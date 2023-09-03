Тур: 22. Стадион: Теле2 Арена.
Ход матча
24'
0:1
28'
1:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
13
Фенгер
Мадс
21
Странд
Симон
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
19
Jusef
Erabi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
-
21 Странд СимонПолузащитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
-
18 Садику ЛоретПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Jusef ErabiНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Оума ЭрикЗащитник
-
32 Модесто РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Питтас ЯннисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
45 Taha Ayari
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
История личных встреч
Хаммарбю
АИК
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед
25 матчей
32%
24%
44%
8 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
16%
52%
32%
4 победы 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
24%
40%
36%
6 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.25
0.69
Среднее время на гол
72
130
Всего голов
20
17
Голов в среднем за матч
1.54
1.42
Среднее время на гол
58
63
Всего голов
35
26
Голов в среднем за матч
1.4
1.04
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
64
86
Бомбардиры внутри турнира
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуканович Виктор
|6
|0.27
|Бесара Нахир
|5 (2)
|0.23
|Jusef Erabi
|4
|0.18
|Налич Ади
|3
|0.14
|Теки Тесфальдет
|2
|0.09
|Садику Лорет
|1
|0.05
|Хаммар Фредрик
|1
|0.05
|Маркус Карлссон
|1
|0.05
|Нильссон Джоэл
|1
|0.05
|Миккельсен Эугуст
|1
|0.05
|Маджед Монтадер
|1
|0.05
|Nathaniel Adjei
|1
|0.05
|Странд Симон
|0
|0
|Саиди Абдельрахман
|0
|0
|Пинас Шакилль
|0
|0
|Куртулус Эдвин
|0
|0
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Модесто Руй
|6
|0.27
|Питтас Яннис
|3 (1)
|0.14
|Тюкосен Мадс
|2
|0.09
|Магаши Абдуссалам
|2
|0.09
|Alexander Fesshaie Beraki
|2
|0.09
|Фараж Омар
|2 (1)
|0.09
|Хуссейн Билаль
|1
|0.05
|Оума Эрик
|1
|0.05
|Гвидетти Йон
|1
|0.05
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0.05
|Салетрос Антон
|0
|0
|Халити Йетмир
|0
|0
|Милошевич Александер
|0
|0
|Victor Andersson
|0
|0
Карточки
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Странд Симон
|5
|1
|Куртулус Эдвин
|4
|1
|Nathaniel Adjei
|3
|1
|Хаммар Фредрик
|4
|0
|Пинас Шакилль
|3
|0
|Бесара Нахир
|2
|0
|Садику Лорет
|2
|0
|Джуканович Виктор
|2
|0
|Jusef Erabi
|2
|0
|Маркус Карлссон
|1
|0
|Фенгер Мадс
|1
|0
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|Нильссон Джоэл
|1
|0
|Миккельсен Эугуст
|1
|0
|Довин Оливер
|1
|0
|Marti Cifuentes
|1
|0
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуссейн Билаль
|7
|0
|Бьорнстрем Аксель
|3
|1
|Милошевич Александер
|4
|0
|Кейта Абубакар
|3
|0
|Халити Йетмир
|3
|0
|Оума Эрик
|1
|1
|Папаяннопулос Сотирис
|2
|0
|Фараж Омар
|2
|0
|Модесто Руй
|2
|0
|Alexander Fesshaie Beraki
|2
|0
|Нордфельдт Кристоффер
|1
|0
|Салетрос Антон
|1
|0
|Тюкосен Мадс
|1
|0
|Тиль Венсан
|1
|0
|Магаши Абдуссалам
|1
|0
|Тихи Робин
|1
|0
Результаты матчей
Хаммарбю
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
АИК
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
0
5
Хаммарбю
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
АИК
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
14
7
Упущенные победы
8
10
Хаммарбю
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (9)
48% (10)
10% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
29% (6)
29% (6)
АИК
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
21
8
Упущенные победы
8
15
Голы по времени матча
Забито
17
10
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
2
12%
3
30%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
4
24%
3
30%
31-45
5
29%
29%
2
20%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
24%
1
10%
76-90
Пропущено
9
14
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
4
29%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
2
22%
2
14%
61-75
4
44%
2
14%
76-90
Забито
11
12
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
27%
4
33%
31-45
4
36%
3
25%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
4
33%
76-90
Пропущено
18
12
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
