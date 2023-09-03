Тур: 1. Стадион: Арто Тольса Арена.
Ход матча
13'
34
Nikolas
Talo
26
Наамо
Дарио
20
Рале
Матиас
19
Лопес
Майкл
17
Лайне
Лаури
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Nikolas TaloЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Simo RoihaНападающий
-
-
30 Alen Harbas
-
-
Главный тренер: Juha Malinen
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Наамо ДариоЗащитник
- Защитник
-
20 Рале МатиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лопес МайклНападающий
-
17 Лайне ЛауриНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Паунио РоопеВратарь
-
21 Коски ВиллеЗащитник
-
47 Аяла ЭлиасЗащитник
-
32 Ортис МатеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Весара Веса
История личных встреч
КТП
Хонка
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
10 матчей
20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.6
0.6
Среднее время на гол
150
150
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
1.2
1.8
Среднее время на гол
75
50
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
0.9
1.2
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
Среднее время на гол
100
75
Бомбардиры внутри турнира
КТП
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фуртадо Уиллис
|6
|0.27
|Michael Simoes Domingues IV
|6
|0.27
|Акре Уильям Вента
|3
|0.14
|Simo Roiha
|2
|0.09
|Де Врис Джек
|1
|0.05
|Огунгбаро Майкл
|1
|0.05
|Juho Lehtiranta
|1
|0.05
|Joni Maekelae
|0
|0
|Илитолва Миска
|0
|0
|Мантатис Георгиос
|0
|0
Хонка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бук Клесио
|6
|0.27
|Янсен Кевин
|3 (1)
|0.14
|Коскинен Отсо
|2
|0.09
|Музинга Джонатан
|2
|0.09
|Алегрия Хуан
|1
|0.05
|Ортис Матео
|1
|0.05
|Арко-Менса Эдмунд
|1 (1)
|0.05
|Вурц Иоханнес
|1
|0.05
|Эрнандес Алдайр
|1
|0.05
|Лопес Майкл
|1
|0.05
|Коски Вилле
|1
|0.05
|Ерёменко Роман
|0
|0
|Флориан Кребс
|0
|0
|Воутилайнен Джерри
|0
|0
|Лайне Лаури
|0
|0
Карточки
КТП
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gabriel Sandberg
|9
|0
|Рамадингайе Давид
|5
|0
|Нурмос Ласси
|5
|0
|Фуртадо Уиллис
|5
|0
|Клинкенберг Дан
|4
|0
|Илитолва Миска
|2
|1
|Акре Уильям Вента
|3
|0
|Michael Simoes Domingues IV
|3
|0
|Де Врис Джек
|3
|0
|Joni Maekelae
|2
|0
|Мантатис Георгиос
|2
|0
|Огунгбаро Майкл
|2
|0
|Линдфорс Матиас
|2
|0
|Ниемеля Матиас
|2
|0
|Раутиола Миска
|0
|1
|Лаасконен Йоханнес
|1
|0
|Simo Roiha
|1
|0
|Печиле Дамьяно
|1
|0
|Паавола Матиас
|1
|0
|Jussi Leppaelahti
|1
|0
|Nikolas Talo
|1
|0
Хонка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алегрия Хуан
|5
|0
|Ортис Матео
|5
|0
|Флориан Кребс
|4
|0
|Янсен Кевин
|3
|0
|Эрнандес Алдайр
|3
|0
|Арко-Менса Эдмунд
|3
|0
|Ерёменко Роман
|1
|1
|Аяла Элиас
|2
|0
|Аалто Хенри
|1
|0
|Вурц Иоханнес
|1
|0
|Бук Клесио
|1
|0
|Кауфманн Лукас
|1
|0
|Коски Вилле
|1
|0
|Рале Матиас
|1
|0
|Коскинен Отсо
|1
|0
Результаты матчей
КТП
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Хонка
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
5
2
КТП
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Хонка
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
15
4
Упущенные победы
4
13
КТП
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
48% (10)
19% (4)
Хонка
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
14% (3)
52% (11)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
52% (11)
33% (7)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
16
5
Упущенные победы
9
15
Голы по времени матча
Забито
10
7
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
15 Не забивали 16
1
10%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
5
50%
2
29%
76-90
Пропущено
14
9
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
1
7%
1
11%
1-15
4
29%
2
22%
16-30
3
21%
1
11%
31-45
1
7%
4
44%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
1
11%
76-90
Забито
9
13
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
