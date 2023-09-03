Тур: 22. Стадион: Sparebanken Soer Arena.
2:2
Конец матча
0'
0:1
23' ПенальтиБьярталид Йоаннес
41' Желтая карточкаMads Nielsen II
1:1
61' ГолСтраннегорд Том
2:1
71' ГолМарес Люк
2:2
84' ГолХельсруд-Юхансен Хенрик
90'+5
Ход матча
23'
41'
61'
71'
2:1
14
Марес
Люк
22
Садику
Агон
29
Ага
Оскар
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Садику АгонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
96 Mark JensenВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sindre Tjelmeland
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Ага ОскарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Ludvig BegbyЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Томассен Миккьял
История личных встреч
ИК Старт
Фредрикстад
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
12 матчей
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.8
0.86
Среднее время на гол
50
105
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.43
2
Среднее время на гол
63
45
Всего голов
19
16
Голов в среднем за матч
1.58
1.33
Тотал матчей
2.5
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
56
67
Бомбардиры внутри турнира
ИК Старт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скогволд Хенрик
|6
|0.27
|Марес Люк
|6 (5)
|0.27
|Alagie Sanyang
|6
|0.27
|Страннегорд Том
|5
|0.23
|Zakaria Sawo
|5
|0.23
|Mathias Grundetjern
|4
|0.18
|Дервискадич Эмир
|3
|0.14
|Сакор Важебах
|2
|0.09
|Садику Агон
|2
|0.09
|Salim Nkubiri
|1
|0.05
|Вормгор Вито
|1
|0.05
|Лане Джек
|1
|0.05
|Шеквист Сандер Хансен
|0
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|0
|0
|Sindre Osestad
|0
|0
|Робстад Хенрик
|0
|0
Фредрикстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьярталид Йоаннес
|6 (3)
|0.27
|Riki Alba
|5
|0.23
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|3
|0.14
|Stian Stray Molde
|3
|0.14
|Sondre Soerloekk
|3
|0.14
|Ага Оскар
|2
|0.09
|Simen Rafn
|1
|0.05
|Philip Sandvik Aukland
|1
|0.05
|Меткалф Патрик
|1
|0.05
|Ludvig Begby
|1
|0.05
|Конте Абубакар
|1
|0.05
|Haavard Aasheim
|1
|0.05
|Лима Лукас
|1
|0.05
|Mads Nielsen II
|1
|0.05
|Уильямс Ноа
|0
|0
|Ольсен Брандур
|0
|0
|Tage Johansen
|0
|0
Карточки
ИК Старт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вормгор Вито
|7
|0
|Робстад Хенрик
|3
|1
|Сакор Важебах
|4
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|4
|0
|Дервискадич Эмир
|3
|0
|Zakaria Sawo
|1
|1
|Шеквист Сандер Хансен
|1
|1
|Антонссон Бьярни
|2
|0
|Sindre Osestad
|2
|0
|Страннегорд Том
|2
|0
|Jasper Silva Torkildsen
|2
|0
|Mathias Grundetjern
|2
|0
|Mark Jensen
|1
|0
|Викстёль Рольф
|1
|0
|Скогволд Хенрик
|1
|0
|Kalle Wallius
|1
|0
|Deni Dashaev
|1
|0
Фредрикстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магнуссон Юлиус
|4
|0
|Конте Абубакар
|3
|0
|Haavard Aasheim
|2
|0
|Haavar Jenssen
|2
|0
|Mads Nielsen II
|2
|0
|Stian Stray Molde
|2
|0
|Philip Sandvik Aukland
|2
|0
|Скарет Браге
|2
|0
|Tage Johansen
|2
|0
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|1
|0
|Бьоркстрем Тим
|1
|0
|Riki Alba
|1
|0
|Ludvig Begby
|1
|0
|Бьярталид Йоаннес
|1
|0
|Воледзи Максвелл
|1
|0
Результаты матчей
ИК Старт
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Фредрикстад
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
6
4
ИК Старт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Фредрикстад
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
11
20
ИК Старт
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (8)
36% (8)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (12)
27% (6)
18% (4)
Фредрикстад
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
9% (2)
59% (13)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
13
2
Упущенные победы
17
24
Голы по времени матча
Забито
27
11
7 В 1-м тайме 3
20 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
