Тур: 7. Стадион: Люнгбю. Главный судья: Бурхардт Йорген
1:0
Второй тайм: 83'
0'
1:0
32' ГолГудьонсен Андри
37' Желтая карточкаWilliam Kumado
78' Желтая карточкаРомер Марсель
78' Желтая карточкаБьеллан Андреас
82' Желтая карточкаХардер Конрад
Ход матча
32'
37'
78'
78'
82'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 3
-
1 Угловые 7
-
1 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
127 Количество передач 328
-
29 Владение мячом, % 71
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Сторк ЯнникВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Чорлу РезанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Tobias Storm
-
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Нагало АдамоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Хэй ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йоханнес Хофф
История личных встреч
Люнгбю
Норшелланн
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед
24 матча
25%
29.2%
45.8%
6 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
20.8%
37.5%
41.7%
5 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
29.2%
41.7%
29.1%
7 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
13
Голов в среднем за матч
0.8
0.93
Среднее время на гол
112
96
Всего голов
25
13
Голов в среднем за матч
1.79
1.3
Среднее время на гол
50
69
Всего голов
33
26
Голов в среднем за матч
1.38
1.08
Тотал матчей
2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
65
83
Бомбардиры внутри турнира
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Финнбогасон Альфред
|2
|0.29
|Гюткьяер Фредерик
|2 (1)
|0.29
|Гудьонсен Андри
|1
|0.14
|Грегор Паскаль
|1
|0.14
|Финнссон Кольбейн
|1
|0.14
|Чуквуани Точи
|1
|0.14
|William Kumado
|0
|0
|Ромер Марсель
|0
|0
|Магнуссон Сайвар-Атли
|0
|0
Норшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингвартсен Маркус
|4 (1)
|0.57
|Ernest Nuamah
|4
|0.57
|Беньямин Нюгрен
|2
|0.29
|Осман Ибрагим
|1
|0.14
|Фресе Мартин
|1
|0.14
|Тверсков Йеппе
|1
|0.14
|Антман Оливер
|1
|0.14
|Нагало Адамо
|1
|0.14
|Доржелес Марио
|1
|0.14
|Хардер Конрад
|1
|0.14
|Диоманде Мохаммед
|0
|0
|Свенссон Даниэль
|0
|0
|Кулибали Лассо
|0
|0
|Сертдемир Зидан
|0
|0
Карточки
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Финнссон Кольбейн
|2
|1
|William Kumado
|2
|0
|Хамалайнен Брайан
|1
|0
|Грегор Паскаль
|1
|0
|Ромер Марсель
|1
|0
|Магнуссон Сайвар-Атли
|1
|0
|Винтер Каспер
|1
|0
|Freyr Alexandersson
|1
|0
Норшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Свенссон Даниэль
|1
|0
|Хансен Андреас III
|1
|0
|Беньямин Нюгрен
|1
|0
|Диоманде Мохаммед
|1
|0
|Ernest Nuamah
|1
|0
|Осман Ибрагим
|1
|0
Результаты матчей
Люнгбю
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Норшелланн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
1
0
Люнгбю
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Норшелланн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
10
Люнгбю
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Норшелланн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
3
10
Голы по времени матча
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
2
40%
3
43%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
3
10
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
10%
1-15
2
67%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
33%
3
30%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
8
17
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
6%
1-15
4
50%
1
6%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
1
13%
3
18%
61-75
3
38%
6
35%
76-90
Пропущено
9
6
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
11%
2
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Люнгбю
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
АГФ Орхус - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Раннерс 1:0 Брондбю - Люнгбю 3:0 Люнгбю - Митьюлланд 4:1
Виборг - Люнгбю 2:2 Люнгбю - Копенгаген 1:2 Люнгбю - Видовре 1:0 Люнгбю - Хиллерёд 0:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Хельсингёр 0:2 Хорсенс - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Ольборг 2:1 Люнгбю - Оденсе 0:4 Силькеборг - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Митьюлланд 2:1 Ольборг - Люнгбю 1:0 Оденсе - Люнгбю 2:2 Люнгбю - Хорсенс 2:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Силькеборг 1:1
Норшелланн
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Партизан - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Митьюлланд 3:0 Норшелланн - Партизан 5:0 Силькеборг - Норшелланн 2:0
Норшелланн - ФКСБ 2:0 Раннерс - Норшелланн 0:5 ФКСБ - Норшелланн 0:0 Норшелланн - Брондбю 3:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Норшелланн - Виборг 4:1 Магдебург - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Олимпиакос 1:1 Зальцбург - Норшелланн 0:2 Норшелланн - Веен Висбаден 1:1 Норшелланн - Нествед 3:0 Норшелланн - Виборг 0:0 Брондбю - Норшелланн 5:1 Норшелланн - Раннерс 3:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Копенгаген 3:2
Результаты матчей
Люнгбю
Норшелланн
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
3
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Люнгбю
Норшелланн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
24
51
15
51
15
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|14 - 7
|15
|2.
|0:1
|7
|5
|0
|2
|18 - 6
|15
|3.
|1:0
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|4.
|6
|4
|0
|2
|9 - 6
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|6.
|1:0
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|7.
|6
|3
|0
|3
|6 - 9
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|9.
|7
|2
|2
|3
|13 - 11
|8
|10.
|6
|1
|2
|3
|5 - 14
|5
|11.
|7
|1
|0
|6
|7 - 12
|3
|12.
|0:1
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|1:0
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|3.
|1:0
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|4.
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 7
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|10.
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|11.
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|12.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|3.
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|4.
|0:1
|4
|2
|0
|2
|8 - 4
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|9.
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|10.
|0:1
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|11.
|1:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Брондбю
|Валлис Николай
|5
|Норшелланн
|Ингвартсен Маркус
|4 (2)
|Копенгаген
|Гонсалвеш Диогу
|4 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|4 (1)
|Норшелланн
|Ernest Nuamah
|4 (1)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|4
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 2
|АГФ Орхус
|Беихмо Феликс
|3
|Оденсе
|Манне Аласана
|3
|Вайле
|Леуритсен Тобиас
|1 1