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  4. Суперлига Дании 2023-2024

Дания: Суперлига Дании
2023-2024

Тур: 7. Стадион: . Зрители: 7136 Главный судья: Бурхардт Йорген
Люнгбю
1:1
Конец матча
Норшелланн
0'
1:0
32' Гол
Гудьонсен Андри
37' Желтая карточка
William Kumado
77' Желтая карточка
Ромер Марсель
78' Желтая карточка
Бьеллан Андреас
82' Желтая карточка
Хардер Конрад
90' Желтая карточка
Финнссон Кольбейн
1:1
90' Гол
Хансен Киан
90' Желтая карточка
Фресе Мартин
90' Желтая карточка
Чуквуани Точи
90'+11

Ход матча

32'
Гудьонсен Андри
(William Kumado)
1:0
37'
William Kumado
 
46'
Tobias Storm
William Kumado
 
58'
 
Скьеллеруп Андреас
Антман Оливер
70'
Чорлу Резан
Гудьонсен Андри
 
74'
 
Расмуссен Кристиан
Диоманде Мохаммед
74'
 
Хардер Конрад
Ингвартсен Маркус
76'
Муньеса Марк
Йенсен Магнус
 
77'
Ромер Марсель
 
78'
Бьеллан Андреас
 
82'
 
Хардер Конрад
87'
Амон Джонатан
Гюткьяер Фредерик
 
88'
Винтер Каспер
Ромер Марсель
 
88'
 
Хэй Лукас
Фресе Мартин
88'
 
Доржелес Марио
Вилладсен Оливер
90'
Финнссон Кольбейн
 
90'
1:1
Хансен Киан
(Тверсков Йеппе)
90'
 
Фресе Мартин
90'
Чуквуани Точи
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 9
  • 2 Офсайды 5
  • 17 Нарушения правил 10
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 263 Количество передач 645
  • 29 Владение мячом, % 71

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Mads
Kikkenborg
23
Грегор
Паскаль
6
Бьеллан
Андреас
12
Йенсен
Магнус
7
William
Kumado
20
Финнссон
Кольбейн
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
30
Ромер
Марсель
42
Чуквуани
Точи
26
Гюткьяер
Фредерик
22
Гудьонсен
Андри
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
39
Нагало
Адамо
5
Фресе
Мартин
27
Свенссон
Даниэль
6
Тверсков
Йеппе
10
Диоманде
Мохаммед
22
Антман
Оливер
7
Ингвартсен
Маркус
14
Осман
Ибрагим
Люнгбю
5-3-2
Норшелланн
4-3-3

История личных встреч

Люнгбю
Норшелланн

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед

24 матча

25%
29.2%
45.8%
6 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

20.8%
37.5%
41.7%
5 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

29.2%
41.7%
29.1%
7 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

СД
1:1
СД
2:1
ТМК
0:0
СД
0:3
СД
4:1
СД
1:1
СД
1:1
ТМК
6:3
СД
2:2
СД
1:4
СД
2:1
СД
2:0
СД
0:1
СД
0:1
ТМС
1:0
СД
0:2
СЛ
0:1
СЛ
4:0
СЛ
1:0
СЛ
2:1
СЛ
2:0
СЛ
0:0
СЛ
0:0
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

8
13

Голов в среднем за матч

0.8
0.93

Среднее время на гол

112
96

Всего голов

25
13

Голов в среднем за матч

1.79
1.3

Среднее время на гол

50
69

Всего голов

33
26

Голов в среднем за матч

1.38
1.08

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

65
83

Бомбардиры внутри турнира

Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финнбогасон Альфред 2 0.29
Гюткьяер Фредерик 2 (1) 0.29
Гудьонсен Андри 1 0.14
Грегор Паскаль 1 0.14
Финнссон Кольбейн 1 0.14
Чуквуани Точи 1 0.14
William Kumado 0 0
Ромер Марсель 0 0
Магнуссон Сайвар-Атли 0 0
Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингвартсен Маркус 4 (1) 0.57
Ernest Nuamah 4 0.57
Беньямин Нюгрен 2 0.29
Осман Ибрагим 1 0.14
Тверсков Йеппе 1 0.14
Фресе Мартин 1 0.14
Хансен Киан 1 0.14
Антман Оливер 1 0.14
Нагало Адамо 1 0.14
Доржелес Марио 1 0.14
Хардер Конрад 1 0.14
Диоманде Мохаммед 0 0
Свенссон Даниэль 0 0
Кулибали Лассо 0 0
Сертдемир Зидан 0 0

