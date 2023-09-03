Тур: 7. Стадион: ДжиЮСК Парк. Главный судья: Simon Duerlund Rasmussen
1:0
Второй тайм: 90+'
Ход матча
47'
65'
81'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 2
-
8 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
310 Количество передач 243
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
-
21 Клинг АндерсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Андэрс ДахлПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Andreas SmedНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
16 Jeffrey Papa
-
-
Главный тренер: Per Frandsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Силькеборг
Видовре
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
12 матчей
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
17
Голов в среднем за матч
2.83
2.83
Среднее время на гол
31
31
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
26
23
Голов в среднем за матч
2.17
1.92
Тотал матчей
2.5
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
Среднее время на гол
41
46
Бомбардиры внутри турнира
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линд Александр
|4
|0.57
|Маккоуотт Каллум
|2
|0.29
|Тенгстедт Сёрен
|2 (1)
|0.29
|Адамсен Тонни
|1
|0.14
|Маттссон Пелле
|1
|0.14
|Куск Каспер
|0
|0
|Энгель Лукас
|0
|0
|Эстрём Робин
|0
|0
|Клинг Андерс
|0
|0
|Сонне Оливер
|0
|0
Видовре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якобсен Кристиан II
|2
|0.29
|Andreas Smed
|1
|0.14
|Камили Лирим
|0
|0
Карточки
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сальквист Тобиас
|2
|0
|Адамсен Тонни
|2
|0
|Сонне Оливер
|2
|0
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|1
|0
|Куск Каспер
|1
|0
|Бринк Марк
|1
|0
|Маттссон Пелле
|1
|0
Видовре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Геертсен Николай
|2
|0
|Геммер Йонас
|2
|0
|Matti Olsen
|2
|0
|Magnus Fredslund
|2
|0
|Томсен Тобиас
|1
|0
|Philip Reinhold
|1
|0
|Камили Лирим
|1
|0
|Ahmed Iljazovski
|1
|0
|Пер Франдсен
|1
|0
Результаты матчей
Силькеборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Видовре
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
2
Силькеборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Видовре
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
9
Упущенные победы
5
0
Силькеборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Видовре
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
9
Упущенные победы
6
2
Голы по времени матча
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
5
9
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
2
22%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
20%
3
33%
76-90
Забито
10
3
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
1
33%
31-45
2
20%
1
33%
46-60
3
30%
1
33%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
8
12
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
13%
3
25%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
1
13%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Силькеборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Копенгаген - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Норшелланн 2:0 АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Силькеборг - Вайле 2:1
Митьюлланд - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Брондбю 1:2 Силькеборг - Виборг 2:4 Силькеборг - Хельсингёр 1:0 Сённерйюск - Силькеборг 1:2 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Ольборг - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Хорсенс - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Люнгбю 1:0 Силькеборг - Оденсе 0:1 Ольборг - Силькеборг 4:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Силькеборг - Ольборг 1:1 Силькеборг - Ольборг 2:2 Оденсе - Силькеборг 2:0
Видовре
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Видовре - Оденсе 1:5 Видовре - Копенгаген 0:2 Виборг - Видовре 0:0 Видовре - АГФ Орхус 0:2
Раннерс - Видовре 2:2 Митьюлланд - Видовре 1:0 Люнгбю - Видовре 1:0 Хиллерёд - Видовре 1:2 Вайле - Видовре 1:0 Видовре - Нествед 2:3 Венсюссель - Видовре 2:3 Видовре - Сённерйюск 1:2 Хельсингёр - Видовре 0:1 Видовре - Вайле 0:1 Сённерйюск - Видовре 0:3 Видовре - Венсюссель 0:0 Вайле - Видовре 0:0 Видовре - Хельсингёр 3:2 Нествед - Видовре 3:2 Видовре - Венсюссель 3:1
Результаты матчей
Силькеборг
Видовре
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
2 раза 67%
1:5
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Силькеборг
Видовре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
42
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|14 - 7
|15
|2.
|0:1
|7
|5
|0
|2
|18 - 6
|15
|3.
|1:0
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|4.
|6
|4
|0
|2
|9 - 6
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|6.
|1:0
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|7.
|6
|3
|0
|3
|6 - 9
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|9.
|7
|2
|2
|3
|13 - 11
|8
|10.
|6
|1
|2
|3
|5 - 14
|5
|11.
|7
|1
|0
|6
|7 - 12
|3
|12.
|0:1
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|1:0
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|3.
|1:0
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|4.
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 7
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|10.
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|11.
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|12.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|3.
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|4.
|0:1
|4
|2
|0
|2
|8 - 4
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|9.
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|10.
|0:1
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|11.
|1:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Брондбю
|Валлис Николай
|5
|Норшелланн
|Ингвартсен Маркус
|4 (2)
|Копенгаген
|Гонсалвеш Диогу
|4 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|4 (1)
|Норшелланн
|Ernest Nuamah
|4 (1)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|4
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 2
|АГФ Орхус
|Беихмо Феликс
|3
|Оденсе
|Манне Аласана
|3
|Вайле
|Леуритсен Тобиас
|1 1