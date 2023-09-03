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Дания: Суперлига Дании
2023-2024

Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Simon Duerlund Rasmussen
Силькеборг
1:0
Второй тайм: 90+'
Видовре
0'
47' Желтая карточка
Сонне Оливер
65' Желтая карточка
Philip Reinhold
1:0
81' Гол
Линд Александр

Ход матча

47'
Сонне Оливер
 
62'
Мусонда Лубамба
Эстрём Робин
 
62'
Тордарсон Стефан-Тейтюр
Клинг Андерс
 
62'
Куск Каспер
Маккоуотт Каллум
 
65'
 
Philip Reinhold
66'
 
Magnus Lysholm Petersen
Philip Reinhold
67'
 
Герт Матиас
Камили Лирим
75'
 
Макиенок Симон
Томсен Тобиас
78'
Карлсен Фредрик
Тенгстедт Сёрен
 
81'
Линд Александр
(Куск Каспер)
1:0
85'
Пюндт Андреас
Линд Александр
 
85'
 
Геертсен Николай
Спельманн Мартин
86'
 
Jeffrey Papa
Andreas Smed

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 8 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 310 Количество передач 243
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Силькеборг
Ничья
Видовре
2.38
4.97
7.70
Все Коэффициенты
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
20
Сальквист
Тобиас
40
Буш
Александер
Магнус
3
Эстрём
Робин
6
Маттссон
Пелле
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
10
Тенгстедт
Сёрен
9
Линд
Александр
17
Маккоуотт
Каллум
1
Filip
Djukic
15
Ahmed
Iljazovski
5
Matti
Olsen
2
Стендеруп
Даниэль
3
Philip
Reinhold
11
Линдберг
Маркус
6
Геммер
Йонас
10
Спельманн
Мартин
7
Камили
Лирим
9
Томсен
Тобиас
22
Andreas
Smed
Силькеборг
4-3-3
Видовре
4-3-3

История личных встреч

Силькеборг
Видовре

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

12 матчей

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
5:1
ПД
2:0
ПД
1:5
ПД
0:2
ПД
3:2
ПД
2:4
ПД
3:3
ПД
2:0
ПД
4:2
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
2:1

Голы

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

2.83
2.83

Среднее время на гол

31
31

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

26
23

Голов в среднем за матч

2.17
1.92

Тотал матчей

2.5
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
5
Больше 42%
Меньше 58%
7

Среднее время на гол

41
46

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линд Александр 4 0.57
Маккоуотт Каллум 2 0.29
Тенгстедт Сёрен 2 (1) 0.29
Адамсен Тонни 1 0.14
Маттссон Пелле 1 0.14
Куск Каспер 0 0
Энгель Лукас 0 0
Эстрём Робин 0 0
Клинг Андерс 0 0
Сонне Оливер 0 0
Видовре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якобсен Кристиан II 2 0.29
Andreas Smed 1 0.14
Камили Лирим 0 0

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальквист Тобиас 2 0
Адамсен Тонни 2 0
Сонне Оливер 2 0
Тордарсон Стефан-Тейтюр 1 0
Куск Каспер 1 0
Бринк Марк 1 0
Маттссон Пелле 1 0
Видовре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Геертсен Николай 2 0
Геммер Йонас 2 0
Matti Olsen 2 0
Magnus Fredslund 2 0
Томсен Тобиас 1 0
Philip Reinhold 1 0
Камили Лирим 1 0
Ahmed Iljazovski 1 0
Пер Франдсен 1 0

Результаты матчей

Силькеборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Видовре
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
Силькеборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Видовре
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
9

Упущенные победы

5
0
Силькеборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Видовре
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
9

Упущенные победы

6
2

Голы по времени матча

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

5
9
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
2
22%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
20%
3
33%
76-90

Забито

10
3
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
1
33%
31-45
2
20%
1
33%
46-60
3
30%
1
33%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

