
20%
1-15
3
9%
5
10%
16-30
5
16%
4
8%
31-45
5
16%
9
18%
46-60
4
13%
8
16%
61-75
11
34%
15
29%
29%
76-90

Пропущено

27
43
11 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 27
12 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 20
2
7%
7
16%
1-15
2
7%
4
9%
16-30
7
26%
5
12%
31-45
6
22%
10
23%
46-60
4
15%
6
14%
61-75
6
22%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Даллас
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Даллас - Остин 1:0 Даллас - Интер Майами 4:4 Даллас - Мазатлан 2:1
Даллас - Некакса 3:0 Даллас - Шарлотт 2:3 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Даллас - Ди Си Юнайтед 0:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:0 Остин - Даллас 3:0 Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Даллас - Нэшвилл 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Даллас - Хьюстон Динамо 1:1 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Остин - Даллас 0:1 Нэшвилл - Даллас 2:0
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 4:0 Сиэтл Саундерс - Атланта Юнайтед 0:2 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:2
Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 4:0 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 3:3 Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0 Атланта Юнайтед - Шарлотт 1:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:1 Атланта Юнайтед - Мемфис-901 1:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 2:1

Результаты матчей

Даллас
Атланта Юнайтед

Точный счет

2:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
10 раз 77%
0
3 раза 23%
1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

2:1
7 раз 27%
1:1
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
4:0
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
14 раз 54%
2
6 раз 23%
0
5 раз 19%
3
1 раз 4%
1
12 раз 43%
2
7 раз 25%
3
4 раза 14%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Даллас
Атланта Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
7
6
1.5
9
5
1
12
2.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
12
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
5
0.5
Больше Меньше
26
2
7
19
1.5
14
14
1
25
2.5
7
21

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 27 15 2 10 53 - 35 47
2.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 28 12 7 9 33 - 27 43
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 25 11 7 7 39 - 27 40
4.
Реал Солт-Лейк
 2:0 Заявка 27 11 7 9 38 - 39 40
5.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 27 11 6 10 36 - 31 39
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 26 10 8 8 43 - 36 38
7.
Миннесота Юнайтед
 1:1 Заявка 26 9 9 8 33 - 32 36
8.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 27 9 9 9 32 - 36 36
9.
Даллас
 Заявка 26 9 7 10 29 - 30 34
10.
Остин
 Заявка 27 9 6 12 38 - 43 33
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 27 8 8 11 36 - 37 32
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 25 7 8 10 31 - 39 29
13.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 27 7 8 12 30 - 43 29
14.
Колорадо Рэпидс
 0:2 Заявка 26 3 10 13 16 - 39 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 27 17 6 4 44 - 30 57
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 26 13 8 5 45 - 31 47
3.
Орландо Сити
 Заявка 27 13 8 6 41 - 31 47
4.
Коламбус Крю
 Заявка 27 13 6 8 54 - 37 45
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 25 13 4 8 43 - 30 43
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 28 11 9 8 51 - 43 42
7.
Нэшвилл
 Заявка 27 11 7 9 32 - 27 40
8.
ФК Монреаль
 Заявка 27 11 2 14 28 - 40 35
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 27 9 6 12 37 - 38 33
10.
Чикаго Файр
 Заявка 27 8 8 11 32 - 42 32
11.
Шарлотт
 Заявка 26 7 10 9 34 - 43 31
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 28 6 12 10 28 - 36 30
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 26 7 8 11 23 - 29 29
14.
Интер Майами
 Заявка 24 6 4 14 24 - 36 22
15.
Торонто
 Заявка 27 4 10 13 23 - 39 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
2.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 13 9 2 2 26 - 8 29
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 8 3 2 26 - 10 27
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 14 7 5 2 21 - 13 26
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
6.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 15 7 4 4 16 - 8 25
7.
Даллас
 Заявка 13 7 3 3 19 - 12 24
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 7 2 5 25 - 16 23
9.
Остин
 Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
10.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
11.
Реал Солт-Лейк
 2:0 Заявка 14 5 4 5 20 - 20 19
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 12 5 3 4 19 - 15 18
13.
Миннесота Юнайтед
 1:1 Заявка 12 3 7 2 16 - 13 16
14.
Колорадо Рэпидс
 0:2 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 14 12 1 1 27 - 9 37
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 10 4 0 32 - 12 34
3.
Коламбус Крю
 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
4.
ФК Монреаль
 Заявка 13 9 0 4 20 - 9 27
5.
Нэшвилл
 Заявка 13 8 3 2 22 - 9 27
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 8 3 3 32 - 17 27
7.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
8.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 4 3 20 - 13 22
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
10.
Чикаго Файр
 Заявка 14 5 6 3 20 - 17 21
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 5 5 3 17 - 16 20
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 13 5 4 4 25 - 17 19
13.
Шарлотт
 Заявка 13 4 6 3 18 - 19 18
14.
Торонто
 Заявка 14 4 6 4 16 - 15 18
15.
Интер Майами
 Заявка 12 4 3 5 15 - 15 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 2:0 Заявка 13 6 3 4 18 - 19 21
2.
Миннесота Юнайтед
 1:1 Заявка 14 6 2 6 17 - 19 20
3.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 13 5 3 5 17 - 19 18
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 5 1 7 16 - 21 16
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 12 3 4 5 14 - 20 13
7.
Остин
 Заявка 14 3 3 8 19 - 30 12
8.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 13 2 5 6 12 - 24 11
9.
Даллас
 Заявка 13 2 4 7 10 - 18 10
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 13 2 4 7 11 - 23 10
11.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 14 2 4 8 10 - 23 10
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
13.
Колорадо Рэпидс
 0:2 Заявка 14 2 3 9 9 - 29 9
14.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 14 1 5 8 9 - 27 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 14 7 4 3 21 - 18 25
2.
Цинциннати
 Заявка 13 5 5 3 17 - 21 20
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 6 5 19 - 26 15
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
6.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
7.
Шарлотт
 Заявка 13 3 4 6 16 - 24 13
8.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 4 7 10 - 18 13
9.
Коламбус Крю
 Заявка 13 3 3 7 19 - 25 12
10.
Чикаго Файр
 Заявка 13 3 2 8 12 - 25 11
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
12.
ФК Монреаль
 Заявка 14 2 2 10 8 - 31 8
13.
Интер Майами
 Заявка 12 2 1 9 9 - 21 7
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 12 1 4 7 6 - 14 7
15.
Торонто
 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мухтар Хани 14 (7)
Цинциннати Акоста Лусиано 13 (8)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 13
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 9
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Шарлотт Джонс Деррик 10
Остин Даниэль Перейра 1 8
Цинциннати Нвободо Обинна 9
Весь список
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