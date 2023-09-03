Тур: 1. Стадион: PayPal Park.
1:1
Конец матча
0'
0:1
4' ГолПукки Теэму
1:1
16' ГолКауэлл Кейд
31' Желтая карточкаГруэсо Карлос
40' Желтая карточкаEmanuel Reynoso2
85' Желтая карточкаБоксолл Михаэл
90'+7
Ход матча
4'
0:1
16'
1:1
31'
40'
85'
29
Акапо
Карлос
15
Бисон
Таннер
26
Tonhao
14
Юилл
Джексон
44
Кауэлл
Кейд
20
Трапп
Уилл
24
Грегуш
Ян
22
Пукки
Теэму
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Акапо КарлосЗащитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
-
26 TonhaoЗащитник
- Защитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кауэлл КейдПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Цакирис НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Хопп МэттьюНападающий
- Нападающий
-
24 Daniel Munie
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
-
24 Грегуш ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
- Запасные игроки
-
13 Дик ЭрикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Чжон Сан БинПолузащитник
-
-
-
42 Emmanuel Iwe
-
Главный тренер: Adrian Heath
История личных встреч
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Миннесота Юнайтед
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
13 матчей
46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1.71
1.83
Среднее время на гол
52
49
Всего голов
8
17
Голов в среднем за матч
1.33
2.43
Среднее время на гол
67
37
Всего голов
20
28
Голов в среднем за матч
1.54
2.15
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
58
41
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эспиноса Кристиан
|12 (4)
|0.44
|Эбобисс Жереми
|8 (1)
|0.3
|Трауко Мигель
|3
|0.11
|Акапо Карлос
|2
|0.07
|Монтейру Жамиру
|1
|0.04
|Юилл Джексон
|1
|0.04
|Кауэлл Кейд
|1
|0.04
|Скахен Джек
|1
|0.04
|Киканович Бенджамин
|1
|0.04
|Ousseni Bouda
|1
|0.04
|Груэсо Карлос
|0
|0
|Tonhao
|0
|0
|Марье Поль
|0
|0
|Бисон Таннер
|0
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Emanuel Reynoso2
|6 (1)
|0.23
|Хлонгвейн Бонгокуле
|6
|0.23
|Mender Garcia
|3
|0.12
|Пукки Теэму
|3
|0.12
|Ариага Кервин
|2
|0.08
|Амарилья Луис
|2 (2)
|0.08
|Тажури-Шради Исмаэль
|1
|0.04
|Дотсон Хассани
|1
|0.04
|Чжон Сан Бин
|1
|0.04
|Грегуш Ян
|1
|0.04
|Боксолл Михаэл
|1
|0.04
|Miguel Tapias
|1
|0.04
|Росалес Джозеф
|1
|0.04
|Devin Padelford
|1
|0.04
|Валентин Зарек
|0
|0
|Лод Робин
|0
|0
|Фрагапане Франко
|0
|0
Карточки
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Груэсо Карлос
|7
|0
|Марье Поль
|7
|0
|Жудсон
|5
|1
|Юилл Джексон
|6
|0
|Монтейру Жамиру
|4
|1
|Tonhao
|5
|0
|Менса Джонатан
|3
|0
|Акапо Карлос
|3
|0
|Эспиноса Кристиан
|3
|0
|Цакирис Нико
|3
|0
|Daniel Fusato1
|1
|1
|Трауко Мигель
|2
|0
|Кауэлл Кейд
|2
|0
|Киканович Бенджамин
|2
|0
|Ousseni Bouda
|2
|0
|Томпсон Томми
|1
|0
|Эбобисс Жереми
|1
|0
|Марцинковски Джеймс
|1
|0
|Бальдисимо Майкл
|1
|0
|Скахен Джек
|1
|0
|Бисон Таннер
|1
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боксолл Михаэл
|6
|0
|Трапп Уилл
|5
|0
|Тейлор Ди Джей
|5
|0
|Ариага Кервин
|4
|0
|Miguel Tapias
|4
|0
|Дотсон Хассани
|3
|0
|Emanuel Reynoso2
|3
|0
|Фрагапане Франко
|2
|0
|Амарилья Луис
|2
|0
|Хлонгвейн Бонгокуле
|2
|0
|Чжон Сан Бин
|2
|0
|Ирвин Клинт
|1
|0
|Сент-Клэр Дейн
|1
|0
|Zaydan Bello
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Миннесота Юнайтед
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
6
7
Сан-Хосе Эрткуэйкс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Миннесота Юнайтед
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
7% (1)
43% (6)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
19
6
Упущенные победы
6
11
Сан-Хосе Эрткуэйкс
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (8)
56% (15)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
44% (12)
7% (2)
Миннесота Юнайтед
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
15% (4)
54% (14)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
27% (7)
31% (8)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
23
7
Упущенные победы
12
18
Голы по времени матча
Забито
20
17
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
4
20%
2
12%
1-15
2
10%
3
18%
16-30
3
15%
2
12%
31-45
3
15%
4
24%
46-60
4
20%
1
6%
61-75
4
20%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
14
19
9 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
1
7%
3
16%
1-15
5
36%
5
26%
16-30
3
21%
1
5%
31-45
3
21%
4
21%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
1
7%
6
32%
76-90
Забито
11
13
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
1
9%
1
8%
1-15
2
18%
4
31%
16-30
2
18%
3
23%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
2
18%
3
23%
76-90
Пропущено
23
16
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
4
17%
0
0%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
6
26%
4
25%
31-45
2
9%
5
31%
46-60
2
9%
1
6%
61-75
9
39%
3
19%
76-90
Забито
31
30
14 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 12
5 Не забивали 6
5
16%
3
10%
1-15
4
13%
7
23%
16-30
5
16%
5
17%
31-45
6
19%
5
17%
46-60
5
16%
2
7%
61-75
6
19%
8
27%
76-90
Пропущено
37
35
19 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 18
5
14%
3
9%
1-15
5
14%
8
23%
16-30
9
24%
5
14%
31-45
5
14%
9
26%
46-60
3
8%
1
3%
61-75
10
27%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Тигрес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0
Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сент-Луис Сити 1:2 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Филадельфия Юнион 2:1 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Монтерей Бей - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:0 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:1 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:2 Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 5:0
Толука - Миннесота Юнайтед 2:2 Коламбус Крю - Миннесота Юнайтед 3:3 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 2:3 Пуэбла - Миннесота Юнайтед 0:4 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 0:3 Миннесота Юнайтед - Остин 1:4 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:1 Миннесота Юнайтед - Кайзерслаутерн 2:1 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 2:2 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 4:0 Миннесота Юнайтед - Торонто 1:1 Остин - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 4:0 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 0:1
Результаты матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Миннесота Юнайтед
