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  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Сан-Хосе Эрткуэйкс
1:1
Конец матча
Миннесота Юнайтед
0'
0:1
4' Гол
Пукки Теэму
1:1
16' Гол
Кауэлл Кейд
31' Желтая карточка
Груэсо Карлос
40' Желтая карточка
Emanuel Reynoso2
85' Желтая карточка
Боксолл Михаэл
90'+7
42
Daniel
Fusato1
29
Акапо
Карлос
15
Бисон
Таннер
26
Tonhao
21
Трауко
Мигель
14
Юилл
Джексон
7
Груэсо
Карлос
10
Эспиноса
Кристиан
35
Монтейру
Жамиру
44
Кауэлл
Кейд
11
Эбобисс
Жереми
97
Сент-Клэр
Дейн
3
Валентин
Зарек
15
Боксолл
Михаэл
4
Miguel
Tapias
8
Росалес
Джозеф
20
Трапп
Уилл
24
Грегуш
Ян
18
Тажури-Шради
Исмаэль
10
Emanuel
Reynoso2
31
Дотсон
Хассани
22
Пукки
Теэму
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-2-3-1
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Миннесота Юнайтед

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

13 матчей

46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

ТМК
1:4
М
2:0
М
1:0
М
1:1
М
2:2
ЧМ
1:4
М
2:5
М
3:1
М
0:3
М
1:3
М
3:2
М
3:2
М
0:1

Голы

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.71
1.83

Среднее время на гол

52
49

Всего голов

8
17

Голов в среднем за матч

1.33
2.43

Среднее время на гол

67
37

Всего голов

20
28

Голов в среднем за матч

1.54
2.15

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

58
41

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эспиноса Кристиан 12 (4) 0.44
Эбобисс Жереми 8 (1) 0.3
Трауко Мигель 3 0.11
Акапо Карлос 2 0.07
Монтейру Жамиру 1 0.04
Юилл Джексон 1 0.04
Кауэлл Кейд 1 0.04
Скахен Джек 1 0.04
Киканович Бенджамин 1 0.04
Ousseni Bouda 1 0.04
Груэсо Карлос 0 0
Tonhao 0 0
Марье Поль 0 0
Бисон Таннер 0 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Emanuel Reynoso2 6 (1) 0.23
Хлонгвейн Бонгокуле 6 0.23
Mender Garcia 3 0.12
Пукки Теэму 3 0.12
Ариага Кервин 2 0.08
Амарилья Луис 2 (2) 0.08
Тажури-Шради Исмаэль 1 0.04
Дотсон Хассани 1 0.04
Чжон Сан Бин 1 0.04
Грегуш Ян 1 0.04
Боксолл Михаэл 1 0.04
Miguel Tapias 1 0.04
Росалес Джозеф 1 0.04
Devin Padelford 1 0.04
Валентин Зарек 0 0
Лод Робин 0 0
Фрагапане Франко 0 0

Карточки

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Груэсо Карлос 7 0
Марье Поль 7 0
Жудсон 5 1
Юилл Джексон 6 0
Монтейру Жамиру 4 1
Tonhao 5 0
Менса Джонатан 3 0
Акапо Карлос 3 0
Эспиноса Кристиан 3 0
Цакирис Нико 3 0
Daniel Fusato1 1 1
Трауко Мигель 2 0
Кауэлл Кейд 2 0
Киканович Бенджамин 2 0
Ousseni Bouda 2 0
Томпсон Томми 1 0
Эбобисс Жереми 1 0
Марцинковски Джеймс 1 0
Бальдисимо Майкл 1 0
Скахен Джек 1 0
Бисон Таннер 1 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боксолл Михаэл 6 0
Трапп Уилл 5 0
Тейлор Ди Джей 5 0
Ариага Кервин 4 0
Miguel Tapias 4 0
Дотсон Хассани 3 0
Emanuel Reynoso2 3 0
Фрагапане Франко 2 0
Амарилья Луис 2 0
Хлонгвейн Бонгокуле 2 0
Чжон Сан Бин 2 0
Ирвин Клинт 1 0
Сент-Клэр Дейн 1 0
Zaydan Bello 1 0

