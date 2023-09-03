Тур: 21.
3:2
Конец матча
0'
1:0
28' ГолAmar Muhsin
1:1
39' ГолБурман Маркус
2:1
60' ГолХелльборг Адам
2:2
72' ГолЛундстрём Роберт
74' Желтая карточкаCole Alexander
88' Желтая карточкаБлумквист Александр
3:2
89' ГолЛупер Вильгельм
90' Желтая карточкаЙонссон Оскар
90'+6
Ход матча
28'
1:0
39'
1:1
60'
2:1
72'
2:2
74'
89'
90'
21
Веберг
Чарли
33
Amar
Muhsin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Веберг ЧарлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Amar MuhsinНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бакстер Стюарт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Пичках ПайяПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Дурмаз ЭлиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Молин ГуставВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Douglas Jakobsen
История личных встреч
Хельсинборг
Сундсвалль
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
16 матчей
68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.75
1.75
Среднее время на гол
51
51
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
0.88
0.63
Среднее время на гол
102
144
Всего голов
21
19
Голов в среднем за матч
1.31
1.19
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
68
75
Бомбардиры внутри турнира
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Amar Muhsin
|6 (1)
|0.29
|Amin Al-Hamawi
|4
|0.19
|Ринг Эрик
|3
|0.14
|Лупер Вильгельм
|2
|0.1
|Simon Bengtsson
|1
|0.05
|Стоянович-Фредин Оливер
|1
|0.05
|Веберг Чарли
|1
|0.05
|Хелльборг Адам
|1
|0.05
|Рогне Томас
|1
|0.05
|Лима Лукас
|1
|0.05
|Benjamin Acquah
|1
|0.05
|Cole Alexander
|0
|0
|Альмаджед Сумар
|0
|0
|Хеллман Эмиль
|0
|0
|Ervin Gigovac
|0
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пичках Пайя
|5
|0.23
|Андерссон Эрик
|4
|0.18
|Бенгтссон Йохан
|4
|0.18
|Энгблум Понтус
|3
|0.14
|Симба Мунга
|3
|0.14
|Бурман Маркус
|3
|0.14
|Карстрем Йеспер
|2
|0.09
|Блумквист Александр
|2
|0.09
|Лундстрём Роберт
|1
|0.05
|Халлениус Линус
|1
|0.05
|Стенсхаген Теодор
|1
|0.05
Карточки
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хелльборг Адам
|6
|0
|Вагич Павле
|3
|1
|Philip Reinhold
|4
|0
|Benjamin Acquah
|4
|0
|Хольст Фредерик
|3
|0
|Ринг Эрик
|3
|0
|Стоянович-Фредин Оливер
|2
|0
|Лупер Вильгельм
|2
|0
|Веберг Чарли
|2
|0
|Альмаджед Сумар
|2
|0
|Виделль Каспер
|2
|0
|Хеллман Эмиль
|2
|0
|Amin Al-Hamawi
|2
|0
|Lukas Kjellnaes
|2
|0
|Стюарт Бакстер
|0
|1
|Рогне Томас
|1
|0
|Cole Alexander
|1
|0
|Йоэльссон Калле
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Amar Muhsin
|1
|0
|Вилар Бернардо
|1
|0
|Ervin Gigovac
|1
|0
|Victor Blixt
|1
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лундстрём Роберт
|6
|0
|Андерссон Эрик
|5
|0
|Пичках Пайя
|5
|0
|Лундгрен Фредрик
|4
|0
|Блумквист Александр
|3
|0
|Стенсхаген Теодор
|3
|0
|Симба Мунга
|1
|1
|Линдквист Расмус
|2
|0
|Йонссон Оскар
|1
|0
|Бурман Маркус
|1
|0
|Карстрем Йеспер
|1
|0
|Ludvig Naavik
|1
|0
|Alexander Larsson
|1
|0
Результаты матчей
Хельсинборг
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сундсвалль
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
6
6
Хельсинборг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сундсвалль
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
7
16
Упущенные победы
8
11
Хельсинборг
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
24% (5)
43% (9)
Сундсвалль
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (8)
36% (8)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
14% (3)
50% (11)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
11
20
Упущенные победы
14
17
Голы по времени матча
Забито
11
14
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
15 Не забивали 16
1
9%
3
21%
1-15
2
18%
2
14%
16-30
1
9%
2
14%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
1
9%
3
21%
61-75
5
45%
3
21%
76-90
Пропущено
17
22
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
3
18%
2
9%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
2
12%
3
14%
31-45
2
12%
6
27%
46-60
2
12%
4
18%
61-75
8
47%
3
14%
76-90
Забито
11
15
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
3
27%
6
40%
61-75
4
36%
2
13%
76-90
Пропущено
13
22
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
15%
1
5%
1-15
2
15%
6
27%
16-30
1
8%
3
14%
31-45
3
23%
3
14%
46-60
2
15%
6
27%
61-75
3
23%
3
14%
76-90
Забито
22
29
8 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 8
7 Не забивали 8
2
9%
3
10%
1-15
2
9%
6
21%
16-30
4
18%
2
7%
31-45
1
5%
4
14%
46-60
4
18%
9
31%
61-75
9
41%
5
17%
76-90
Пропущено
30
44
10 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 19
5
17%
3
7%
1-15
2
7%
10
23%
16-30
3
10%
6
14%
31-45
5
17%
9
20%
46-60
4
13%
10
23%
61-75
11
37%
6
14%
76-90
Результаты последних матчей
Хельсинборг
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хельсинборг - Ландскруна 1:2 Русенгор - Хельсинборг 0:3 Йёнчёпинг - Хельсинборг 2:2 Вестерос - Хельсинборг 3:2
Хельсинборг - Эргрюте 2:3 Утсиктенс - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Треллеборг 1:3 Эргрюте - Хельсинборг 1:2 Хельсинборг - Эстерсунд 1:0 Хельсинборг - Хельсингёр 0:2 Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:2 Хельсинборг - Сковде АИК 0:0 Эребру - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1 Браге - Хельсинборг 1:0
Сундсвалль
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сундсвалль - Йёнчёпинг 3:2 Стоксунд - Сундсвалль 0:2 Сковде АИК - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Треллеборг 1:1
ГАИС - Сундсвалль 3:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эребру 2:2 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Вестерос 1:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 Гефле - Сундсвалль 1:3 Сундсвалль - Сковде АИК 2:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:1 Браге - Сундсвалль 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 3:4 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3
Результаты матчей
Хельсинборг
Сундсвалль
Точный счет
0:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:3
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:1
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:0
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
0:3
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 38%
0
6 раз 29%
2
6 раз 29%
3
1 раз 5%
0
7 раз 32%
2
6 раз 27%
1
5 раз 23%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Хельсинборг
Сундсвалль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
92
47
65
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
65
37
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
156
Больше Меньше
157
714
1012
120
418
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- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|15 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|12 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|11 (2)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|8 (4)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|8 (2)
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|1 6
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|7
|Эргрюте
|Erion Sadiku
|7