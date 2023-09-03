  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Хака
1:0
Конец матча
СЯК Сейнайоки
0'
29' Желтая карточка
Градецки Матей
42' Желтая карточка
Роджерсон Логан
1:0
46' Гол
Мастокангас Элиас
90' Желтая карточка
Магута Райан
90'+4
12
Хакала
Аату
3
Фриберг
Никлас
2
Мусаханян
Айк
4
Аувинен
Ээро-Матти
18
Магута
Райан
11
Роджерсон
Логан
17
Лайне
Янне-Пекка
23
Maissa
Fall
10
Stavros
Zarokostas
9
Лескано
Хуан
28
Мастокангас
Элиас
25
Родригес
Мигель
22
Градецки
Матей
17
Тикканен
Вилле
14
Terry
Yegbe
16
Otto
Kemppainen
8
Данвуди
Джейк
24
Valentin
Gasc
21
Kingsley
Ofori
11
Мурило
9
Jaime
Moreno
II
10
Diego
Rojas
Хака
СЯК Сейнайоки

История личных встреч

Хака
СЯК Сейнайоки

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

14 матчей

21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

В
2:1
В
2:0
В
2:2
В
1:1
В
4:0
В
4:0
В
1:4
В
1:1
ТМС
1:1
К
1:3
К
1:6
И
1:1
И
0:0
И
0:0

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.29
1.29

Среднее время на гол

70
70

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.71
1.57

Среднее время на гол

52
57

Всего голов

21
20

Голов в среднем за матч

1.5
1.43

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

60
63

Бомбардиры внутри турнира

Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лескано Хуан 6 0.27
Мастокангас Элиас 3 0.14
Магута Райан 2 0.09
Лайне Янне-Пекка 2 (1) 0.09
Роджерсон Логан 2 0.09
Stavros Zarokostas 2 0.09
Fallou Ndiaye 2 0.09
Пурме Тино 1 0.05
Фриберг Никлас 1 0.05
Аувинен Ээро-Матти 1 0.05
Сийра Тууре 1 0.05
Atte Sihvonen 1 0.05
Oliver Whyte 1 0.05
Maissa Fall 1 0.05
СЯК Сейнайоки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jaime Moreno II 9 (1) 0.41
Стренг Джеремайя 6 0.27
Данвуди Джейк 3 0.14
Kingsley Ofori 3 0.14
Diego Rojas 2 0.09
Ebuka Samson 2 0.09
Otto Kemppainen 1 0.05
Valentin Gasc 1 0.05
Nooa Laine 1 0.05
Мурило 0 0
Ханнола Пюрю 0 0
Тикканен Вилле 0 0
Terry Yegbe 0 0

Карточки

Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магута Райан 7 0
Фриберг Никлас 6 0
Лайне Янне-Пекка 6 0
Stavros Zarokostas 6 0
Fallou Ndiaye 6 0
Atte Sihvonen 4 0
Аувинен Ээро-Матти 2 1
Сийра Тууре 3 0
Haymenn Bah-Traore 3 0
Тайнио Теему 2 0
Фофана Тиемоко 2 0
Oliver Whyte 2 0
Херберт Антони 2 0
Лескано Хуан 1 0
Роджерсон Логан 1 0
Хакала Аату 1 0
Пурме Тино 1 0
Maissa Fall 1 0
СЯК Сейнайоки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tuomas Kaukua 7 0
Данвуди Джейк 5 0
Jaime Moreno II 3 1
Valentin Gasc 4 0
Тикканен Вилле 3 0
Kingsley Ofori 3 0
Terry Yegbe 3 0
Diego Rojas 1 1
Градецки Матей 2 0
Ovie Ejeheri 2 0
Ханнола Пюрю 1 0
Nooa Laine 1 0
Стренг Джеремайя 1 0
Мурило 1 0
Joaquin Gomez 1 0
Ebuka Samson 1 0

Результаты матчей

Хака
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
СЯК Сейнайоки
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

13
4
Хака
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
СЯК Сейнайоки
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

20
9

Упущенные победы

6
11
Хака
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (9)
27% (6)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
41% (9)
14% (3)
СЯК Сейнайоки
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (5)
36% (8)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
50% (11)
18% (4)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

22
10

Упущенные победы

19
15

Голы по времени матча

Забито

18
13
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 15
5
28%
1
8%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
2
11%
3
23%
31-45
6
33%
2
15%
46-60
3
17%
5
38%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

15
10
11 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
4
27%
0
0%
1-15
3
20%
2
20%
16-30
4
27%
1
10%
31-45
1
7%
3
30%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
13%
4
40%
76-90

Забито

9
15
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 12
0
0%
2
13%
1-15
3
33%
2
13%
16-30
3
33%
2
13%
31-45
2
22%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
11%
4
27%
76-90

Пропущено

22
15
12 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
2
9%
1
7%
1-15
6
27%
0
0%
16-30
4
18%
2
13%
31-45
2
9%
7
47%
46-60
4
18%
1
7%
61-75
4
18%
4
27%
76-90

