Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Пелле Мэттсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Хорошую попытку сделал Серен Тенгстедт. Удар в створ, но вратарь начеку

Серен Тенгстедт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Ahmed Iljazovski выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

46' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

45' Удар от ворот произведет Силькеборг

45' Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Геммер Йонас наказан за толчок Серен Тенгстедт

43' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Удар от ворот произведет Силькеборг

36' Стендеруп Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Filip Djukic взял и забрал мяч на выходе

33' Хорошую попытку сделал Серен Тенгстедт. Удар в створ, но вратарь начеку

33' Маккоуотт Каллум из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Серен Тенгстедт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Серен Тенгстедт пробует нанести удар издали, но Filip Djukic держит все под контролем

31' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Серен Тенгстедт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

29' Удар от ворот произведет Силькеборг

29' Томсен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Спельманн Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Буш Александер Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Удар от ворот произведет Видовре

26' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Matti Olsen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Удар от ворот произведет Силькеборг

21' Filip Djukic взял и забрал мяч на выходе

21' Клинг Андерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Линд Александр нанес удар головой, но Filip Djukic спокойно отбил мяч.

21' Серен Тенгстедт из команды Силькеборг подал угловой справа.

20' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Серен Тенгстедт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Пелле Мэттсон пробует нанести удар издали, но Filip Djukic держит все под контролем

19' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Видовре

16' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Ahmed Iljazovski задерживает мяч рукой

15' Геммер Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

14' Линдберг Маркус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Сальквист Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Томсен Тобиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Игрок из команды Видовре делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

11' Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Стендеруп Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Удар от ворот произведет Силькеборг

9' Filip Djukic взял и забрал мяч на выходе

8' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Клинг Андерс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Буш Александер Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Удар от ворот произведет Силькеборг

7' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

7' Andreas Smed навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Andreas Smed навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Якобсен Кристиан II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Matti Olsen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Пелле Мэттсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Видовре начинает с центра поля