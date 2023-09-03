Тур: 22. Стадион: Гульдфогельн Арена.
Ход матча
7'
0:1
45'
0:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
69 Владение мячом, % 31
Прогноз на матч от Liveresult
39
Саетра
Ларс
23
Гояни
Роберт
21
Хуммет
Денис
11
Скрабб
Симон
14
Шамун
Ноа
29
Эйле
Ноа
11
Штоль
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Гояни РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Хуммет ДенисПолузащитник
-
11 Скрабб СимонНападающий
-
14 Шамун НоаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Юлятупа СакуНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Йенсен Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Эйле НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Штоль АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Моро МамудоНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
История личных встреч
Кальмар
Мьельбю
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
61.5%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
69.2%
8 побед 9 ничьих 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 7 побед
29 матчей
37.9%
24.1%
38%
11 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
24.1%
44.8%
31.1%
7 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
27.6%
48.3%
24.1%
8 побед 14 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
11
Голов в среднем за матч
1.38
0.85
Среднее время на гол
65
106
Всего голов
15
21
Голов в среднем за матч
1.15
1.31
Среднее время на гол
78
68
Всего голов
37
32
Голов в среднем за матч
1.28
1.1
Тотал матчей
2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
Среднее время на гол
70
81
Бомбардиры внутри турнира
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Райович Милета
|7
|0.32
|Хуммет Денис
|6
|0.27
|Скрабб Симон
|5 (1)
|0.23
|Шамун Ноа
|3
|0.14
|Саетра Ларс
|2
|0.09
|Нетабай Нахом Гирмай
|1
|0.05
|Ромариньо Перейра
|0
|0
|Йенсен Кевин
|0
|0
|Карлссон Йохан
|0
|0
|Линдаль Аксель
|0
|0
|Густафссон Карл
|0
|0
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лёфквист Дэвид
|4 (2)
|0.18
|Фенгер Макс
|4
|0.18
|Брорссон Арвид
|2
|0.09
|Штоль Адам
|2
|0.09
|Йоханссон Херман
|2
|0.09
|Йоханссон Александр
|2 (1)
|0.09
|Петтерссон Том
|1
|0.05
|Кричак Иван
|1
|0.05
|Рослер Колин
|1
|0.05
|Бергстрем Якоб
|1
|0.05
|Seedy Jagne
|1
|0.05
|Густафссон Виктор
|0
|0
|Эйле Ноа
|0
|0
|Моро Мамудо
|0
|0
|Перссон Ноа
|0
|0
|Otto Rosengren
|0
|0
Карточки
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридрих Рикардо
|2
|2
|Гояни Роберт
|3
|1
|Саетра Ларс
|4
|0
|Ромариньо Перейра
|3
|0
|Хуммет Денис
|3
|0
|Нетабай Нахом Гирмай
|3
|0
|Шамун Ноа
|3
|0
|Скрабб Симон
|2
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|2
|0
|Шёстедт Расмус
|2
|0
|Йенсен Кевин
|1
|0
|Райович Милета
|1
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|1
|0
|Янссон Рони
|1
|0
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эйле Ноа
|6
|0
|Кричак Иван
|5
|0
|Йоханссон Херман
|5
|0
|Густавссон Йеспер
|4
|0
|Брорссон Арвид
|2
|0
|Йоханссон Александр
|2
|0
|Seedy Jagne
|2
|0
|Фенгер Макс
|2
|0
|Тернквист Ноэль
|2
|0
|Elliot Stroud
|2
|0
|Otto Rosengren
|2
|0
|Лёфквист Дэвид
|1
|0
|Штоль Адам
|1
|0
|Густафссон Виктор
|1
|0
|Бергстрем Якоб
|1
|0
|Карлиус Людвиг
|1
|0
Результаты матчей
Кальмар
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Мьельбю
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
5
0
Кальмар
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Мьельбю
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
10
9
Упущенные победы
9
9
Кальмар
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (9)
43% (9)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
Мьельбю
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
12
12
Упущенные победы
14
9
Голы по времени матча
Забито
14
10
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 16
4
29%
1
10%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
3
21%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
43%
2
20%
76-90
Пропущено
10
12
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
4
33%
31-45
4
40%
3
25%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
2
20%
2
17%
76-90
Забито
13
10
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
4
31%
2
20%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
3
23%
4
40%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
3
23%
1
10%
61-75
1
8%
1
10%
76-90
Пропущено
15
12
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
13%
1
8%
1-15
3
20%
2
17%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
3
25%
46-60
3
20%
4
33%
61-75
2
13%
2
17%
76-90
Забито