Карточки

Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Финнссон Кольбейн 3 1
Ромер Марсель 2 0
William Kumado 2 0
Хамалайнен Брайан 1 0
Бьеллан Андреас 1 0
Грегор Паскаль 1 0
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0
Чуквуани Точи 1 0
Винтер Каспер 1 0
Freyr Alexandersson 1 0
Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свенссон Даниэль 1 0
Хансен Андреас III 1 0
Фресе Мартин 1 0
Беньямин Нюгрен 1 0
Диоманде Мохаммед 1 0
Ernest Nuamah 1 0
Осман Ибрагим 1 0
Хардер Конрад 1 0

Результаты матчей

Люнгбю
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Норшелланн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
1
Люнгбю
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Норшелланн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
10
Люнгбю
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Норшелланн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

4
11

Голы по времени матча

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
2
33%
4
50%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

3
10
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
2
67%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
33%
3
30%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

9
18
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
6%
1-15
4
44%
1
6%
16-30
1
11%
2
11%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
1
11%
3
17%
61-75
3
33%
7
39%
76-90

Пропущено

10
7
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
10%
2
29%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
3
43%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Люнгбю
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
АГФ Орхус - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Раннерс 1:0 Брондбю - Люнгбю 3:0 Люнгбю - Митьюлланд 4:1
Виборг - Люнгбю 2:2 Люнгбю - Копенгаген 1:2 Люнгбю - Видовре 1:0 Люнгбю - Хиллерёд 0:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Хельсингёр 0:2 Хорсенс - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Ольборг 2:1 Люнгбю - Оденсе 0:4 Силькеборг - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Митьюлланд 2:1 Ольборг - Люнгбю 1:0 Оденсе - Люнгбю 2:2 Люнгбю - Хорсенс 2:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Силькеборг 1:1
Норшелланн
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Партизан - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Митьюлланд 3:0 Норшелланн - Партизан 5:0 Силькеборг - Норшелланн 2:0
Норшелланн - ФКСБ 2:0 Раннерс - Норшелланн 0:5 ФКСБ - Норшелланн 0:0 Норшелланн - Брондбю 3:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Норшелланн - Виборг 4:1 Магдебург - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Олимпиакос 1:1 Зальцбург - Норшелланн 0:2 Норшелланн - Веен Висбаден 1:1 Норшелланн - Нествед 3:0 Норшелланн - Виборг 0:0 Брондбю - Норшелланн 5:1 Норшелланн - Раннерс 3:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Копенгаген 3:2

