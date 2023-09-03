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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 22. Стадион: .
ИК Старт
2:2
Конец матча
Фредрикстад
0'
0:1
23' Пенальти
Бьярталид Йоаннес
41' Желтая карточка
Mads Nielsen II
1:1
61' Гол
Страннегорд Том
2:1
71' Гол
Марес Люк
2:2
84' Гол
Хельсруд-Юхансен Хенрик
90'+5
1
Jasper
Silva
Torkildsen
14
Марес
Люк
3
Вормгор
Вито
2
Антонссон
Бьярни
21
Шеквист
Сандер
Хансен
7
Дервискадич
Эмир
16
Страннегорд
Том
30
Fabian
Oestigaard
Ness
8
Mathias
Grundetjern
22
Садику
Агон
10
Alagie
Sanyang
1
Haavar
Jenssen
22
Воледзи
Максвелл
26
Mads
Nielsen
II
3
Скарет
Браге
12
Меткалф
Патрик
16
Конте
Абубакар
19
Магнуссон
Юлиус
20
Haavard
Aasheim
4
Stian
Stray
Molde
29
Ага
Оскар
14
Бьярталид
Йоаннес
ИК Старт
3-4-3
Фредрикстад
3-5-2

История личных встреч

ИК Старт
Фредрикстад

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

12 матчей

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

ПД
3:1
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
2:6
ПД
2:2
ПД
2:1
ПД
2:2
Э
1:1
Э
3:2
КН
0:1
Э
1:0
Э
1:0

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.8
0.86

Среднее время на гол

50
105

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.43
2

Среднее время на гол

63
45

Всего голов

19
16

Голов в среднем за матч

1.58
1.33

Тотал матчей

2.5
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

56
67

Бомбардиры внутри турнира

ИК Старт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скогволд Хенрик 6 0.27
Марес Люк 6 (5) 0.27
Alagie Sanyang 6 0.27
Страннегорд Том 5 0.23
Zakaria Sawo 5 0.23
Mathias Grundetjern 4 0.18
Дервискадич Эмир 3 0.14
Сакор Важебах 2 0.09
Садику Агон 2 0.09
Salim Nkubiri 1 0.05
Вормгор Вито 1 0.05
Лане Джек 1 0.05
Шеквист Сандер Хансен 0 0
Fabian Oestigaard Ness 0 0
Sindre Osestad 0 0
Робстад Хенрик 0 0
Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьярталид Йоаннес 6 (3) 0.27
Riki Alba 5 0.23
Хельсруд-Юхансен Хенрик 3 0.14
Stian Stray Molde 3 0.14
Sondre Soerloekk 3 0.14
Ага Оскар 2 0.09
Simen Rafn 1 0.05
Philip Sandvik Aukland 1 0.05
Меткалф Патрик 1 0.05
Ludvig Begby 1 0.05
Конте Абубакар 1 0.05
Haavard Aasheim 1 0.05
Лима Лукас 1 0.05
Mads Nielsen II 1 0.05
Уильямс Ноа 0 0
Ольсен Брандур 0 0
Tage Johansen 0 0

Карточки

ИК Старт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вормгор Вито 7 0
Робстад Хенрик 3 1
Сакор Важебах 4 0
Fabian Oestigaard Ness 4 0
Дервискадич Эмир 3 0
Zakaria Sawo 1 1
Шеквист Сандер Хансен 1 1
Антонссон Бьярни 2 0
Sindre Osestad 2 0
Страннегорд Том 2 0
Jasper Silva Torkildsen 2 0
Mathias Grundetjern 2 0
Mark Jensen 1 0
Викстёль Рольф 1 0
Скогволд Хенрик 1 0
Kalle Wallius 1 0
Deni Dashaev 1 0
Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магнуссон Юлиус 4 0
Конте Абубакар 3 0
Haavard Aasheim 2 0
Haavar Jenssen 2 0
Mads Nielsen II 2 0
Stian Stray Molde 2 0
Philip Sandvik Aukland 2 0
Скарет Браге 2 0
Tage Johansen 2 0
Хельсруд-Юхансен Хенрик 1 0
Бьоркстрем Тим 1 0
Riki Alba 1 0
Ludvig Begby 1 0
Бьярталид Йоаннес 1 0
Воледзи Максвелл 1 0

