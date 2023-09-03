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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 22. Стадион: .
Кальмар
0:2
Первый тайм: 45+'
Мьельбю
0'
0:1
7' Гол
Петтерссон Том
0:2
45' Гол
Фенгер Макс

Ход матча

7'
0:1
Петтерссон Том
(Штоль Адам)
34'
Тренсков Якоб
Шамун Ноа
 
43'
 
Лундин Александер
Тернквист Ноэль
45'
0:2
Фенгер Макс
(Йоханссон Херман)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 69 Владение мячом, % 31
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кальмар
Ничья
Мьельбю
6.60
3.85
3.33
Все Коэффициенты
1
Фридрих
Рикардо
13
Карлссон
Йохан
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
3
Олафссон
Давид-Кристьян
5
Хальберг
Мелькер
23
Гояни
Роберт
29
Ромариньо
Перейра
21
Хуммет
Денис
11
Скрабб
Симон
14
Шамун
Ноа
1
Тернквист
Ноэль
29
Эйле
Ноа
5
Рослер
Колин
24
Петтерссон
Том
14
Йоханссон
Херман
3
Брорссон
Арвид
22
Густавссон
Йеспер
4
Leo
Walta
11
Штоль
Адам
12
Лёфквист
Дэвид
9
Фенгер
Макс
Кальмар
4-3-1-2
Мьельбю
3-5-2

История личных встреч

Кальмар
Мьельбю

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
61.5%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
69.2%
8 побед 9 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 7 побед

29 матчей

37.9%
24.1%
38%
11 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

24.1%
44.8%
31.1%
7 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

27.6%
48.3%
24.1%
8 побед 14 ничьих 7 побед

История матчей

А
1:1
К
0:0
ТМК
4:1
А
1:2
А
1:1
ТМК
3:1
А
4:0
А
1:0
ТМК
0:2
А
1:4
А
2:2
ТМК
0:1
ТМК
2:0
ТМК
1:0
ТМК
2:1
ТМС
2:1
А
0:2
А
2:1
А
2:1
А
0:2
А
1:0
А
1:2
ТМС
1:1
А
0:3
А
1:0
ТМС
0:0
А
1:1
А
0:0
ТМС
3:2

Голы

Всего голов

22
11

Голов в среднем за матч

1.38
0.85

Среднее время на гол

65
106

Всего голов

15
21

Голов в среднем за матч

1.15
1.31

Среднее время на гол

78
68

Всего голов

37
32

Голов в среднем за матч

1.28
1.1

Тотал матчей

2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
26

Среднее время на гол

70
81

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Райович Милета 7 0.32
Хуммет Денис 6 0.27
Скрабб Симон 5 (1) 0.23
Шамун Ноа 3 0.14
Саетра Ларс 2 0.09
Нетабай Нахом Гирмай 1 0.05
Ромариньо Перейра 0 0
Йенсен Кевин 0 0
Карлссон Йохан 0 0
Линдаль Аксель 0 0
Густафссон Карл 0 0
Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лёфквист Дэвид 4 (2) 0.18
Фенгер Макс 4 0.18
Брорссон Арвид 2 0.09
Штоль Адам 2 0.09
Йоханссон Херман 2 0.09
Йоханссон Александр 2 (1) 0.09
Петтерссон Том 1 0.05
Кричак Иван 1 0.05
Рослер Колин 1 0.05
Бергстрем Якоб 1 0.05
Seedy Jagne 1 0.05
Густафссон Виктор 0 0
Эйле Ноа 0 0
Моро Мамудо 0 0
Перссон Ноа 0 0
Otto Rosengren 0 0

Карточки

Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридрих Рикардо 2 2
Гояни Роберт 3 1
Саетра Ларс 4 0
Ромариньо Перейра 3 0
Хуммет Денис 3 0
Нетабай Нахом Гирмай 3 0
Шамун Ноа 3 0
Скрабб Симон 2 0
Олафссон Давид-Кристьян 2 0
Шёстедт Расмус 2 0
Йенсен Кевин 1 0
Райович Милета 1 0
Мотарархебжафарпур Араш 1 0
Янссон Рони 1 0
Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйле Ноа 6 0
Кричак Иван 5 0
Йоханссон Херман 5 0
Густавссон Йеспер 4 0
Брорссон Арвид 2 0
Йоханссон Александр 2 0
Seedy Jagne 2 0
Фенгер Макс 2 0
Тернквист Ноэль 2 0
Elliot Stroud 2 0
Otto Rosengren 2 0
Лёфквист Дэвид 1 0
Штоль Адам 1 0
Густафссон Виктор 1 0
Бергстрем Якоб 1 0
Карлиус Людвиг 1 0

Результаты матчей

Кальмар
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Мьельбю
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

5
0
Кальмар
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Мьельбю
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

10
9

Упущенные победы

9
9
Кальмар
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (9)
43% (9)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
Мьельбю
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

12
12

Упущенные победы

14
9

Голы по времени матча

Забито

14
10
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 16
4
29%
1
10%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
3
21%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
43%
2
20%
76-90

Пропущено

10
12
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
4
33%
31-45
4
40%
3
25%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
2
20%
2
17%
76-90

Забито

13
10
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
4
31%
2
20%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
3
23%
4
40%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
3
23%
1
10%
61-75
1
8%
1
10%
76-90

Пропущено

15
12
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
13%
1
8%
1-15
3
20%
2
17%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
3
25%
46-60
3
20%
4
33%
61-75
2
13%
2
17%
76-90

Забито

27
20
16 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 9
4 Не забивали 10
8
30%
30%
3
15%
1-15
2
7%
3
15%
16-30
6
22%
7
35%
31-45
1
4%
3
15%
46-60
3
11%
1
5%
61-75
7
26%
3
15%
76-90