11 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
5
19%
3
27%
16-30
2
7%
0
0%
31-45
5
19%
3
27%
46-60
5
19%
2
18%
61-75
10
37%
3
27%
76-90
Пропущено
12
11
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
17%
1
9%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
2
17%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
5
42%
3
27%
76-90
Забито
15
20
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 9
13 Не забивали 13
1
7%
2
10%
1-15
1
7%
3
15%
16-30
2
13%
4
20%
31-45
4
27%
4
20%
46-60
4
27%
4
20%
61-75
3
20%
3
15%
76-90
Пропущено
17
5
4 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 0
9 Не пропускали 5
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
1
20%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
6
35%
1
20%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
5
29%
29%
3
60%
76-90
Забито
42
31
11 В 1-м тайме 12
31 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 16
2 Не забивали 5
1
2%
2
6%
1-15
6
14%
6
19%
16-30
4
10%
4
13%
31-45
9
21%
7
23%
46-60
9
21%
6
19%
61-75
13
31%
6
19%
76-90
Пропущено
29
16
9 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 12
3
10%
1
6%
1-15
3
10%
2
13%
16-30
3
10%
2
13%
31-45
8
28%
3
19%
46-60
2
7%
2
13%
61-75
10
34%
6
38%
76-90
Результаты последних матчей
ИК Старт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ранхейм - ИК Старт 0:0 ИК Старт - Осане 1:0 Рёуфосс - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Согндаль 2:0
ИК Старт - Скейд 3:0 ФК Кристиансунн - ИК Старт 1:1 Брюне - ИК Старт 5:1 ИК Старт - Мьёндален 3:0 Конгсвингер - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Дьерв 2:1 Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Йовик-Люн - ИК Старт 1:0 Согндаль - ИК Старт 2:1 Халсен - ИК Старт 0:3 ИК Старт - Ранхейм 2:1 Флеккерёй - ИК Старт 0:2 Осане - ИК Старт 2:2 ИК Старт - Санднес 3:3 Скейд - ИК Старт 1:4 ИК Старт - Хёдд 4:2
Фредрикстад
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Фредрикстад - Хёдд 1:0 Конгсвингер - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - ФК Кристиансунн 4:1 КФУМ Осло - Фредрикстад 2:1
Фредрикстад - Брюне 2:1 Скейд - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - Конгсвингер 1:1 Фредрикстад - Ранхейм 4:0 Согндаль - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Фредрикстад - Викинг 1:2 Рёуфосс - Фредрикстад 1:1 Эрн-Хортен - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Осане 2:1 Спринт Елоэй - Фредрикстад 0:3 Хёдд - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:0 Дьерв - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Скейд 0:0 Брюне - Фредрикстад 0:0
Результаты матчей
ИК Старт
Фредрикстад
Точный счет
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:1
3 раза 27%
2:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
7 раз 64%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
Точный счет
2:1
5 раз 23%
2:2
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
5 раз 23%
0:0
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 32%
1
7 раз 32%
3
3 раза 14%
4
3 раза 14%
0
2 раза 9%
1
11 раз 50%
2
5 раз 23%
0
3 раза 14%
4
2 раза 9%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
ИК Старт
Фредрикстад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
56
56
38
29
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
101
47
38
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
202
Больше Меньше
193
139
814
616
319
319
220
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|14 (2)
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11 (1)
|Санднес
|Хейланн Томми
|10 (3)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|10 (2)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|10
|Мосс
|Странде Кристиан
|8
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|7
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Конгсвингер
|Harald Holter
|6
|Брюне
|Диа Мамаду
|6