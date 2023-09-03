Тур: 22. Стадион: Теле2 Арена. Зрители: 27568
0'
0:1
24' ГолФараж Омар
1:1
28' ГолJusef Erabi
45' Желтая карточкаОума Эрик
2:1
58' ГолБесара Нахир
62' Желтая карточкаБеширович Дино
62' Желтая карточкаХаммар Фредрик
3:1
65' ГолДжуканович Виктор
3:2
77' ГолТюкосен Мадс
78' Желтая карточкаДжуканович Виктор
4:2
90' ГолДжуканович Виктор
90' Желтая карточкаСалетрос Антон
90' Желтая карточкаMarcus Rafferty
90' Желтая карточкаСтранд Симон
90' Желтая карточкаДурмаз Джимми
90'+8
Ход матча
24'
0:1
28'
1:1
45'
58'
2:1
62'
62'
65'
77'
3:2
90'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 4
-
3 Угловые 1
-
3 Офсайды 4
-
9 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
13
Фенгер
Мадс
21
Странд
Симон
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
19
Jusef
Erabi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
-
21 Странд СимонПолузащитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
-
18 Садику ЛоретПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Jusef ErabiНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Оума ЭрикЗащитник
-
32 Модесто РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Питтас ЯннисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
45 Taha Ayari
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
История личных встреч
Хаммарбю
АИК
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед
25 матчей
32%
24%
44%
8 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
16%
52%
32%
4 победы 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
24%
40%
36%
6 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.25
0.69
Среднее время на гол
72
130
Всего голов
20
17
Голов в среднем за матч
1.54
1.42
Среднее время на гол
58
63
Всего голов
35
26
Голов в среднем за матч
1.4
1.04
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
64
86
Бомбардиры внутри турнира
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуканович Виктор
|8
|0.36
|Бесара Нахир
|6 (2)
|0.27
|Jusef Erabi
|5
|0.23
|Налич Ади
|3
|0.14
|Теки Тесфальдет
|2
|0.09
|Садику Лорет
|1
|0.05
|Хаммар Фредрик
|1
|0.05
|Маркус Карлссон
|1
|0.05
|Нильссон Джоэл
|1
|0.05
|Миккельсен Эугуст
|1
|0.05
|Маджед Монтадер
|1
|0.05
|Nathaniel Adjei
|1
|0.05
|Странд Симон
|0
|0
|Пинас Шакилль
|0
|0
|Саиди Абдельрахман
|0
|0
|Куртулус Эдвин
|0
|0
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Модесто Руй
|6
|0.27
|Тюкосен Мадс
|3
|0.14
|Питтас Яннис
|3 (1)
|0.14
|Фараж Омар
|3 (1)
|0.14
|Магаши Абдуссалам
|2
|0.09
|Alexander Fesshaie Beraki
|2
|0.09
|Хуссейн Билаль
|1
|0.05
|Оума Эрик
|1
|0.05
|Гвидетти Йон
|1
|0.05
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0.05
|Салетрос Антон
|0
|0
|Халити Йетмир
|0
|0
|Милошевич Александер
|0
|0
|Целина Берсант
|0
|0
|Victor Andersson
|0
|0
Карточки
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Странд Симон
|6
|1
|Куртулус Эдвин
|4
|1
|Хаммар Фредрик
|5
|0
|Nathaniel Adjei
|3
|1
|Пинас Шакилль
|3
|0
|Джуканович Виктор
|3
|0
|Бесара Нахир
|2
|0
|Садику Лорет
|2
|0
|Jusef Erabi
|2
|0
|Маркус Карлссон
|1
|0
|Фенгер Мадс
|1
|0
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|Нильссон Джоэл
|1
|0
|Миккельсен Эугуст
|1
|0
|Довин Оливер
|1
|0
|Marcus Rafferty
|1
|0
|Marti Cifuentes
|1
|0
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуссейн Билаль
|7
|0
|Бьорнстрем Аксель
|3
|1
|Милошевич Александер
|4
|0
|Оума Эрик
|2
|1
|Кейта Абубакар
|3
|0
|Халити Йетмир
|3
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|2
|0
|Салетрос Антон
|2
|0
|Фараж Омар
|2
|0
|Модесто Руй
|2
|0
|Alexander Fesshaie Beraki
|2
|0
|Нордфельдт Кристоффер
|1
|0
|Дурмаз Джимми
|1
|0
|Тюкосен Мадс
|1
|0
|Беширович Дино
|1
|0
|Тиль Венсан
|1
|0
|Магаши Абдуссалам
|1
|0
|Тихи Робин
|1
|0
Результаты матчей
Хаммарбю
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
АИК
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
0
7
Хаммарбю
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
АИК
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
14
7
Упущенные победы
8
10
Хаммарбю
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (9)
50% (11)
9% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
27% (6)
27% (6)
АИК
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (4)
50% (11)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
41% (9)
41% (9)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
23
8
Упущенные победы
8
17
Голы по времени матча
Забито
21
12
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
2
10%
3
25%
1-15
2
10%
2
17%
16-30
4
19%
3
25%
31-45
6
29%
2
17%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
5
24%
2
17%
76-90
Пропущено
11
18
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
