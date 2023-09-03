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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 22. Стадион: .
ИК Старт
0:1
Перерыв
Фредрикстад
0'
0:1
23' Пенальти
Бьярталид Йоаннес
41' Желтая карточка
Mads Nielsen II

Ход матча

23'
0:1
Бьярталид Йоаннес
41'
 
Mads Nielsen II
Лучшие коэффициенты
ИК Старт
Ничья
Фредрикстад
7.80
4.10
2.38
Все Коэффициенты
1
Jasper
Silva
Torkildsen
14
Марес
Люк
3
Вормгор
Вито
2
Антонссон
Бьярни
21
Шеквист
Сандер
Хансен
7
Дервискадич
Эмир
16
Страннегорд
Том
30
Fabian
Oestigaard
Ness
8
Mathias
Grundetjern
22
Садику
Агон
10
Alagie
Sanyang
1
Haavar
Jenssen
22
Воледзи
Максвелл
26
Mads
Nielsen
II
3
Скарет
Браге
12
Меткалф
Патрик
16
Конте
Абубакар
19
Магнуссон
Юлиус
20
Haavard
Aasheim
4
Stian
Stray
Molde
29
Ага
Оскар
14
Бьярталид
Йоаннес
ИК Старт
3-4-3
Фредрикстад
3-5-2

История личных встреч

ИК Старт
Фредрикстад

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

12 матчей

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

ПД
3:1
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
2:6
ПД
2:2
ПД
2:1
ПД
2:2
Э
1:1
Э
3:2
КН
0:1
Э
1:0
Э
1:0

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.8
0.86

Среднее время на гол

50
105

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.43
2

Среднее время на гол

63
45

Всего голов

19
16

Голов в среднем за матч

1.58
1.33

Тотал матчей

2.5
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

56
67

Бомбардиры внутри турнира

ИК Старт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скогволд Хенрик 6 0.27
Alagie Sanyang 6 0.27
Zakaria Sawo 5 0.23
Марес Люк 5 (5) 0.23
Страннегорд Том 4 0.18
Mathias Grundetjern 4 0.18
Дервискадич Эмир 3 0.14
Сакор Важебах 2 0.09
Садику Агон 2 0.09
Salim Nkubiri 1 0.05
Вормгор Вито 1 0.05
Лане Джек 1 0.05
Шеквист Сандер Хансен 0 0
Fabian Oestigaard Ness 0 0
Sindre Osestad 0 0
Робстад Хенрик 0 0
Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьярталид Йоаннес 6 (3) 0.27
Riki Alba 5 0.23
Stian Stray Molde 3 0.14
Sondre Soerloekk 3 0.14
Хельсруд-Юхансен Хенрик 2 0.09
Ага Оскар 2 0.09
Simen Rafn 1 0.05
Меткалф Патрик 1 0.05
Ludvig Begby 1 0.05
Philip Sandvik Aukland 1 0.05
Конте Абубакар 1 0.05
Haavard Aasheim 1 0.05
Лима Лукас 1 0.05
Mads Nielsen II 1 0.05
Уильямс Ноа 0 0
Ольсен Брандур 0 0
Tage Johansen 0 0

Карточки

ИК Старт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вормгор Вито 7 0
Робстад Хенрик 3 1
Сакор Важебах 4 0
Fabian Oestigaard Ness 4 0
Дервискадич Эмир 3 0
Zakaria Sawo 1 1
Шеквист Сандер Хансен 1 1
Антонссон Бьярни 2 0
Sindre Osestad 2 0
Страннегорд Том 2 0
Jasper Silva Torkildsen 2 0
Mathias Grundetjern 2 0
Mark Jensen 1 0
Викстёль Рольф 1 0
Скогволд Хенрик 1 0
Kalle Wallius 1 0
Deni Dashaev 1 0
Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магнуссон Юлиус 4 0
Конте Абубакар 3 0
Haavard Aasheim 2 0
Haavar Jenssen 2 0
Mads Nielsen II 2 0
Stian Stray Molde 2 0
Philip Sandvik Aukland 2 0
Скарет Браге 2 0
Tage Johansen 2 0
Хельсруд-Юхансен Хенрик 1 0
Бьоркстрем Тим 1 0
Riki Alba 1 0
Ludvig Begby 1 0
Бьярталид Йоаннес 1 0
Воледзи Максвелл 1 0

