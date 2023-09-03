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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 22. Стадион: . Зрители: 27568
Хаммарбю
4:2
Конец матча
АИК
0'
0:1
24' Гол
Фараж Омар
1:1
28' Гол
Jusef Erabi
45' Желтая карточка
Оума Эрик
2:1
58' Гол
Бесара Нахир
62' Желтая карточка
Беширович Дино
62' Желтая карточка
Хаммар Фредрик
3:1
65' Гол
Джуканович Виктор
3:2
77' Гол
Тюкосен Мадс
78' Желтая карточка
Джуканович Виктор
4:2
90' Гол
Джуканович Виктор
90' Желтая карточка
Салетрос Антон
90' Желтая карточка
Marcus Rafferty
90' Желтая карточка
Странд Симон
90' Желтая карточка
Дурмаз Джимми
90'+8

Ход матча

24'
0:1
Фараж Омар
(Салетрос Антон)
28'
Jusef Erabi
(Хаммар Фредрик)
1:1
45'
 
Оума Эрик
46'
Джуканович Виктор
Садику Лорет
 
58'
Бесара Нахир
2:1
62'
 
Беширович Дино
62'
Хаммар Фредрик
 
65'
Джуканович Виктор
(Бесара Нахир)
3:1
70'
 
Целина Берсант
Фараж Омар
70'
 
Дурмаз Джимми
Abdihakin Ali
70'
 
Jonah Kusi-Asare
Папаяннопулос Сотирис
75'
 
Тюкосен Мадс
Модесто Руй
77'
3:2
Тюкосен Мадс
(Целина Берсант)
78'
Джуканович Виктор
 
83'
Миккельсен Эугуст
Jusef Erabi
 
83'
Пинас Шакилль
Бесара Нахир
 
89'
Маркус Карлссон
Marc Llinares
 
90'
Джуканович Виктор
(Маркус Карлссон)
4:2
90'
Marcus Rafferty
Налич Ади
 
90'
 
Салетрос Антон
90'
Marcus Rafferty
 
90'
Странд Симон
 
90'
 
Дурмаз Джимми

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 6
  • 7 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 1
  • 3 Офсайды 4
  • 9 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
1
Довин
Оливер
4
Куртулус
Эдвин
13
Фенгер
Мадс
32
Nathaniel
Adjei
21
Странд
Симон
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
33
Хаммар
Фредрик
2
Marc
Llinares
9
Налич
Ади
19
Jusef
Erabi
15
Нордфельдт
Кристоффер
6
Халити
Йетмир
5
Милошевич
Александер
4
Папаяннопулос
Сотирис
25
Оума
Эрик
32
Модесто
Руй
7
Салетрос
Антон
18
Abdihakin
Ali
19
Беширович
Дино
28
Питтас
Яннис
9
Фараж
Омар
Хаммарбю
3-5-2
АИК
4-4-2

История личных встреч

Хаммарбю
АИК

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед

25 матчей

32%
24%
44%
8 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

16%
52%
32%
4 победы 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

24%
40%
36%
6 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

А
2:0
К
2:1
А
2:2
А
3:3
А
1:0
А
2:0
К
3:2
А
3:0
А
0:2
А
2:1
А
2:0
А
1:0
А
0:1
А
1:1
А
1:2
А
0:0
А
0:3
К
1:1
А
1:0
А
2:0
К
1:2
А
1:2
А
1:0
А
2:2
А
1:1

Голы

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.25
0.69

Среднее время на гол

72
130

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

1.54
1.42

Среднее время на гол

58
63

Всего голов

35
26

Голов в среднем за матч

1.4
1.04

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

64
86

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуканович Виктор 8 0.36
Бесара Нахир 6 (2) 0.27
Jusef Erabi 5 0.23
Налич Ади 3 0.14
Теки Тесфальдет 2 0.09
Садику Лорет 1 0.05
Хаммар Фредрик 1 0.05
Маркус Карлссон 1 0.05
Нильссон Джоэл 1 0.05
Миккельсен Эугуст 1 0.05
Маджед Монтадер 1 0.05
Nathaniel Adjei 1 0.05
Странд Симон 0 0
Пинас Шакилль 0 0
Саиди Абдельрахман 0 0
Куртулус Эдвин 0 0
АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модесто Руй 6 0.27
Тюкосен Мадс 3 0.14
Питтас Яннис 3 (1) 0.14
Фараж Омар 3 (1) 0.14
Магаши Абдуссалам 2 0.09
Alexander Fesshaie Beraki 2 0.09
Хуссейн Билаль 1 0.05
Оума Эрик 1 0.05
Гвидетти Йон 1 0.05
Папаяннопулос Сотирис 1 0.05
Салетрос Антон 0 0
Халити Йетмир 0 0
Милошевич Александер 0 0
Целина Берсант 0 0
Victor Andersson 0 0

