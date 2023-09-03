Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Мохаммед Диоманд создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

52' Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Норшеланн пытается что-то создать.

50' Удар от ворот произведет Норшеланн

49' Удар от ворот произведет Люнгбю

48' Мохаммед Диоманд не смог попасть в створ ударом издали

48' Норшеланн пытается что-то создать.

48' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

45' Норшеланн пытается что-то создать.

45' Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн в офсайде

41' Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

41' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Удар от ворот произведет Люнгбю

39' Норшеланн пытается что-то создать.

38' Удар от ворот произведет Люнгбю

38' Шанс! Хансен Киан из команды Норшеланн пробил головой, но мимо

38' Тверсков Йеппе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Антман Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Матч возобновлен

37' William Kumado совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Норшеланн пытается что-то создать.

34' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Норшеланн контролирует мяч.

34' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Люнгбю будет все-таки засчитан.

33' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Люнгбю

32' Г О О О О Л - Гудьонсен Андри забивает с левой ноги!

32' William Kumado из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Норшеланн пытается что-то создать.

30' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Удар от ворот произведет Норшеланн

29' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Магнуссон Сайвар-Атли пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен ловит мяч

29' Финнссон Кольбейн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

25' Норшеланн пытается что-то создать.

25' Свенссон Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Осман Ибрагим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Осман Ибрагим из команды Норшеланн в офсайде

23' Норшеланн пытается что-то создать.

22' Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Свенссон Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Матч возобновлен

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Норшеланн пытается что-то создать.

20' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Хорошую попытку сделал Мохаммед Диоманд. Удар в створ, но вратарь начеку

19' Фресе Мартин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Норшеланн пытается что-то создать.

18' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

14' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Удар от ворот произведет Люнгбю

14' Шанс! Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн пробил головой, но мимо

14' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Гудьонсен Андри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Удар от ворот произведет Норшеланн

11' Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

11' Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

11' Игрок из команды Люнгбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

10' Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

10' Чуквуани Точи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Люнгбю

9' Шанс! Нагало Адамо из команды Норшеланн пробил головой, но мимо

9' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Удар от ворот произведет Люнгбю

8' Норшеланн пытается что-то создать.

7' Хорошую попытку сделал Чуквуани Точи . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Гудьонсен Андри создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Норшеланн

5' William Kumado выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Норшеланн контролирует мяч.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Норшеланн начинает с центра поля