8
12
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
13%
3
25%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
1
13%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Копенгаген - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Норшелланн 2:0 АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Силькеборг - Вайле 2:1
Митьюлланд - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Брондбю 1:2 Силькеборг - Виборг 2:4 Силькеборг - Хельсингёр 1:0 Сённерйюск - Силькеборг 1:2 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Ольборг - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Хорсенс - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Люнгбю 1:0 Силькеборг - Оденсе 0:1 Ольборг - Силькеборг 4:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Силькеборг - Ольборг 1:1 Силькеборг - Ольборг 2:2 Оденсе - Силькеборг 2:0
Видовре
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Видовре - Оденсе 1:5 Видовре - Копенгаген 0:2 Виборг - Видовре 0:0 Видовре - АГФ Орхус 0:2
Раннерс - Видовре 2:2 Митьюлланд - Видовре 1:0 Люнгбю - Видовре 1:0 Хиллерёд - Видовре 1:2 Вайле - Видовре 1:0 Видовре - Нествед 2:3 Венсюссель - Видовре 2:3 Видовре - Сённерйюск 1:2 Хельсингёр - Видовре 0:1 Видовре - Вайле 0:1 Сённерйюск - Видовре 0:3 Видовре - Венсюссель 0:0 Вайле - Видовре 0:0 Видовре - Хельсингёр 3:2 Нествед - Видовре 3:2 Видовре - Венсюссель 3:1

Результаты матчей

Силькеборг
Видовре

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
2 раза 67%
1:5
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Силькеборг
Видовре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
2
1
1.5
1
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
4
2
1.5
1
5
1
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 6 5 0 1 14 - 7 15
2.
Норшелланн
 0:1 7 5 0 2 18 - 6 15
3.
Силькеборг
 1:0 7 4 1 2 11 - 8 13
4.
Брондбю
 6 4 0 2 9 - 6 12
5.
АГФ Орхус
 6 3 2 1 8 - 6 11
6.
Люнгбю
 1:0 7 3 1 3 9 - 9 10
7.
Митьюлланд
 6 3 0 3 6 - 9 9
8.
Виборг
 6 2 2 2 7 - 9 8
9.
Оденсе
 7 2 2 3 13 - 11 8
10.
Раннерс
 6 1 2 3 5 - 14 5
11.
Вайле
 7 1 0 6 7 - 12 3
12.
Видовре
 0:1 7 0 2 5 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 0:1 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Люнгбю
 1:0 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Силькеборг
 1:0 4 3 0 1 6 - 3 9
4.
АГФ Орхус
 4 2 1 1 5 - 5 7
5.
Копенгаген
 3 2 0 1 7 - 4 6
6.
Митьюлланд
 3 2 0 1 3 - 1 6
7.
Виборг
 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
Раннерс
 3 1 1 1 3 - 7 4
9.
Брондбю
 2 1 0 1 4 - 2 3
10.
Оденсе
 4 0 2 2 5 - 7 2
11.
Вайле
 3 0 0 3 3 - 6 0
12.
Видовре
 0:1 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 3 3 0 0 7 - 3 9
2.
Брондбю
 4 3 0 1 5 - 4 9
3.
Оденсе
 3 2 0 1 8 - 4 6
4.
Норшелланн
 0:1 4 2 0 2 8 - 4 6
5.
АГФ Орхус
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Силькеборг
 1:0 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Виборг
 3 1 0 2 3 - 6 3
8.
Митьюлланд
 3 1 0 2 3 - 8 3
9.
Вайле
 4 1 0 3 4 - 6 3
10.
Видовре
 0:1 4 0 2 2 2 - 4 2
11.
Люнгбю
 1:0 3 0 1 2 2 - 6 1
12.
Раннерс
 3 0 1 2 2 - 7 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Брондбю Валлис Николай 5
Норшелланн Ингвартсен Маркус 4 (2)
Копенгаген Гонсалвеш Диогу 4 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 4 (1)
Норшелланн Ernest Nuamah 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 4
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 2
АГФ Орхус Беихмо Феликс 3
Оденсе Манне Аласана 3
Вайле Леуритсен Тобиас 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 92'
    Видовре пытается что-то создать.
  • 92'
    Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 92'
    Удар от ворот произведет Видовре
  • 91'
    Magnus Lysholm Petersen ослабляет давление, выбив мяч.
  • 91'
    Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 91'
    Силькеборг контролирует мяч.
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    Лучшие коэффициенты
    Силькеборг
    Ничья
    Видовре
    2.38
    4.97
    7.70
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Силькеборг 1:0 Видовре онлайн

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