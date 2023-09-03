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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
КТП
1:2
Конец матча
Хонка
0'
1:0
13' Гол
Michael Simoes Domingues IV
49' Желтая карточка
Эрнандес Алдайр
54' Желтая карточка
Линдфорс Матиас
1:1
55' Пенальти
Ерёменко Роман
60' Желтая карточка
Акре Уильям Вента
1:2
71' Гол
Банахене Насиру
80' Желтая карточка
Ерёменко Роман
90' Желтая карточка
90'+4
25
Ниемеля
Матиас
3
Нурмос
Ласси
5
Огунгбаро
Майкл
34
Nikolas
Talo
19
Илитолва
Миска
21
Gabriel
Sandberg
23
Линдфорс
Матиас
11
Акре
Уильям
Вента
10
Фуртадо
Уиллис
29
Michael
Simoes
Domingues
IV
7
Joni
Maekelae
1
Рудаков
Максим
26
Наамо
Дарио
23
Эрнандес
Алдайр
20
Рале
Матиас
4
Бак
Флориан
24
Банахене
Насиру
15
Арко-Менса
Эдмунд
13
Ерёменко
Роман
19
Лопес
Майкл
17
Лайне
Лаури
9
Вурц
Иоханнес
КТП
Хонка

История личных встреч

КТП
Хонка

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

10 матчей

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

История матчей

В
0:1
ТМК
0:4
В
2:0
В
3:1
В
1:3
К
1:0
К
0:2
В
2:1
В
0:0
В
0:0

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.6
0.6

Среднее время на гол

150
150

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

1.2
1.8

Среднее время на гол

75
50

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

0.9
1.2

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7

Среднее время на гол

100
75

Бомбардиры внутри турнира

КТП
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фуртадо Уиллис 6 0.27
Michael Simoes Domingues IV 6 0.27
Акре Уильям Вента 3 0.14
Simo Roiha 2 0.09
Де Врис Джек 1 0.05
Огунгбаро Майкл 1 0.05
Juho Lehtiranta 1 0.05
Joni Maekelae 0 0
Илитолва Миска 0 0
Мантатис Георгиос 0 0
Хонка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бук Клесио 6 0.27
Янсен Кевин 3 (1) 0.14
Коскинен Отсо 2 0.09
Музинга Джонатан 2 0.09
Ерёменко Роман 1 (1) 0.05
Алегрия Хуан 1 0.05
Ортис Матео 1 0.05
Арко-Менса Эдмунд 1 (1) 0.05
Вурц Иоханнес 1 0.05
Эрнандес Алдайр 1 0.05
Лопес Майкл 1 0.05
Банахене Насиру 1 0.05
Коски Вилле 1 0.05
Флориан Кребс 0 0
Воутилайнен Джерри 0 0
Лайне Лаури 0 0

Карточки

КТП
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gabriel Sandberg 9 0
Рамадингайе Давид 5 0
Нурмос Ласси 5 0
Фуртадо Уиллис 5 0
Клинкенберг Дан 4 0
Акре Уильям Вента 4 0
Илитолва Миска 2 1
Michael Simoes Domingues IV 3 0
Линдфорс Матиас 3 0
Де Врис Джек 3 0
Joni Maekelae 2 0
Мантатис Георгиос 2 0
Огунгбаро Майкл 2 0
Ниемеля Матиас 2 0
Раутиола Миска 0 1
Лаасконен Йоханнес 1 0
Simo Roiha 1 0
Печиле Дамьяно 1 0
Паавола Матиас 1 0
Jussi Leppaelahti 1 0
Nikolas Talo 1 0
Хонка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алегрия Хуан 5 0
Ортис Матео 5 0
Эрнандес Алдайр 4 0
Флориан Кребс 4 0
Ерёменко Роман 2 1
Янсен Кевин 3 0
Арко-Менса Эдмунд 3 0
Аяла Элиас 2 0
Аалто Хенри 1 0
Вурц Иоханнес 1 0
Бук Клесио 1 0
Кауфманн Лукас 1 0
Коски Вилле 1 0
Рале Матиас 1 0
Коскинен Отсо 1 0

Результаты матчей

КТП
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Хонка
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

6
2
КТП
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Хонка
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

15
4

Упущенные победы

4
13
КТП
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (8)
32% (7)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
Хонка
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
14% (3)
50% (11)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
50% (11)
32% (7)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

16
6

Упущенные победы

10
15

Голы по времени матча

Забито

11
9
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
15 Не забивали 16
2
18%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
1
11%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
1
9%
3
33%
61-75
5
45%
2
22%
76-90

Пропущено

16
10
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
1
6%
2
20%
1-15
4
25%
2
20%
16-30
3
19%
1
10%
31-45
2
13%
4
40%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
2
13%
1
10%
76-90

Забито

9
13
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
3
23%
16-30
2
22%
3
23%
31-45
2
22%
2
15%
46-60
3
33%
2
15%
61-75
1
11%
3
23%
76-90

Пропущено

17
8
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
4
24%
1
13%
1-15
2
12%
1
13%
16-30
1
6%
2
25%
31-45
6
35%
1
13%
46-60
3
18%
1
13%
61-75
1
6%
2
25%
76-90

