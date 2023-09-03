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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
ХИК
1:1
Перерыв
КуПС
0'
0:1
14' Гол
Видьеског Аксель
20' Желтая карточка
Лингман Лукас
40' Желтая карточка
Коллинс Шичендже
1:1
45' Гол
Пелтола Матти
85
Маенпяя
Ники
4
Тойвио
Йоона
15
Тенхо
Миро
22
Райтала
Юкка
23
Соири
Пюрю
14
Пелтола
Матти
10
Лингман
Лукас
2
Оллила
Туомас
7
Хостикка
Сантери
9
Радулович
Боян
18
Кескинен
Топи
1
Крайдль
Йоханнес
18
Сааринен
Сет
15
Сиссе
Ибраим
3
Коллинс
Шичендже
25
Антви
Клинтон
26
Видьеског
Аксель
14
Попович
Антон
10
Жуниор
Элитон
44
Джервис
Джейк
23
Tete
Yengi
9
Туоминен
Яссе
ХИК
КуПС

История личных встреч

ХИК
КуПС

32 матча

78.1%
21.9%
7.105427357601E-15%
25 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.9%
25%
3.1%
23 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
34.4%
22 победы 11 ничьих 0 побед

20 матчей

45%
55%
0 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 12 ничьих 7 побед

52 матча

48.1%
30.8%
21.1%
25 побед 16 ничьих 11 побед

Первый тайм

44.2%
38.5%
17.3%
23 победы 20 ничьих 9 побед

Второй тайм

42.3%
44.2%
13.5%
22 победы 23 ничьи 7 побед

История матчей

В
2:1
В
0:1
В
1:1
В
0:0
В
1:1
В
1:1
К
0:0
В
0:0
В
0:3
В
2:2
В
1:0
В
1:1
В
0:0
В
0:1
В
2:2
В
1:2
К
2:0
В
1:0
В
0:2
В
2:0
В
1:0
В
2:3
К
1:4
В
0:0
В
0:1
В
1:1
В
1:0
В
2:2
В
2:2
В
3:1
В
4:2
В
0:0
В
1:2
В
4:1
В
2:0
В
0:3
ТМС
1:2
К
0:0
В
1:0
В
2:4
В
4:1
КЛ
4:3
В
1:2
В
0:5
К
1:0
В
0:3
В
5:1
КЛ
1:4
В
3:2
К
0:2
В
0:0
КЛ
1:2

Голы

Всего голов

46
44

Голов в среднем за матч

1.84
1.63

Среднее время на гол

48
55

Всего голов

19
27

Голов в среднем за матч

0.7
1.08

Среднее время на гол

127
83

Всего голов

65
71

Голов в среднем за матч

1.25
1.37

Тотал матчей

2.5
44
Больше 85%
Меньше 15%
8
35
Больше 67%
Меньше 33%
17
25
Больше 48%
Меньше 52%
27
16
Больше 31%
Меньше 69%
36
11
Больше 21%
Меньше 79%
41
4
Больше 8%
Меньше 92%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
51

Среднее время на гол

72
65

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радулович Боян 14 (5) 0.64
Оллила Туомас 5 0.23
Хостикка Сантери 3 0.14
Тенхо Миро 3 0.14
Пелтола Матти 2 0.09
Олусанья Антони 2 0.09
Мерилуото Кай 2 0.09
Кескинен Топи 1 0.05
Maksim Stjopin 1 0.05
Танака Атому 1 0.05
Паананен Алекси 1 0.05
Liam Moeller 1 0.05
Соири Пюрю 1 (1) 0.05
Коуассиви-Бениссан Кевин 0 0
Райтала Юкка 0 0
Канеллопулос Гиоргос 0 0
КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ниссилья Урхо 6 0.27
Ветели Йоона 5 0.23
Хейнонен Артту 5 (2) 0.23
Саволайнен Саку 4 0.18
Сааринен Сет 2 0.09
Туоминен Яссе 2 0.09
Биспо Габриэл 2 0.09
Видьеског Аксель 2 (1) 0.09
Антви Клинтон 1 0.05
Джервис Джейк 1 0.05
Попович Антон 1 0.05
Жуниор Элитон 1 0.05
Лампинен Пири 1 0.05
Оксанен Яакко 0 0
Хямяляйнен Танели 0 0

