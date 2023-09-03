Тур: 1. Стадион: Lumen Field.
1:0
Первый тайм: 19'
Ход матча
10'
1:0
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
73
Варгас
Обед
23
Leo
Chu
29
Москера
Хуан
18
Макгро
Зак
15
Миллер
Эрик
21
Чара
Диего
23
Чара
Йимми
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
-
73 Варгас ОбедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Leo ChuПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Эбер АраужоНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Москера ХуанЗащитник
-
18 Макгро ЗакЗащитник
- Защитник
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Чара ЙиммиНападающий
- Запасные игроки
-
31 Ивачич АльязВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
80 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Miles Joseph
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Сиэтл Саундерс
Портленд Тимберс
23 матча
73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
34.8%
73.9%
8 побед 17 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.9%
30.4%
17 побед 7 ничьих 0 побед
23 матча
13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед
Первый тайм
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 14 побед
46 матчей
37%
19.6%
43.4%
17 побед 9 ничьих 20 побед
Первый тайм
17.4%
58.7%
23.9%
8 побед 27 ничьих 11 побед
Второй тайм
37%
32.6%
30.4%
17 побед 15 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
38
Голов в среднем за матч
1.32
1.81
Среднее время на гол
68
49
Всего голов
40
31
Голов в среднем за матч
1.9
1.24
Среднее время на гол
47
72
Всего голов
73
69
Голов в среднем за матч
1.59
1.5
Тотал матчей
2.5
44
Больше 96%
Меньше 4%
2
36
Больше 78%
Меньше 22%
10
29
Больше 63%
Меньше 37%
17
15
Больше 33%
Меньше 67%
31
10
Больше 22%
Меньше 78%
36
4
Больше 9%
Меньше 91%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
Среднее время на гол
56
60
Бомбардиры внутри турнира
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Джордан
|10
|0.36
|Руидиас Рауль
|5
|0.18
|Leo Chu
|3
|0.11
|Руснак Альберт
|3
|0.11
|Эбер Араужо
|2
|0.07
|Гомес Еймар
|2
|0.07
|Ролдан Кристиан
|2
|0.07
|Лодейро Николас
|1 (1)
|0.04
|Монтеро Фреди
|1
|0.04
|Paul Rothrock
|1
|0.04
|Атенсио Джошуа
|1
|0.04
|Jackson Ragen
|0
|0
|Рольдан Александер
|0
|0
|Joao Paulo I
|0
|0
|Варгас Обед
|0
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Эвандер
|6 (1)
|0.22
|Боли Франк
|6
|0.22
|Асприлья Дайрон
|4
|0.15
|Москера Хуан
|2
|0.07
|Мора Фелипе
|2
|0.07
|Santiago Moreno
|1
|0.04
|Чара Йимми
|1
|0.04
|Nathan Fogaca
|1
|0.04
|Бланко Себастьян
|1
|0.04
|Жупарич Дарио
|1
|0.04
|Паредес Кристиан
|1
|0.04
|Браво Клаудио III
|1
|0.04
|Незгода Ярослав
|1
|0.04
|Макгро Зак
|1
|0.04
|Tega Ikoba
|1
|0.04
|Diego Gutierrez
|0
|0
|Лориа Марвин
|0
|0
|Уильямсон Эрик
|0
|0
Карточки
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joao Paulo I
|6
|1
|Jackson Ragen
|7
|0
|Лодейро Николас
|5
|0
|Руснак Альберт
|5
|0
|Толо Нуху
|5
|0
|Рольдан Александер
|5
|0
|Гомес Еймар
|4
|0
|Leo Chu
|3
|0
|Cody Baker
|3
|0
|Атенсио Джошуа
|2
|0
|Руидиас Рауль
|1
|0
|Abdoulaye Cissoko
|1
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жупарич Дарио
|8
|0
|Чара Диего
|7
|0
|Браво Клаудио III
|7
|0
|Макгро Зак
|7
|0
|Феррейра Эвандер
|5
|0
|Боли Франк
|4
|0
|Асприлья Дайрон
|4
|0
|Мабьяла Ларрис
|3
|0
|Паредес Кристиан
|3
|0
|Лориа Марвин
|3
|0
|Santiago Moreno
|3
|0
|Уильямсон Эрик
|2
|0
|Nathan Fogaca
|2
|0
|Бланко Себастьян
|1
|0
|Миллер Эрик
|1
|0
|Бингэм Дэвид
|1
|0
|Араухо Мигель
|1
|0
|Москера Хуан
|1
|0
|Бонилья Пабло
|1
|0
|Гриффит Виктор
|1
|0
|David Ayala
|1
|0
Результаты матчей
Сиэтл Саундерс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Портленд Тимберс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
9
Сиэтл Саундерс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Портленд Тимберс
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
62% (8)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
17
18
Сиэтл Саундерс
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (7)
52% (14)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
30% (8)
22% (6)
Портленд Тимберс
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
4% (1)
50% (13)
46% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
Сухие победы
10
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
10
9
Упущенные победы
19
27
Голы по времени матча
Забито
13
11
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
19 Не забивали 19
0
0%
1
9%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
1
9%
31-45
2
15%
2
18%
46-60
4
31%
3
27%
61-75
3
23%
4
36%
76-90
Пропущено
10
24
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
2
20%
3
13%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
4
40%
6
25%
31-45
2
20%
3
13%
46-60
1
10%
6
25%
61-75
1
10%
4
17%
76-90
Забито
19
22
6 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 15
1
5%
4
18%
1-15
3
16%
5
23%
16-30
2
11%
3
14%
31-45
6
32%
2
9%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
5
26%
5
23%
76-90
Пропущено
17
15
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
2
12%
2
13%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
1
6%
3
20%
31-45
1
6%
4
27%
46-60
6
35%
2
13%
61-75
4
24%
4
27%
76-90
Забито
32
33
10 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 11
10 Не забивали 8
1
3%
5
15%
1-15
5
16%
5
15%
16-30
4
13%
4
12%
31-45
8
25%
4
12%
46-60
6
19%
6
18%
61-75
8
25%
9
27%
76-90
Пропущено
27
39
12 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 18
4
15%
5
13%
1-15
3
11%
2
5%
16-30
5
19%
9
23%
31-45
3
11%
7
18%
46-60
7
26%
8
21%
61-75
5
19%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Остин - Сиэтл Саундерс 1:2 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Атланта Юнайтед 0:2 Монтеррей - Сиэтл Саундерс 4:2
Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 3:0 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Сиэтл Саундерс - Орландо Сити 0:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 1:0 Шарлотт - Сиэтл Саундерс 3:3 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:0 Сиэтл Саундерс - Остин 1:2 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2
Портленд Тимберс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 5:0 Монтеррей - Портленд Тимберс 1:0