Точный счет
2:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
6 раз 50%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
7 раз 50%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
9 раз 75%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 69%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:1
7 раз 26%
1:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
7 раз 27%
0:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 48%
2
8 раз 30%
0
5 раз 19%
3
1 раз 4%
1
15 раз 58%
0
4 раза 15%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Миннесота Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
111
86
210
113
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
113
112
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
225
Больше Меньше
224
918
719
126
323
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|15
|2
|10
|53 - 35
|47
|2.
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|34 - 29
|41
|3.
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|39 - 27
|40
|4.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|38 - 39
|40
|5.
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|36 - 31
|39
|6.
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|43 - 36
|38
|7.
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|33 - 32
|36
|8.
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|32 - 36
|36
|9.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|29 - 30
|34
|10.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|38 - 43
|33
|11.
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|36 - 37
|32
|12.
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|32 - 44
|30
|13.
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|31 - 39
|29
|14.
|Заявка
|26
|3
|10
|13
|16 - 39
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|44 - 30
|57
|2.
|Заявка
|26
|13
|8
|5
|45 - 31
|47
|3.
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|41 - 31
|47
|4.
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|54 - 37
|45
|5.
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|43 - 30
|43
|6.
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|51 - 43
|42
|7.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|32 - 27
|40
|8.
|Заявка
|27
|11
|2
|14
|28 - 40
|35
|9.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|37 - 38
|33
|10.
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|32 - 42
|32
|11.
|Заявка
|26
|7
|10
|9
|34 - 43
|31
|12.
|Заявка
|28
|6
|12
|10
|28 - 36
|30
|13.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|23 - 29
|29
|14.
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|24 - 36
|22
|15.
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|23 - 39
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|37 - 14
|31
|2.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|26 - 8
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|4.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|21 - 13
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|6.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 12
|24
|7.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|25 - 16
|23
|8.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 10
|23
|9.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|10.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|11.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 20
|19
|12.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|13.
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|16 - 13
|16
|14.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|27 - 9
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 12
|34
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|4.
|Заявка
|13
|9
|0
|4
|20 - 9
|27
|5.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 9
|27
|6.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|32 - 17
|27
|7.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|10.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|11.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 16
|20
|12.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|25 - 17
|19
|13.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 19
|18
|14.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|16 - 15
|18
|15.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 19
|21
|2.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 19
|20
|3.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 19
|18
|4.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|16 - 21
|16
|5.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|6.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 20
|13
|7.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 30
|12
|8.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 24
|11
|9.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 18
|10
|10.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|11.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 23
|10
|12.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|13.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 29
|9
|14.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|11 - 28
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 18
|25
|2.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 21
|20
|3.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|4.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|19 - 26
|15
|5.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|6.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|7.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|8.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 18
|13
|9.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|19 - 25
|12
|10.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|12 - 25
|11
|11.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|12.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 31
|8
|13.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 21
|7
|14.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|6 - 14
|7
|15.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|14 (7)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|13 (8)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|13
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|12 (5)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 9
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|10
|Остин
|Даниэль Перейра
|1 8
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 8