0
0%
4
22%
1-15
2
18%
3
17%
16-30
1
9%
2
11%
31-45
1
9%
3
17%
46-60
2
18%
3
17%
61-75
5
45%
3
17%
76-90
Забито
11
12
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
16 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
27%
4
33%
31-45
4
36%
3
25%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
4
33%
76-90
Пропущено
18
12
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
3
17%
3
25%
1-15
1
6%
3
25%
16-30
5
28%
1
8%
31-45
4
22%
2
17%
46-60
1
6%
2
17%
61-75
4
22%
1
8%
76-90
Забито
32
24
11 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 9
8 Не забивали 6
2
6%
3
13%
1-15
2
6%
3
13%
16-30
7
22%
7
29%
29%
31-45
10
31%
5
21%
46-60
5
16%
0
0%
61-75
6
19%
6
25%
76-90
Пропущено
29
30
12 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 15
3
10%
7
23%
1-15
3
10%
6
20%
16-30
6
21%
3
10%
31-45
5
17%
5
17%
46-60
3
10%
5
17%
61-75
9
31%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Хаммарбю
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Мьельбю - Хаммарбю 0:3 Худиксвалль - Хаммарбю 0:2 Кальмар - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0
Хаммарбю - Твенте 1:1 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 2:1 Твенте - Хаммарбю 1:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Сириус - Хаммарбю 1:2 Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Сириус 4:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0
АИК
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
АИК - Варберг БоИС 3:0 ИФК Норрчепинг - АИК 3:1 Далкурд - АИК 0:3 АИК - Броммапойкарна 2:2
Кальмар - АИК 1:1 Сириус - АИК 0:1 АИК - Мальмё 0:0 Варберг БоИС - АИК 1:2 АИК - Хеккен 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 АИК - Эльфсборг 1:2 АИК - Кальмар 1:1 Юргорден - АИК 1:0 Дегерфорс - АИК 2:1 АИК - Гётеборг 2:2 Мальмё - АИК 3:1 Мьельбю - АИК 0:0 АИК - Сириус 0:0 Вернаму - АИК 1:0
Результаты матчей
Хаммарбю
АИК
Точный счет
2:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
Точный счет
2:0
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
4:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:2
3 раза 14%
0:0
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 36%
2
6 раз 27%
1
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
2 раза 9%
1
9 раз 41%
0
6 раз 27%
2
6 раз 27%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Хаммарбю
АИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
73
73
46
46
19
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
93
48
39
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
148
Больше Меньше
166
1111
715
517
121
220
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|15
|3
|4
|46 - 18
|48
|2.
|0:1
|22
|14
|3
|5
|44 - 18
|45
|3.
|22
|14
|2
|6
|52 - 27
|44
|4.
|0:0
|22
|11
|5
|6
|31 - 25
|38
|5.
|0:0
|22
|10
|5
|7
|36 - 27
|35
|6.
|22
|10
|5
|7
|32 - 29
|35
|7.
|22
|9
|4
|9
|22 - 24
|31
|8.
|22
|8
|6
|8
|24 - 31
|30
|9.
|22
|9
|2
|11
|23 - 24
|29
|10.
|1:0
|22
|9
|2
|11
|28 - 34
|29
|11.
|22
|8
|5
|9
|21 - 35
|29
|12.
|1:0
|22
|6
|7
|9
|24 - 26
|25
|13.
|22
|7
|2
|13
|22 - 47
|23
|14.
|22
|5
|7
|10
|24 - 30
|22
|15.
|22
|5
|5
|12
|28 - 36
|20
|16.
|0:1
|22
|2
|5
|15
|16 - 42
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|10
|0
|1
|36 - 13
|30
|2.
|0:0
|11
|9
|1
|1
|21 - 9
|28
|3.
|11
|8
|2
|1
|26 - 7
|26
|4.
|0:1
|12
|8
|2
|2
|28 - 9
|26
|5.
|10
|8
|1
|1
|21 - 11
|25
|6.
|0:0
|11
|5
|3
|3
|16 - 11
|18
|7.
|11
|5
|3
|3
|13 - 14
|18
|8.
|12
|5
|2
|5
|15 - 17
|17
|9.
|1:0
|11
|4
|3
|4
|17 - 10
|15
|10.
|11
|4
|3
|4
|10 - 15
|15
|11.
|1:0
|11
|4
|1
|6
|13 - 15
|13
|12.
|11
|4
|1
|6
|8 - 10
|13
|13.
|11
|3
|3
|5
|10 - 12
|12
|14.
|10
|2
|5
|3
|12 - 12
|11
|15.
|11
|3
|1
|7
|16 - 19
|10
|16.
|0:1
|11
|0
|3
|8
|4 - 23
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|1
|3
|20 - 11
|22
|2.
|0:1
|10
|6
|1
|3
|16 - 9
|19
|3.
|11
|6
|1
|4
|12 - 12
|19
|4.
|0:0
|11
|5
|2
|4
|20 - 16
|17
|5.
|11
|5
|1
|5
|15 - 14
|16
|6.
|1:0
|11
|5
|1
|5
|15 - 19
|16
|7.
|11
|4
|2
|5
|16 - 14
|14
|8.
|11
|4
|2
|5
|11 - 20
|14
|9.
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|10.
|12
|3
|2
|7
|12 - 18
|11
|11.
|11
|2
|4
|5
|12 - 17
|10
|12.
|0:0
|11
|2
|4
|5
|10 - 16
|10
|13.
|1:0
|11
|2
|4
|5
|7 - 16
|10
|14.
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|15.
|0:1
|11
|2
|2
|7
|12 - 19
|8
|16.
|10
|2
|0
|8
|7 - 30
|6
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|9 (6)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (5)
|ИФК Норрчепинг
|Траустасон Арнор
|8 (1)
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 6
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 6
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 6
|АИК
|Хуссейн Билаль
|7
|Мальмё
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|7