Тигрес - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Портленд Тимберс - Коламбус Крю 3:2 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:0 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:4 Портленд Тимберс - Остин 2:2
Результаты матчей
Сиэтл Саундерс
Портленд Тимберс
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
4 раза 31%
4:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
Точный счет
1:0
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
5 раз 19%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
4:1
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 37%
1
9 раз 33%
2
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
1
10 раз 38%
0
8 раз 31%
2
5 раз 19%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Сиэтл Саундерс
Портленд Тимберс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
112
311
67
212
310
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
76
58
211
310
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1710
Больше Меньше
188
819
818
522
323
225
125
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|15
|2
|10
|53 - 35
|47
|2.
|1:0 Заявка
|28
|12
|7
|9
|33 - 27
|43
|3.
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|39 - 27
|40
|4.
|2:0 Заявка
|27
|11
|7
|9
|38 - 39
|40
|5.
|0:0 Заявка
|27
|11
|6
|10
|36 - 31
|39
|6.
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|43 - 36
|38
|7.
|1:1 Заявка
|26
|9
|9
|8
|33 - 32
|36
|8.
|1:1 Заявка
|27
|9
|9
|9
|32 - 36
|36
|9.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|29 - 30
|34
|10.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|38 - 43
|33
|11.
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|36 - 37
|32
|12.
|0:0 Заявка
|25
|7
|8
|10
|31 - 39
|29
|13.
|0:1 Заявка
|27
|7
|8
|12
|30 - 43
|29
|14.
|0:2 Заявка
|26
|3
|10
|13
|16 - 39
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|44 - 30
|57
|2.
|Заявка
|26
|13
|8
|5
|45 - 31
|47
|3.
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|41 - 31
|47
|4.
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|54 - 37
|45
|5.
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|43 - 30
|43
|6.
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|51 - 43
|42
|7.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|32 - 27
|40
|8.
|Заявка
|27
|11
|2
|14
|28 - 40
|35
|9.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|37 - 38
|33
|10.
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|32 - 42
|32
|11.
|Заявка
|26
|7
|10
|9
|34 - 43
|31
|12.
|Заявка
|28
|6
|12
|10
|28 - 36
|30
|13.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|23 - 29
|29
|14.
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|24 - 36
|22
|15.
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|23 - 39
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|37 - 14
|31
|2.
|0:0 Заявка
|13
|9
|2
|2
|26 - 8
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|4.
|1:1 Заявка
|14
|7
|5
|2
|21 - 13
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|6.
|1:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|16 - 8
|25
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 12
|24
|8.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|25 - 16
|23
|9.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 13
|21
|10.
|0:1 Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|11.
|2:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 20
|19
|12.
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|13.
|1:1 Заявка
|12
|3
|7
|2
|16 - 13
|16
|14.
|0:2 Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|27 - 9
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 12
|34
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|4.
|Заявка
|13
|9
|0
|4
|20 - 9
|27
|5.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 9
|27
|6.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|32 - 17
|27
|7.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|10.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|11.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 16
|20
|12.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|25 - 17
|19
|13.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 19
|18
|14.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|16 - 15
|18
|15.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 19
|21
|2.
|1:1 Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 19
|20
|3.
|1:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 19
|18
|4.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|16 - 21
|16
|5.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|6.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 20
|13
|7.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 30
|12
|8.
|0:0 Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 24
|11
|9.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 18
|10
|10.
|1:1 Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|11.
|0:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 23
|10
|12.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|13.
|0:2 Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 29
|9
|14.
|0:1 Заявка
|14
|1
|5
|8
|9 - 27
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 18
|25
|2.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 21
|20
|3.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|4.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|19 - 26
|15
|5.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|6.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|7.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|8.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 18
|13
|9.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|19 - 25
|12
|10.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|12 - 25
|11
|11.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|12.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 31
|8
|13.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 21
|7
|14.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|6 - 14
|7
|15.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|14 (7)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|13 (8)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|13
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|12 (5)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|12 (5)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 9
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|10
|Остин
|Даниэль Перейра
|1 8
|Цинциннати
|Нвободо Обинна
|9