Результаты матчей

ИК Старт
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Фредрикстад
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

4
2
ИК Старт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Фредрикстад
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
10% (1)
80% (8)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

11
20
ИК Старт
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (11)
29% (6)
19% (4)
Фредрикстад
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
5% (1)
62% (13)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

13
2

Упущенные победы

15
22

Голы по времени матча

Забито

25
9
7 В 1-м тайме 2
18 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
11 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
5
20%
2
22%
16-30
2
8%
0
0%
31-45
5
20%
3
33%
46-60
3
12%
2
22%
61-75
10
40%
2
22%
76-90

Пропущено

10
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
20%
1
11%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
3
33%
76-90

Забито

15
20
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 9
12 Не забивали 12
1
7%
2
10%
1-15
1
7%
3
15%
16-30
2
13%
4
20%
31-45
4
27%
4
20%
46-60
4
27%
4
20%
61-75
3
20%
3
15%
76-90

Пропущено

17
5
4 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 0
9 Не пропускали 5
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
1
20%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
6
35%
1
20%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
5
29%
29%
3
60%
76-90

Забито

40
29
11 В 1-м тайме 11
29 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 15
2 Не забивали 5
1
3%
2
7%
1-15
6
15%
5
17%
16-30
4
10%
4
14%
31-45
9
23%
7
24%
46-60
7
18%
6
21%
61-75
13
33%
5
17%
76-90

Пропущено

27
14
8 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 11
3
11%
1
7%
1-15
2
7%
2
14%
16-30
3
11%
2
14%
31-45
8
30%
30%
3
21%
46-60
2
7%
0
0%
61-75
9
33%
6
43%
76-90

Результаты последних матчей

ИК Старт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ранхейм - ИК Старт 0:0 ИК Старт - Осане 1:0 Рёуфосс - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Согндаль 2:0
ИК Старт - Скейд 3:0 ФК Кристиансунн - ИК Старт 1:1 Брюне - ИК Старт 5:1 ИК Старт - Мьёндален 3:0 Конгсвингер - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Дьерв 2:1 Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Йовик-Люн - ИК Старт 1:0 Согндаль - ИК Старт 2:1 Халсен - ИК Старт 0:3 ИК Старт - Ранхейм 2:1 Флеккерёй - ИК Старт 0:2 Осане - ИК Старт 2:2 ИК Старт - Санднес 3:3 Скейд - ИК Старт 1:4 ИК Старт - Хёдд 4:2
Фредрикстад
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Фредрикстад - Хёдд 1:0 Конгсвингер - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - ФК Кристиансунн 4:1 КФУМ Осло - Фредрикстад 2:1
Фредрикстад - Брюне 2:1 Скейд - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - Конгсвингер 1:1 Фредрикстад - Ранхейм 4:0 Согндаль - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Фредрикстад - Викинг 1:2 Рёуфосс - Фредрикстад 1:1 Эрн-Хортен - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Осане 2:1 Спринт Елоэй - Фредрикстад 0:3 Хёдд - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:0 Дьерв - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Скейд 0:0 Брюне - Фредрикстад 0:0

Результаты матчей

ИК Старт
Фредрикстад

Точный счет

2:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

3
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:1
3 раза 27%
2:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
0:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
7 раз 70%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

2:1
5 раз 24%
2:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
5 раз 24%
0:0
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 33%
2
6 раз 29%
3
3 раза 14%
4
3 раза 14%
0
2 раза 10%
1
11 раз 52%
2
4 раза 19%
0
3 раза 14%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

