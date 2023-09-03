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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
ХИК
2:2
Конец матча
КуПС
0'
0:1
14' Гол
Видьеског Аксель
20' Желтая карточка
Лингман Лукас
40' Желтая карточка
Коллинс Шичендже
1:1
44' Гол
Пелтола Матти
2:1
51' Гол
Радулович Боян
2:2
58' Гол
Tete Yengi
62' Желтая карточка
63' Желтая карточка
Тенхо Миро
90'+6
85
Маенпяя
Ники
4
Тойвио
Йоона
15
Тенхо
Миро
22
Райтала
Юкка
23
Соири
Пюрю
14
Пелтола
Матти
10
Лингман
Лукас
2
Оллила
Туомас
7
Хостикка
Сантери
9
Радулович
Боян
18
Кескинен
Топи
1
Крайдль
Йоханнес
18
Сааринен
Сет
15
Сиссе
Ибраим
3
Коллинс
Шичендже
25
Антви
Клинтон
26
Видьеског
Аксель
14
Попович
Антон
10
Жуниор
Элитон
44
Джервис
Джейк
23
Tete
Yengi
9
Туоминен
Яссе
ХИК
КуПС

История личных встреч

ХИК
КуПС

32 матча

78.1%
21.9%
7.105427357601E-15%
25 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.9%
25%
3.1%
23 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
34.4%
22 победы 11 ничьих 0 побед

20 матчей

45%
55%
0 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 12 ничьих 7 побед

52 матча

48.1%
30.8%
21.1%
25 побед 16 ничьих 11 побед

Первый тайм

44.2%
38.5%
17.3%
23 победы 20 ничьих 9 побед

Второй тайм

42.3%
44.2%
13.5%
22 победы 23 ничьи 7 побед

История матчей

В
2:1
В
0:1
В
1:1
В
0:0
В
1:1
В
1:1
К
0:0
В
0:0
В
0:3
В
2:2
В
1:0
В
1:1
В
0:0
В
0:1
В
2:2
В
1:2
К
2:0
В
1:0
В
0:2
В
2:0
В
1:0
В
2:3
К
1:4
В
0:0
В
0:1
В
1:1
В
1:0
В
2:2
В
2:2
В
3:1
В
4:2
В
0:0
В
1:2
В
4:1
В
2:0
В
0:3
ТМС
1:2
К
0:0
В
1:0
В
2:4
В
4:1
КЛ
4:3
В
1:2
В
0:5
К
1:0
В
0:3
В
5:1
КЛ
1:4
В
3:2
К
0:2
В
0:0
КЛ
1:2

Голы

Всего голов

46
44

Голов в среднем за матч

1.84
1.63

Среднее время на гол

48
55

Всего голов

19
27

Голов в среднем за матч

0.7
1.08

Среднее время на гол

127
83

Всего голов

65
71

Голов в среднем за матч

1.25
1.37

Тотал матчей

2.5
44
Больше 85%
Меньше 15%
8
35
Больше 67%
Меньше 33%
17
25
Больше 48%
Меньше 52%
27
16
Больше 31%
Меньше 69%
36
11
Больше 21%
Меньше 79%
41
4
Больше 8%
Меньше 92%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
51

Среднее время на гол

72
65

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радулович Боян 15 (5) 0.68
Оллила Туомас 5 0.23
Хостикка Сантери 3 0.14
Тенхо Миро 3 0.14
Пелтола Матти 2 0.09
Олусанья Антони 2 0.09
Мерилуото Кай 2 0.09
Кескинен Топи 1 0.05
Maksim Stjopin 1 0.05
Танака Атому 1 0.05
Паананен Алекси 1 0.05
Liam Moeller 1 0.05
Соири Пюрю 1 (1) 0.05
Коуассиви-Бениссан Кевин 0 0
Райтала Юкка 0 0
Канеллопулос Гиоргос 0 0
КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ниссилья Урхо 6 0.27
Ветели Йоона 5 0.23
Хейнонен Артту 5 (2) 0.23
Саволайнен Саку 4 0.18
Сааринен Сет 2 0.09
Туоминен Яссе 2 0.09
Биспо Габриэл 2 0.09
Видьеског Аксель 2 (1) 0.09
Антви Клинтон 1 0.05
Джервис Джейк 1 0.05
Попович Антон 1 0.05
Жуниор Элитон 1 0.05
Лампинен Пири 1 0.05
Tete Yengi 1 0.05
Оксанен Яакко 0 0
Хямяляйнен Танели 0 0