Пропущено

25
24
10 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 13
2
8%
3
13%
1-15
5
20%
2
8%
16-30
3
12%
4
17%
31-45
7
28%
6
25%
46-60
4
16%
5
21%
61-75
4
16%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Кальмар
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Броммапойкарна - Кальмар 2:3 Твоокер - Кальмар 1:2 Кальмар - Хаммарбю 0:0 Сириус - Кальмар 3:0
Кальмар - АИК 1:1 Пюник - Кальмар 2:1 Гётеборг - Кальмар 2:0 Кальмар - Пюник 1:2 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Эльфсборг 0:4 Мьельбю - Кальмар 1:1 Хальмстад - Кальмар 0:3 Кальмар - Дегерфорс 2:1 АИК - Кальмар 1:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 Вернаму - Кальмар 0:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Юргорден - Кальмар 3:1 Кальмар - Сириус 2:2
Мьельбю
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Мьельбю - Хаммарбю 0:3 Олимпик Линденген - Мьельбю 0:1 Эльфсборг - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Мальмё 1:0
Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Мьельбю - Юргорден 0:1 Сириус - Мьельбю 2:3 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 Мальмё - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Кальмар 1:1 Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Хеккен - Мьельбю 3:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Хальмстад 0:2 Юргорден - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хеккен 1:4 Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 Мьельбю - АИК 0:0 Мьельбю - Эльфсборг 0:1

Результаты матчей

Кальмар
Мьельбю

Точный счет

2:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

3:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
2:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
3
2 раза 18%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

2:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
0:1
4 раза 19%
2:0
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 38%
0
6 раз 29%
2
5 раз 24%
3
2 раза 10%
0
10 раз 48%
1
5 раз 24%
2
3 раза 14%
3
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Кальмар
Мьельбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
5
5
5
1.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
5
5
2
9
1.5
3
7
2
9
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
6
0.5
Больше Меньше
11
10
7
14
1.5
6
15
2
19
2.5
3
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 22 15 3 4 46 - 18 48
2.
Мальмё
 21 14 3 4 44 - 17 45
3.
Хеккен
 0:0 22 14 3 5 52 - 26 45
4.
Юргорден
 21 11 4 6 31 - 25 37
5.
ИФК Норрчепинг
 21 10 4 7 36 - 27 34
6.
Хаммарбю
 1:1 22 9 6 7 29 - 28 33
7.
Мьельбю
 2:0 22 9 4 9 22 - 24 31
8.
Кальмар
 0:2 22 8 6 8 24 - 31 30
9.
Вернаму
 22 9 2 11 23 - 24 29
10.
Хальмстад
 22 8 5 9 21 - 35 29
11.
Броммапойкарна
 21 8 2 11 27 - 34 26
12.
АИК
 1:1 22 5 8 9 23 - 27 23
13.
Гётеборг
 21 5 7 9 23 - 26 22
14.
Дегерфорс
 0:0 22 6 3 13 21 - 47 21
15.
Сириус
 22 5 5 12 28 - 36 20
16.
Варберг БоИС
 21 2 5 14 16 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 0:0 11 10 0 1 36 - 13 30
2.
Юргорден
 11 9 1 1 21 - 9 28
3.
Мальмё
 11 8 2 1 28 - 8 26
4.
Эльфсборг
 11 8 2 1 26 - 7 26
5.
Хаммарбю
 1:1 10 7 2 1 18 - 10 23
6.
Кальмар
 0:2 11 5 3 3 13 - 14 18
7.
ИФК Норрчепинг
 10 5 2 3 16 - 11 17
8.
Гётеборг
 11 4 3 4 17 - 10 15
9.
Хальмстад
 11 4 3 4 10 - 15 15
10.
Дегерфорс
 0:0 12 4 3 5 14 - 17 15
11.
Броммапойкарна
 11 4 1 6 13 - 15 13
12.
Вернаму
 11 4 1 6 8 - 10 13
13.
Мьельбю
 2:0 11 3 3 5 10 - 12 12
14.
АИК
 1:1 10 2 5 3 12 - 12 11
15.
Сириус
 11 3 1 7 16 - 19 10
16.
Варберг БоИС
 10 0 3 7 4 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 11 7 1 3 20 - 11 22
2.
Мальмё
 10 6 1 3 16 - 9 19
3.
Мьельбю
 2:0 11 6 1 4 12 - 12 19
4.
ИФК Норрчепинг
 11 5 2 4 20 - 16 17
5.
Вернаму
 11 5 1 5 15 - 14 16
6.
Хеккен
 0:0 11 4 3 4 16 - 13 15
7.
Хальмстад
 11 4 2 5 11 - 20 14
8.
Броммапойкарна
 10 4 1 5 14 - 19 13
9.
Кальмар
 0:2 11 3 3 5 11 - 17 12
10.
АИК
 1:1 12 3 3 6 11 - 15 12
11.
Сириус
 11 2 4 5 12 - 17 10
12.
Хаммарбю
 1:1 12 2 4 6 11 - 18 10
13.
Юргорден
 10 2 3 5 10 - 16 9
14.
Варберг БоИС
 11 2 2 7 12 - 19 8
15.
Гётеборг
 10 1 4 5 6 - 16 7
16.
Дегерфорс
 0:0 10 2 0 8 7 - 30 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 9 (6)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (5)
ИФК Норрчепинг Траустасон Арнор 8 (1)
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Топ нарушителей
Варберг БоИС Транберг Робин 1 6
Сириус Стенссон Даниэль 1 6
АИК Хуссейн Билаль 7
Мальмё Габриэль Даль Тое Бусанелло 7
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 7
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кальмар
Ничья
Мьельбю
6.60
3.85
3.33
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кальмар 0:2 Мьельбю онлайн

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