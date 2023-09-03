  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Хака
0:0
Перерыв
СЯК Сейнайоки
0'
28' Желтая карточка
Градецки Матей
42' Желтая карточка
Роджерсон Логан

Ход матча

28'
 
Градецки Матей
42'
Роджерсон Логан
 
Лучшие коэффициенты
Хака
Ничья
СЯК Сейнайоки
3.35
3.55
2.50
Все Коэффициенты
12
Хакала
Аату
3
Фриберг
Никлас
2
Мусаханян
Айк
4
Аувинен
Ээро-Матти
18
Магута
Райан
11
Роджерсон
Логан
17
Лайне
Янне-Пекка
23
Maissa
Fall
10
Stavros
Zarokostas
9
Лескано
Хуан
28
Мастокангас
Элиас
25
Родригес
Мигель
22
Градецки
Матей
17
Тикканен
Вилле
14
Terry
Yegbe
16
Otto
Kemppainen
8
Данвуди
Джейк
24
Valentin
Gasc
21
Kingsley
Ofori
11
Мурило
9
Jaime
Moreno
II
10
Diego
Rojas
Хака
СЯК Сейнайоки

История личных встреч

Хака
СЯК Сейнайоки

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

14 матчей

21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

В
2:1
В
2:0
В
2:2
В
1:1
В
4:0
В
4:0
В
1:4
В
1:1
ТМС
1:1
К
1:3
К
1:6
И
1:1
И
0:0
И
0:0

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.29
1.29

Среднее время на гол

70
70

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.71
1.57

Среднее время на гол

52
57

Всего голов

21
20

Голов в среднем за матч

1.5
1.43

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

60
63

Бомбардиры внутри турнира

Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лескано Хуан 6 0.27
Магута Райан 2 0.09
Лайне Янне-Пекка 2 (1) 0.09
Роджерсон Логан 2 0.09
Stavros Zarokostas 2 0.09
Мастокангас Элиас 2 0.09
Fallou Ndiaye 2 0.09
Пурме Тино 1 0.05
Фриберг Никлас 1 0.05
Аувинен Ээро-Матти 1 0.05
Сийра Тууре 1 0.05
Atte Sihvonen 1 0.05
Oliver Whyte 1 0.05
Maissa Fall 1 0.05
СЯК Сейнайоки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jaime Moreno II 9 (1) 0.41
Стренг Джеремайя 6 0.27
Данвуди Джейк 3 0.14
Kingsley Ofori 3 0.14
Diego Rojas 2 0.09
Ebuka Samson 2 0.09
Otto Kemppainen 1 0.05
Valentin Gasc 1 0.05
Nooa Laine 1 0.05
Мурило 0 0
Ханнола Пюрю 0 0
Тикканен Вилле 0 0
Terry Yegbe 0 0

Карточки

Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фриберг Никлас 6 0
Лайне Янне-Пекка 6 0
Stavros Zarokostas 6 0
Магута Райан 6 0
Fallou Ndiaye 6 0
Atte Sihvonen 4 0
Аувинен Ээро-Матти 2 1
Сийра Тууре 3 0
Haymenn Bah-Traore 3 0
Тайнио Теему 2 0
Фофана Тиемоко 2 0
Oliver Whyte 2 0
Херберт Антони 2 0
Лескано Хуан 1 0
Роджерсон Логан 1 0
Хакала Аату 1 0
Пурме Тино 1 0
Maissa Fall 1 0
СЯК Сейнайоки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tuomas Kaukua 7 0
Данвуди Джейк 5 0
Jaime Moreno II 3 1
Valentin Gasc 4 0
Тикканен Вилле 3 0
Kingsley Ofori 3 0
Terry Yegbe 3 0
Diego Rojas 1 1
Градецки Матей 2 0
Ovie Ejeheri 2 0
Ханнола Пюрю 1 0
Nooa Laine 1 0
Стренг Джеремайя 1 0
Мурило 1 0
Joaquin Gomez 1 0
Ebuka Samson 1 0

Результаты матчей

Хака
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
СЯК Сейнайоки
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

13
4
Хака
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
СЯК Сейнайоки
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

20
9

Упущенные победы

6
11
Хака
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (9)
24% (5)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
43% (9)
14% (3)
СЯК Сейнайоки
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (5)
33% (7)
43% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
52% (11)
14% (3)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

22
10

Упущенные победы

19
15

Голы по времени матча

Забито

17
13
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
5
29%
29%
1
8%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
2
12%
3
23%
31-45
5
29%
29%
2
15%
46-60
3
18%
5
38%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

15
9
11 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
4
27%
0
0%
1-15
3
20%
2
22%
16-30
4
27%
1
11%
31-45
1
7%
2
22%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
13%
4
44%
76-90

Забито

9
15
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 11
0
0%
2
13%
1-15
3
33%
2
13%
16-30
3
33%
2
13%
31-45
2
22%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
11%
4
27%
76-90

Пропущено

22
15
12 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
2
9%
1
7%
1-15
6
27%
0
0%
16-30
4
18%
2
13%
31-45
2
9%
7
47%
46-60
4
18%
1
7%
61-75
4
18%
4
27%
76-90

Забито

26
28
15 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 11
5 Не забивали 4
5
19%
3
11%
1-15
5
19%
3
11%
16-30
5
19%
5
18%
31-45
7
27%
5
18%
46-60
3
12%
7
25%
61-75
1
4%
5
18%
76-90

