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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Сиэтл Саундерс
1:0
Первый тайм: 19'
Портленд Тимберс
0'
1:0
10' Гол
Руидиас Рауль

Ход матча

10'
Руидиас Рауль
(Jackson Ragen)
1:0
Лучшие коэффициенты
Сиэтл Саундерс
Ничья
Портленд Тимберс
1.86
6.10
9.20
Все Коэффициенты
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
25
Jackson
Ragen
28
Гомес
Еймар
5
Толо
Нуху
73
Варгас
Обед
6
Joao
Paulo
I
11
Руснак
Альберт
13
Моррис
Джордан
23
Leo
Chu
9
Руидиас
Рауль
1
Бингэм
Дэвид
29
Москера
Хуан
18
Макгро
Зак
13
Жупарич
Дарио
15
Миллер
Эрик
22
Паредес
Кристиан
21
Чара
Диего
20
Феррейра
Эвандер
30
Santiago
Moreno
9
Мора
Фелипе
23
Чара
Йимми
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1
Портленд Тимберс
4-3-3

История личных встреч

Сиэтл Саундерс
Портленд Тимберс

23 матча

73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

34.8%
73.9%
8 побед 17 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.9%
30.4%
17 побед 7 ничьих 0 побед

23 матча

13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед

Первый тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 14 побед

46 матчей

37%
19.6%
43.4%
17 побед 9 ничьих 20 побед

Первый тайм

17.4%
58.7%
23.9%
8 побед 27 ничьих 11 побед

Второй тайм

37%
32.6%
30.4%
17 побед 15 ничьих 14 побед

История матчей

М
0:0
М
4:1
М
2:1
М
0:3
М
0:2
М
2:6
М
1:2
М
1:1
М
1:0
М
1:2
М
0:3
М
1:2
М
1:2
ОК
1:2
М
3:2
М
2:1
М
0:1
М
2:3
М
1:0
М
1:1
М
2:2
ОК
2:1
М
1:0
М
4:2
М
3:1
М
3:1
М
2:1
М
4:1
ОК
1:3
М
1:0
М
2:4
М
2:0
ОК
3:1
М
4:4
М
3:2
М
1:2
М
1:0
М
1:0
М
1:1
М
3:0
М
1:1
М
1:2
М
2:3
М
1:1
USL
0:1
USL
0:0

Голы

Всего голов

33
38

Голов в среднем за матч

1.32
1.81

Среднее время на гол

68
49

Всего голов

40
31

Голов в среднем за матч

1.9
1.24

Среднее время на гол

47
72

Всего голов

73
69

Голов в среднем за матч

1.59
1.5

Тотал матчей

2.5
44
Больше 96%
Меньше 4%
2
36
Больше 78%
Меньше 22%
10
29
Больше 63%
Меньше 37%
17
15
Больше 33%
Меньше 67%
31
10
Больше 22%
Меньше 78%
36
4
Больше 9%
Меньше 91%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
44

Среднее время на гол

56
60

Бомбардиры внутри турнира

Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Джордан 10 0.36
Руидиас Рауль 5 0.18
Leo Chu 3 0.11
Руснак Альберт 3 0.11
Эбер Араужо 2 0.07
Гомес Еймар 2 0.07
Ролдан Кристиан 2 0.07
Лодейро Николас 1 (1) 0.04
Монтеро Фреди 1 0.04
Paul Rothrock 1 0.04
Атенсио Джошуа 1 0.04
Jackson Ragen 0 0
Рольдан Александер 0 0
Joao Paulo I 0 0
Варгас Обед 0 0
Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Эвандер 6 (1) 0.22
Боли Франк 6 0.22
Асприлья Дайрон 4 0.15
Москера Хуан 2 0.07
Мора Фелипе 2 0.07
Santiago Moreno 1 0.04
Чара Йимми 1 0.04
Nathan Fogaca 1 0.04
Бланко Себастьян 1 0.04
Жупарич Дарио 1 0.04
Паредес Кристиан 1 0.04
Браво Клаудио III 1 0.04
Незгода Ярослав 1 0.04
Макгро Зак 1 0.04
Tega Ikoba 1 0.04
Diego Gutierrez 0 0
Лориа Марвин 0 0
Уильямсон Эрик 0 0