3
17%
3
25%
1-15
1
6%
3
25%
16-30
5
28%
1
8%
31-45
4
22%
2
17%
46-60
1
6%
2
17%
61-75
4
22%
1
8%
76-90
Забито
28
22
10 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 8
8 Не забивали 6
2
7%
3
14%
1-15
1
4%
2
9%
16-30
7
25%
7
32%
31-45
9
32%
5
23%
46-60
4
14%
0
0%
61-75
5
18%
5
23%
76-90
Пропущено
27
26
11 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 14
3
11%
7
27%
1-15
2
7%
5
19%
16-30
6
22%
3
12%
31-45
5
19%
4
15%
46-60
3
11%
4
15%
61-75
8
30%
30%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Хаммарбю
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Мьельбю - Хаммарбю 0:3 Худиксвалль - Хаммарбю 0:2 Кальмар - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0
Хаммарбю - Твенте 1:1 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 2:1 Твенте - Хаммарбю 1:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Сириус - Хаммарбю 1:2 Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Сириус 4:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0
АИК
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
АИК - Варберг БоИС 3:0 ИФК Норрчепинг - АИК 3:1 Далкурд - АИК 0:3 АИК - Броммапойкарна 2:2
Кальмар - АИК 1:1 Сириус - АИК 0:1 АИК - Мальмё 0:0 Варберг БоИС - АИК 1:2 АИК - Хеккен 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 АИК - Эльфсборг 1:2 АИК - Кальмар 1:1 Юргорден - АИК 1:0 Дегерфорс - АИК 2:1 АИК - Гётеборг 2:2 Мальмё - АИК 3:1 Мьельбю - АИК 0:0 АИК - Сириус 0:0 Вернаму - АИК 1:0
Результаты матчей
Хаммарбю
АИК
Точный счет
2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Точный счет
2:0
4 раза 19%
0:0
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:2
3 раза 14%
0:0
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 38%
2
6 раз 29%
1
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
1
9 раз 43%
0
6 раз 29%
2
5 раз 24%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Хаммарбю
АИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
73
63
46
36
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
83
48
29
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
138
Больше Меньше
156
1011
615
417
120
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|15
|3
|4
|46 - 18
|48
|2.
|21
|14
|3
|4
|44 - 17
|45
|3.
|0:0
|22
|14
|3
|5
|52 - 26
|45
|4.
|21
|11
|4
|6
|31 - 25
|37
|5.
|21
|10
|4
|7
|36 - 27
|34
|6.
|1:1
|22
|9
|6
|7
|29 - 28
|33
|7.
|2:0
|22
|9
|4
|9
|22 - 24
|31
|8.
|0:2
|22
|8
|6
|8
|24 - 31
|30
|9.
|22
|9
|2
|11
|23 - 24
|29
|10.
|22
|8
|5
|9
|21 - 35
|29
|11.
|21
|8
|2
|11
|27 - 34
|26
|12.
|1:1
|22
|5
|8
|9
|23 - 27
|23
|13.
|21
|5
|7
|9
|23 - 26
|22
|14.
|0:0
|22
|6
|3
|13
|21 - 47
|21
|15.
|22
|5
|5
|12
|28 - 36
|20
|16.
|21
|2
|5
|14
|16 - 41
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|11
|10
|0
|1
|36 - 13
|30
|2.
|11
|9
|1
|1
|21 - 9
|28
|3.
|11
|8
|2
|1
|28 - 8
|26
|4.
|11
|8
|2
|1
|26 - 7
|26
|5.
|1:1
|10
|7
|2
|1
|18 - 10
|23
|6.
|0:2
|11
|5
|3
|3
|13 - 14
|18
|7.
|10
|5
|2
|3
|16 - 11
|17
|8.
|11
|4
|3
|4
|17 - 10
|15
|9.
|11
|4
|3
|4
|10 - 15
|15
|10.
|0:0
|12
|4
|3
|5
|14 - 17
|15
|11.
|11
|4
|1
|6
|13 - 15
|13
|12.
|11
|4
|1
|6
|8 - 10
|13
|13.
|2:0
|11
|3
|3
|5
|10 - 12
|12
|14.
|1:1
|10
|2
|5
|3
|12 - 12
|11
|15.
|11
|3
|1
|7
|16 - 19
|10
|16.
|10
|0
|3
|7
|4 - 22
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|1
|3
|20 - 11
|22
|2.
|10
|6
|1
|3
|16 - 9
|19
|3.
|2:0
|11
|6
|1
|4
|12 - 12
|19
|4.
|11
|5
|2
|4
|20 - 16
|17
|5.
|11
|5
|1
|5
|15 - 14
|16
|6.
|0:0
|11
|4
|3
|4
|16 - 13
|15
|7.
|11
|4
|2
|5
|11 - 20
|14
|8.
|10
|4
|1
|5
|14 - 19
|13
|9.
|0:2
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|10.
|1:1
|12
|3
|3
|6
|11 - 15
|12
|11.
|11
|2
|4
|5
|12 - 17
|10
|12.
|1:1
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|13.
|10
|2
|3
|5
|10 - 16
|9
|14.
|11
|2
|2
|7
|12 - 19
|8
|15.
|10
|1
|4
|5
|6 - 16
|7
|16.
|0:0
|10
|2
|0
|8
|7 - 30
|6
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|9 (6)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (5)
|ИФК Норрчепинг
|Траустасон Арнор
|8 (1)
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 6
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 6
|АИК
|Хуссейн Билаль
|7
|Мальмё
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|7
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|7