Пропущено

37
24
23 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 12
6
16%
1
4%
1-15
9
24%
2
8%
16-30
8
22%
3
13%
31-45
3
8%
9
38%
46-60
5
14%
1
4%
61-75
6
16%
8
33%
76-90

Результаты последних матчей

Хака
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Хака - КуПС 2:2 КТП - Хака 1:2 Хака - Мариехамн 1:1 Ильвес - Хака 1:2
Хака - Лахти 1:1 ВПС - Хака 4:1 Крузейдерс - Хака 1:0 Хака - Крузейдерс 2:2 Хака - Интер Турку 2:2 Оулу - Хака 3:0 Хака - ХИК 1:1 Лахти - Хака 1:0 Хака - Ильвес 1:1 КуПС - Хака 3:0 Оулу - Хака 1:1 Интер Турку - Хака 3:0 Хака - ВПС 2:2 Мариехамн - Хака 2:1 Хонка - Хака 0:2 Хака - КТП 4:2
СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 СЯК Сейнайоки - КТП 2:3 ВПС - СЯК Сейнайоки 3:2
СЯК Сейнайоки - ХИК 1:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 Лахти - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Хонка 1:0 Ильвес - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0 КТП - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:1 Оулу - СЯК Сейнайоки 0:3 СЯК Сейнайоки - Лахти 0:0

Результаты матчей

Хака
СЯК Сейнайоки

Точный счет

1:1
5 раз 50%
2:2
4 раза 40%
4:2
1 раз 10%
1:0
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
4
1 раз 10%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

3:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
5 раз 24%
2:2
4 раза 19%
3:0
3 раза 14%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 38%
2
7 раз 33%
0
5 раз 24%
4
1 раз 5%
2
8 раз 38%
1
7 раз 33%
0
4 раза 19%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Хака
СЯК Сейнайоки

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
1.5
Больше Меньше
5
6
1
9
2.5
1
10
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
3
3
8
1.5
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
5
0.5
Больше Меньше
17
4
8
13
1.5
10
11
1
20
2.5
2
19
1
20
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 1:1 22 12 8 2 38 - 18 44
2.
КуПС
 1:1 22 13 4 5 33 - 14 43
3.
СЯК Сейнайоки
 0:0 22 11 6 5 29 - 23 39
4.
ВПС
 2:1 22 11 3 8 30 - 23 36
5.
Хонка
 0:1 22 9 5 8 21 - 17 32
6.
Интер Турку
 1:1 22 9 5 8 32 - 31 32
7.
Оулу
 1:1 22 9 5 8 32 - 36 32
8.
КТП
 1:0 22 6 5 11 20 - 31 23
9.
Ильвес
 1:0 22 5 8 9 19 - 24 23
10.
Хака
 0:0 22 4 10 8 26 - 37 22
11.
Лахти
 0:1 22 4 7 11 18 - 31 19
12.
Мариехамн
 1:2 22 3 6 13 21 - 34 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 1:1 11 7 3 1 20 - 6 24
2.
СЯК Сейнайоки
 0:0 11 7 1 3 16 - 14 22
3.
КуПС
 1:1 11 7 0 4 15 - 6 21
4.
Хонка
 0:1 11 6 2 3 14 - 7 20
5.
ВПС
 2:1 11 6 2 3 17 - 10 20
6.
Интер Турку
 1:1 11 5 3 3 16 - 13 18
7.
КТП
 1:0 11 4 3 4 11 - 14 15
8.
Оулу
 1:1 11 4 2 5 15 - 20 14
9.
Хака
 0:0 11 1 10 0 17 - 15 13
10.
Ильвес
 1:0 11 2 5 4 10 - 15 11
11.
Лахти
 0:1 11 2 2 7 9 - 16 8
12.
Мариехамн
 1:2 11 1 3 7 7 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 1:1 11 6 4 1 18 - 8 22
2.
ХИК
 1:1 11 5 5 1 18 - 12 20
3.
Оулу
 1:1 11 5 3 3 17 - 16 18
4.
СЯК Сейнайоки
 0:0 11 4 5 2 13 - 9 17
5.
ВПС
 2:1 11 5 1 5 13 - 13 16
6.
Интер Турку
 1:1 11 4 2 5 16 - 18 14
7.
Ильвес
 1:0 11 3 3 5 9 - 9 12
8.
Хонка
 0:1 11 3 3 5 7 - 10 12
9.
Лахти
 0:1 11 2 5 4 9 - 15 11
10.
Хака
 0:0 11 3 0 8 9 - 22 9
11.
Мариехамн
 1:2 11 2 3 6 14 - 18 9
12.
КТП
 1:0 11 2 2 7 9 - 17 8
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 14
Оулу Коффей Эшли 11 (2)
ВПС Михаэль Петер 10 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 9 (1)
Интер Турку Darren Smith III 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
КТП Gabriel Sandberg 9
Мариехамн De 1 7
Лахти Кабаши Ариан 8
Лахти Джалу Бубакар 7
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 7
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
Лучшие коэффициенты
Хака
Ничья
СЯК Сейнайоки
3.35
3.55
2.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хака 0:0 СЯК Сейнайоки онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 