Результаты матчей

ИК Старт
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Фредрикстад
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

6
4
ИК Старт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Фредрикстад
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

11
20
ИК Старт
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (8)
36% (8)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (12)
27% (6)
18% (4)
Фредрикстад
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
9% (2)
59% (13)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

13
2

Упущенные победы

17
24

Голы по времени матча

Забито

27
11
7 В 1-м тайме 3
20 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
11 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
5
19%
3
27%
16-30
2
7%
0
0%
31-45
5
19%
3
27%
46-60
5
19%
2
18%
61-75
10
37%
3
27%
76-90

Пропущено

12
11
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
17%
1
9%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
2
17%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
5
42%
3
27%
76-90

Забито

15
20
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 9
13 Не забивали 13
1
7%
2
10%
1-15
1
7%
3
15%
16-30
2
13%
4
20%
31-45
4
27%
4
20%
46-60
4
27%
4
20%
61-75
3
20%
3
15%
76-90

Пропущено

17
5
4 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 0
9 Не пропускали 5
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
1
20%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
6
35%
1
20%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
5
29%
29%
3
60%
76-90

Забито

42
31
11 В 1-м тайме 12
31 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 16
2 Не забивали 5
1
2%
2
6%
1-15
6
14%
6
19%
16-30
4
10%
4
13%
31-45
9
21%
7
23%
46-60
9
21%
6
19%
61-75
13
31%
6
19%
76-90

Пропущено

29
16
9 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 12
3
10%
1
6%
1-15
3
10%
2
13%
16-30
3
10%
2
13%
31-45
8
28%
3
19%
46-60
2
7%
2
13%
61-75
10
34%
6
38%
76-90

Результаты последних матчей

ИК Старт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ранхейм - ИК Старт 0:0 ИК Старт - Осане 1:0 Рёуфосс - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Согндаль 2:0
ИК Старт - Скейд 3:0 ФК Кристиансунн - ИК Старт 1:1 Брюне - ИК Старт 5:1 ИК Старт - Мьёндален 3:0 Конгсвингер - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Дьерв 2:1 Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Йовик-Люн - ИК Старт 1:0 Согндаль - ИК Старт 2:1 Халсен - ИК Старт 0:3 ИК Старт - Ранхейм 2:1 Флеккерёй - ИК Старт 0:2 Осане - ИК Старт 2:2 ИК Старт - Санднес 3:3 Скейд - ИК Старт 1:4 ИК Старт - Хёдд 4:2
Фредрикстад
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Фредрикстад - Хёдд 1:0 Конгсвингер - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - ФК Кристиансунн 4:1 КФУМ Осло - Фредрикстад 2:1
Фредрикстад - Брюне 2:1 Скейд - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - Конгсвингер 1:1 Фредрикстад - Ранхейм 4:0 Согндаль - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Фредрикстад - Викинг 1:2 Рёуфосс - Фредрикстад 1:1 Эрн-Хортен - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Осане 2:1 Спринт Елоэй - Фредрикстад 0:3 Хёдд - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:0 Дьерв - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Скейд 0:0 Брюне - Фредрикстад 0:0

Результаты матчей

ИК Старт
Фредрикстад

Точный счет

2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:1
3 раза 27%
2:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
7 раз 64%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%

Точный счет

2:1
5 раз 23%
2:2
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
5 раз 23%
0:0
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 32%
1
7 раз 32%
3
3 раза 14%
4
3 раза 14%
0
2 раза 9%
1
11 раз 50%
2
5 раз 23%
0
3 раза 14%
4
2 раза 9%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

