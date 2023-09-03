Тур: 1. Стадион: Tehtaan kentta.
0:0
Перерыв
Ход матча
28'
42'
12
Хакала
Аату
18
Магута
Райан
23
Maissa
Fall
14
Terry
Yegbe
11
Мурило
10
Diego
Rojas
- Основной состав
-
12 Хакала АатуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Магута РайанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Maissa FallПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Пурме ТиноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Teemu Tainio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Terry YegbeЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 МурилоПолузащитник
- Нападающий
-
10 Diego RojasНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Ханнола ПюрюПолузащитник
- Нападающий
-
23 Nooa Laine
-
-
-
Главный тренер: Joaquin Gomez
История личных встреч
Хака
СЯК Сейнайоки
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
14 матчей
21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.29
1.29
Среднее время на гол
70
70
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1.71
1.57
Среднее время на гол
52
57
Всего голов
21
20
Голов в среднем за матч
1.5
1.43
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
60
63
Бомбардиры внутри турнира
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лескано Хуан
|6
|0.27
|Магута Райан
|2
|0.09
|Лайне Янне-Пекка
|2 (1)
|0.09
|Роджерсон Логан
|2
|0.09
|Stavros Zarokostas
|2
|0.09
|Мастокангас Элиас
|2
|0.09
|Fallou Ndiaye
|2
|0.09
|Пурме Тино
|1
|0.05
|Фриберг Никлас
|1
|0.05
|Аувинен Ээро-Матти
|1
|0.05
|Сийра Тууре
|1
|0.05
|Atte Sihvonen
|1
|0.05
|Oliver Whyte
|1
|0.05
|Maissa Fall
|1
|0.05
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jaime Moreno II
|9 (1)
|0.41
|Стренг Джеремайя
|6
|0.27
|Данвуди Джейк
|3
|0.14
|Kingsley Ofori
|3
|0.14
|Diego Rojas
|2
|0.09
|Ebuka Samson
|2
|0.09
|Otto Kemppainen
|1
|0.05
|Valentin Gasc
|1
|0.05
|Nooa Laine
|1
|0.05
|Мурило
|0
|0
|Ханнола Пюрю
|0
|0
|Тикканен Вилле
|0
|0
|Terry Yegbe
|0
|0
Карточки
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фриберг Никлас
|6
|0
|Лайне Янне-Пекка
|6
|0
|Stavros Zarokostas
|6
|0
|Магута Райан
|6
|0
|Fallou Ndiaye
|6
|0
|Atte Sihvonen
|4
|0
|Аувинен Ээро-Матти
|2
|1
|Сийра Тууре
|3
|0
|Haymenn Bah-Traore
|3
|0
|Тайнио Теему
|2
|0
|Фофана Тиемоко
|2
|0
|Oliver Whyte
|2
|0
|Херберт Антони
|2
|0
|Лескано Хуан
|1
|0
|Роджерсон Логан
|1
|0
|Хакала Аату
|1
|0
|Пурме Тино
|1
|0
|Maissa Fall
|1
|0
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tuomas Kaukua
|7
|0
|Данвуди Джейк
|5
|0
|Jaime Moreno II
|3
|1
|Valentin Gasc
|4
|0
|Тикканен Вилле
|3
|0
|Kingsley Ofori
|3
|0
|Terry Yegbe
|3
|0
|Diego Rojas
|1
|1
|Градецки Матей
|2
|0
|Ovie Ejeheri
|2
|0
|Ханнола Пюрю
|1
|0
|Nooa Laine
|1
|0
|Стренг Джеремайя
|1
|0
|Мурило
|1
|0
|Joaquin Gomez
|1
|0
|Ebuka Samson
|1
|0
Результаты матчей
Хака
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
СЯК Сейнайоки
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
13
4
Хака
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
СЯК Сейнайоки
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
20
9
Упущенные победы
6
11
Хака
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (9)
24% (5)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
43% (9)
14% (3)
СЯК Сейнайоки
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (5)
33% (7)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
52% (11)
14% (3)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
22
10
Упущенные победы
19
15
Голы по времени матча
Забито
17
13
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
5
29%
29%
1
8%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
2
12%
3
23%
31-45
5
29%
29%
2
15%
46-60
3
18%
5
38%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
15
9
11 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
4
27%
0
0%
1-15
3
20%
2
22%
16-30
4
27%
1
11%
31-45
1
7%
2
22%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
13%
4
44%
76-90
Забито
9
15
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 11