3
23%
16-30
2
22%
3
23%
31-45
2
22%
2
15%
46-60
3
33%
2
15%
61-75
1
11%
3
23%
76-90
Пропущено
17
8
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
4
24%
1
13%
1-15
2
12%
1
13%
16-30
1
6%
2
25%
31-45
6
35%
1
13%
46-60
3
18%
1
13%
61-75
1
6%
2
25%
76-90
Забито
19
20
5 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
9 Не забивали 9
1
5%
1
5%
1-15
1
5%
3
15%
16-30
3
16%
4
20%
31-45
4
21%
3
15%
46-60
4
21%
4
20%
61-75
6
32%
5
25%
76-90
Пропущено
31
17
15 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 14
5
16%
2
12%
1-15
6
19%
3
18%
16-30
4
13%
3
18%
31-45
7
23%
5
29%
29%
46-60
6
19%
1
6%
61-75
3
10%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
КТП
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ВПС - КТП 2:1 КТП - Хака 1:2 СЯК Сейнайоки - КТП 2:3 КТП - Интер Турку 1:4
КуПС - КТП 2:0 Оулу - КТП 3:1 КТП - Ильвес 0:0 КТП - Оулу 1:2 Мариехамн - КТП 0:0 КТП - Лахти 2:0 КТП - ЕИФ Экенас 3:0 ХИК - КТП 1:0 Интер Турку - КТП 2:1 КТП - ВПС 1:0 КТП - Гнистан 1:1 Хонка - КТП 0:1 КТП - СЯК Сейнайоки 0:2 МюПа - КТП 0:14 Лахти - КТП 0:0 КТП - ХИК 3:3
Хонка
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хонка - Ильвес 2:0 Хонка - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Хонка 0:1 Хонка - Интер Турку 1:0
Лахти - Хонка 1:0 Хонка - Оулу 4:1 Хонка - Тобол 0:0 Тобол - Хонка 2:1 СЯК Сейнайоки - Хонка 1:0 СалПа - Хонка 1:3 Хонка - ХИК 1:1 Хонка - ВПС 1:0 Хонка - Хонка Академия 5:1 Ильвес - Хонка 1:1 Хонка - Мариехамн 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0 ХИК - Хонка 1:1 Хонка - КТП 0:1 Оулу - Хонка 1:3 Хонка - КуПС 0:1
Результаты матчей
КТП
Хонка
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:0
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:1
4 раза 19%
1:0
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 43%
1
7 раз 33%
2
3 раза 14%
3
2 раза 10%
0
9 раз 43%
1
7 раз 33%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
КТП
Хонка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
74
37
47
19
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
55
29
19
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
129
Больше Меньше
129
516
516
219
318
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|22
|12
|8
|2
|38 - 18
|44
|2.
|1:1
|22
|13
|4
|5
|33 - 14
|43
|3.
|0:0
|22
|11
|6
|5
|29 - 23
|39
|4.
|2:1
|22
|11
|3
|8
|30 - 23
|36
|5.
|0:1
|22
|9
|5
|8
|21 - 17
|32
|6.
|1:1
|22
|9
|5
|8
|32 - 31
|32
|7.
|1:1
|22
|9
|5
|8
|32 - 36
|32
|8.
|1:0
|22
|6
|5
|11
|20 - 31
|23
|9.
|1:0
|22
|5
|8
|9
|19 - 24
|23
|10.
|0:0
|22
|4
|10
|8
|26 - 37
|22
|11.
|0:1
|22
|4
|7
|11
|18 - 31
|19
|12.
|1:2
|22
|3
|6
|13
|21 - 34
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|11
|7
|3
|1
|20 - 6
|24
|2.
|0:0
|11
|7
|1
|3
|16 - 14
|22
|3.
|1:1
|11
|7
|0
|4
|15 - 6
|21
|4.
|0:1
|11
|6
|2
|3
|14 - 7
|20
|5.
|2:1
|11
|6
|2
|3
|17 - 10
|20
|6.
|1:1
|11
|5
|3
|3
|16 - 13
|18
|7.
|1:0
|11
|4
|3
|4
|11 - 14
|15
|8.
|1:1
|11
|4
|2
|5
|15 - 20
|14
|9.
|0:0
|11
|1
|10
|0
|17 - 15
|13
|10.
|1:0
|11
|2
|5
|4
|10 - 15
|11
|11.
|0:1
|11
|2
|2
|7
|9 - 16
|8
|12.
|1:2
|11
|1
|3
|7
|7 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|11
|6
|4
|1
|18 - 8
|22
|2.
|1:1
|11
|5
|5
|1
|18 - 12
|20
|3.
|1:1
|11
|5
|3
|3
|17 - 16
|18
|4.
|0:0
|11
|4
|5
|2
|13 - 9
|17
|5.
|2:1
|11
|5
|1
|5
|13 - 13
|16
|6.
|1:1
|11
|4
|2
|5
|16 - 18
|14
|7.
|1:0
|11
|3
|3
|5
|9 - 9
|12
|8.
|0:1
|11
|3
|3
|5
|7 - 10
|12
|9.
|0:1
|11
|2
|5
|4
|9 - 15
|11
|10.
|0:0
|11
|3
|0
|8
|9 - 22
|9
|11.
|1:2
|11
|2
|3
|6
|14 - 18
|9
|12.
|1:0
|11
|2
|2
|7
|9 - 17
|8
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|14
|Оулу
|Коффей Эшли
|11 (2)
|ВПС
|Михаэль Петер
|10 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|9 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|8 (2)
|КТП
|Gabriel Sandberg
|9
|Мариехамн
|De
|1 7
|Лахти
|Кабаши Ариан
|8
|Лахти
|Джалу Бубакар
|7
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|7