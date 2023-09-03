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Дания: Суперлига Дании
2023-2024

Тур: 7. Стадион: . Зрители: 4867 Главный судья: Simon Duerlund Rasmussen
Силькеборг
1:0
Конец матча
Видовре
0'
47' Желтая карточка
Сонне Оливер
65' Желтая карточка
Philip Reinhold
1:0
81' Гол
Линд Александр
90'+5

Ход матча

47'
Сонне Оливер
 
62'
Мусонда Лубамба
Эстрём Робин
 
62'
Тордарсон Стефан-Тейтюр
Клинг Андерс
 
62'
Куск Каспер
Маккоуотт Каллум
 
65'
 
Philip Reinhold
66'
 
Magnus Lysholm Petersen
Philip Reinhold
66'
 
Герт Матиас
Камили Лирим
75'
 
Макиенок Симон
Томсен Тобиас
78'
Карлсен Фредрик
Тенгстедт Сёрен
 
81'
Линд Александр
(Куск Каспер)
1:0
84'
 
Геертсен Николай
Спельманн Мартин
84'
 
Jeffrey Papa
Andreas Smed
85'
Пюндт Андреас
Линд Александр
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 8 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 4
  • 3 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 562 Количество передач 496
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
20
Сальквист
Тобиас
40
Буш
Александер
Магнус
3
Эстрём
Робин
6
Маттссон
Пелле
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
10
Тенгстедт
Сёрен
9
Линд
Александр
17
Маккоуотт
Каллум
1
Filip
Djukic
15
Ahmed
Iljazovski
5
Matti
Olsen
2
Стендеруп
Даниэль
3
Philip
Reinhold
11
Линдберг
Маркус
6
Геммер
Йонас
10
Спельманн
Мартин
7
Камили
Лирим
9
Томсен
Тобиас
22
Andreas
Smed
Силькеборг
4-3-3
Видовре
4-3-3

История личных встреч

Силькеборг
Видовре

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

12 матчей

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
5:1
ПД
2:0
ПД
1:5
ПД
0:2
ПД
3:2
ПД
2:4
ПД
3:3
ПД
2:0
ПД
4:2
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
2:1

Голы

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

2.83
2.83

Среднее время на гол

31
31

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

26
23

Голов в среднем за матч

2.17
1.92

Тотал матчей

2.5
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
5
Больше 42%
Меньше 58%
7

Среднее время на гол

41
46

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линд Александр 5 0.71
Маккоуотт Каллум 2 0.29
Тенгстедт Сёрен 2 (1) 0.29
Адамсен Тонни 1 0.14
Маттссон Пелле 1 0.14
Куск Каспер 0 0
Энгель Лукас 0 0
Эстрём Робин 0 0
Клинг Андерс 0 0
Сонне Оливер 0 0
Видовре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якобсен Кристиан II 2 0.29
Andreas Smed 1 0.14
Камили Лирим 0 0

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальквист Тобиас 2 0
Адамсен Тонни 2 0
Сонне Оливер 2 0
Тордарсон Стефан-Тейтюр 1 0
Куск Каспер 1 0
Бринк Марк 1 0
Маттссон Пелле 1 0
Видовре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Геертсен Николай 2 0
Геммер Йонас 2 0
Matti Olsen 2 0
Magnus Fredslund 2 0
Томсен Тобиас 1 0
Philip Reinhold 1 0
Камили Лирим 1 0
Ahmed Iljazovski 1 0
Пер Франдсен 1 0

Результаты матчей

Силькеборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Видовре
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
Силькеборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Видовре
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
9

Упущенные победы

5
0
Силькеборг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Видовре
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
9

Упущенные победы

6
2

Голы по времени матча

Забито

6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

5
9
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
2
22%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
20%
3
33%
76-90

Забито

11
3
2 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 5
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
1
33%
31-45
2
18%
1
33%
46-60
3
27%
1
33%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Пропущено

