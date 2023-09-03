Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Норшеланн будет все-таки засчитан.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

94' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

92' Финнссон Кольбейн совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

91' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

89' Доржелес Марио из команды Норшеланн в офсайде

89' Норшеланн пытается что-то создать.

88' Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

83' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Матч возобновлен

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Хардер Конрад совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

82' Хорошую попытку сделал Расмуссен Кристиан . Удар в створ, но вратарь начеку

81' Удар от ворот произведет Люнгбю

79' Норшеланн пытается что-то создать.

79' Норшеланн пытается что-то создать.

78' Удар от ворот произведет Люнгбю

78' Тверсков Йеппе не смог попасть в створ ударом издали

78' Бьеллан Андреас получает желтую карточку за неспортивное поведение

77' Ромер Марсель тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

76' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Тактическая замена. Мохаммед Диоманд уходит с поля и его заменяет Расмуссен Кристиан

72' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Норшеланн контролирует мяч.

71' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Удар от ворот произведет Люнгбю

69' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Хорошую попытку сделал Осман Ибрагим . Удар в створ, но вратарь начеку

69' Свенссон Даниэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Норшеланн пытается что-то создать.

68' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Удар от ворот произведет Люнгбю

67' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Удар от ворот произведет Люнгбю

66' Норшеланн пытается что-то создать.

66' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.

65' Удар от ворот произведет Норшеланн

64' Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

63' Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Чуквуани Точи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе

62' Норшеланн пытается что-то создать.

61' Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

61' Матч возобновится спорным мячом

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Ромер Марсель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Антман Оливер из команды Норшеланн в офсайде

57' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Норшеланн пытается что-то создать.

55' Норшеланн контролирует мяч.

54' Удар от ворот произведет Люнгбю

54' Осман Ибрагим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Мохаммед Диоманд создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.

53' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Норшеланн контролирует мяч.

52' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Игрок из команды Люнгбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

51' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

51' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

50' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Люнгбю

50' Финнссон Кольбейн из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Удар от ворот произведет Люнгбю

49' Антман Оливер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Осман Ибрагим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Удар от ворот произведет Люнгбю

48' Финнссон Кольбейн наказан за толчок Мохаммед Диоманд

47' Назначен штрафной. Пострадал Мохаммед Диоманд, его свалил Бьеллан Андреас

46' Осман Ибрагим из команды Норшеланн в офсайде

46' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля