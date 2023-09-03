Тур: 21.
1:1
Перерыв
Ход матча
29'
1:0
39'
1:1
21
Веберг
Чарли
33
Amar
Muhsin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Веберг ЧарлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Amar MuhsinНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бакстер Стюарт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Пичках ПайяПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Дурмаз ЭлиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Молин ГуставВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Douglas Jakobsen
История личных встреч
Хельсинборг
Сундсвалль
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
16 матчей
68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.75
1.75
Среднее время на гол
51
51
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
0.88
0.63
Среднее время на гол
102
144
Всего голов
21
19
Голов в среднем за матч
1.31
1.19
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
68
75
Бомбардиры внутри турнира
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Amar Muhsin
|6 (1)
|0.29
|Amin Al-Hamawi
|4
|0.19
|Ринг Эрик
|3
|0.14
|Simon Bengtsson
|1
|0.05
|Стоянович-Фредин Оливер
|1
|0.05
|Лупер Вильгельм
|1
|0.05
|Веберг Чарли
|1
|0.05
|Рогне Томас
|1
|0.05
|Лима Лукас
|1
|0.05
|Benjamin Acquah
|1
|0.05
|Cole Alexander
|0
|0
|Хелльборг Адам
|0
|0
|Альмаджед Сумар
|0
|0
|Хеллман Эмиль
|0
|0
|Ervin Gigovac
|0
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пичках Пайя
|5
|0.23
|Андерссон Эрик
|4
|0.18
|Бенгтссон Йохан
|4
|0.18
|Энгблум Понтус
|3
|0.14
|Симба Мунга
|3
|0.14
|Бурман Маркус
|2
|0.09
|Карстрем Йеспер
|2
|0.09
|Блумквист Александр
|2
|0.09
|Халлениус Линус
|1
|0.05
|Стенсхаген Теодор
|1
|0.05
|Лундстрём Роберт
|0
|0
Карточки
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хелльборг Адам
|6
|0
|Вагич Павле
|3
|1
|Philip Reinhold
|4
|0
|Benjamin Acquah
|4
|0
|Хольст Фредерик
|3
|0
|Ринг Эрик
|3
|0
|Стоянович-Фредин Оливер
|2
|0
|Лупер Вильгельм
|2
|0
|Веберг Чарли
|2
|0
|Альмаджед Сумар
|2
|0
|Виделль Каспер
|2
|0
|Хеллман Эмиль
|2
|0
|Amin Al-Hamawi
|2
|0
|Lukas Kjellnaes
|2
|0
|Стюарт Бакстер
|0
|1
|Рогне Томас
|1
|0
|Йоэльссон Калле
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Amar Muhsin
|1
|0
|Вилар Бернардо
|1
|0
|Ervin Gigovac
|1
|0
|Victor Blixt
|1
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лундстрём Роберт
|6
|0
|Андерссон Эрик
|5
|0
|Пичках Пайя
|5
|0
|Лундгрен Фредрик
|4
|0
|Стенсхаген Теодор
|3
|0
|Симба Мунга
|1
|1
|Блумквист Александр
|2
|0
|Линдквист Расмус
|2
|0
|Бурман Маркус
|1
|0
|Карстрем Йеспер
|1
|0
|Ludvig Naavik
|1
|0
|Alexander Larsson
|1
|0
Результаты матчей
Хельсинборг
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сундсвалль
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
6
4
Хельсинборг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сундсвалль
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
7
16
Упущенные победы
8
11
Хельсинборг
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
25% (5)
45% (9)
Сундсвалль
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
14% (3)
48% (10)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
9
20
Упущенные победы
14
15
Голы по времени матча
Забито
8
12
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
15 Не забивали 16
1
13%
3
25%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
4
50%
3
25%
76-90
Пропущено
15
19
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
20%
2
11%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
1
7%
3
16%
31-45
2
13%
5
26%
46-60
1
7%
4
21%
61-75
8
53%
2
11%
76-90
Забито
11
15
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
3
27%
6
40%
61-75
4
36%
2
13%
76-90
Пропущено
13
22
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
15%
1
5%
1-15
2
15%
6
27%
16-30
1
8%
3
14%
31-45
3
23%
3
14%
46-60
2
15%
6
27%
61-75
3
23%
3
14%
76-90
Забито
19
27
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 8
7 Не забивали 8
2
11%
3
11%
1-15
1
5%
6
22%
16-30
4
21%
1
4%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
4
21%
8
30%
30%
61-75
8
42%
5
19%
76-90
Пропущено
28
41
