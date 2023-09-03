Тур: 1. Стадион: Арена Болт.
0'
0:1
14' ГолВидьеског Аксель
20' Желтая карточкаЛингман Лукас
40' Желтая карточкаКоллинс Шичендже
1:1
45' ГолПелтола Матти
Ход матча
14'
20'
40'
45'
1:1
85
Маенпяя
Ники
15
Тенхо
Миро
22
Райтала
Юкка
23
Соири
Пюрю
18
Сааринен
Сет
15
Сиссе
Ибраим
23
Tete
Yengi
- Основной состав
-
85 Маенпяя НикиВратарь
- Защитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
-
23 Соири ПюрюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коркеакуннас Тони
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Сааринен СетЗащитник
-
15 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Tete YengiНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
История личных встреч
ХИК
КуПС
32 матча
78.1%
21.9%
7.105427357601E-15%
25 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.9%
25%
3.1%
23 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
34.4%
22 победы 11 ничьих 0 побед
20 матчей
45%
55%
0 побед 9 ничьих 11 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 12 ничьих 7 побед
52 матча
48.1%
30.8%
21.1%
25 побед 16 ничьих 11 побед
Первый тайм
44.2%
38.5%
17.3%
23 победы 20 ничьих 9 побед
Второй тайм
42.3%
44.2%
13.5%
22 победы 23 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
46
44
Голов в среднем за матч
1.84
1.63
Среднее время на гол
48
55
Всего голов
19
27
Голов в среднем за матч
0.7
1.08
Среднее время на гол
127
83
Всего голов
65
71
Голов в среднем за матч
1.25
1.37
Тотал матчей
2.5
44
Больше 85%
Меньше 15%
8
35
Больше 67%
Меньше 33%
17
25
Больше 48%
Меньше 52%
27
16
Больше 31%
Меньше 69%
36
11
Больше 21%
Меньше 79%
41
4
Больше 8%
Меньше 92%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
51
Среднее время на гол
72
65
Бомбардиры внутри турнира
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радулович Боян
|14 (5)
|0.64
|Оллила Туомас
|5
|0.23
|Хостикка Сантери
|3
|0.14
|Тенхо Миро
|3
|0.14
|Пелтола Матти
|2
|0.09
|Олусанья Антони
|2
|0.09
|Мерилуото Кай
|2
|0.09
|Кескинен Топи
|1
|0.05
|Maksim Stjopin
|1
|0.05
|Танака Атому
|1
|0.05
|Паананен Алекси
|1
|0.05
|Liam Moeller
|1
|0.05
|Соири Пюрю
|1 (1)
|0.05
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|0
|0
|Райтала Юкка
|0
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|0
|0
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ниссилья Урхо
|6
|0.27
|Ветели Йоона
|5
|0.23
|Хейнонен Артту
|5 (2)
|0.23
|Саволайнен Саку
|4
|0.18
|Сааринен Сет
|2
|0.09
|Туоминен Яссе
|2
|0.09
|Биспо Габриэл
|2
|0.09
|Видьеског Аксель
|2 (1)
|0.09
|Антви Клинтон
|1
|0.05
|Джервис Джейк
|1
|0.05
|Попович Антон
|1
|0.05
|Жуниор Элитон
|1
|0.05
|Лампинен Пири
|1
|0.05
|Оксанен Яакко
|0
|0
|Хямяляйнен Танели
|0
|0
Карточки
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тойвио Йоона
|1
|2
|Хетемай Перпарим
|2
|1
|Соири Пюрю
|3
|0
|Оллила Туомас
|3
|0
|Пелтола Матти
|3
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|3
|0
|Танака Атому
|2
|0
|Паананен Алекси
|2
|0
|Тенхо Миро
|2
|0
|Олусанья Антони
|2
|0
|Кескинен Топи
|2
|0
|Тони Коскела
|1
|0
|Райтала Юкка
|1
|0
|Рогич Филип
|1
|0
|Хальме Аапо
|1
|0
|Лингман Лукас
|1
|0
|Хостикка Сантери
|1
|0
|Илиев Деян
|1
|0
|Радулович Боян
|1
|0
|Мерилуото Кай
|1
|0
|Toni Korkeakunnas
|1
|0
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коллинс Шичендже
|8
|0
|Биспо Габриэл
|6
|0
|Попович Антон
|5
|0
|Сиссе Ибраим
|3
|1
|Ветели Йоона
|3
|0
|Антви Клинтон
|3
|0
|Оксанен Яакко
|3
|0
|Туоминен Яссе
|2
|0
|Ниссилья Урхо
|2
|0
|Видьеског Аксель
|2
|0
|Лампинен Пири
|2
|0
|Тойвомяки Ханри
|1
|0
|Жуниор Элитон
|1
|0
|Йенсен Кристиан Туэ
|1
|0
|Хейнонен Артту
|1
|0
|Хямяляйнен Танели
|1
|0
|Tete Yengi
|1
|0
Результаты матчей
ХИК
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
КуПС
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
1
4
ХИК
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
КуПС
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Сухие победы
0
5
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
16
14
ХИК
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
33% (7)
24% (5)
КуПС
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (4)
52% (11)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
29% (6)
29% (6)
Сухие победы
5
8
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
17
18
Голы по времени матча
Забито
19
18
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
1
5%
2
11%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
