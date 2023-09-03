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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Реал Солт-Лейк
2:0
Конец матча
Колорадо Рэпидс
0'
16' Желтая карточка
Ронен Коннор
1:0
19' Гол
Вера Брайан
24' Желтая карточка
Nelson Palacio
42' Желтая карточка
Махсо Андреас
2:0
49' Гол
Аранго Кристиан
62' Желтая карточка
Вера Брайан
72' Желтая карточка
Абубакар Лалас
90'+4
18
Макмат
Зак
2
Броди
Эндрю
15
Глэд
Джастин
4
Вера
Брайан
3
Овьедо
Брайан
16
Чанг
Майкель
13
Nelson
Palacio
6
Охеда
Брайан
10
Саварино
Джефферсон
8
Крейлах
Дамир
9
Аранго
Кристиан
1
Илич
Марко
33
Бейташур
Стивен
5
Махсо
Андреас
4
Уилсон
Дэнни
13
Гутман
Эндрю
23
Бассетт
Коул
20
Ронен
Коннор
97
Присо-Мбонге
Ральф
10
Таварес
Сидней
11
Рубио
Диего
9
Наварро
Рафа
Реал Солт-Лейк
4-4-2
Колорадо Рэпидс
4-4-2

История личных встреч

Реал Солт-Лейк
Колорадо Рэпидс

30 матчей

80%
20%
24 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
23.3%
10%
20 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
10%
16.7%
22 победы 3 ничьи 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

44 матча

54.5%
25%
20.5%
24 победы 11 ничьих 9 побед

Первый тайм

45.5%
29.5%
25%
20 побед 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
22 победы 11 ничьих 11 побед

История матчей

ОК
0:1
М
2:3
М
2:2
М
1:1
М
3:1
М
2:1
М
3:0
М
0:5
М
1:4
М
2:0
М
2:0
М
2:3
М
0:6
М
2:2
М
3:0
М
1:0
М
4:1
М
1:2
М
2:1
М
1:0
М
1:0
М
1:2
М
3:1
М
0:0
М
5:1
М
0:1
М
2:1
М
2:2
М
1:0
М
1:1
М
1:0
М
2:0
М
2:0
М
0:0
М
1:0
М
2:2
М
1:1
М
3:0
М
1:1
М
2:0
М
1:1
М
2:0
М
2:0
М
0:1

Голы

Всего голов

44
31

Голов в среднем за матч

2
1.41

Среднее время на гол

45
63

Всего голов

26
17

Голов в среднем за матч

1.18
0.77

Среднее время на гол

76
116

Всего голов

70
48

Голов в среднем за матч

1.59
1.09

Тотал матчей

2.5
42
Больше 95%
Меньше 5%
2
33
Больше 75%
Меньше 25%
11
21
Больше 48%
Меньше 52%
23
13
Больше 30%
Меньше 70%
31
7
Больше 16%
Меньше 84%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
42

Среднее время на гол

56
82

Бомбардиры внутри турнира

Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саварино Джефферсон 6 0.22
Мусовски Дэниел 5 0.19
Руис Пабло 4 0.15
Крейлах Дамир 4 0.15
Глэд Джастин 4 0.15
Джулио Андерсон 4 0.15
Аранго Кристиан 3 0.11
Луна Диего 3 0.11
Рубин Рубио 2 0.07
Carlos Gomez 1 0.04
Вера Брайан 1 0.04
Jasper Loeffelsend 1 0.04
Чанг Майкель 0 0
Овьедо Брайан 0 0
Броди Эндрю 0 0
Мерам Джастин 0 0
Tomas Gomez 0 0
Дэвис Боде 0 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барриос Майкл 2 0.08
Абубакар Лалас 2 0.08
Бассетт Коул 2 0.08
Кабрал Кевин 2 0.08
Ронен Коннор 1 (1) 0.04
Рубио Диего 1 0.04
Уилсон Дэнни 1 0.04
Николсон Сэм 1 0.04
Махсо Андреас 1 0.04
Льюис Джонатан 1 0.04
Max Alves 1 0.04
Гальван Бриан 1 (1) 0.04
Харрис Кельвин 0 0
Япи Даррен 0 0