ИК Старт
Фредрикстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
1.5
Больше Меньше
5
6
5
6
2.5
3
8
2
9
3.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
10
1
4
7
1.5
3
8
1
10
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
2
0.5
Больше Меньше
19
3
13
9
1.5
8
14
6
16
2.5
3
19
3
19
3.5
2
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 22 12 9 1 32 - 15 45
2.
Конгсвингер
 22 12 3 7 38 - 28 39
3.
КФУМ Осло
 22 11 5 6 40 - 29 38
4.
ИК Старт
 22 9 8 5 42 - 29 35
5.
Согндаль
 21 10 4 7 32 - 28 34
6.
ФК Кристиансунн
 21 9 6 6 37 - 29 33
7.
Ранхейм
 22 10 3 9 27 - 38 33
8.
Брюне
 22 9 4 9 31 - 28 31
9.
Санднес
 21 8 5 8 33 - 27 29
10.
Рёуфосс
 22 8 5 9 29 - 28 29
11.
Мосс
 22 7 6 9 25 - 32 27
12.
Дьерв
 22 7 5 10 34 - 46 26
13.
Хёдд
 21 6 5 10 21 - 27 23
14.
Мьёндален
 22 6 5 11 28 - 35 23
15.
Осане
 22 5 8 9 31 - 34 23
16.
Скейд
 22 2 5 15 20 - 47 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ИК Старт
 11 8 2 1 27 - 12 26
2.
Фредрикстад
 11 7 4 0 19 - 6 25
3.
ФК Кристиансунн
 12 7 3 2 24 - 11 24
4.
Брюне
 12 7 3 2 20 - 10 24
5.
КФУМ Осло
 11 7 2 2 24 - 12 23
6.
Конгсвингер
 11 7 1 3 21 - 12 22
7.
Согндаль
 10 6 2 2 19 - 11 20
8.
Мосс
 11 6 1 4 12 - 10 19
9.
Рёуфосс
 11 5 4 2 18 - 10 19
10.
Ранхейм
 10 5 1 4 16 - 22 16
11.
Санднес
 11 4 3 4 18 - 15 15
12.
Дьерв
 11 4 3 4 17 - 19 15
13.
Осане
 10 3 4 3 17 - 16 13
14.
Хёдд
 10 3 4 3 9 - 8 13
15.
Мьёндален
 11 2 4 5 14 - 15 10
16.
Скейд
 11 1 2 8 11 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 11 5 5 1 13 - 9 20
2.
Конгсвингер
 11 5 2 4 17 - 16 17
3.
Ранхейм
 12 5 2 5 11 - 16 17
4.
КФУМ Осло
 11 4 3 4 16 - 17 15
5.
Санднес
 10 4 2 4 15 - 12 14
6.
Согндаль
 11 4 2 5 13 - 17 14
7.
Мьёндален
 11 4 1 6 14 - 20 13
8.
Дьерв
 11 3 2 6 17 - 27 11
9.
Хёдд
 11 3 1 7 12 - 19 10
10.
Рёуфосс
 11 3 1 7 11 - 18 10
11.
Осане
 12 2 4 6 14 - 18 10
12.
ФК Кристиансунн
 9 2 3 4 13 - 18 9
13.
ИК Старт
 11 1 6 4 15 - 17 9
14.
Мосс
 11 1 5 5 13 - 22 8
15.
Брюне
 10 2 1 7 11 - 18 7
16.
Скейд
 11 1 3 7 9 - 22 6
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 14 (2)
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 11 (1)
Санднес Хейланн Томми 10 (3)
Конгсвингер Joacim Holtan 10 (2)
Мьёндален Kristian Lien 10
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Топ нарушителей
Мосс Странде Кристиан 8
ИК Старт Вормгор Вито 7
Осане Martin Ueland 7
Конгсвингер Harald Holter 6
Брюне Диа Мамаду 6
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Mads Nielsen получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Г О О О О Л - Бьярталид Йоаннес из команды Фредрикстад забивает с точки!
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