Забито

27
28
15 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 11
5 Не забивали 5
5
19%
3
11%
1-15
5
19%
3
11%
16-30
5
19%
5
18%
31-45
8
30%
30%
5
18%
46-60
3
11%
7
25%
61-75
1
4%
5
18%
76-90

Пропущено

37
25
23 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 13
6
16%
1
4%
1-15
9
24%
2
8%
16-30
8
22%
3
12%
31-45
3
8%
10
40%
46-60
5
14%
1
4%
61-75
6
16%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Хака
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Хака - КуПС 2:2 КТП - Хака 1:2 Хака - Мариехамн 1:1 Ильвес - Хака 1:2
Хака - Лахти 1:1 ВПС - Хака 4:1 Крузейдерс - Хака 1:0 Хака - Крузейдерс 2:2 Хака - Интер Турку 2:2 Оулу - Хака 3:0 Хака - ХИК 1:1 Лахти - Хака 1:0 Хака - Ильвес 1:1 КуПС - Хака 3:0 Оулу - Хака 1:1 Интер Турку - Хака 3:0 Хака - ВПС 2:2 Мариехамн - Хака 2:1 Хонка - Хака 0:2 Хака - КТП 4:2
СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 СЯК Сейнайоки - КТП 2:3 ВПС - СЯК Сейнайоки 3:2
СЯК Сейнайоки - ХИК 1:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 Лахти - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Хонка 1:0 Ильвес - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0 КТП - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:1 Оулу - СЯК Сейнайоки 0:3 СЯК Сейнайоки - Лахти 0:0

Результаты матчей

Хака
СЯК Сейнайоки

Точный счет

1:1
5 раз 45%
2:2
4 раза 36%
1:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
2
4 раза 36%
4
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

3:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
5 раз 23%
2:2
4 раза 18%
3:0
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 41%
2
7 раз 32%
0
5 раз 23%
4
1 раз 5%
2
8 раз 36%
1
7 раз 32%
0
5 раз 23%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Хака
СЯК Сейнайоки

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
1.5
Больше Меньше
5
6
1
10
2.5
1
10
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
4
3
8
1.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
5
0.5
Больше Меньше
17
5
8
14
1.5
10
12
1
21
2.5
2
20
1
21
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 22 12 8 2 39 - 19 44
2.
КуПС
 22 13 4 5 34 - 15 43
3.
СЯК Сейнайоки
 22 11 5 6 29 - 24 38
4.
ВПС
 22 11 3 8 30 - 23 36
5.
Хонка
 22 10 5 7 23 - 17 35
6.
Интер Турку
 22 10 4 8 33 - 31 34
7.
Оулу
 22 9 4 9 32 - 37 31
8.
Хака
 22 5 9 8 27 - 37 24
9.
Лахти
 22 5 7 10 21 - 32 22
10.
КТП
 22 5 5 12 20 - 33 20
11.
Ильвес
 22 4 8 10 20 - 27 20
12.
Мариехамн
 22 3 6 13 21 - 34 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 11 7 3 1 21 - 7 24
2.
СЯК Сейнайоки
 11 7 1 3 16 - 14 22
3.
КуПС
 11 7 0 4 15 - 6 21
4.
Хонка
 11 6 2 3 14 - 7 20
5.
ВПС
 11 6 2 3 17 - 10 20
6.
Интер Турку
 11 6 2 3 17 - 13 20
7.
Хака
 11 2 9 0 18 - 15 15
8.
Оулу
 11 4 2 5 15 - 20 14
9.
КТП
 11 3 3 5 11 - 16 12
10.
Лахти
 11 3 2 6 12 - 17 11
11.
Ильвес
 11 2 5 4 10 - 15 11
12.
Мариехамн
 11 1 3 7 7 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 11 6 4 1 19 - 9 22
2.
ХИК
 11 5 5 1 18 - 12 20
3.
Оулу
 11 5 2 4 17 - 17 17
4.
ВПС
 11 5 1 5 13 - 13 16
5.
СЯК Сейнайоки
 11 4 4 3 13 - 10 16
6.
Хонка
 11 4 3 4 9 - 10 15
7.
Интер Турку
 11 4 2 5 16 - 18 14
8.
Лахти
 11 2 5 4 9 - 15 11
9.
Хака
 11 3 0 8 9 - 22 9
10.
Ильвес
 11 2 3 6 10 - 12 9
11.
Мариехамн
 11 2 3 6 14 - 18 9
12.
КТП
 11 2 2 7 9 - 17 8
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 15 (1)
Оулу Коффей Эшли 11 (2)
ВПС Михаэль Петер 10 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 9 (1)
Интер Турку Darren Smith III 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн De 1 8
КТП Gabriel Sandberg 9
Лахти Кабаши Ариан 8
Ильвес Seydine N'Diaye 8
КуПС Коллинс Шичендже 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Роджерсон Логан получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 29'
      Градецки Матей получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хака 1:0 СЯК Сейнайоки онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     