Карточки

Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вера Брайан 8 0
Руис Пабло 6 1
Глэд Джастин 7 0
Охеда Брайан 7 0
Emeka Eneli 4 0
Овьедо Брайан 3 0
Крейлах Дамир 2 0
Рубин Рубио 2 0
Броди Эндрю 2 0
Джулио Андерсон 2 0
Мусовски Дэниел 2 0
Дэвис Боде 2 0
Jasper Loeffelsend 2 0
Пабло Мастроени 1 0
Сильва Марсело 1 0
Carlos Gomez 1 0
Мерам Джастин 1 0
Макмат Зак 1 0
Аранго Кристиан 1 0
Чанг Майкель 1 0
Саварино Джефферсон 1 0
Луна Диего 1 0
Nelson Palacio 1 0
Gavin Beavers 1 0
Ilijah Paul 1 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абубакар Лалас 8 1
Кабрал Кевин 7 0
Акоста Бриан 6 0
Присо-Мбонге Ральф 6 0
Уилсон Дэнни 5 0
Николсон Сэм 5 0
Бомбито Мойс 3 1
Гальван Бриан 1 2
Барриос Майкл 3 0
Ронен Коннор 3 0
Бассетт Коул 3 0
Max Alves 3 0
Махсо Андреас 2 0
Розенберри Киган 2 0
Таварес Сидней 2 0
Япи Даррен 2 0
Рубио Диего 1 0
Прайс Джек 1 0
Наварро Рафа 1 0
Гутман Эндрю 1 0

Результаты матчей

Реал Солт-Лейк
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Колорадо Рэпидс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (2)
83% (10)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

5
5
Реал Солт-Лейк
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Колорадо Рэпидс
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

17
3
Реал Солт-Лейк
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
37% (10)
30% (8)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)
Колорадо Рэпидс
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
12% (3)
62% (16)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
46% (12)
35% (9)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

22
8

Голы по времени матча

Забито

20
9
6 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
19 Не забивали 21
1
5%
2
22%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
6
30%
1
11%
46-60
2
10%
2
22%
61-75
6
30%
4
44%
76-90

Пропущено

20
29
10 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
3
15%
3
10%
1-15
3
15%
7
24%
16-30
4
20%
4
14%
31-45
2
10%
3
10%
46-60
5
25%
4
14%
61-75
3
15%
8
28%
76-90

Забито

19
7
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
17 Не забивали 21
3
16%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
3
43%
31-45
3
16%
1
14%
46-60
5
26%
2
29%
61-75
3
16%
1
14%
76-90

Пропущено

18
10
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
3
17%
1
10%
1-15
3
17%
2
20%
16-30
4
22%
3
30%
31-45
3
17%
3
30%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
17%
1
10%
76-90

Забито

39
16
14 В 1-м тайме 5
25 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
9 Не забивали 16
4
10%
2
13%
1-15
5
13%
0
0%
16-30
5
13%
3
19%
31-45
9
23%
2
13%
46-60
7
18%
4
25%
61-75
9
23%
5
31%
76-90

Пропущено

38
39
20 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 18
6
16%
4
10%
1-15
6
16%
9
23%
16-30
8
21%
7
18%
31-45
5
13%
6
15%
46-60
7
18%
4
10%
61-75
6
16%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 4:0
Леон - Реал Солт-Лейк 1:3 Монтеррей - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 3:0 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Орландо Сити 4:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 2:2 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:3 Ди Си Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Сити 0:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Остин - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:0 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Толука - Колорадо Рэпидс 4:1 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 2:1
Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Коламбус Крю - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Цинциннати 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:3 Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0 Колорадо Рэпидс - Филадельфия Юнион 1:2 Сакраменто Репаблик - Колорадо Рэпидс 2:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 0:0

Результаты матчей

Реал Солт-Лейк
Колорадо Рэпидс

Точный счет

0:0
3 раза 21%
3:1
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
6 раз 50%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%