ИК Старт
Фредрикстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
1.5
Больше Меньше
5
6
5
5
2.5
3
8
2
8
3.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
1
4
7
1.5
2
8
1
10
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
2
0.5
Больше Меньше
18
3
12
9
1.5
7
14
6
15
2.5
3
18
3
18
3.5
2
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 1:0 22 13 8 1 31 - 13 47
2.
Конгсвингер
 22 12 3 7 38 - 28 39
3.
КФУМ Осло
 1:1 22 10 6 6 35 - 28 36
4.
Согндаль
 21 10 4 7 32 - 28 34
5.
ИК Старт
 0:1 22 9 7 6 40 - 28 34
6.
ФК Кристиансунн
 21 9 6 6 37 - 29 33
7.
Ранхейм
 22 10 3 9 27 - 38 33
8.
Брюне
 3:0 22 9 4 9 31 - 28 31
9.
Санднес
 0:3 21 8 5 8 33 - 27 29
10.
Мосс
 1:0 22 8 5 9 25 - 31 29
11.
Рёуфосс
 0:1 22 8 4 10 28 - 28 28
12.
Дьерв
 1:1 22 7 6 9 33 - 41 27
13.
Хёдд
 21 6 5 10 21 - 27 23
14.
Мьёндален
 22 6 5 11 28 - 35 23
15.
Осане
 22 5 8 9 31 - 34 23
16.
Скейд
 22 2 5 15 20 - 47 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ИК Старт
 0:1 11 8 1 2 25 - 11 25
2.
Фредрикстад
 1:0 11 7 4 0 19 - 6 25
3.
ФК Кристиансунн
 12 7 3 2 24 - 11 24
4.
Брюне
 3:0 12 7 3 2 20 - 10 24
5.
Конгсвингер
 11 7 1 3 21 - 12 22
6.
КФУМ Осло
 1:1 11 6 3 2 19 - 11 21
7.
Согндаль
 10 6 2 2 19 - 11 20
8.
Мосс
 1:0 11 6 1 4 12 - 10 19
9.
Рёуфосс
 0:1 11 5 3 3 17 - 10 18
10.
Ранхейм
 10 5 1 4 16 - 22 16
11.
Санднес
 0:3 11 4 3 4 18 - 15 15
12.
Дьерв
 1:1 11 4 3 4 17 - 19 15
13.
Осане
 10 3 4 3 17 - 16 13
14.
Хёдд
 10 3 4 3 9 - 8 13
15.
Мьёндален
 11 2 4 5 14 - 15 10
16.
Скейд
 11 1 2 8 11 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 1:0 11 6 4 1 12 - 7 22
2.
Конгсвингер
 11 5 2 4 17 - 16 17
3.
Ранхейм
 12 5 2 5 11 - 16 17
4.
КФУМ Осло
 1:1 11 4 3 4 16 - 17 15
5.
Санднес
 0:3 10 4 2 4 15 - 12 14
6.
Согндаль
 11 4 2 5 13 - 17 14
7.
Мьёндален
 11 4 1 6 14 - 20 13
8.
Дьерв
 1:1 11 3 3 5 16 - 22 12
9.
Хёдд
 11 3 1 7 12 - 19 10
10.
Рёуфосс
 0:1 11 3 1 7 11 - 18 10
11.
Мосс
 1:0 11 2 4 5 13 - 21 10
12.
Осане
 12 2 4 6 14 - 18 10
13.
ФК Кристиансунн
 9 2 3 4 13 - 18 9
14.
ИК Старт
 0:1 11 1 6 4 15 - 17 9
15.
Брюне
 3:0 10 2 1 7 11 - 18 7
16.
Скейд
 11 1 3 7 9 - 22 6
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 13 (2)
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 11 (1)
Санднес Хейланн Томми 10 (3)
Конгсвингер Joacim Holtan 10 (2)
Мьёндален Kristian Lien 10
Весь список

Топ нарушителей
Мосс Странде Кристиан 8
ИК Старт Вормгор Вито 7
Осане Martin Ueland 7
Конгсвингер Harald Holter 6
Дьерв Вихманн Матиас 5
Весь список
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Лучшие коэффициенты
ИК Старт
Ничья
Фредрикстад
7.80
4.10
2.38
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Где смотреть матч ИК Старт 0:1 Фредрикстад онлайн

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