9 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 18
5
18%
3
7%
1-15
2
7%
9
22%
16-30
2
7%
6
15%
31-45
5
18%
8
20%
46-60
3
11%
10
24%
61-75
11
39%
5
12%
76-90
Результаты последних матчей
Хельсинборг
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хельсинборг - Ландскруна 1:2 Русенгор - Хельсинборг 0:3 Йёнчёпинг - Хельсинборг 2:2 Вестерос - Хельсинборг 3:2
Хельсинборг - Эргрюте 2:3 Утсиктенс - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Треллеборг 1:3 Эргрюте - Хельсинборг 1:2 Хельсинборг - Эстерсунд 1:0 Хельсинборг - Хельсингёр 0:2 Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:2 Хельсинборг - Сковде АИК 0:0 Эребру - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1 Браге - Хельсинборг 1:0
Сундсвалль
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сундсвалль - Йёнчёпинг 3:2 Стоксунд - Сундсвалль 0:2 Сковде АИК - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Треллеборг 1:1
ГАИС - Сундсвалль 3:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эребру 2:2 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Вестерос 1:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 Гефле - Сундсвалль 1:3 Сундсвалль - Сковде АИК 2:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:1 Браге - Сундсвалль 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 3:4 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3
Результаты матчей
Хельсинборг
Сундсвалль
Точный счет
0:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
0:3
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:1
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:0
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
0:3
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 40%
0
6 раз 30%
2
6 раз 30%
0
7 раз 33%
1
5 раз 24%
2
5 раз 24%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Хельсинборг
Сундсвалль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
92
37
65
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
55
37
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
146
Больше Меньше
147
614
912
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|14
|4
|3
|41 - 16
|46
|2.
|21
|13
|5
|3
|33 - 16
|44
|3.
|22
|13
|3
|6
|45 - 28
|42
|4.
|21
|10
|6
|5
|35 - 17
|36
|5.
|21
|9
|4
|8
|27 - 27
|31
|6.
|21
|9
|3
|9
|27 - 30
|30
|7.
|21
|6
|10
|5
|29 - 24
|28
|8.
|0:0
|21
|6
|8
|7
|19 - 25
|26
|9.
|21
|7
|4
|10
|23 - 32
|25
|10.
|21
|6
|7
|8
|33 - 38
|25
|11.
|21
|5
|10
|6
|24 - 24
|25
|12.
|0:0
|21
|6
|6
|9
|27 - 36
|24
|13.
|1:1
|22
|6
|6
|10
|29 - 42
|24
|14.
|1:1
|21
|4
|7
|10
|21 - 28
|19
|15.
|21
|4
|7
|10
|22 - 34
|19
|16.
|21
|4
|4
|13
|18 - 36
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|27 - 8
|26
|2.
|11
|7
|2
|2
|19 - 13
|23
|3.
|10
|6
|4
|0
|14 - 3
|22
|4.
|11
|6
|2
|3
|21 - 10
|20
|5.
|11
|6
|2
|3
|17 - 12
|20
|6.
|10
|6
|1
|3
|17 - 12
|19
|7.
|10
|6
|0
|4
|20 - 10
|18
|8.
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|9.
|0:0
|10
|4
|4
|2
|11 - 7
|16
|10.
|11
|3
|7
|1
|11 - 5
|16
|11.
|10
|3
|5
|2
|18 - 15
|14
|12.
|0:0
|11
|4
|2
|5
|13 - 18
|14
|13.
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|14.
|1:1
|11
|3
|3
|5
|16 - 22
|12
|15.
|11
|2
|5
|4
|15 - 18
|11
|16.
|1:1
|11
|2
|3
|6
|10 - 15
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|3
|2
|25 - 18
|24
|2.
|11
|7
|1
|3
|19 - 13
|22
|3.
|10
|6
|2
|2
|14 - 8
|20
|4.
|10
|4
|4
|2
|14 - 7
|16
|5.
|11
|3
|5
|3
|11 - 9
|14
|6.
|1:1
|11
|3
|3
|5
|13 - 20
|12
|7.
|10
|3
|1
|6
|10 - 18
|10
|8.
|1:1
|10
|2
|4
|4
|11 - 13
|10
|9.
|0:0
|10
|2
|4
|4
|14 - 18
|10
|10.
|0:0
|11
|2
|4
|5
|8 - 18
|10
|11.
|10
|2
|3
|5
|13 - 19
|9
|12.
|10
|2
|2
|6
|8 - 14
|8
|13.
|10
|2
|2
|6
|7 - 16
|8
|14.
|11
|1
|5
|5
|15 - 24
|8
|15.
|11
|1
|3
|7
|6 - 20
|6
|16.
|11
|1
|1
|9
|6 - 24
|4
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|15 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|12 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|11 (2)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|8 (4)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|8 (2)
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|1 6
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|7
|Эргрюте
|Erion Sadiku
|7