Карточки

Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joao Paulo I 6 1
Jackson Ragen 7 0
Лодейро Николас 5 0
Руснак Альберт 5 0
Толо Нуху 5 0
Рольдан Александер 5 0
Гомес Еймар 4 0
Leo Chu 3 0
Cody Baker 3 0
Атенсио Джошуа 2 0
Руидиас Рауль 1 0
Abdoulaye Cissoko 1 0
Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жупарич Дарио 8 0
Чара Диего 7 0
Браво Клаудио III 7 0
Макгро Зак 7 0
Феррейра Эвандер 5 0
Боли Франк 4 0
Асприлья Дайрон 4 0
Мабьяла Ларрис 3 0
Паредес Кристиан 3 0
Лориа Марвин 3 0
Santiago Moreno 3 0
Уильямсон Эрик 2 0
Nathan Fogaca 2 0
Бланко Себастьян 1 0
Миллер Эрик 1 0
Бингэм Дэвид 1 0
Араухо Мигель 1 0
Москера Хуан 1 0
Бонилья Пабло 1 0
Гриффит Виктор 1 0
David Ayala 1 0

Результаты матчей

Сиэтл Саундерс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Портленд Тимберс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
9
Сиэтл Саундерс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Портленд Тимберс
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
62% (8)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

17
18
Сиэтл Саундерс
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (7)
52% (14)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
30% (8)
22% (6)
Портленд Тимберс
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
4% (1)
50% (13)
46% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)

Сухие победы

10
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

10
9

Упущенные победы

19
27

Голы по времени матча

Забито

13
11
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
19 Не забивали 19
0
0%
1
9%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
1
9%
31-45
2
15%
2
18%
46-60
4
31%
3
27%
61-75
3
23%
4
36%
76-90

Пропущено

10
24
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
2
20%
3
13%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
4
40%
6
25%
31-45
2
20%
3
13%
46-60
1
10%
6
25%
61-75
1
10%
4
17%
76-90

Забито

19
22
6 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 15
1
5%
4
18%
1-15
3
16%
5
23%
16-30
2
11%
3
14%
31-45
6
32%
2
9%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
5
26%
5
23%
76-90

Пропущено

17
15
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
2
12%
2
13%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
1
6%
3
20%
31-45
1
6%
4
27%
46-60
6
35%
2
13%
61-75
4
24%
4
27%
76-90

Забито

32
33
10 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 11
10 Не забивали 8
1
3%
5
15%
1-15
5
16%
5
15%
16-30
4
13%
4
12%
31-45
8
25%
4
12%
46-60
6
19%
6
18%
61-75
8
25%
9
27%
76-90

Пропущено

27
39
12 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 18
4
15%
5
13%
1-15
3
11%
2
5%
16-30
5
19%
9
23%
31-45
3
11%
7
18%
46-60
7
26%
8
21%
61-75
5
19%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Остин - Сиэтл Саундерс 1:2 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Атланта Юнайтед 0:2 Монтеррей - Сиэтл Саундерс 4:2
Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 3:0 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Сиэтл Саундерс - Орландо Сити 0:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 1:0 Шарлотт - Сиэтл Саундерс 3:3 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:0 Сиэтл Саундерс - Остин 1:2 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2
Портленд Тимберс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 5:0 Монтеррей - Портленд Тимберс 1:0
Тигрес - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Портленд Тимберс - Коламбус Крю 3:2 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:0 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:4 Портленд Тимберс - Остин 2:2

Результаты матчей

Сиэтл Саундерс
Портленд Тимберс

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
4 раза 31%
4:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%

Точный счет

1:0
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
5 раз 19%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
4:1
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 37%
1
9 раз 33%
2
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
1
10 раз 38%
0
8 раз 31%
2
5 раз 19%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Сиэтл Саундерс
Портленд Тимберс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
11
2
3
11
1.5
6
7
2
12
2.5
3
10
1
13
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
7
6
5
8
1.5
2
11
3
10
2.5
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
10
0.5
Больше Меньше
18
8
8
19
1.5
8
18
5
22
2.5
3
23
2
25
3.5
1
25