Карточки

ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тойвио Йоона 1 2
Хетемай Перпарим 2 1
Соири Пюрю 3 0
Оллила Туомас 3 0
Пелтола Матти 3 0
Канеллопулос Гиоргос 3 0
Танака Атому 2 0
Паананен Алекси 2 0
Тенхо Миро 2 0
Олусанья Антони 2 0
Кескинен Топи 2 0
Тони Коскела 1 0
Райтала Юкка 1 0
Рогич Филип 1 0
Хальме Аапо 1 0
Лингман Лукас 1 0
Хостикка Сантери 1 0
Илиев Деян 1 0
Радулович Боян 1 0
Мерилуото Кай 1 0
Toni Korkeakunnas 1 0
КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коллинс Шичендже 8 0
Биспо Габриэл 6 0
Попович Антон 5 0
Сиссе Ибраим 3 1
Ветели Йоона 3 0
Антви Клинтон 3 0
Оксанен Яакко 3 0
Туоминен Яссе 2 0
Ниссилья Урхо 2 0
Видьеског Аксель 2 0
Лампинен Пири 2 0
Тойвомяки Ханри 1 0
Жуниор Элитон 1 0
Йенсен Кристиан Туэ 1 0
Хейнонен Артту 1 0
Хямяляйнен Танели 1 0
Tete Yengi 1 0

Результаты матчей

ХИК
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
КуПС
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

1
4
ХИК
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
КуПС
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)

Сухие победы

0
5

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

16
14
ХИК
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
33% (7)
24% (5)
КуПС
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (4)
52% (11)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
29% (6)
29% (6)

Сухие победы

5
8

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

17
18

Голы по времени матча

Забито

19
18
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
1
5%
2
11%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
4
21%
3
17%
31-45
4
21%
7
39%
46-60
3
16%
2
11%
61-75
5
26%
2
11%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
40%
1
17%
76-90

Забито

17
15
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 7
12 Не забивали 13
2
12%
3
20%
1-15
2
12%
4
27%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
3
18%
2
13%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
4
24%
4
27%
76-90

Пропущено

13
6
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 5
2
15%
1
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
2
33%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
5
38%
0
0%
76-90

Забито

36
33
12 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 13
4 Не забивали 5
3
8%
5
15%
1-15
4
11%
6
18%
16-30
5
14%
5
15%
31-45
7
19%
9
27%
46-60
8
22%
2
6%
61-75
9
25%
6
18%
76-90

Пропущено

18
12
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 9
3
17%
3
25%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
2
17%
31-45
4
22%
1
8%
46-60
0
0%
5
42%
61-75
7
39%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ХИК - Фарул Констанца 2:0 Оулу - ХИК 1:3 Фарул Констанца - ХИК 2:1 Интер Турку - ХИК 1:3
ХИК - Карабах 1:2 Карабах - ХИК 2:1 ХИК - Мариехамн 4:2 Молде - ХИК 2:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 1:2 ХИК - Молде 1:0 ХИК - Ильвес 1:0 Ларн - ХИК 2:2 ХИК - Ларн 1:0 ХИК - Лахти 0:1 Хонка - ХИК 1:1 Хака - ХИК 1:1 ХИК - КТП 1:0 Лахти - ХИК 1:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 ХИК - Хонка 1:1
КуПС
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Хака - КуПС 2:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 Ильвес - КуПС 0:3 КуПС - Дерри Сити 3:3
КуПС - КТП 2:0 Дерри Сити - КуПС 2:1 Интер Турку - КуПС 1:1 КуПС - ВПС 0:1 Мариехамн - КуПС 1:1 Лахти - КуПС 3:4 КуПС - Мариехамн 0:1 КуПС - ХИФК 1:0 ВПС - КуПС 0:2 КуПС - Оулу 1:0 КуПС - Хака 3:0 Йювяскюля - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0 КуПС - Лахти 2:0 Хонка - КуПС 0:1 Оулу - КуПС 0:2

