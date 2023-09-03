  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 21.
Хельсинборг
1:1
Перерыв
Сундсвалль
0'
1:0
29' Гол
Amar Muhsin
1:1
39' Гол в свои ворота
Вилар Бернардо

Ход матча

29'
Amar Muhsin
1:0
39'
1:1
Вилар Бернардо
Лучшие коэффициенты
Хельсинборг
Ничья
Сундсвалль
3.20
5.30
9.42
Все Коэффициенты
1
Йоэльссон
Калле
2
Биркфельдт
Йон
21
Веберг
Чарли
3
Вилар
Бернардо
13
Лупер
Вильгельм
27
Benjamin
Acquah
25
Хелльборг
Адам
10
Йенссон
Расмус
22
Simon
Bengtsson
33
Amar
Muhsin
15
Amin
Al-Hamawi
1
Йонссон
Оскар
15
Лундстрём
Роберт
12
Ludvig
Svanberg
4
Блумквист
Александр
6
Линдквист
Расмус
16
Бурман
Маркус
13
Пичках
Пайя
7
Андерссон
Эрик
20
Дурмаз
Элиас
21
Энгблум
Понтус
14
Бенгтссон
Йохан
Хельсинборг
3-5-2
Сундсвалль
4-4-2

История личных встреч

Хельсинборг
Сундсвалль

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

История матчей

С
1:1
А
1:2
А
1:0
С
1:2
С
2:2
А
1:2
А
1:1
ТМК
1:0
А
2:1
А
0:2
А
2:1
А
2:0
А
4:0
А
0:1
А
2:1
А
0:3

Голы

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.75
1.75

Среднее время на гол

51
51

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

0.88
0.63

Среднее время на гол

102
144

Всего голов

21
19

Голов в среднем за матч

1.31
1.19

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

68
75

Бомбардиры внутри турнира

Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Amar Muhsin 6 (1) 0.29
Amin Al-Hamawi 4 0.19
Ринг Эрик 3 0.14
Simon Bengtsson 1 0.05
Стоянович-Фредин Оливер 1 0.05
Лупер Вильгельм 1 0.05
Веберг Чарли 1 0.05
Рогне Томас 1 0.05
Лима Лукас 1 0.05
Benjamin Acquah 1 0.05
Cole Alexander 0 0
Хелльборг Адам 0 0
Альмаджед Сумар 0 0
Хеллман Эмиль 0 0
Ervin Gigovac 0 0
Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пичках Пайя 5 0.23
Андерссон Эрик 4 0.18
Бенгтссон Йохан 4 0.18
Энгблум Понтус 3 0.14
Симба Мунга 3 0.14
Бурман Маркус 2 0.09
Карстрем Йеспер 2 0.09
Блумквист Александр 2 0.09
Халлениус Линус 1 0.05
Стенсхаген Теодор 1 0.05
Лундстрём Роберт 0 0

Карточки

Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хелльборг Адам 6 0
Вагич Павле 3 1
Philip Reinhold 4 0
Benjamin Acquah 4 0
Хольст Фредерик 3 0
Ринг Эрик 3 0
Стоянович-Фредин Оливер 2 0
Лупер Вильгельм 2 0
Веберг Чарли 2 0
Альмаджед Сумар 2 0
Виделль Каспер 2 0
Хеллман Эмиль 2 0
Amin Al-Hamawi 2 0
Lukas Kjellnaes 2 0
Стюарт Бакстер 0 1
Рогне Томас 1 0
Йоэльссон Калле 1 0
Лима Лукас 1 0
Amar Muhsin 1 0
Вилар Бернардо 1 0
Ervin Gigovac 1 0
Victor Blixt 1 0
Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лундстрём Роберт 6 0
Андерссон Эрик 5 0
Пичках Пайя 5 0
Лундгрен Фредрик 4 0
Стенсхаген Теодор 3 0
Симба Мунга 1 1
Блумквист Александр 2 0
Линдквист Расмус 2 0
Бурман Маркус 1 0
Карстрем Йеспер 1 0
Ludvig Naavik 1 0
Alexander Larsson 1 0

Результаты матчей

Хельсинборг
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сундсвалль
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

6
4
Хельсинборг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сундсвалль
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

7
16

Упущенные победы

8
11
Хельсинборг
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
25% (5)
45% (9)
Сундсвалль
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
14% (3)
48% (10)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

9
20

Упущенные победы

14
15

Голы по времени матча

Забито

8
12
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
15 Не забивали 16
1
13%
3
25%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
4
50%
3
25%
76-90

Пропущено

15
19
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
20%
2
11%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
1
7%
3
16%
31-45
2
13%
5
26%
46-60
1
7%
4
21%
61-75
8
53%
2
11%
76-90

Забито

11
15
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
3
27%
6
40%
61-75
4
36%
2
13%
76-90

Пропущено

13
22
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
15%
1
5%
1-15
2
15%
6
27%
16-30
1
8%
3
14%
31-45
3
23%
3
14%
46-60
2
15%
6
27%
61-75
3
23%
3
14%
76-90

Забито

19
27
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 8
7 Не забивали 8
2
11%
3
11%
1-15
1
5%
6
22%
16-30
4
21%
1
4%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
4
21%
8
30%
30%
61-75
8
42%
5
19%
76-90

Пропущено

28
41
9 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 18
5
18%
3
7%
1-15
2
7%
9
22%
16-30
2
7%
6
15%
31-45
5
18%
8
20%
46-60
3
11%
10
24%
61-75
11
39%
5
12%
76-90

