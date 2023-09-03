Тур: 1. Стадион: Арена Болт.
0'
0:1
14' ГолВидьеског Аксель
20' Желтая карточкаЛингман Лукас
40' Желтая карточкаКоллинс Шичендже
1:1
44' ГолПелтола Матти
2:1
51' ГолРадулович Боян
2:2
58' ГолTete Yengi
63' Желтая карточкаТенхо Миро
90'+6
Ход матча
14'
20'
40'
44'
1:1
51'
2:1
58'
2:2
62'
63'
85
Маенпяя
Ники
15
Тенхо
Миро
22
Райтала
Юкка
23
Соири
Пюрю
18
Сааринен
Сет
15
Сиссе
Ибраим
23
Tete
Yengi
- Основной состав
-
85 Маенпяя НикиВратарь
- Защитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
-
23 Соири ПюрюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коркеакуннас Тони
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Сааринен СетЗащитник
-
15 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Tete YengiНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
История личных встреч
ХИК
КуПС
32 матча
78.1%
21.9%
7.105427357601E-15%
25 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.9%
25%
3.1%
23 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
34.4%
22 победы 11 ничьих 0 побед
20 матчей
45%
55%
0 побед 9 ничьих 11 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 12 ничьих 7 побед
52 матча
48.1%
30.8%
21.1%
25 побед 16 ничьих 11 побед
Первый тайм
44.2%
38.5%
17.3%
23 победы 20 ничьих 9 побед
Второй тайм
42.3%
44.2%
13.5%
22 победы 23 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
46
44
Голов в среднем за матч
1.84
1.63
Среднее время на гол
48
55
Всего голов
19
27
Голов в среднем за матч
0.7
1.08
Среднее время на гол
127
83
Всего голов
65
71
Голов в среднем за матч
1.25
1.37
Тотал матчей
2.5
44
Больше 85%
Меньше 15%
8
35
Больше 67%
Меньше 33%
17
25
Больше 48%
Меньше 52%
27
16
Больше 31%
Меньше 69%
36
11
Больше 21%
Меньше 79%
41
4
Больше 8%
Меньше 92%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
51
Среднее время на гол
72
65
Бомбардиры внутри турнира
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радулович Боян
|15 (5)
|0.68
|Оллила Туомас
|5
|0.23
|Хостикка Сантери
|3
|0.14
|Тенхо Миро
|3
|0.14
|Пелтола Матти
|2
|0.09
|Олусанья Антони
|2
|0.09
|Мерилуото Кай
|2
|0.09
|Кескинен Топи
|1
|0.05
|Maksim Stjopin
|1
|0.05
|Танака Атому
|1
|0.05
|Паананен Алекси
|1
|0.05
|Liam Moeller
|1
|0.05
|Соири Пюрю
|1 (1)
|0.05
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|0
|0
|Райтала Юкка
|0
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|0
|0
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ниссилья Урхо
|6
|0.27
|Ветели Йоона
|5
|0.23
|Хейнонен Артту
|5 (2)
|0.23
|Саволайнен Саку
|4
|0.18
|Сааринен Сет
|2
|0.09
|Туоминен Яссе
|2
|0.09
|Биспо Габриэл
|2
|0.09
|Видьеског Аксель
|2 (1)
|0.09
|Антви Клинтон
|1
|0.05
|Джервис Джейк
|1
|0.05
|Попович Антон
|1
|0.05
|Жуниор Элитон
|1
|0.05
|Лампинен Пири
|1
|0.05
|Tete Yengi
|1
|0.05
|Оксанен Яакко
|0
|0
|Хямяляйнен Танели
|0
|0
Карточки
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тойвио Йоона
|1
|2
|Хетемай Перпарим
|2
|1
|Соири Пюрю
|3
|0
|Тенхо Миро
|3
|0
|Оллила Туомас
|3
|0
|Пелтола Матти
|3
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|3
|0
|Танака Атому
|2
|0
|Паананен Алекси
|2
|0
|Олусанья Антони
|2
|0
|Кескинен Топи
|2
|0
|Тони Коскела
|1
|0
|Райтала Юкка
|1
|0
|Рогич Филип
|1
|0
|Хальме Аапо
|1
|0
|Лингман Лукас
|1
|0
|Хостикка Сантери
|1
|0
|Илиев Деян
|1
|0
|Радулович Боян
|1
|0
|Мерилуото Кай
|1
|0
|Toni Korkeakunnas
|1
|0
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коллинс Шичендже
|8
|0
|Биспо Габриэл
|6
|0
|Попович Антон
|5
|0
|Сиссе Ибраим
|3
|1
|Ветели Йоона
|3
|0
|Антви Клинтон
|3
|0
|Оксанен Яакко
|3
|0
|Туоминен Яссе
|2
|0
|Ниссилья Урхо
|2
|0
|Видьеског Аксель
|2
|0
|Лампинен Пири
|2
|0
|Тойвомяки Ханри
|1
|0
|Жуниор Элитон
|1
|0
|Йенсен Кристиан Туэ
|1
|0
|Хейнонен Артту
|1
|0
|Хямяляйнен Танели
|1
|0
|Tete Yengi
|1
|0
Результаты матчей
ХИК