Результаты матчей

ХИК
КуПС

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
4
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
0:2
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:1
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:1
4 раза 19%
0:2
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 38%
2
4 раза 19%
0
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
3 раза 14%
2
7 раз 33%
0
5 раз 24%
1
5 раз 24%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

ХИК
КуПС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
3
5
5
1.5
5
6
3
7
2.5
2
9
3
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
2
5
6
1.5
6
4
3
8
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
3
0.5
Больше Меньше
16
5
10
11
1.5
11
10
6
15
2.5
4
17
3
18
3.5
1
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 1:1 22 12 8 2 38 - 18 44
2.
КуПС
 1:1 22 13 4 5 33 - 14 43
3.
СЯК Сейнайоки
 0:0 22 11 6 5 29 - 23 39
4.
ВПС
 2:1 22 11 3 8 30 - 23 36
5.
Хонка
 0:1 22 9 5 8 21 - 17 32
6.
Интер Турку
 1:1 22 9 5 8 32 - 31 32
7.
Оулу
 1:1 22 9 5 8 32 - 36 32
8.
КТП
 1:0 22 6 5 11 20 - 31 23
9.
Ильвес
 1:0 22 5 8 9 19 - 24 23
10.
Хака
 0:0 22 4 10 8 26 - 37 22
11.
Лахти
 0:1 22 4 7 11 18 - 31 19
12.
Мариехамн
 1:2 22 3 6 13 21 - 34 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 1:1 11 7 3 1 20 - 6 24
2.
СЯК Сейнайоки
 0:0 11 7 1 3 16 - 14 22
3.
КуПС
 1:1 11 7 0 4 15 - 6 21
4.
Хонка
 0:1 11 6 2 3 14 - 7 20
5.
ВПС
 2:1 11 6 2 3 17 - 10 20
6.
Интер Турку
 1:1 11 5 3 3 16 - 13 18
7.
КТП
 1:0 11 4 3 4 11 - 14 15
8.
Оулу
 1:1 11 4 2 5 15 - 20 14
9.
Хака
 0:0 11 1 10 0 17 - 15 13
10.
Ильвес
 1:0 11 2 5 4 10 - 15 11
11.
Лахти
 0:1 11 2 2 7 9 - 16 8
12.
Мариехамн
 1:2 11 1 3 7 7 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 1:1 11 6 4 1 18 - 8 22
2.
ХИК
 1:1 11 5 5 1 18 - 12 20
3.
Оулу
 1:1 11 5 3 3 17 - 16 18
4.
СЯК Сейнайоки
 0:0 11 4 5 2 13 - 9 17
5.
ВПС
 2:1 11 5 1 5 13 - 13 16
6.
Интер Турку
 1:1 11 4 2 5 16 - 18 14
7.
Ильвес
 1:0 11 3 3 5 9 - 9 12
8.
Хонка
 0:1 11 3 3 5 7 - 10 12
9.
Лахти
 0:1 11 2 5 4 9 - 15 11
10.
Хака
 0:0 11 3 0 8 9 - 22 9
11.
Мариехамн
 1:2 11 2 3 6 14 - 18 9
12.
КТП
 1:0 11 2 2 7 9 - 17 8
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Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 14
Оулу Коффей Эшли 11 (2)
ВПС Михаэль Петер 10 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 9 (1)
Интер Турку Darren Smith III 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
КТП Gabriel Sandberg 9
Мариехамн De 1 7
Лахти Кабаши Ариан 8
Лахти Джалу Бубакар 7
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 7
Весь список
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Лучшие коэффициенты
ХИК
Ничья
КуПС
5.90
4.10
3.79
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Где смотреть матч ХИК 1:1 КуПС онлайн

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