27
20
16 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 9
4 Не забивали 10
8
30%
30%
3
15%
1-15
2
7%
3
15%
16-30
6
22%
7
35%
31-45
1
4%
3
15%
46-60
3
11%
1
5%
61-75
7
26%
3
15%
76-90
Пропущено
25
24
10 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 13
2
8%
3
13%
1-15
5
20%
2
8%
16-30
3
12%
4
17%
31-45
7
28%
6
25%
46-60
4
16%
5
21%
61-75
4
16%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Кальмар
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Броммапойкарна - Кальмар 2:3 Твоокер - Кальмар 1:2 Кальмар - Хаммарбю 0:0 Сириус - Кальмар 3:0
Кальмар - АИК 1:1 Пюник - Кальмар 2:1 Гётеборг - Кальмар 2:0 Кальмар - Пюник 1:2 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Эльфсборг 0:4 Мьельбю - Кальмар 1:1 Хальмстад - Кальмар 0:3 Кальмар - Дегерфорс 2:1 АИК - Кальмар 1:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 Вернаму - Кальмар 0:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Юргорден - Кальмар 3:1 Кальмар - Сириус 2:2
Мьельбю
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Мьельбю - Хаммарбю 0:3 Олимпик Линденген - Мьельбю 0:1 Эльфсборг - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Мальмё 1:0
Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Мьельбю - Юргорден 0:1 Сириус - Мьельбю 2:3 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 Мальмё - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Кальмар 1:1 Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Хеккен - Мьельбю 3:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Хальмстад 0:2 Юргорден - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хеккен 1:4 Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 Мьельбю - АИК 0:0 Мьельбю - Эльфсборг 0:1
Результаты матчей
Кальмар
Мьельбю
Точный счет
2:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
3:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
2:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
3
2 раза 18%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
2:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
0:1
4 раза 19%
2:0
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 38%
0
6 раз 29%
2
5 раз 24%
3
2 раза 10%
0
10 раз 48%
1
5 раз 24%
2
3 раза 14%
3
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Кальмар
Мьельбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
65
55
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
55
29
37
29
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
156
Больше Меньше
1110
714
615
219
318
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|15
|3
|4
|46 - 18
|48
|2.
|21
|14
|3
|4
|44 - 17
|45
|3.
|0:0
|22
|14
|3
|5
|52 - 26
|45
|4.
|21
|11
|4
|6
|31 - 25
|37
|5.
|21
|10
|4
|7
|36 - 27
|34
|6.
|1:1
|22
|9
|6
|7
|29 - 28
|33
|7.
|2:0
|22
|9
|4
|9
|22 - 24
|31
|8.
|0:2
|22
|8
|6
|8
|24 - 31
|30
|9.
|22
|9
|2
|11
|23 - 24
|29
|10.
|22
|8
|5
|9
|21 - 35
|29
|11.
|21
|8
|2
|11
|27 - 34
|26
|12.
|1:1
|22
|5
|8
|9
|23 - 27
|23
|13.
|21
|5
|7
|9
|23 - 26
|22
|14.
|0:0
|22
|6
|3
|13
|21 - 47
|21
|15.
|22
|5
|5
|12
|28 - 36
|20
|16.
|21
|2
|5
|14
|16 - 41
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|11
|10
|0
|1
|36 - 13
|30
|2.
|11
|9
|1
|1
|21 - 9
|28
|3.
|11
|8
|2
|1
|28 - 8
|26
|4.
|11
|8
|2
|1
|26 - 7
|26
|5.
|1:1
|10
|7
|2
|1
|18 - 10
|23
|6.
|0:2
|11
|5
|3
|3
|13 - 14
|18
|7.
|10
|5
|2
|3
|16 - 11
|17
|8.
|11
|4
|3
|4
|17 - 10
|15
|9.
|11
|4
|3
|4
|10 - 15
|15
|10.
|0:0
|12
|4
|3
|5
|14 - 17
|15
|11.
|11
|4
|1
|6
|13 - 15
|13
|12.
|11
|4
|1
|6
|8 - 10
|13
|13.
|2:0
|11
|3
|3
|5
|10 - 12
|12
|14.
|1:1
|10
|2
|5
|3
|12 - 12
|11
|15.
|11
|3
|1
|7
|16 - 19
|10
|16.
|10
|0
|3
|7
|4 - 22
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|1
|3
|20 - 11
|22
|2.
|10
|6
|1
|3
|16 - 9
|19
|3.
|2:0
|11
|6
|1
|4
|12 - 12
|19
|4.
|11
|5
|2
|4
|20 - 16
|17
|5.
|11
|5
|1
|5
|15 - 14
|16
|6.
|0:0
|11
|4
|3
|4
|16 - 13
|15
|7.
|11
|4
|2
|5
|11 - 20
|14
|8.
|10
|4
|1
|5
|14 - 19
|13
|9.
|0:2
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|10.
|1:1
|12
|3
|3
|6
|11 - 15
|12
|11.
|11
|2
|4
|5
|12 - 17
|10
|12.
|1:1
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|13.
|10
|2
|3
|5
|10 - 16
|9
|14.
|11
|2
|2
|7
|12 - 19
|8
|15.
|10
|1
|4
|5
|6 - 16
|7
|16.
|0:0
|10
|2
|0
|8
|7 - 30
|6
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|9 (6)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (5)
|ИФК Норрчепинг
|Траустасон Арнор
|8 (1)
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 6
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 6
|АИК
|Хуссейн Билаль
|7
|Мальмё
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|7
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|7