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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 22. Стадион: .
Хаммарбю
1:1
Первый тайм: 40'
АИК
0'
0:1
24' Гол
Фараж Омар
1:1
28' Гол
Jusef Erabi

Ход матча

24'
0:1
Фараж Омар
(Салетрос Антон)
28'
Jusef Erabi
1:1

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хаммарбю
Ничья
АИК
3.15
3.51
3.50
Все Коэффициенты
1
Довин
Оливер
4
Куртулус
Эдвин
13
Фенгер
Мадс
32
Nathaniel
Adjei
21
Странд
Симон
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
33
Хаммар
Фредрик
2
Marc
Llinares
9
Налич
Ади
19
Jusef
Erabi
15
Нордфельдт
Кристоффер
6
Халити
Йетмир
5
Милошевич
Александер
4
Папаяннопулос
Сотирис
25
Оума
Эрик
32
Модесто
Руй
7
Салетрос
Антон
18
Abdihakin
Ali
19
Беширович
Дино
28
Питтас
Яннис
9
Фараж
Омар
Хаммарбю
3-5-2
АИК
4-4-2

История личных встреч

Хаммарбю
АИК

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед

25 матчей

32%
24%
44%
8 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

16%
52%
32%
4 победы 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

24%
40%
36%
6 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

А
2:0
К
2:1
А
2:2
А
3:3
А
1:0
А
2:0
К
3:2
А
3:0
А
0:2
А
2:1
А
2:0
А
1:0
А
0:1
А
1:1
А
1:2
А
0:0
А
0:3
К
1:1
А
1:0
А
2:0
К
1:2
А
1:2
А
1:0
А
2:2
А
1:1

Голы

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.25
0.69

Среднее время на гол

72
130

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

1.54
1.42

Среднее время на гол

58
63

Всего голов

35
26

Голов в среднем за матч

1.4
1.04

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

64
86

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуканович Виктор 6 0.27
Бесара Нахир 5 (2) 0.23
Jusef Erabi 4 0.18
Налич Ади 3 0.14
Теки Тесфальдет 2 0.09
Садику Лорет 1 0.05
Хаммар Фредрик 1 0.05
Маркус Карлссон 1 0.05
Нильссон Джоэл 1 0.05
Миккельсен Эугуст 1 0.05
Маджед Монтадер 1 0.05
Nathaniel Adjei 1 0.05
Странд Симон 0 0
Саиди Абдельрахман 0 0
Пинас Шакилль 0 0
Куртулус Эдвин 0 0
АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модесто Руй 6 0.27
Питтас Яннис 3 (1) 0.14
Тюкосен Мадс 2 0.09
Магаши Абдуссалам 2 0.09
Alexander Fesshaie Beraki 2 0.09
Фараж Омар 2 (1) 0.09
Хуссейн Билаль 1 0.05
Оума Эрик 1 0.05
Гвидетти Йон 1 0.05
Папаяннопулос Сотирис 1 0.05
Салетрос Антон 0 0
Халити Йетмир 0 0
Милошевич Александер 0 0
Victor Andersson 0 0

Карточки

Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Странд Симон 5 1
Куртулус Эдвин 4 1
Nathaniel Adjei 3 1
Хаммар Фредрик 4 0
Пинас Шакилль 3 0
Бесара Нахир 2 0
Садику Лорет 2 0
Джуканович Виктор 2 0
Jusef Erabi 2 0
Маркус Карлссон 1 0
Фенгер Мадс 1 0
Теки Тесфальдет 1 0
Нильссон Джоэл 1 0
Миккельсен Эугуст 1 0
Довин Оливер 1 0
Marti Cifuentes 1 0
АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуссейн Билаль 7 0
Бьорнстрем Аксель 3 1
Милошевич Александер 4 0
Кейта Абубакар 3 0
Халити Йетмир 3 0
Оума Эрик 1 1
Папаяннопулос Сотирис 2 0
Фараж Омар 2 0
Модесто Руй 2 0
Alexander Fesshaie Beraki 2 0
Нордфельдт Кристоффер 1 0
Салетрос Антон 1 0
Тюкосен Мадс 1 0
Тиль Венсан 1 0
Магаши Абдуссалам 1 0
Тихи Робин 1 0

Результаты матчей

Хаммарбю
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
АИК
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

0
5
Хаммарбю
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
АИК
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

14
7

Упущенные победы

8
10
Хаммарбю
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (9)
48% (10)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
29% (6)
29% (6)
АИК
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

21
8

Упущенные победы

8
15

Голы по времени матча

Забито

17
10
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
2
12%
3
30%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
4
24%
3
30%
31-45
5
29%
29%
2
20%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
24%
1
10%
76-90

Пропущено

9
14
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
4
29%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
2
22%
2
14%
61-75
4
44%
2
14%
76-90

Забито

11
12
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
27%
4
33%
31-45
4
36%
3
25%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
4
33%
76-90

Пропущено

18
12
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
3
17%
3
25%
1-15
1
6%
3
25%
16-30
5
28%
1
8%
31-45
4
22%
2
17%
46-60
1
6%
2
17%
61-75
4
22%
1
8%
76-90

Забито

28
22
10 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 8
8 Не забивали 6
2
7%
3
14%
1-15
1
4%
2
9%
16-30
7
25%
7
32%
31-45
9
32%
5
23%
46-60
4
14%
0
0%
61-75
5
18%
5
23%
76-90

