Тур: 1. Стадион: Tehtaan kentta.
1:0
Конец матча
0'
29' Желтая карточкаГрадецки Матей
42' Желтая карточкаРоджерсон Логан
1:0
46' ГолМастокангас Элиас
90' Желтая карточкаМагута Райан
90'+4
Ход матча
29'
42'
46'
87'
90'
12
Хакала
Аату
18
Магута
Райан
23
Maissa
Fall
14
Terry
Yegbe
11
Мурило
10
Diego
Rojas
- Основной состав
-
12 Хакала АатуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Магута РайанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Maissa FallПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Пурме ТиноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Teemu Tainio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Terry YegbeЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 МурилоПолузащитник
- Нападающий
-
10 Diego RojasНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Ханнола ПюрюПолузащитник
- Нападающий
-
23 Nooa Laine
-
-
-
Главный тренер: Joaquin Gomez
История личных встреч
Хака
СЯК Сейнайоки
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
14 матчей
21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.29
1.29
Среднее время на гол
70
70
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1.71
1.57
Среднее время на гол
52
57
Всего голов
21
20
Голов в среднем за матч
1.5
1.43
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
60
63
Бомбардиры внутри турнира
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лескано Хуан
|6
|0.27
|Мастокангас Элиас
|3
|0.14
|Магута Райан
|2
|0.09
|Лайне Янне-Пекка
|2 (1)
|0.09
|Роджерсон Логан
|2
|0.09
|Stavros Zarokostas
|2
|0.09
|Fallou Ndiaye
|2
|0.09
|Пурме Тино
|1
|0.05
|Фриберг Никлас
|1
|0.05
|Аувинен Ээро-Матти
|1
|0.05
|Сийра Тууре
|1
|0.05
|Atte Sihvonen
|1
|0.05
|Oliver Whyte
|1
|0.05
|Maissa Fall
|1
|0.05
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jaime Moreno II
|9 (1)
|0.41
|Стренг Джеремайя
|6
|0.27
|Данвуди Джейк
|3
|0.14
|Kingsley Ofori
|3
|0.14
|Diego Rojas
|2
|0.09
|Ebuka Samson
|2
|0.09
|Otto Kemppainen
|1
|0.05
|Valentin Gasc
|1
|0.05
|Nooa Laine
|1
|0.05
|Мурило
|0
|0
|Ханнола Пюрю
|0
|0
|Тикканен Вилле
|0
|0
|Terry Yegbe
|0
|0
Карточки
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магута Райан
|7
|0
|Фриберг Никлас
|6
|0
|Лайне Янне-Пекка
|6
|0
|Stavros Zarokostas
|6
|0
|Fallou Ndiaye
|6
|0
|Atte Sihvonen
|4
|0
|Аувинен Ээро-Матти
|2
|1
|Сийра Тууре
|3
|0
|Haymenn Bah-Traore
|3
|0
|Тайнио Теему
|2
|0
|Фофана Тиемоко
|2
|0
|Oliver Whyte
|2
|0
|Херберт Антони
|2
|0
|Лескано Хуан
|1
|0
|Роджерсон Логан
|1
|0
|Хакала Аату
|1
|0
|Пурме Тино
|1
|0
|Maissa Fall
|1
|0
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tuomas Kaukua
|7
|0
|Данвуди Джейк
|5
|0
|Jaime Moreno II
|3
|1
|Valentin Gasc
|4
|0
|Тикканен Вилле
|3
|0
|Kingsley Ofori
|3
|0
|Terry Yegbe
|3
|0
|Diego Rojas
|1
|1
|Градецки Матей
|2
|0
|Ovie Ejeheri
|2
|0
|Ханнола Пюрю
|1
|0
|Nooa Laine
|1
|0
|Стренг Джеремайя
|1
|0
|Мурило
|1
|0
|Joaquin Gomez
|1
|0
|Ebuka Samson
|1
|0
Результаты матчей
Хака
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
СЯК Сейнайоки
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
13
4
Хака
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
СЯК Сейнайоки
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
20
9
Упущенные победы
6
11
Хака
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (9)
27% (6)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
41% (9)
14% (3)
СЯК Сейнайоки
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (5)
36% (8)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
50% (11)
18% (4)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
22
10
Упущенные победы
19
15
Голы по времени матча
Забито
18
13
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 15
5
28%
1
8%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
2
11%
3
23%
31-45
6
33%
2
15%
46-60
3
17%
5
38%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
15
10
11 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
4
27%
0
0%
1-15
3
20%
2
20%
16-30
4
27%
1
10%
31-45
1
7%
3
30%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
13%
4
40%
76-90
Забито
9
15
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 12
0
0%
2
13%
1-15
3
33%
2
13%
16-30
3
33%
2
13%
31-45
2
22%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
11%
4
27%
76-90
Пропущено
22
15
12 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
2
9%
1
7%
1-15
6
27%
0
0%
16-30
4
18%
2
13%
31-45
2
9%
7
47%
46-60
4
18%
1
7%
61-75
4
18%
4
27%
76-90
Забито
27
28
15 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 11
5 Не забивали 5
5
19%
3
11%
1-15
5
19%
3
11%
16-30
5
19%
5
18%
31-45
8
30%
30%
5
18%
46-60
3
11%
7
25%
61-75
1
4%
5
18%
76-90
Пропущено
37
25
23 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 13
6
16%
1
4%
1-15
9
24%
2
8%
16-30
8
22%
3
12%
31-45
3
8%
10
40%
46-60
5
14%
1
4%
61-75
6
16%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Хака
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Хака - КуПС 2:2 КТП - Хака 1:2 Хака - Мариехамн 1:1 Ильвес - Хака 1:2
Хака - Лахти 1:1 ВПС - Хака 4:1 Крузейдерс - Хака 1:0 Хака - Крузейдерс 2:2 Хака - Интер Турку 2:2 Оулу - Хака 3:0 Хака - ХИК 1:1 Лахти - Хака 1:0 Хака - Ильвес 1:1 КуПС - Хака 3:0 Оулу - Хака 1:1 Интер Турку - Хака 3:0 Хака - ВПС 2:2 Мариехамн - Хака 2:1 Хонка - Хака 0:2 Хака - КТП 4:2
СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 СЯК Сейнайоки - КТП 2:3 ВПС - СЯК Сейнайоки 3:2
СЯК Сейнайоки - ХИК 1:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 Лахти - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Хонка 1:0 Ильвес - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0 КТП - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:1 Оулу - СЯК Сейнайоки 0:3 СЯК Сейнайоки - Лахти 0:0
Результаты матчей
Хака
СЯК Сейнайоки
Точный счет
1:1
5 раз 45%
2:2
4 раза 36%
1:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
2
4 раза 36%
4
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
3:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
5 раз 23%
2:2
4 раза 18%
3:0
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 41%
2
7 раз 32%
0
5 раз 23%
4
1 раз 5%
2
8 раз 36%
1
7 раз 32%
0
5 раз 23%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Хака
СЯК Сейнайоки
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
56
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
74
38
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
175
Больше Меньше
175
814
1012
121
220
121
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|15 (1)
|Оулу
|Коффей Эшли
|11 (2)
|ВПС
|Михаэль Петер
|10 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|9 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|8 (2)
|Мариехамн
|De
|1 8
|КТП
|Gabriel Sandberg
|9
|Лахти
|Кабаши Ариан
|8
|Ильвес
|Seydine N'Diaye
|8
|КуПС
|Коллинс Шичендже
|8