Результаты последних матчей

Хельсинборг
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хельсинборг - Ландскруна 1:2 Русенгор - Хельсинборг 0:3 Йёнчёпинг - Хельсинборг 2:2 Вестерос - Хельсинборг 3:2
Хельсинборг - Эргрюте 2:3 Утсиктенс - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Треллеборг 1:3 Эргрюте - Хельсинборг 1:2 Хельсинборг - Эстерсунд 1:0 Хельсинборг - Хельсингёр 0:2 Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:2 Хельсинборг - Сковде АИК 0:0 Эребру - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1 Браге - Хельсинборг 1:0
Сундсвалль
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сундсвалль - Йёнчёпинг 3:2 Стоксунд - Сундсвалль 0:2 Сковде АИК - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Треллеборг 1:1
ГАИС - Сундсвалль 3:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эребру 2:2 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Вестерос 1:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 Гефле - Сундсвалль 1:3 Сундсвалль - Сковде АИК 2:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:1 Браге - Сундсвалль 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 3:4 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3

Результаты матчей

Хельсинборг
Сундсвалль

Точный счет

0:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
0:3
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:1
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
2:0
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
0:3
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
0
6 раз 30%
2
6 раз 30%
0
7 раз 33%
1
5 раз 24%
2
5 раз 24%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Хельсинборг
Сундсвалль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
9
2
3
7
1.5
6
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
5
3
7
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
6
0.5
Больше Меньше
14
7
6
14
1.5
9
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 21 14 4 3 41 - 16 46
2.
Вестерос
 21 13 5 3 33 - 16 44
3.
Эстер
 22 13 3 6 45 - 28 42
4.
ГАИС
 21 10 6 5 35 - 17 36
5.
Гефле
 21 9 4 8 27 - 27 31
6.
Ландскруна
 21 9 3 9 27 - 30 30
7.
Эстерсунд
 21 6 10 5 29 - 24 28
8.
Сирианска Эскильстуна
 0:0 21 6 8 7 19 - 25 26
9.
Браге
 21 7 4 10 23 - 32 25
10.
Йёнчёпинг
 21 6 7 8 33 - 38 25
11.
Эребру
 21 5 10 6 24 - 24 25
12.
Треллеборг
 0:0 21 6 6 9 27 - 36 24
13.
Сундсвалль
 1:1 22 6 6 10 29 - 42 24
14.
Хельсинборг
 1:1 21 4 7 10 21 - 28 19
15.
Эргрюте
 21 4 7 10 22 - 34 19
16.
Сковде АИК
 21 4 4 13 18 - 36 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 11 8 2 1 27 - 8 26
2.
Гефле
 11 7 2 2 19 - 13 23
3.
Вестерос
 10 6 4 0 14 - 3 22
4.
ГАИС
 11 6 2 3 21 - 10 20
5.
Ландскруна
 11 6 2 3 17 - 12 20
6.
Браге
 10 6 1 3 17 - 12 19
7.
Эстер
 10 6 0 4 20 - 10 18
8.
Йёнчёпинг
 10 5 2 3 18 - 14 17
9.
Сирианска Эскильстуна
 0:0 10 4 4 2 11 - 7 16
10.
Эребру
 11 3 7 1 11 - 5 16
11.
Эстерсунд
 10 3 5 2 18 - 15 14
12.
Треллеборг
 0:0 11 4 2 5 13 - 18 14
13.
Сковде АИК
 10 3 3 4 12 - 12 12
14.
Сундсвалль
 1:1 11 3 3 5 16 - 22 12
15.
Эргрюте
 11 2 5 4 15 - 18 11
16.
Хельсинборг
 1:1 11 2 3 6 10 - 15 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 12 7 3 2 25 - 18 24
2.
Вестерос
 11 7 1 3 19 - 13 22
3.
Утсиктенс
 10 6 2 2 14 - 8 20
4.
ГАИС
 10 4 4 2 14 - 7 16
5.
Эстерсунд
 11 3 5 3 11 - 9 14
6.
Сундсвалль
 1:1 11 3 3 5 13 - 20 12
7.
Ландскруна
 10 3 1 6 10 - 18 10
8.
Хельсинборг
 1:1 10 2 4 4 11 - 13 10
9.
Треллеборг
 0:0 10 2 4 4 14 - 18 10
10.
Сирианска Эскильстуна
 0:0 11 2 4 5 8 - 18 10
11.
Эребру
 10 2 3 5 13 - 19 9
12.
Гефле
 10 2 2 6 8 - 14 8
13.
Эргрюте
 10 2 2 6 7 - 16 8
14.
Йёнчёпинг
 11 1 5 5 15 - 24 8
15.
Браге
 11 1 3 7 6 - 20 6
16.
Сковде АИК
 11 1 1 9 6 - 24 4
  • — Выход в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан

Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 15 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 12 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 11 (2)
Йёнчёпинг Бук Робин 8 (4)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Утсиктенс Lucas Hedlund 1 6
Эргрюте Дротт Джонатан 7
Эргрюте Erion Sadiku 7
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Г О О О О Л - Вилар Бернардо уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 29'
    Г О О О О Л - Amar Muhsin бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 46% завершится ничьей.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.17. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.17 ПОСТАВИТЬ
Лучшие коэффициенты
Хельсинборг
Ничья
Сундсвалль
3.20
5.30
9.42
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хельсинборг 1:1 Сундсвалль онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 