Пропущено

27
26
11 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 14
3
11%
7
27%
1-15
2
7%
5
19%
16-30
6
22%
3
12%
31-45
5
19%
4
15%
46-60
3
11%
4
15%
61-75
8
30%
30%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Хаммарбю
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Мьельбю - Хаммарбю 0:3 Худиксвалль - Хаммарбю 0:2 Кальмар - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0
Хаммарбю - Твенте 1:1 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 2:1 Твенте - Хаммарбю 1:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Сириус - Хаммарбю 1:2 Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Сириус 4:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0
АИК
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
АИК - Варберг БоИС 3:0 ИФК Норрчепинг - АИК 3:1 Далкурд - АИК 0:3 АИК - Броммапойкарна 2:2
Кальмар - АИК 1:1 Сириус - АИК 0:1 АИК - Мальмё 0:0 Варберг БоИС - АИК 1:2 АИК - Хеккен 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 АИК - Эльфсборг 1:2 АИК - Кальмар 1:1 Юргорден - АИК 1:0 Дегерфорс - АИК 2:1 АИК - Гётеборг 2:2 Мальмё - АИК 3:1 Мьельбю - АИК 0:0 АИК - Сириус 0:0 Вернаму - АИК 1:0

Результаты матчей

Хаммарбю
АИК

Точный счет

2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Точный счет

2:0
4 раза 19%
0:0
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:2
3 раза 14%
0:0
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 38%
2
6 раз 29%
1
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
1
9 раз 43%
0
6 раз 29%
2
5 раз 24%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Хаммарбю
АИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
3
6
3
1.5
4
6
3
6
2.5
1
9
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
8
3
4
8
1.5
2
9
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
8
0.5
Больше Меньше
15
6
10
11
1.5
6
15
4
17
2.5
1
20
1
20
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 22 15 3 4 46 - 18 48
2.
Мальмё
 21 14 3 4 44 - 17 45
3.
Хеккен
 0:0 22 14 3 5 52 - 26 45
4.
Юргорден
 21 11 4 6 31 - 25 37
5.
ИФК Норрчепинг
 21 10 4 7 36 - 27 34
6.
Хаммарбю
 1:1 22 9 6 7 29 - 28 33
7.
Мьельбю
 2:0 22 9 4 9 22 - 24 31
8.
Кальмар
 0:2 22 8 6 8 24 - 31 30
9.
Вернаму
 22 9 2 11 23 - 24 29
10.
Хальмстад
 22 8 5 9 21 - 35 29
11.
Броммапойкарна
 21 8 2 11 27 - 34 26
12.
АИК
 1:1 22 5 8 9 23 - 27 23
13.
Гётеборг
 21 5 7 9 23 - 26 22
14.
Дегерфорс
 0:0 22 6 3 13 21 - 47 21
15.
Сириус
 22 5 5 12 28 - 36 20
16.
Варберг БоИС
 21 2 5 14 16 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 0:0 11 10 0 1 36 - 13 30
2.
Юргорден
 11 9 1 1 21 - 9 28
3.
Мальмё
 11 8 2 1 28 - 8 26
4.
Эльфсборг
 11 8 2 1 26 - 7 26
5.
Хаммарбю
 1:1 10 7 2 1 18 - 10 23
6.
Кальмар
 0:2 11 5 3 3 13 - 14 18
7.
ИФК Норрчепинг
 10 5 2 3 16 - 11 17
8.
Гётеборг
 11 4 3 4 17 - 10 15
9.
Хальмстад
 11 4 3 4 10 - 15 15
10.
Дегерфорс
 0:0 12 4 3 5 14 - 17 15
11.
Броммапойкарна
 11 4 1 6 13 - 15 13
12.
Вернаму
 11 4 1 6 8 - 10 13
13.
Мьельбю
 2:0 11 3 3 5 10 - 12 12
14.
АИК
 1:1 10 2 5 3 12 - 12 11
15.
Сириус
 11 3 1 7 16 - 19 10
16.
Варберг БоИС
 10 0 3 7 4 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 11 7 1 3 20 - 11 22
2.
Мальмё
 10 6 1 3 16 - 9 19
3.
Мьельбю
 2:0 11 6 1 4 12 - 12 19
4.
ИФК Норрчепинг
 11 5 2 4 20 - 16 17
5.
Вернаму
 11 5 1 5 15 - 14 16
6.
Хеккен
 0:0 11 4 3 4 16 - 13 15
7.
Хальмстад
 11 4 2 5 11 - 20 14
8.
Броммапойкарна
 10 4 1 5 14 - 19 13
9.
Кальмар
 0:2 11 3 3 5 11 - 17 12
10.
АИК
 1:1 12 3 3 6 11 - 15 12
11.
Сириус
 11 2 4 5 12 - 17 10
12.
Хаммарбю
 1:1 12 2 4 6 11 - 18 10
13.
Юргорден
 10 2 3 5 10 - 16 9
14.
Варберг БоИС
 11 2 2 7 12 - 19 8
15.
Гётеборг
 10 1 4 5 6 - 16 7
16.
Дегерфорс
 0:0 10 2 0 8 7 - 30 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 9 (6)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (5)
ИФК Норрчепинг Траустасон Арнор 8 (1)
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Топ нарушителей
Варберг БоИС Транберг Робин 1 6
Сириус Стенссон Даниэль 1 6
АИК Хуссейн Билаль 7
Мальмё Габриэль Даль Тое Бусанелло 7
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 7
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хаммарбю
Ничья
АИК
3.15
3.51
3.50
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Где смотреть матч Хаммарбю 1:1 АИК онлайн

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