Результаты матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Миннесота Юнайтед
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

6
7
Сан-Хосе Эрткуэйкс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Миннесота Юнайтед
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
7% (1)
43% (6)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

19
6

Упущенные победы

6
11
Сан-Хосе Эрткуэйкс
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (8)
56% (15)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
44% (12)
7% (2)
Миннесота Юнайтед
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
15% (4)
54% (14)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
27% (7)
31% (8)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

23
7

Упущенные победы

12
18

Голы по времени матча

Забито

20
17
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
4
20%
2
12%
1-15
2
10%
3
18%
16-30
3
15%
2
12%
31-45
3
15%
4
24%
46-60
4
20%
1
6%
61-75
4
20%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

14
19
9 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
1
7%
3
16%
1-15
5
36%
5
26%
16-30
3
21%
1
5%
31-45
3
21%
4
21%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
1
7%
6
32%
76-90

Забито

11
13
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
1
9%
1
8%
1-15
2
18%
4
31%
16-30
2
18%
3
23%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
2
18%
3
23%
76-90

Пропущено

23
16
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
4
17%
0
0%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
6
26%
4
25%
31-45
2
9%
5
31%
46-60
2
9%
1
6%
61-75
9
39%
3
19%
76-90

Забито

31
30
14 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 12
5 Не забивали 6
5
16%
3
10%
1-15
4
13%
7
23%
16-30
5
16%
5
17%
31-45
6
19%
5
17%
46-60
5
16%
2
7%
61-75
6
19%
8
27%
76-90

Пропущено

37
35
19 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 18
5
14%
3
9%
1-15
5
14%
8
23%
16-30
9
24%
5
14%
31-45
5
14%
9
26%
46-60
3
8%
1
3%
61-75
10
27%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Тигрес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0
Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сент-Луис Сити 1:2 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Филадельфия Юнион 2:1 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Монтерей Бей - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:0 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:1 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:2 Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 5:0
Толука - Миннесота Юнайтед 2:2 Коламбус Крю - Миннесота Юнайтед 3:3 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 2:3 Пуэбла - Миннесота Юнайтед 0:4 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 0:3 Миннесота Юнайтед - Остин 1:4 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:1 Миннесота Юнайтед - Кайзерслаутерн 2:1 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 2:2 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 4:0 Миннесота Юнайтед - Торонто 1:1 Остин - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 4:0 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 0:1

Результаты матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Миннесота Юнайтед

Точный счет

2:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
6 раз 50%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
7 раз 50%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
9 раз 75%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 69%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
7 раз 26%
1:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
7 раз 27%
0:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 48%
2
8 раз 30%
0
5 раз 19%
3
1 раз 4%
1
15 раз 58%
0
4 раза 15%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Миннесота Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
1
8
6
1.5
2
10
1
13
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
3
1
12
1.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
5
0.5
Больше Меньше
22
4
9
18
1.5
7
19
1
26
2.5
3
23

