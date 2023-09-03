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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Лахти
0:1
Перерыв
Ильвес

Ход матча

15'
0:1
Парфитт-Уильямс Джаир
Лучшие коэффициенты
Лахти
Ничья
Ильвес
9.00
4.50
3.05
Все Коэффициенты
1
Marin
Ljubic
29
Akseli
Puukko
2
Кабаши
Ариан
33
Шимунович
Лука
16
Julius
Tauriainen
25
Кунингас
Микко
5
Джалу
Бубакар
6
Samuel
Pasanen
34
Эль-Мухантир
Ануар
9
Matheus
Alves
I
24
Leon
Krekovic
1
Виртанен
Отсо
5
Катц
Калле
4
Mohammed
Umar
13
Seydine
N'Diaye
3
Luis
Pereira
de
Sousa
Jorge1
30
Yussif
Daouda
Moussa
42
Аспегрен
Фелипе
14
Emmanuel
Patut
19
Oiva
Jukkola
9
Парфитт-Уильямс
Джаир
7
Sabit
James
Лахти
Ильвес

История личных встреч

Лахти
Ильвес

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
36.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед

29 матчей

27.6%
24.1%
48.3%
8 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

20.7%
48.3%
31%
6 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

31%
31%
38%
9 побед 9 ничьих 11 побед

История матчей

В
2:2
В
1:0
В
1:1
В
3:2
В
1:0
В
3:1
В
3:1
В
3:2
К
1:2
В
1:0
В
1:0
В
0:1
В
0:0
В
2:0
К
2:2
В
2:1
В
0:0
В
1:1
К
0:2
В
0:0
В
3:2
В
2:0
В
1:2
В
3:1
В
2:1
КЛ
2:1
КЛ
2:1
КЛ
0:1
КЛ
0:1

Голы

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1.31
0.94

Среднее время на гол

68
96

Всего голов

25
13

Голов в среднем за матч

1.56
1

Среднее время на гол

57
90

Всего голов

42
28

Голов в среднем за матч

1.45
0.97

Тотал матчей

2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
26

Среднее время на гол

62
93

Бомбардиры внутри турнира

Лахти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matheus Alves I 5 (1) 0.23
Зекири Альтин 4 0.18
Пирттийоки Юхо 2 0.09
Tommi Jaentti 2 0.09
Julius Tauriainen 1 0.05
Onni Hanninen 1 0.05
Вирта Эмели 1 0.05
Эль-Мухантир Ануар 1 0.05
Коскипало Даниэль 0 0
Кастро Пабло 0 0
Irfan Sadik 0 0
Samuel Pasanen 0 0
Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеннанен Петтери 4 (3) 0.18
Хаарала Сантери 3 0.14
Oiva Jukkola 2 0.09
Sabit James 2 0.09
Парфитт-Уильямс Джаир 2 0.09
Ларссон Адам 2 0.09
Ала-Мюллюмяки Лаури 1 0.05
Миеттунен Тату 1 0.05
Luis Pereira de Sousa Jorge1 1 0.05
Seydine N'Diaye 1 0.05
Аспегрен Фелипе 0 0

Карточки

Лахти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабаши Ариан 8 0
Джалу Бубакар 7 0
Пеннинкангас Теему 6 0
Кунингас Микко 5 0
Зекири Альтин 4 0
Шимунович Лука 3 0
Matheus Alves I 3 0
Вирта Эмели 3 0
Marin Ljubic 3 0
Клинга Матти 2 0
Julius Tauriainen 2 0
Эль-Мухантир Ануар 2 0
Коскипало Даниэль 2 0
Хертси Лооренц 1 0
Пирттийоки Юхо 1 0
Irfan Sadik 1 0
Tommi Jaentti 1 0
Samuel Pasanen 1 0
Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Seydine N'Diaye 7 0
Аспегрен Фелипе 5 0
Хаарала Сантери 5 0
Миеттунен Тату 4 0
Катц Калле 4 0
Пеннанен Петтери 2 1
_Umar M. 2 1
Oiva Jukkola 3 0
Sabit James 3 0
Mohammed Umar 1 1
Ала-Мюллюмяки Лаури 2 0
Якубу Наджиб 2 0
Yussif Daouda Moussa 2 0
Luis Pereira de Sousa Jorge1 2 0
Ларссон Адам 1 0
Мяенпя Аапо 1 0
Парфитт-Уильямс Джаир 1 0
Emmanuel Patut 1 0
Mery Traore 1 0