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
КуПС
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
3
6
ХИК
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
КуПС
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Сухие победы
0
5
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
16
14
ХИК
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
КуПС
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (4)
55% (12)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
32% (7)
27% (6)
Сухие победы
5
8
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
19
20
Голы по времени матча
Забито
21
20
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
1
5%
3
15%
1-15
2
10%
2
10%
16-30
5
24%
3
15%
31-45
5
24%
8
40%
46-60
3
14%
2
10%
61-75
5
24%
2
10%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
29%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
29%
1
13%
76-90
Забито
17
15
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
2
12%
3
20%
1-15
2
12%
4
27%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
3
18%
2
13%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
4
24%
4
27%
76-90
Пропущено
13
6
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 5
2
15%
1
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
2
33%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
5
38%
0
0%
76-90
Забито
38
35
13 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 14
4 Не забивали 5
3
8%
6
17%
1-15
4
11%
6
17%
16-30
6
16%
5
14%
31-45
8
21%
10
29%
46-60
8
21%
2
6%
61-75
9
24%
6
17%
76-90
Пропущено
20
14
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 10
4
20%
3
21%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
15%
3
21%
31-45
5
25%
2
14%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
7
35%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
ХИК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ХИК - Фарул Констанца 2:0 Оулу - ХИК 1:3 Фарул Констанца - ХИК 2:1 Интер Турку - ХИК 1:3
ХИК - Карабах 1:2 Карабах - ХИК 2:1 ХИК - Мариехамн 4:2 Молде - ХИК 2:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 1:2 ХИК - Молде 1:0 ХИК - Ильвес 1:0 Ларн - ХИК 2:2 ХИК - Ларн 1:0 ХИК - Лахти 0:1 Хонка - ХИК 1:1 Хака - ХИК 1:1 ХИК - КТП 1:0 Лахти - ХИК 1:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 ХИК - Хонка 1:1
КуПС
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Хака - КуПС 2:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 Ильвес - КуПС 0:3 КуПС - Дерри Сити 3:3
КуПС - КТП 2:0 Дерри Сити - КуПС 2:1 Интер Турку - КуПС 1:1 КуПС - ВПС 0:1 Мариехамн - КуПС 1:1 Лахти - КуПС 3:4 КуПС - Мариехамн 0:1 КуПС - ХИФК 1:0 ВПС - КуПС 0:2 КуПС - Оулу 1:0 КуПС - Хака 3:0 Йювяскюля - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0 КуПС - Лахти 2:0 Хонка - КуПС 0:1 Оулу - КуПС 0:2
Результаты матчей
ХИК
КуПС
Точный счет
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
4
3 раза 27%
0
2 раза 18%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
0:2
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:1
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:1
4 раза 18%
0:2
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 36%
2
5 раз 23%
0
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
3 раза 14%
2
8 раз 36%
0
5 раз 23%
1
5 раз 23%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
ХИК
КуПС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
83
65
56
38
29
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
92
56
74
38
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
193
Больше Меньше
175
1111
1210
616
418
319
121
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|15 (1)
|Оулу
|Коффей Эшли
|11 (2)
|ВПС
|Михаэль Петер
|10 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|9 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|8 (2)
|Мариехамн
|De
|1 8
|КТП
|Gabriel Sandberg
|9
|Лахти
|Кабаши Ариан
|8
|Ильвес
|Seydine N'Diaye
|8
|КуПС
|Коллинс Шичендже
|8