4
21%
3
17%
31-45
4
21%
7
39%
46-60
3
16%
2
11%
61-75
5
26%
2
11%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
40%
1
17%
76-90
Забито
17
15
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 7
12 Не забивали 13
2
12%
3
20%
1-15
2
12%
4
27%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
3
18%
2
13%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
4
24%
4
27%
76-90
Пропущено
13
6
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 5
2
15%
1
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
2
33%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
5
38%
0
0%
76-90
Забито
36
33
12 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 13
4 Не забивали 5
3
8%
5
15%
1-15
4
11%
6
18%
16-30
5
14%
5
15%
31-45
7
19%
9
27%
46-60
8
22%
2
6%
61-75
9
25%
6
18%
76-90
Пропущено
18
12
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 9
3
17%
3
25%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
2
17%
31-45
4
22%
1
8%
46-60
0
0%
5
42%
61-75
7
39%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
ХИК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ХИК - Фарул Констанца 2:0 Оулу - ХИК 1:3 Фарул Констанца - ХИК 2:1 Интер Турку - ХИК 1:3
ХИК - Карабах 1:2 Карабах - ХИК 2:1 ХИК - Мариехамн 4:2 Молде - ХИК 2:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 1:2 ХИК - Молде 1:0 ХИК - Ильвес 1:0 Ларн - ХИК 2:2 ХИК - Ларн 1:0 ХИК - Лахти 0:1 Хонка - ХИК 1:1 Хака - ХИК 1:1 ХИК - КТП 1:0 Лахти - ХИК 1:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 ХИК - Хонка 1:1
КуПС
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Хака - КуПС 2:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 Ильвес - КуПС 0:3 КуПС - Дерри Сити 3:3
КуПС - КТП 2:0 Дерри Сити - КуПС 2:1 Интер Турку - КуПС 1:1 КуПС - ВПС 0:1 Мариехамн - КуПС 1:1 Лахти - КуПС 3:4 КуПС - Мариехамн 0:1 КуПС - ХИФК 1:0 ВПС - КуПС 0:2 КуПС - Оулу 1:0 КуПС - Хака 3:0 Йювяскюля - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0 КуПС - Лахти 2:0 Хонка - КуПС 0:1 Оулу - КуПС 0:2
Результаты матчей
ХИК
КуПС
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
4
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
0:2
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:1
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:1
4 раза 19%
0:2
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 38%
2
4 раза 19%
0
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
3 раза 14%
2
7 раз 33%
0
5 раз 24%
1
5 раз 24%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
ХИК
КуПС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
83
55
56
37
29
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
82
56
64
38
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
183
Больше Меньше
165
1011
1110
615
417
318
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|22
|12
|8
|2
|38 - 18
|44
|2.
|1:1
|22
|13
|4
|5
|33 - 14
|43
|3.
|0:0
|22
|11
|6
|5
|29 - 23
|39
|4.
|2:1
|22
|11
|3
|8
|30 - 23
|36
|5.
|0:1
|22
|9
|5
|8
|21 - 17
|32
|6.
|1:1
|22
|9
|5
|8
|32 - 31
|32
|7.
|1:1
|22
|9
|5
|8
|32 - 36
|32
|8.
|1:0
|22
|6
|5
|11
|20 - 31
|23
|9.
|1:0
|22
|5
|8
|9
|19 - 24
|23
|10.
|0:0
|22
|4
|10
|8
|26 - 37
|22
|11.
|0:1
|22
|4
|7
|11
|18 - 31
|19
|12.
|1:2
|22
|3
|6
|13
|21 - 34
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|11
|7
|3
|1
|20 - 6
|24
|2.
|0:0
|11
|7
|1
|3
|16 - 14
|22
|3.
|1:1
|11
|7
|0
|4
|15 - 6
|21
|4.
|0:1
|11
|6
|2
|3
|14 - 7
|20
|5.
|2:1
|11
|6
|2
|3
|17 - 10
|20
|6.
|1:1
|11
|5
|3
|3
|16 - 13
|18
|7.
|1:0
|11
|4
|3
|4
|11 - 14
|15
|8.
|1:1
|11
|4
|2
|5
|15 - 20
|14
|9.
|0:0
|11
|1
|10
|0
|17 - 15
|13
|10.
|1:0
|11
|2
|5
|4
|10 - 15
|11
|11.
|0:1
|11
|2
|2
|7
|9 - 16
|8
|12.
|1:2
|11
|1
|3
|7
|7 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|11
|6
|4
|1
|18 - 8
|22
|2.
|1:1
|11
|5
|5
|1
|18 - 12
|20
|3.
|1:1
|11
|5
|3
|3
|17 - 16
|18
|4.
|0:0
|11
|4
|5
|2
|13 - 9
|17
|5.
|2:1
|11
|5
|1
|5
|13 - 13
|16
|6.
|1:1
|11
|4
|2
|5
|16 - 18
|14
|7.
|1:0
|11
|3
|3
|5
|9 - 9
|12
|8.
|0:1
|11
|3
|3
|5
|7 - 10
|12
|9.
|0:1
|11
|2
|5
|4
|9 - 15
|11
|10.
|0:0
|11
|3
|0
|8
|9 - 22
|9
|11.
|1:2
|11
|2
|3
|6
|14 - 18
|9
|12.
|1:0
|11
|2
|2
|7
|9 - 17
|8
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|14
|Оулу
|Коффей Эшли
|11 (2)
|ВПС
|Михаэль Петер
|10 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|9 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|8 (2)
|КТП
|Gabriel Sandberg
|9
|Мариехамн
|De
|1 7
|Лахти
|Кабаши Ариан
|8
|Лахти
|Джалу Бубакар
|7
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|7