Забито

20
22
6 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 8
9 Не забивали 9
2
10%
1
5%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
3
15%
4
18%
31-45
4
20%
4
18%
46-60
4
20%
5
23%
61-75
6
30%
5
23%
76-90

Пропущено

33
18
15 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 15
5
15%
3
17%
1-15
6
18%
3
17%
16-30
4
12%
3
17%
31-45
8
24%
5
28%
46-60
7
21%
1
6%
61-75
3
9%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

КТП
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ВПС - КТП 2:1 КТП - Хака 1:2 СЯК Сейнайоки - КТП 2:3 КТП - Интер Турку 1:4
КуПС - КТП 2:0 Оулу - КТП 3:1 КТП - Ильвес 0:0 КТП - Оулу 1:2 Мариехамн - КТП 0:0 КТП - Лахти 2:0 КТП - ЕИФ Экенас 3:0 ХИК - КТП 1:0 Интер Турку - КТП 2:1 КТП - ВПС 1:0 КТП - Гнистан 1:1 Хонка - КТП 0:1 КТП - СЯК Сейнайоки 0:2 МюПа - КТП 0:14 Лахти - КТП 0:0 КТП - ХИК 3:3
Хонка
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хонка - Ильвес 2:0 Хонка - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Хонка 0:1 Хонка - Интер Турку 1:0
Лахти - Хонка 1:0 Хонка - Оулу 4:1 Хонка - Тобол 0:0 Тобол - Хонка 2:1 СЯК Сейнайоки - Хонка 1:0 СалПа - Хонка 1:3 Хонка - ХИК 1:1 Хонка - ВПС 1:0 Хонка - Хонка Академия 5:1 Ильвес - Хонка 1:1 Хонка - Мариехамн 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0 ХИК - Хонка 1:1 Хонка - КТП 0:1 Оулу - Хонка 1:3 Хонка - КуПС 0:1

Результаты матчей

КТП
Хонка

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:0
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:1
4 раза 18%
1:0
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 41%
1
8 раз 36%
2
3 раза 14%
3
2 раза 9%
0
9 раз 41%
1
7 раз 32%
2
3 раза 14%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

КТП
Хонка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
4
3
8
1.5
4
7
1
10
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
6
5
2
9
1.5
2
9
1
10
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
9
0.5
Больше Меньше
13
9
5
17
1.5
6
16
2
20
2.5
3
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 22 12 8 2 39 - 19 44
2.
КуПС
 22 13 4 5 34 - 15 43
3.
СЯК Сейнайоки
 22 11 5 6 29 - 24 38
4.
ВПС
 22 11 3 8 30 - 23 36
5.
Хонка
 22 10 5 7 23 - 17 35
6.
Интер Турку
 22 10 4 8 33 - 31 34
7.
Оулу
 22 9 4 9 32 - 37 31
8.
Хака
 22 5 9 8 27 - 37 24
9.
Лахти
 22 5 7 10 21 - 32 22
10.
КТП
 22 5 5 12 20 - 33 20
11.
Ильвес
 22 4 8 10 20 - 27 20
12.
Мариехамн
 22 3 6 13 21 - 34 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 11 7 3 1 21 - 7 24
2.
СЯК Сейнайоки
 11 7 1 3 16 - 14 22
3.
КуПС
 11 7 0 4 15 - 6 21
4.
Хонка
 11 6 2 3 14 - 7 20
5.
ВПС
 11 6 2 3 17 - 10 20
6.
Интер Турку
 11 6 2 3 17 - 13 20
7.
Хака
 11 2 9 0 18 - 15 15
8.
Оулу
 11 4 2 5 15 - 20 14
9.
КТП
 11 3 3 5 11 - 16 12
10.
Лахти
 11 3 2 6 12 - 17 11
11.
Ильвес
 11 2 5 4 10 - 15 11
12.
Мариехамн
 11 1 3 7 7 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 11 6 4 1 19 - 9 22
2.
ХИК
 11 5 5 1 18 - 12 20
3.
Оулу
 11 5 2 4 17 - 17 17
4.
ВПС
 11 5 1 5 13 - 13 16
5.
СЯК Сейнайоки
 11 4 4 3 13 - 10 16
6.
Хонка
 11 4 3 4 9 - 10 15
7.
Интер Турку
 11 4 2 5 16 - 18 14
8.
Лахти
 11 2 5 4 9 - 15 11
9.
Хака
 11 3 0 8 9 - 22 9
10.
Ильвес
 11 2 3 6 10 - 12 9
11.
Мариехамн
 11 2 3 6 14 - 18 9
12.
КТП
 11 2 2 7 9 - 17 8
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Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 15 (1)
Оулу Коффей Эшли 11 (2)
ВПС Михаэль Петер 10 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 9 (1)
Интер Турку Darren Smith III 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн De 1 8
КТП Gabriel Sandberg 9
Лахти Кабаши Ариан 8
Ильвес Seydine N'Diaye 8
КуПС Коллинс Шичендже 8
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