8
13
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
13%
3
23%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
1
13%
3
23%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
1
13%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Копенгаген - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Норшелланн 2:0 АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Силькеборг - Вайле 2:1
Митьюлланд - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Брондбю 1:2 Силькеборг - Виборг 2:4 Силькеборг - Хельсингёр 1:0 Сённерйюск - Силькеборг 1:2 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Ольборг - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Хорсенс - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Люнгбю 1:0 Силькеборг - Оденсе 0:1 Ольборг - Силькеборг 4:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Силькеборг - Ольборг 1:1 Силькеборг - Ольборг 2:2 Оденсе - Силькеборг 2:0
Видовре
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Видовре - Оденсе 1:5 Видовре - Копенгаген 0:2 Виборг - Видовре 0:0 Видовре - АГФ Орхус 0:2
Раннерс - Видовре 2:2 Митьюлланд - Видовре 1:0 Люнгбю - Видовре 1:0 Хиллерёд - Видовре 1:2 Вайле - Видовре 1:0 Видовре - Нествед 2:3 Венсюссель - Видовре 2:3 Видовре - Сённерйюск 1:2 Хельсингёр - Видовре 0:1 Видовре - Вайле 0:1 Сённерйюск - Видовре 0:3 Видовре - Венсюссель 0:0 Вайле - Видовре 0:0 Видовре - Хельсингёр 3:2 Нествед - Видовре 3:2 Видовре - Венсюссель 3:1

Результаты матчей

Силькеборг
Видовре

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:2
2 раза 67%
1:5
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Силькеборг
Видовре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
3
2
1
1.5
1
3
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
2
5
4
3
1.5
1
6
1
6
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 7 5 1 1 19 - 6 16
2.
Копенгаген
 6 5 0 1 14 - 7 15
3.
Брондбю
 3:1 7 5 0 2 12 - 7 15
4.
Силькеборг
 7 4 1 2 11 - 8 13
5.
АГФ Орхус
 6 3 2 1 8 - 6 11
6.
Митьюлланд
 6 3 0 3 6 - 9 9
7.
Виборг
 6 2 2 2 7 - 9 8
8.
Оденсе
 7 2 2 3 13 - 11 8
9.
Люнгбю
 7 2 2 3 9 - 10 8
10.
Раннерс
 1:3 7 1 2 4 6 - 17 5
11.
Вайле
 7 1 0 6 7 - 12 3
12.
Видовре
 7 0 2 5 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Силькеборг
 4 3 0 1 6 - 3 9
3.
Люнгбю
 4 2 1 1 7 - 4 7
4.
АГФ Орхус
 4 2 1 1 5 - 5 7
5.
Брондбю
 3:1 3 2 0 1 7 - 3 6
6.
Копенгаген
 3 2 0 1 7 - 4 6
7.
Митьюлланд
 3 2 0 1 3 - 1 6
8.
Виборг
 3 1 2 0 4 - 3 5
9.
Раннерс
 1:3 3 1 1 1 3 - 7 4
10.
Оденсе
 4 0 2 2 5 - 7 2
11.
Вайле
 3 0 0 3 3 - 6 0
12.
Видовре
 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 3 3 0 0 7 - 3 9
2.
Брондбю
 3:1 4 3 0 1 5 - 4 9
3.
Норшелланн
 4 2 1 1 9 - 4 7
4.
Оденсе
 3 2 0 1 8 - 4 6
5.
АГФ Орхус
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Силькеборг
 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Виборг
 3 1 0 2 3 - 6 3
8.
Митьюлланд
 3 1 0 2 3 - 8 3
9.
Вайле
 4 1 0 3 4 - 6 3
10.
Видовре
 4 0 2 2 2 - 4 2
11.
Люнгбю
 3 0 1 2 2 - 6 1
12.
Раннерс
 1:3 4 0 1 3 3 - 10 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 5
Брондбю Валлис Николай 5
Норшелланн Ингвартсен Маркус 4 (2)
Копенгаген Гонсалвеш Диогу 4 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 3
Вайле Альбентоса Рауль 4
АГФ Орхус Беихмо Феликс 3
Оденсе Манне Аласана 3
Раннерс Ольсен Оливер 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Силькеборг вырывает победу
  • 95'
    Отличную игру провел сегодня Линд Александр! Тренер и фанаты должны были радоваться такому перфомансу!
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 4867 болельщиков
  • 95'
    Контроль мяча: Силькеборг: 54%, Видовре: 46%.
  • 95'
    Видовре контролирует мяч.
  • 95'
    Ларсен Николай ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Пелле Мэттсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 95'
    Видовре пытается что-то создать.
  • 94'
    Контроль мяча: Силькеборг: 54%, Видовре: 46%.
  • 94'
    Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Силькеборг пытается что-то создать.
  • 93'
    Видовре контролирует мяч.
  • 93'
    Ahmed Iljazovski выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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