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 27 15 2 10 53 - 35 47
2.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 28 12 7 9 33 - 27 43
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 25 11 7 7 39 - 27 40
4.
Реал Солт-Лейк
 2:0 Заявка 27 11 7 9 38 - 39 40
5.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 27 11 6 10 36 - 31 39
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 26 10 8 8 43 - 36 38
7.
Миннесота Юнайтед
 1:1 Заявка 26 9 9 8 33 - 32 36
8.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 27 9 9 9 32 - 36 36
9.
Даллас
 Заявка 26 9 7 10 29 - 30 34
10.
Остин
 Заявка 27 9 6 12 38 - 43 33
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 27 8 8 11 36 - 37 32
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 25 7 8 10 31 - 39 29
13.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 27 7 8 12 30 - 43 29
14.
Колорадо Рэпидс
 0:2 Заявка 26 3 10 13 16 - 39 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 27 17 6 4 44 - 30 57
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 26 13 8 5 45 - 31 47
3.
Орландо Сити
 Заявка 27 13 8 6 41 - 31 47
4.
Коламбус Крю
 Заявка 27 13 6 8 54 - 37 45
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 25 13 4 8 43 - 30 43
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 28 11 9 8 51 - 43 42
7.
Нэшвилл
 Заявка 27 11 7 9 32 - 27 40
8.
ФК Монреаль
 Заявка 27 11 2 14 28 - 40 35
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 27 9 6 12 37 - 38 33
10.
Чикаго Файр
 Заявка 27 8 8 11 32 - 42 32
11.
Шарлотт
 Заявка 26 7 10 9 34 - 43 31
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 28 6 12 10 28 - 36 30
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 26 7 8 11 23 - 29 29
14.
Интер Майами
 Заявка 24 6 4 14 24 - 36 22
15.
Торонто
 Заявка 27 4 10 13 23 - 39 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
2.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 13 9 2 2 26 - 8 29
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 8 3 2 26 - 10 27
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 14 7 5 2 21 - 13 26
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
6.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 15 7 4 4 16 - 8 25
7.
Даллас
 Заявка 13 7 3 3 19 - 12 24
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 7 2 5 25 - 16 23
9.
Остин
 Заявка 13 6 3 4 19 - 13 21
10.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
11.
Реал Солт-Лейк
 2:0 Заявка 14 5 4 5 20 - 20 19
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 12 5 3 4 19 - 15 18
13.
Миннесота Юнайтед
 1:1 Заявка 12 3 7 2 16 - 13 16
14.
Колорадо Рэпидс
 0:2 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 14 12 1 1 27 - 9 37
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 10 4 0 32 - 12 34
3.
Коламбус Крю
 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
4.
ФК Монреаль
 Заявка 13 9 0 4 20 - 9 27
5.
Нэшвилл
 Заявка 13 8 3 2 22 - 9 27
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 8 3 3 32 - 17 27
7.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
8.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 4 3 20 - 13 22
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
10.
Чикаго Файр
 Заявка 14 5 6 3 20 - 17 21
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 5 5 3 17 - 16 20
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 13 5 4 4 25 - 17 19
13.
Шарлотт
 Заявка 13 4 6 3 18 - 19 18
14.
Торонто
 Заявка 14 4 6 4 16 - 15 18
15.
Интер Майами
 Заявка 12 4 3 5 15 - 15 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 2:0 Заявка 13 6 3 4 18 - 19 21
2.
Миннесота Юнайтед
 1:1 Заявка 14 6 2 6 17 - 19 20
3.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 13 5 3 5 17 - 19 18
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 5 1 7 16 - 21 16
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 12 3 4 5 14 - 20 13
7.
Остин
 Заявка 14 3 3 8 19 - 30 12
8.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 13 2 5 6 12 - 24 11
9.
Даллас
 Заявка 13 2 4 7 10 - 18 10
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 13 2 4 7 11 - 23 10
11.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 14 2 4 8 10 - 23 10
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
13.
Колорадо Рэпидс
 0:2 Заявка 14 2 3 9 9 - 29 9
14.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 14 1 5 8 9 - 27 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 14 7 4 3 21 - 18 25
2.
Цинциннати
 Заявка 13 5 5 3 17 - 21 20
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 6 5 19 - 26 15
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
6.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
7.
Шарлотт
 Заявка 13 3 4 6 16 - 24 13
8.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 4 7 10 - 18 13
9.
Коламбус Крю
 Заявка 13 3 3 7 19 - 25 12
10.
Чикаго Файр
 Заявка 13 3 2 8 12 - 25 11
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
12.
ФК Монреаль
 Заявка 14 2 2 10 8 - 31 8
13.
Интер Майами
 Заявка 12 2 1 9 9 - 21 7
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 12 1 4 7 6 - 14 7
15.
Торонто
 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мухтар Хани 14 (7)
Цинциннати Акоста Лусиано 13 (8)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 13
Лос-Анджелес Буанга Денис 12 (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 9
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Шарлотт Джонс Деррик 10
Остин Даниэль Перейра 1 8
Цинциннати Нвободо Обинна 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 10'
    Jackson Ragen сделал результативную передачу.
  • 10'
    Г О О О О Л - Руидиас Рауль бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сиэтл Саундерс
Ничья
Портленд Тимберс
1.86
6.10
9.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сиэтл Саундерс 1:0 Портленд Тимберс онлайн

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