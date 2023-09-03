Тур: 1. Стадион: America First Field.
2:0
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаРонен Коннор
1:0
19' ГолВера Брайан
24' Желтая карточкаNelson Palacio
42' Желтая карточкаМахсо Андреас
2:0
49' ГолАранго Кристиан
62' Желтая карточкаВера Брайан
72' Желтая карточкаАбубакар Лалас
90'+4
Ход матча
16'
19'
1:0
24'
42'
49'
2:0
62'
72'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Макмат
Зак
15
Глэд
Джастин
16
Чанг
Майкель
13
Гутман
Эндрю
23
Бассетт
Коул
20
Ронен
Коннор
11
Рубио
Диего
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
- Защитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Дэвис БодеЗащитник
- Защитник
-
11 Carlos GomezПолузащитник
-
26 Луна ДиегоПолузащитник
-
14 Рубин РубиоНападающий
- Нападающий
-
25 Emeka Eneli
-
-
-
Главный тренер: Pablo Mastroeni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Гутман ЭндрюЗащитник
-
23 Бассетт КоулПолузащитник
-
20 Ронен КоннорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Рубио ДиегоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
64 Бомбито МойсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Николсон СэмПолузащитник
-
15 Лейва ДэнниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Кабрал КевинНападающий
-
Главный тренер: Robin Fraser
История личных встреч
Реал Солт-Лейк
Колорадо Рэпидс
30 матчей
80%
20%
24 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
23.3%
10%
20 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
10%
16.7%
22 победы 3 ничьи 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
44 матча
54.5%
25%
20.5%
24 победы 11 ничьих 9 побед
Первый тайм
45.5%
29.5%
25%
20 побед 13 ничьих 11 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
22 победы 11 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
44
31
Голов в среднем за матч
2
1.41
Среднее время на гол
45
63
Всего голов
26
17
Голов в среднем за матч
1.18
0.77
Среднее время на гол
76
116
Всего голов
70
48
Голов в среднем за матч
1.59
1.09
Тотал матчей
2.5
42
Больше 95%
Меньше 5%
2
33
Больше 75%
Меньше 25%
11
21
Больше 48%
Меньше 52%
23
13
Больше 30%
Меньше 70%
31
7
Больше 16%
Меньше 84%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
Среднее время на гол
56
82
Бомбардиры внутри турнира
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саварино Джефферсон
|6
|0.22
|Мусовски Дэниел
|5
|0.19
|Руис Пабло
|4
|0.15
|Крейлах Дамир
|4
|0.15
|Глэд Джастин
|4
|0.15
|Джулио Андерсон
|4
|0.15
|Аранго Кристиан
|3
|0.11
|Луна Диего
|3
|0.11
|Рубин Рубио
|2
|0.07
|Carlos Gomez
|1
|0.04
|Вера Брайан
|1
|0.04
|Jasper Loeffelsend
|1
|0.04
|Чанг Майкель
|0
|0
|Овьедо Брайан
|0
|0
|Броди Эндрю
|0
|0
|Мерам Джастин
|0
|0
|Tomas Gomez
|0
|0
|Дэвис Боде
|0
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барриос Майкл
|2
|0.08
|Абубакар Лалас
|2
|0.08
|Бассетт Коул
|2
|0.08
|Кабрал Кевин
|2
|0.08
|Ронен Коннор
|1 (1)
|0.04
|Рубио Диего
|1
|0.04
|Уилсон Дэнни
|1
|0.04
|Николсон Сэм
|1
|0.04
|Махсо Андреас
|1
|0.04
|Льюис Джонатан
|1
|0.04
|Max Alves
|1
|0.04
|Гальван Бриан
|1 (1)
|0.04
|Харрис Кельвин
|0
|0
|Япи Даррен
|0
|0
Карточки
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вера Брайан
|8
|0
|Руис Пабло
|6
|1
|Глэд Джастин
|7
|0
|Охеда Брайан
|7
|0
|Emeka Eneli
|4
|0
|Овьедо Брайан
|3
|0
|Крейлах Дамир
|2
|0
|Рубин Рубио
|2
|0
|Броди Эндрю
|2
|0
|Джулио Андерсон
|2
|0
|Мусовски Дэниел
|2
|0
|Дэвис Боде
|2
|0
|Jasper Loeffelsend
|2
|0
|Пабло Мастроени
|1
|0
|Сильва Марсело
|1
|0
|Carlos Gomez
|1
|0
|Мерам Джастин
|1
|0
|Макмат Зак
|1
|0
|Аранго Кристиан
|1
|0
|Чанг Майкель
|1
|0
|Саварино Джефферсон
|1
|0
|Луна Диего
|1
|0
|Nelson Palacio
|1
|0
|Gavin Beavers
|1
|0
|Ilijah Paul
|1
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абубакар Лалас
|8
|1
|Кабрал Кевин
|7
|0
|Акоста Бриан
|6
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|6
|0
|Уилсон Дэнни
|5
|0
|Николсон Сэм
|5
|0
|Бомбито Мойс
|3
|1
|Гальван Бриан
|1
|2
|Барриос Майкл
|3
|0
|Ронен Коннор
|3
|0
|Бассетт Коул
|3
|0
|Max Alves
|3
|0
|Махсо Андреас
|2
|0
|Розенберри Киган
|2
|0
|Таварес Сидней
|2
|0
|Япи Даррен
|2
|0
|Рубио Диего
|1
|0
|Прайс Джек
|1
|0
|Наварро Рафа
|1
|0
|Гутман Эндрю
|1
|0
Результаты матчей
Реал Солт-Лейк
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Колорадо Рэпидс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (2)
83% (10)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
5
5
Реал Солт-Лейк
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Колорадо Рэпидс
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
17
3
Реал Солт-Лейк
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
37% (10)
30% (8)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)
Колорадо Рэпидс
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
12% (3)
62% (16)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
46% (12)
35% (9)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
22
8
Голы по времени матча
Забито
20
9
6 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
19 Не забивали 21
1
5%
2
22%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
6
30%
1
11%
46-60
2
10%
2
22%
61-75
6
30%
4
44%
76-90
Пропущено
20
29
10 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
3
15%
3
10%
1-15
3
15%
7
24%
16-30
4
20%
4
14%
31-45
2
10%
3
10%
46-60
5
25%
4
14%
61-75
3
15%
8
28%
76-90
Забито
19
7
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
17 Не забивали 21
3
16%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
3
43%
31-45
3
16%
1
14%
46-60
5
26%
2
29%
61-75
3
16%
1
14%
76-90
Пропущено
18
10
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
3
17%
1
10%
1-15
3
17%
2
20%
16-30
4
22%
3
30%
31-45
3
17%
3
30%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
17%
1
10%
76-90
Забито
39
16
14 В 1-м тайме 5
25 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
9 Не забивали 16
4
10%
2
13%
1-15
5
13%
0
0%
16-30
5
13%
3
19%
31-45
9
23%
2
13%
46-60
7
18%
4
25%
61-75
9
23%
5
31%
76-90
Пропущено
38
39
20 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 18
6
16%
4
10%
1-15
6
16%
9
23%
16-30
8
21%
7
18%
31-45
5
13%
6
15%
46-60
7
18%
4
10%
61-75
6
16%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 4:0
Леон - Реал Солт-Лейк 1:3 Монтеррей - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 3:0 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Орландо Сити 4:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 2:2 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:3 Ди Си Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Сити 0:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Остин - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:0 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Толука - Колорадо Рэпидс 4:1 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 2:1
Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Коламбус Крю - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Цинциннати 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:3 Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0 Колорадо Рэпидс - Филадельфия Юнион 1:2 Сакраменто Репаблик - Колорадо Рэпидс 2:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 0:0
Результаты матчей
Реал Солт-Лейк
Колорадо Рэпидс
Точный счет
0:0
3 раза 21%
3:1
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
6 раз 50%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
Точный счет
1:2
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 21%
4:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
9 раз 64%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
3:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:0
7 раз 27%
2:0
3 раза 12%
4:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 33%
2
7 раз 26%
1
5 раз 19%
3
5 раз 19%
4
1 раз 4%
0
16 раз 62%
1
5 раз 19%
2
4 раза 15%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Реал Солт-Лейк
Колорадо Рэпидс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
57
77
210
410
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
59
67
311
211
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
189
Больше Меньше
1016
1314
521
621
125
126
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|15
|2
|10
|53 - 35
|47
|2.
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|34 - 29
|41
|3.
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|39 - 27
|40
|4.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|38 - 39
|40
|5.
|0:0 Заявка
|27
|11
|6
|10
|36 - 31
|39
|6.
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|43 - 36
|38
|7.
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|33 - 32
|36
|8.
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|32 - 36
|36
|9.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|29 - 30
|34
|10.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|38 - 43
|33
|11.
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|36 - 37
|32
|12.
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|32 - 44
|30
|13.
|0:0 Заявка
|25
|7
|8
|10
|31 - 39
|29
|14.
|Заявка
|26
|3
|10
|13
|16 - 39
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|44 - 30
|57
|2.
|Заявка
|26
|13
|8
|5
|45 - 31
|47
|3.
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|41 - 31
|47
|4.
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|54 - 37
|45
|5.
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|43 - 30
|43
|6.
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|51 - 43
|42
|7.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|32 - 27
|40
|8.
|Заявка
|27
|11
|2
|14
|28 - 40
|35
|9.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|37 - 38
|33
|10.
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|32 - 42
|32
|11.
|Заявка
|26
|7
|10
|9
|34 - 43
|31
|12.
|Заявка
|28
|6
|12
|10
|28 - 36
|30
|13.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|23 - 29
|29
|14.
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|24 - 36
|22
|15.
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|23 - 39
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|37 - 14
|31
|2.
|0:0 Заявка
|13
|9
|2
|2
|26 - 8
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|4.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|21 - 13
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|6.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 12
|24
|7.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|25 - 16
|23
|8.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 10
|23
|9.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|10.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|11.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 20
|19
|12.
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|13.
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|16 - 13
|16
|14.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|27 - 9
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 12
|34
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|4.
|Заявка
|13
|9
|0
|4
|20 - 9
|27
|5.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 9
|27
|6.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|32 - 17
|27
|7.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|10.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|11.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 16
|20
|12.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|25 - 17
|19
|13.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 19
|18
|14.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|16 - 15
|18
|15.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 19
|21
|2.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 19
|20
|3.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 19
|18
|4.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|16 - 21
|16
|5.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|6.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 20
|13
|7.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 30
|12
|8.
|0:0 Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 24
|11
|9.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 18
|10
|10.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|11.
|0:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 23
|10
|12.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|13.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 29
|9
|14.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|11 - 28
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 18
|25
|2.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 21
|20
|3.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|4.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|19 - 26
|15
|5.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|6.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|7.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|8.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 18
|13
|9.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|19 - 25
|12
|10.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|12 - 25
|11
|11.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|12.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 31
|8
|13.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 21
|7
|14.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|6 - 14
|7
|15.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|14 (7)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|13 (8)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|13
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|12 (5)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 9
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|10
|Остин
|Даниэль Перейра
|1 8
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 8