Результаты матчей

Люнгбю
Норшелланн

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
4
1 раз 25%
3
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
3
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Люнгбю
Норшелланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
1
3
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
5
2
1
6
2.5
5
2
1
6
3.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 7 5 1 1 19 - 6 16
2.
Копенгаген
 6 5 0 1 14 - 7 15
3.
Брондбю
 3:1 7 5 0 2 12 - 7 15
4.
Силькеборг
 7 4 1 2 11 - 8 13
5.
АГФ Орхус
 6 3 2 1 8 - 6 11
6.
Митьюлланд
 6 3 0 3 6 - 9 9
7.
Виборг
 6 2 2 2 7 - 9 8
8.
Оденсе
 7 2 2 3 13 - 11 8
9.
Люнгбю
 7 2 2 3 9 - 10 8
10.
Раннерс
 1:3 7 1 2 4 6 - 17 5
11.
Вайле
 7 1 0 6 7 - 12 3
12.
Видовре
 7 0 2 5 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Силькеборг
 4 3 0 1 6 - 3 9
3.
Люнгбю
 4 2 1 1 7 - 4 7
4.
АГФ Орхус
 4 2 1 1 5 - 5 7
5.
Брондбю
 3:1 3 2 0 1 7 - 3 6
6.
Копенгаген
 3 2 0 1 7 - 4 6
7.
Митьюлланд
 3 2 0 1 3 - 1 6
8.
Виборг
 3 1 2 0 4 - 3 5
9.
Раннерс
 1:3 3 1 1 1 3 - 7 4
10.
Оденсе
 4 0 2 2 5 - 7 2
11.
Вайле
 3 0 0 3 3 - 6 0
12.
Видовре
 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 3 3 0 0 7 - 3 9
2.
Брондбю
 3:1 4 3 0 1 5 - 4 9
3.
Норшелланн
 4 2 1 1 9 - 4 7
4.
Оденсе
 3 2 0 1 8 - 4 6
5.
АГФ Орхус
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Силькеборг
 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Виборг
 3 1 0 2 3 - 6 3
8.
Митьюлланд
 3 1 0 2 3 - 8 3
9.
Вайле
 4 1 0 3 4 - 6 3
10.
Видовре
 4 0 2 2 2 - 4 2
11.
Люнгбю
 3 0 1 2 2 - 6 1
12.
Раннерс
 1:3 4 0 1 3 3 - 10 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 5
Брондбю Валлис Николай 5
Норшелланн Ингвартсен Маркус 4 (2)
Копенгаген Гонсалвеш Диогу 4 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 3
Вайле Альбентоса Рауль 4
АГФ Орхус Беихмо Феликс 3
Оденсе Манне Аласана 3
Раннерс Ольсен Оливер 3
Весь список
  • 98'
    Команда Норшеланн сравняла счет! Игра продолжается!
  • 98'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Норшеланн будет все-таки засчитан.
  • 98'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Норшеланн.
  • 97'
    Фресе Мартин получил желтую карточку от судьи
  • 97'
    Свенссон Даниэль сделал ключевой пас для гола!
  • 97'
    Тверсков Йеппе сделал результативную передачу.
  • 97'
    Г О О О О Л - Хансен Киан забивает с правой ноги!
  • 97'
    Тверсков Йеппе создает голевую возможность для своего партнера по команде.
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    • 97'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой справа.
    • 97'
      Амон Джонатан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 96'
      Хардер Конрад нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 96'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 96'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 96'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Норшеланн.
    • 96'
      Бьеллан Андреас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 95'
      Контроль мяча: Люнгбю: 29%, Норшеланн: 71%.
    • 95'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
    • 95'
      Tobias Storm из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 52'
      Контроль мяча: Люнгбю: 28%, Норшеланн: 72%.
    • 52'
      Нагало Адамо из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Бьеллан Андреас.
    • 52'
      Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 51'
      Йенсен Магнус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 51'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 50'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 50'
      Люнгбю пытается что-то создать.
    • 50'
      Йенсен Магнус из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 50'
      Контроль мяча: Люнгбю: 28%, Норшеланн: 72%.
    • 50'
      Магнуссон Сайвар-Атли наказан за толчок Мохаммед Диоманд
    • 49'
      Судья сигнализирует, что Гюткьяер Фредерик из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Тверсков Йеппе
    • 49'
      Удар от ворот произведет Люнгбю
    • 48'
      Мохаммед Диоманд не смог попасть в створ ударом издали
    • 48'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 48'
      Тверсков Йеппе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      William Kumado ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Бьеллан Андреас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Бьеллан Андреас из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Бьеллан Андреас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 46'
      Мэдс Киккенборг из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      William Kumado ослабляет давление, выбив мяч.
    • 45'
      Контроль мяча: Люнгбю: 31%, Норшеланн: 69%.
    • 45'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 45'
      Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 44'
      William Kumado ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Гудьонсен Андри из команды Люнгбю в офсайде
    • 42'
      Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн в офсайде
    • 41'
      Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 41'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 41'
      Судья сигнализирует, что Магнуссон Сайвар-Атли из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Осман Ибрагим
    • 40'
      Контроль мяча: Люнгбю: 33%, Норшеланн: 67%.
    • 40'
      Магнуссон Сайвар-Атли наказан за толчок Фресе Мартин
    • 40'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Удар от ворот произведет Люнгбю
    • 39'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 38'
      Удар от ворот произведет Люнгбю
    • 38'
      Шанс! Хансен Киан из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
    • 38'
      Тверсков Йеппе создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 38'
      Антман Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 37'
      Матч возобновлен
    • 37'
      William Kumado совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 36'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 35'