Карточки

ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тойвио Йоона 1 2
Хетемай Перпарим 2 1
Соири Пюрю 3 0
Тенхо Миро 3 0
Оллила Туомас 3 0
Пелтола Матти 3 0
Канеллопулос Гиоргос 3 0
Танака Атому 2 0
Паананен Алекси 2 0
Олусанья Антони 2 0
Кескинен Топи 2 0
Тони Коскела 1 0
Райтала Юкка 1 0
Рогич Филип 1 0
Хальме Аапо 1 0
Лингман Лукас 1 0
Хостикка Сантери 1 0
Илиев Деян 1 0
Радулович Боян 1 0
Мерилуото Кай 1 0
Toni Korkeakunnas 1 0
КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коллинс Шичендже 8 0
Биспо Габриэл 6 0
Попович Антон 5 0
Сиссе Ибраим 3 1
Ветели Йоона 3 0
Антви Клинтон 3 0
Оксанен Яакко 3 0
Туоминен Яссе 2 0
Ниссилья Урхо 2 0
Видьеског Аксель 2 0
Лампинен Пири 2 0
Тойвомяки Ханри 1 0
Жуниор Элитон 1 0
Йенсен Кристиан Туэ 1 0
Хейнонен Артту 1 0
Хямяляйнен Танели 1 0
Tete Yengi 1 0

Результаты матчей

ХИК
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
КуПС
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

3
6
ХИК
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
КуПС
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)

Сухие победы

0
5

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

16
14
ХИК
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
КуПС
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (4)
55% (12)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
32% (7)
27% (6)

Сухие победы

5
8

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

19
20

Голы по времени матча

Забито

21
20
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
1
5%
3
15%
1-15
2
10%
2
10%
16-30
5
24%
3
15%
31-45
5
24%
8
40%
46-60
3
14%
2
10%
61-75
5
24%
2
10%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
29%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
29%
1
13%
76-90

Забито

17
15
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
2
12%
3
20%
1-15
2
12%
4
27%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
3
18%
2
13%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
4
24%
4
27%
76-90

Пропущено

13
6
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 5
2
15%
1
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
2
33%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
5
38%
0
0%
76-90

Забито

38
35
13 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 14
4 Не забивали 5
3
8%
6
17%
1-15
4
11%
6
17%
16-30
6
16%
5
14%
31-45
8
21%
10
29%
46-60
8
21%
2
6%
61-75
9
24%
6
17%
76-90

Пропущено

20
14
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 10
4
20%
3
21%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
15%
3
21%
31-45
5
25%
2
14%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
7
35%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ХИК - Фарул Констанца 2:0 Оулу - ХИК 1:3 Фарул Констанца - ХИК 2:1 Интер Турку - ХИК 1:3
ХИК - Карабах 1:2 Карабах - ХИК 2:1 ХИК - Мариехамн 4:2 Молде - ХИК 2:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 1:2 ХИК - Молде 1:0 ХИК - Ильвес 1:0 Ларн - ХИК 2:2 ХИК - Ларн 1:0 ХИК - Лахти 0:1 Хонка - ХИК 1:1 Хака - ХИК 1:1 ХИК - КТП 1:0 Лахти - ХИК 1:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 ХИК - Хонка 1:1
КуПС
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Хака - КуПС 2:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 Ильвес - КуПС 0:3 КуПС - Дерри Сити 3:3
КуПС - КТП 2:0 Дерри Сити - КуПС 2:1 Интер Турку - КуПС 1:1 КуПС - ВПС 0:1 Мариехамн - КуПС 1:1 Лахти - КуПС 3:4 КуПС - Мариехамн 0:1 КуПС - ХИФК 1:0 ВПС - КуПС 0:2 КуПС - Оулу 1:0 КуПС - Хака 3:0 Йювяскюля - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0 КуПС - Лахти 2:0 Хонка - КуПС 0:1 Оулу - КуПС 0:2