0
0%
2
13%
1-15
3
33%
2
13%
16-30
3
33%
2
13%
31-45
2
22%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
11%
4
27%
76-90
Пропущено
22
15
12 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
2
9%
1
7%
1-15
6
27%
0
0%
16-30
4
18%
2
13%
31-45
2
9%
7
47%
46-60
4
18%
1
7%
61-75
4
18%
4
27%
76-90
Забито
26
28
15 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 11
5 Не забивали 4
5
19%
3
11%
1-15
5
19%
3
11%
16-30
5
19%
5
18%
31-45
7
27%
5
18%
46-60
3
12%
7
25%
61-75
1
4%
5
18%
76-90
Пропущено
37
24
23 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 12
6
16%
1
4%
1-15
9
24%
2
8%
16-30
8
22%
3
13%
31-45
3
8%
9
38%
46-60
5
14%
1
4%
61-75
6
16%
8
33%
76-90
Результаты последних матчей
Хака
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Хака - КуПС 2:2 КТП - Хака 1:2 Хака - Мариехамн 1:1 Ильвес - Хака 1:2
Хака - Лахти 1:1 ВПС - Хака 4:1 Крузейдерс - Хака 1:0 Хака - Крузейдерс 2:2 Хака - Интер Турку 2:2 Оулу - Хака 3:0 Хака - ХИК 1:1 Лахти - Хака 1:0 Хака - Ильвес 1:1 КуПС - Хака 3:0 Оулу - Хака 1:1 Интер Турку - Хака 3:0 Хака - ВПС 2:2 Мариехамн - Хака 2:1 Хонка - Хака 0:2 Хака - КТП 4:2
СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 СЯК Сейнайоки - КТП 2:3 ВПС - СЯК Сейнайоки 3:2
СЯК Сейнайоки - ХИК 1:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 Лахти - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Хонка 1:0 Ильвес - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0 КТП - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:1 Оулу - СЯК Сейнайоки 0:3 СЯК Сейнайоки - Лахти 0:0
Результаты матчей
Хака
СЯК Сейнайоки
Точный счет
1:1
5 раз 50%
2:2
4 раза 40%
4:2
1 раз 10%
1:0
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
4
1 раз 10%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
3:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
5 раз 24%
2:2
4 раза 19%
3:0
3 раза 14%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 38%
2
7 раз 33%
0
5 раз 24%
4
1 раз 5%
2
8 раз 38%
1
7 раз 33%
0
4 раза 19%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Хака
СЯК Сейнайоки
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
56
19
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
73
38
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
165
Больше Меньше
174
813
1011
120
219
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|22
|12
|8
|2
|38 - 18
|44
|2.
|1:1
|22
|13
|4
|5
|33 - 14
|43
|3.
|0:0
|22
|11
|6
|5
|29 - 23
|39
|4.
|2:1
|22
|11
|3
|8
|30 - 23
|36
|5.
|0:1
|22
|9
|5
|8
|21 - 17
|32
|6.
|1:1
|22
|9
|5
|8
|32 - 31
|32
|7.
|1:1
|22
|9
|5
|8
|32 - 36
|32
|8.
|1:0
|22
|6
|5
|11
|20 - 31
|23
|9.
|1:0
|22
|5
|8
|9
|19 - 24
|23
|10.
|0:0
|22
|4
|10
|8
|26 - 37
|22
|11.
|0:1
|22
|4
|7
|11
|18 - 31
|19
|12.
|1:2
|22
|3
|6
|13
|21 - 34
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|11
|7
|3
|1
|20 - 6
|24
|2.
|0:0
|11
|7
|1
|3
|16 - 14
|22
|3.
|1:1
|11
|7
|0
|4
|15 - 6
|21
|4.
|0:1
|11
|6
|2
|3
|14 - 7
|20
|5.
|2:1
|11
|6
|2
|3
|17 - 10
|20
|6.
|1:1
|11
|5
|3
|3
|16 - 13
|18
|7.
|1:0
|11
|4
|3
|4
|11 - 14
|15
|8.
|1:1
|11
|4
|2
|5
|15 - 20
|14
|9.
|0:0
|11
|1
|10
|0
|17 - 15
|13
|10.
|1:0
|11
|2
|5
|4
|10 - 15
|11
|11.
|0:1
|11
|2
|2
|7
|9 - 16
|8
|12.
|1:2
|11
|1
|3
|7
|7 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|11
|6
|4
|1
|18 - 8
|22
|2.
|1:1
|11
|5
|5
|1
|18 - 12
|20
|3.
|1:1
|11
|5
|3
|3
|17 - 16
|18
|4.
|0:0
|11
|4
|5
|2
|13 - 9
|17
|5.
|2:1
|11
|5
|1
|5
|13 - 13
|16
|6.
|1:1
|11
|4
|2
|5
|16 - 18
|14
|7.
|1:0
|11
|3
|3
|5
|9 - 9
|12
|8.
|0:1
|11
|3
|3
|5
|7 - 10
|12
|9.
|0:1
|11
|2
|5
|4
|9 - 15
|11
|10.
|0:0
|11
|3
|0
|8
|9 - 22
|9
|11.
|1:2
|11
|2
|3
|6
|14 - 18
|9
|12.
|1:0
|11
|2
|2
|7
|9 - 17
|8
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|14
|Оулу
|Коффей Эшли
|11 (2)
|ВПС
|Михаэль Петер
|10 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|9 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|8 (2)
|КТП
|Gabriel Sandberg
|9
|Мариехамн
|De
|1 7
|Лахти
|Кабаши Ариан
|8
|Лахти
|Джалу Бубакар
|7
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|7