      Контроль мяча: Люнгбю: 34%, Норшеланн: 66%.
    • 35'
      Безумный фол. William Kumado грубо играет против соперника. Пострадал Осман Ибрагим
    • 35'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 34'
      Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 34'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 34'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Люнгбю будет все-таки засчитан.
    • 33'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Люнгбю.
    • 33'
      Чуквуани Точи сделал ключевой пас для гола!
    • 32'
      William Kumado сделал результативную передачу.
    • 32'
      Г О О О О Л - Гудьонсен Андри забивает с левой ноги!
    • 32'
      William Kumado из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 32'
      Люнгбю пытается что-то создать.
    • 31'
      William Kumado ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 30'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Контроль мяча: Люнгбю: 35%, Норшеланн: 65%.
    • 30'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 29'
      Ингвартсен Маркус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Магнуссон Сайвар-Атли пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен ловит мяч
    • 29'
      Финнссон Кольбейн создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 29'
      Люнгбю пытается что-то создать.
    • 28'
      Судья сигнализирует, что Фресе Мартин из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал William Kumado
    • 27'
      Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      Судья свистит. Тверсков Йеппе атаковал сзади соперника. Это Гюткьяер Фредерик заработал своей команде штрафной
    • 26'
      Хансен Андреас III ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Люнгбю: 32%, Норшеланн: 68%.
    • 25'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 25'
      Свенссон Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Финнссон Кольбейн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Осман Ибрагим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Тверсков Йеппе выиграл воздушное противоборство у Гудьонсен Андри.
    • 23'
      Осман Ибрагим из команды Норшеланн в офсайде
    • 23'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 22'
      Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Люнгбю начинает контратаку
    • 22'
      Йенсен Магнус из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Свенссон Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 22'
      Бьеллан Андреас из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Матч возобновлен
    • 21'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 21'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Люнгбю: 36%, Норшеланн: 64%.
    • 20'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Люнгбю контролирует мяч.
    • 19'
      Хорошую попытку сделал Мохаммед Диоманд. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 19'
      Фресе Мартин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 18'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 18'
      Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Свенссон Даниэль выиграл воздушное противоборство у Йенсен Магнус.
    • 15'
      Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Контроль мяча: Люнгбю: 39%, Норшеланн: 61%.
    • 15'
      Свенссон Даниэль наказан за толчок Гудьонсен Андри
    • 14'
      Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Удар от ворот произведет Люнгбю
    • 14'
      Шанс! Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
    • 14'
      Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 13'
      Ингвартсен Маркус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      Люнгбю пытается что-то создать.
    • 12'
      Гудьонсен Андри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 12'
      Бьеллан Андреас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Осман Ибрагим успешно блокирует удар.
    • 11'
      Финнссон Кольбейн нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 11'
      Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Игрок из команды Люнгбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 10'
      Контроль мяча: Люнгбю: 28%, Норшеланн: 72%.
    • 10'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Чуквуани Точи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Удар от ворот произведет Люнгбю
    • 9'
      Шанс! Нагало Адамо из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
    • 9'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 8'
      Ромер Марсель из команды Люнгбю заходит слишком далеко, он валит Мохаммед Диоманд.
    • 8'
      Удар от ворот произведет Люнгбю
    • 8'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 7'
      Хорошую попытку сделал Чуквуани Точи. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 7'
      Гудьонсен Андри создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 7'
      Люнгбю пытается что-то создать.
    • 6'
      Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Фресе Мартин успешно блокирует удар.
    • 5'
      Гюткьяер Фредерик нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 5'
      Люнгбю пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Люнгбю: 15%, Норшеланн: 85%.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 5'
      Люнгбю пытается что-то создать.
    • 5'
      William Kumado выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Судья сигнализирует, что Магнуссон Сайвар-Атли из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Фресе Мартин
    • 4'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн опасно и грубо сыграл. William Kumado пострадал.
    • 3'
      Ромер Марсель из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 3'
      Грегор Паскаль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Йенсен Магнус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 1'
      Гюткьяер Фредерик наказан за толчок Фресе Мартин
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Где смотреть матч Люнгбю 1:1 Норшелланн онлайн

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