Результаты матчей

ХИК
КуПС

Точный счет

1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
4
3 раза 27%
0
2 раза 18%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
0:2
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:1
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:1
4 раза 18%
0:2
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 36%
2
5 раз 23%
0
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
3 раза 14%
2
8 раз 36%
0
5 раз 23%
1
5 раз 23%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

ХИК
КуПС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
3
6
5
1.5
5
6
3
8
2.5
2
9
3
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
2
5
6
1.5
7
4
3
8
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
3
0.5
Больше Меньше
17
5
11
11
1.5
12
10
6
16
2.5
4
18
3
19
3.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 22 12 8 2 39 - 19 44
2.
КуПС
 22 13 4 5 34 - 15 43
3.
СЯК Сейнайоки
 22 11 5 6 29 - 24 38
4.
ВПС
 22 11 3 8 30 - 23 36
5.
Хонка
 22 10 5 7 23 - 17 35
6.
Интер Турку
 22 10 4 8 33 - 31 34
7.
Оулу
 22 9 4 9 32 - 37 31
8.
Хака
 22 5 9 8 27 - 37 24
9.
Лахти
 22 5 7 10 21 - 32 22
10.
КТП
 22 5 5 12 20 - 33 20
11.
Ильвес
 22 4 8 10 20 - 27 20
12.
Мариехамн
 22 3 6 13 21 - 34 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 11 7 3 1 21 - 7 24
2.
СЯК Сейнайоки
 11 7 1 3 16 - 14 22
3.
КуПС
 11 7 0 4 15 - 6 21
4.
Хонка
 11 6 2 3 14 - 7 20
5.
ВПС
 11 6 2 3 17 - 10 20
6.
Интер Турку
 11 6 2 3 17 - 13 20
7.
Хака
 11 2 9 0 18 - 15 15
8.
Оулу
 11 4 2 5 15 - 20 14
9.
КТП
 11 3 3 5 11 - 16 12
10.
Лахти
 11 3 2 6 12 - 17 11
11.
Ильвес
 11 2 5 4 10 - 15 11
12.
Мариехамн
 11 1 3 7 7 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 11 6 4 1 19 - 9 22
2.
ХИК
 11 5 5 1 18 - 12 20
3.
Оулу
 11 5 2 4 17 - 17 17
4.
ВПС
 11 5 1 5 13 - 13 16
5.
СЯК Сейнайоки
 11 4 4 3 13 - 10 16
6.
Хонка
 11 4 3 4 9 - 10 15
7.
Интер Турку
 11 4 2 5 16 - 18 14
8.
Лахти
 11 2 5 4 9 - 15 11
9.
Хака
 11 3 0 8 9 - 22 9
10.
Ильвес
 11 2 3 6 10 - 12 9
11.
Мариехамн
 11 2 3 6 14 - 18 9
12.
КТП
 11 2 2 7 9 - 17 8
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Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 15 (1)
Оулу Коффей Эшли 11 (2)
ВПС Михаэль Петер 10 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 9 (1)
Интер Турку Darren Smith III 8 (2)
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Топ нарушителей
Мариехамн De 1 8
КТП Gabriel Sandberg 9
Лахти Кабаши Ариан 8
Ильвес Seydine N'Diaye 8
КуПС Коллинс Шичендже 8
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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