Карточки

Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Странд Симон 6 1
Куртулус Эдвин 4 1
Хаммар Фредрик 5 0
Nathaniel Adjei 3 1
Пинас Шакилль 3 0
Джуканович Виктор 3 0
Бесара Нахир 2 0
Садику Лорет 2 0
Jusef Erabi 2 0
Маркус Карлссон 1 0
Фенгер Мадс 1 0
Теки Тесфальдет 1 0
Нильссон Джоэл 1 0
Миккельсен Эугуст 1 0
Довин Оливер 1 0
Marcus Rafferty 1 0
Marti Cifuentes 1 0
АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуссейн Билаль 7 0
Бьорнстрем Аксель 3 1
Милошевич Александер 4 0
Оума Эрик 2 1
Кейта Абубакар 3 0
Халити Йетмир 3 0
Папаяннопулос Сотирис 2 0
Салетрос Антон 2 0
Фараж Омар 2 0
Модесто Руй 2 0
Alexander Fesshaie Beraki 2 0
Нордфельдт Кристоффер 1 0
Дурмаз Джимми 1 0
Тюкосен Мадс 1 0
Беширович Дино 1 0
Тиль Венсан 1 0
Магаши Абдуссалам 1 0
Тихи Робин 1 0

Результаты матчей

Хаммарбю
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
АИК
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

0
7
Хаммарбю
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
АИК
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

14
7

Упущенные победы

8
10
Хаммарбю
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (9)
50% (11)
9% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
27% (6)
27% (6)
АИК
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (4)
50% (11)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
41% (9)
41% (9)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

23
8

Упущенные победы

8
17

Голы по времени матча

Забито

21
12
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
2
10%
3
25%
1-15
2
10%
2
17%
16-30
4
19%
3
25%
31-45
6
29%
2
17%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
5
24%
2
17%
76-90

Пропущено

11
18
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
0
0%
4
22%
1-15
2
18%
3
17%
16-30
1
9%
2
11%
31-45
1
9%
3
17%
46-60
2
18%
3
17%
61-75
5
45%
3
17%
76-90

Забито

11
12
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
16 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
27%
4
33%
31-45
4
36%
3
25%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
4
33%
76-90

Пропущено

18
12
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
3
17%
3
25%
1-15
1
6%
3
25%
16-30
5
28%
1
8%
31-45
4
22%
2
17%
46-60
1
6%
2
17%
61-75
4
22%
1
8%
76-90

Забито

32
24
11 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 9
8 Не забивали 6
2
6%
3
13%
1-15
2
6%
3
13%
16-30
7
22%
7
29%
29%
31-45
10
31%
5
21%
46-60
5
16%
0
0%
61-75
6
19%
6
25%
76-90

Пропущено

29
30
12 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 15
3
10%
7
23%
1-15
3
10%
6
20%
16-30
6
21%
3
10%
31-45
5
17%
5
17%
46-60
3
10%
5
17%
61-75
9
31%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Хаммарбю
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Мьельбю - Хаммарбю 0:3 Худиксвалль - Хаммарбю 0:2 Кальмар - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0
Хаммарбю - Твенте 1:1 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 2:1 Твенте - Хаммарбю 1:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Сириус - Хаммарбю 1:2 Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Сириус 4:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Юргорден 4:3 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0
АИК
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
АИК - Варберг БоИС 3:0 ИФК Норрчепинг - АИК 3:1 Далкурд - АИК 0:3 АИК - Броммапойкарна 2:2
Кальмар - АИК 1:1 Сириус - АИК 0:1 АИК - Мальмё 0:0 Варберг БоИС - АИК 1:2 АИК - Хеккен 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 АИК - Эльфсборг 1:2 АИК - Кальмар 1:1 Юргорден - АИК 1:0 Дегерфорс - АИК 2:1 АИК - Гётеборг 2:2 Мальмё - АИК 3:1 Мьельбю - АИК 0:0 АИК - Сириус 0:0 Вернаму - АИК 1:0

Результаты матчей

Хаммарбю
АИК

Точный счет

2:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%

Точный счет

2:0
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
4:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:2
3 раза 14%
0:0
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 36%
2
6 раз 27%
1
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
2 раза 9%
1
9 раз 41%
0
6 раз 27%
2
6 раз 27%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Хаммарбю
АИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
7
3
1.5
4
6
4
6
2.5
1
9
2
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
9
3
4
8
1.5
3
9
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
8
0.5
Больше Меньше
16
6
11
11
1.5
7
15
5
17
2.5
1
21
2
20
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 22 15 3 4 46 - 18 48
2.
Мальмё
 0:1 22 14 3 5 44 - 18 45
3.
Хеккен
 22 14 2 6 52 - 27 44
4.
Юргорден
 0:0 22 11 5 6 31 - 25 38
5.
ИФК Норрчепинг
 0:0 22 10 5 7 36 - 27 35
6.
Хаммарбю
 22 10 5 7 32 - 29 35
7.
Мьельбю
 22 9 4 9 22 - 24 31
8.
Кальмар
 22 8 6 8 24 - 31 30
9.
Вернаму
 22 9 2 11 23 - 24 29
10.
Броммапойкарна
 1:0 22 9 2 11 28 - 34 29
11.
Хальмстад
 22 8 5 9 21 - 35 29
12.
Гётеборг
 1:0 22 6 7 9 24 - 26 25
13.
Дегерфорс
 22 7 2 13 22 - 47 23
14.
АИК
 22 5 7 10 24 - 30 22
15.
Сириус
 22 5 5 12 28 - 36 20
16.
Варберг БоИС
 0:1 22 2 5 15 16 - 42 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 11 10 0 1 36 - 13 30
2.
Юргорден
 0:0 11 9 1 1 21 - 9 28
3.
Эльфсборг
 11 8 2 1 26 - 7 26
4.
Мальмё
 0:1 12 8 2 2 28 - 9 26
5.
Хаммарбю
 10 8 1 1 21 - 11 25
6.
ИФК Норрчепинг
 0:0 11 5 3 3 16 - 11 18
7.
Кальмар
 11 5 3 3 13 - 14 18
8.
Дегерфорс
 12 5 2 5 15 - 17 17
9.
Гётеборг
 1:0 11 4 3 4 17 - 10 15
10.
Хальмстад
 11 4 3 4 10 - 15 15
11.
Броммапойкарна
 1:0 11 4 1 6 13 - 15 13
12.
Вернаму
 11 4 1 6 8 - 10 13
13.
Мьельбю
 11 3 3 5 10 - 12 12
14.
АИК
 10 2 5 3 12 - 12 11
15.
Сириус
 11 3 1 7 16 - 19 10
16.
Варберг БоИС
 0:1 11 0 3 8 4 - 23 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 11 7 1 3 20 - 11 22
2.
Мальмё
 0:1 10 6 1 3 16 - 9 19
3.
Мьельбю
 11 6 1 4 12 - 12 19
4.
ИФК Норрчепинг
 0:0 11 5 2 4 20 - 16 17
5.
Вернаму
 11 5 1 5 15 - 14 16
6.
Броммапойкарна
 1:0 11 5 1 5 15 - 19 16
7.
Хеккен
 11 4 2 5 16 - 14 14
8.
Хальмстад
 11 4 2 5 11 - 20 14
9.
Кальмар
 11 3 3 5 11 - 17 12
10.
АИК
 12 3 2 7 12 - 18 11
11.
Сириус
 11 2 4 5 12 - 17 10
12.
Юргорден
 0:0 11 2 4 5 10 - 16 10
13.
Гётеборг
 1:0 11 2 4 5 7 - 16 10
14.
Хаммарбю
 12 2 4 6 11 - 18 10
15.
Варберг БоИС
 0:1 11 2 2 7 12 - 19 8
16.
Дегерфорс
 10 2 0 8 7 - 30 6
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  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 9 (6)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (5)
ИФК Норрчепинг Траустасон Арнор 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Транберг Робин 1 6
Сириус Стенссон Даниэль 1 6
Хаммарбю Странд Симон 1 6
АИК Хуссейн Билаль 7
Мальмё Габриэль Даль Тое Бусанелло 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 96'
    Дурмаз Джимми получил желтую карточку от судьи
  • 95'
    Странд Симон получил желтую карточку от судьи
  • 95'
    Marcus Rafferty получил желтую карточку от судьи
  • 95'
    Салетрос Антон получил желтую карточку от судьи
  • 92'
    Налич Ади уходит с поля. Marcus Rafferty выходит вместо него
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Оума Эрик получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Хаммар Фредрик сделал результативную передачу.
    • 28'
      Г О О О О Л - Jusef Erabi бьет в цель!
    • 24'
      Салетрос Антон сделал результативную передачу.
    • 24'
      Г О О О О Л - Фараж Омар бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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