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 27 15 2 10 53 - 35 47
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 28 11 8 9 34 - 29 41
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 25 11 7 7 39 - 27 40
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 27 11 7 9 38 - 39 40
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 27 11 6 10 36 - 31 39
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 26 10 8 8 43 - 36 38
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 26 9 9 8 33 - 32 36
8.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 27 9 9 9 32 - 36 36
9.
Даллас
 Заявка 26 9 7 10 29 - 30 34
10.
Остин
 Заявка 27 9 6 12 38 - 43 33
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 27 8 8 11 36 - 37 32
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 27 7 9 11 32 - 44 30
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 25 7 8 10 31 - 39 29
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 26 3 10 13 16 - 39 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 27 17 6 4 44 - 30 57
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 26 13 8 5 45 - 31 47
3.
Орландо Сити
 Заявка 27 13 8 6 41 - 31 47
4.
Коламбус Крю
 Заявка 27 13 6 8 54 - 37 45
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 25 13 4 8 43 - 30 43
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 28 11 9 8 51 - 43 42
7.
Нэшвилл
 Заявка 27 11 7 9 32 - 27 40
8.
ФК Монреаль
 Заявка 27 11 2 14 28 - 40 35
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 27 9 6 12 37 - 38 33
10.
Чикаго Файр
 Заявка 27 8 8 11 32 - 42 32
11.
Шарлотт
 Заявка 26 7 10 9 34 - 43 31
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 28 6 12 10 28 - 36 30
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 26 7 8 11 23 - 29 29
14.
Интер Майами
 Заявка 24 6 4 14 24 - 36 22
15.
Торонто
 Заявка 27 4 10 13 23 - 39 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 9 2 2 26 - 8 29
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 8 3 2 26 - 10 27
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 7 5 2 21 - 13 26
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
6.
Даллас
 Заявка 13 7 3 3 19 - 12 24
7.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 7 2 5 25 - 16 23
8.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 5 4 17 - 10 23
9.
Остин
 Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
11.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 14 5 4 5 20 - 20 19
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 5 3 4 19 - 15 18
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 3 7 2 16 - 13 16
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 14 12 1 1 27 - 9 37
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 10 4 0 32 - 12 34
3.
Коламбус Крю
 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
4.
ФК Монреаль
 Заявка 13 9 0 4 20 - 9 27
5.
Нэшвилл
 Заявка 13 8 3 2 22 - 9 27
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 8 3 3 32 - 17 27
7.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
8.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 4 3 20 - 13 22
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
10.
Чикаго Файр
 Заявка 14 5 6 3 20 - 17 21
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 5 5 3 17 - 16 20
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 13 5 4 4 25 - 17 19
13.
Шарлотт
 Заявка 13 4 6 3 18 - 19 18
14.
Торонто
 Заявка 14 4 6 4 16 - 15 18
15.
Интер Майами
 Заявка 12 4 3 5 15 - 15 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 6 3 4 18 - 19 21
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 17 - 19 20
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 5 3 5 17 - 19 18
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 5 1 7 16 - 21 16
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 12 3 4 5 14 - 20 13
7.
Остин
 Заявка 14 3 3 8 19 - 30 12
8.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 2 5 6 12 - 24 11
9.
Даллас
 Заявка 13 2 4 7 10 - 18 10
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 2 4 7 11 - 23 10
11.
Хьюстон Динамо
 Заявка 14 2 4 8 10 - 23 10
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
13.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 2 3 9 9 - 29 9
14.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 1 6 7 11 - 28 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 14 7 4 3 21 - 18 25
2.
Цинциннати
 Заявка 13 5 5 3 17 - 21 20
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 6 5 19 - 26 15
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
6.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
7.
Шарлотт
 Заявка 13 3 4 6 16 - 24 13
8.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 4 7 10 - 18 13
9.
Коламбус Крю
 Заявка 13 3 3 7 19 - 25 12
10.
Чикаго Файр
 Заявка 13 3 2 8 12 - 25 11
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
12.
ФК Монреаль
 Заявка 14 2 2 10 8 - 31 8
13.
Интер Майами
 Заявка 12 2 1 9 9 - 21 7
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 12 1 4 7 6 - 14 7
15.
Торонто
 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мухтар Хани 14 (7)
Цинциннати Акоста Лусиано 13 (8)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 13
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 9
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Шарлотт Джонс Деррик 10
Остин Даниэль Перейра 1 8
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Эмануэль Рейносо получил желтую карточку от судьи
  • 31'
    Груэсо Карлос получил желтую карточку от судьи
  • 16'
    Юилл Джексон сделал результативную передачу.
  • 16'
    Г О О О О Л - Кейд Коуэлл бьет в цель!
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