Точный счет

1:2
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 21%
4:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
9 раз 64%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
3:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:0
7 раз 27%
2:0
3 раза 12%
4:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 33%
2
7 раз 26%
1
5 раз 19%
3
5 раз 19%
4
1 раз 4%
0
16 раз 62%
1
5 раз 19%
2
4 раза 15%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Реал Солт-Лейк
Колорадо Рэпидс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
5
7
7
7
1.5
2
10
4
10
2.5
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
5
9
6
7
1.5
3
11
2
11
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
9
0.5
Больше Меньше
10
16
13
14
1.5
5
21
6
21
2.5
1
25
1
26
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 27 15 2 10 53 - 35 47
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 28 11 8 9 34 - 29 41
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 25 11 7 7 39 - 27 40
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 27 11 7 9 38 - 39 40
5.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 27 11 6 10 36 - 31 39
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 26 10 8 8 43 - 36 38
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 26 9 9 8 33 - 32 36
8.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 27 9 9 9 32 - 36 36
9.
Даллас
 Заявка 26 9 7 10 29 - 30 34
10.
Остин
 Заявка 27 9 6 12 38 - 43 33
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 27 8 8 11 36 - 37 32
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 27 7 9 11 32 - 44 30
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 25 7 8 10 31 - 39 29
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 26 3 10 13 16 - 39 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 27 17 6 4 44 - 30 57
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 26 13 8 5 45 - 31 47
3.
Орландо Сити
 Заявка 27 13 8 6 41 - 31 47
4.
Коламбус Крю
 Заявка 27 13 6 8 54 - 37 45
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 25 13 4 8 43 - 30 43
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 28 11 9 8 51 - 43 42
7.
Нэшвилл
 Заявка 27 11 7 9 32 - 27 40
8.
ФК Монреаль
 Заявка 27 11 2 14 28 - 40 35
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 27 9 6 12 37 - 38 33
10.
Чикаго Файр
 Заявка 27 8 8 11 32 - 42 32
11.
Шарлотт
 Заявка 26 7 10 9 34 - 43 31
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 28 6 12 10 28 - 36 30
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 26 7 8 11 23 - 29 29
14.
Интер Майами
 Заявка 24 6 4 14 24 - 36 22
15.
Торонто
 Заявка 27 4 10 13 23 - 39 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
2.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 13 9 2 2 26 - 8 29
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 8 3 2 26 - 10 27
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 7 5 2 21 - 13 26
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
6.
Даллас
 Заявка 13 7 3 3 19 - 12 24
7.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 7 2 5 25 - 16 23
8.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 5 4 17 - 10 23
9.
Остин
 Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
11.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 14 5 4 5 20 - 20 19
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 12 5 3 4 19 - 15 18
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 3 7 2 16 - 13 16
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 14 12 1 1 27 - 9 37
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 10 4 0 32 - 12 34
3.
Коламбус Крю
 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
4.
ФК Монреаль
 Заявка 13 9 0 4 20 - 9 27
5.
Нэшвилл
 Заявка 13 8 3 2 22 - 9 27
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 8 3 3 32 - 17 27
7.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
8.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 4 3 20 - 13 22
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
10.
Чикаго Файр
 Заявка 14 5 6 3 20 - 17 21
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 5 5 3 17 - 16 20
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 13 5 4 4 25 - 17 19
13.
Шарлотт
 Заявка 13 4 6 3 18 - 19 18
14.
Торонто
 Заявка 14 4 6 4 16 - 15 18
15.
Интер Майами
 Заявка 12 4 3 5 15 - 15 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 6 3 4 18 - 19 21
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 17 - 19 20
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 5 3 5 17 - 19 18
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 5 1 7 16 - 21 16
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 12 3 4 5 14 - 20 13
7.
Остин
 Заявка 14 3 3 8 19 - 30 12
8.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 13 2 5 6 12 - 24 11
9.
Даллас
 Заявка 13 2 4 7 10 - 18 10
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 2 4 7 11 - 23 10
11.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 14 2 4 8 10 - 23 10
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
13.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 2 3 9 9 - 29 9
14.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 1 6 7 11 - 28 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 14 7 4 3 21 - 18 25
2.
Цинциннати
 Заявка 13 5 5 3 17 - 21 20
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 6 5 19 - 26 15
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
6.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
7.
Шарлотт
 Заявка 13 3 4 6 16 - 24 13
8.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 4 7 10 - 18 13
9.
Коламбус Крю
 Заявка 13 3 3 7 19 - 25 12
10.
Чикаго Файр
 Заявка 13 3 2 8 12 - 25 11
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
12.
ФК Монреаль
 Заявка 14 2 2 10 8 - 31 8
13.
Интер Майами
 Заявка 12 2 1 9 9 - 21 7
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 12 1 4 7 6 - 14 7
15.
Торонто
 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мухтар Хани 14 (7)
Цинциннати Акоста Лусиано 13 (8)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 13
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 9
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Шарлотт Джонс Деррик 10
Остин Даниэль Перейра 1 8
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Махсо Андреас получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Nelson Palacio получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Г О О О О Л - Вера Брайан бьет в цель!
    • 16'
      Ронен Коннор получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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