Результаты матчей

Лахти
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Ильвес
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
4
Лахти
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Ильвес
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

9
9

Упущенные победы

7
8
Лахти
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (9)
38% (8)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)
Ильвес
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
52% (11)
19% (4)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

9
9

Упущенные победы

15
12

Голы по времени матча

Забито

10
9
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
2
22%
46-60
2
20%
3
33%
61-75
1
10%
2
22%
76-90

Пропущено

14
8
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
7%
1
13%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
2
14%
1
13%
31-45
2
14%
1
13%
46-60
6
43%
2
25%
61-75
1
7%
2
25%
76-90

Забито

8
10
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
3
38%
2
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
20%
76-90

Пропущено

16
15
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
1
6%
2
13%
1-15
4
25%
1
7%
16-30
5
31%
3
20%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
2
13%
4
27%
76-90

Забито

18
19
5 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 11
8 Не забивали 7
2
11%
1
5%
1-15
2
11%
5
26%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
6
33%
4
21%
46-60
4
22%
3
16%
61-75
3
17%
4
21%
76-90

Пропущено

30
23
15 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 16
2
7%
3
13%
1-15
6
20%
2
9%
16-30
7
23%
4
17%
31-45
4
13%
4
17%
46-60
8
27%
4
17%
61-75
3
10%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Лахти
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Лахти - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Лахти 2:1 Лахти - ВПС 0:2 Оулу - Лахти 1:1
Лахти - Хонка 1:0 Хака - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 0:2 Лахти - СЯК Сейнайоки 1:1 ХИК - Лахти 0:1 Лахти - КуПС 3:4 КТП - Лахти 2:0 Лахти - Хака 1:0 Лахти - ХИК 1:2 Ильвес - Лахти 2:2 Лахти - ХИФК 0:1 Лахти - Оулу 1:2 КуПС - Лахти 2:0 Кипарамакски рейнджерc - Лахти 0:1 Лахти - КТП 0:0 Хонка - Лахти 3:0
Ильвес
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Хонка - Ильвес 2:0 Ильвес - Оулу 1:0 Оулу - Ильвес 0:3 Ильвес - КуПС 0:3
Ильвес - Хака 1:2 Ильвес - ВПС 0:2 ХИК - Ильвес 1:0 Ильвес - Мариехамн 0:0 КТП - Ильвес 0:0 ВЯС Вантаа - Ильвес 0:4 Ильвес - СЯК Сейнайоки 1:1 Интер Турку - Ильвес 2:1 Ильвес - КПВ Кокола 4:1 Ильвес - Хонка 1:1 Хака - Ильвес 1:1 Ильвес - Лахти 2:2 Ильвес - КяПа 3:1 ВПС - Ильвес 0:2 Ильвес - ХИК 1:1 НоПС - Ильвес 1:5

Результаты матчей

Лахти
Ильвес

Точный счет

1:2
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
3
1 раз 10%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
1:1
5 раз 24%
1:0
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 48%
0
8 раз 38%
3
2 раза 10%
2
1 раз 5%
1
9 раз 43%
0
8 раз 38%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Лахти
Ильвес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
3
1
9
1.5
2
9
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
5
5
2
9
1.5
2
8
1
10
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
8
0.5
Больше Меньше
13
8
3
18
1.5
4
17
2
19
2.5
1
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 1:1 22 12 8 2 38 - 18 44
2.
КуПС
 1:1 22 13 4 5 33 - 14 43
3.
СЯК Сейнайоки
 0:0 22 11 6 5 29 - 23 39
4.
ВПС
 2:1 22 11 3 8 30 - 23 36
5.
Хонка
 0:1 22 9 5 8 21 - 17 32
6.
Интер Турку
 1:1 22 9 5 8 32 - 31 32
7.
Оулу
 1:1 22 9 5 8 32 - 36 32
8.
КТП
 1:0 22 6 5 11 20 - 31 23
9.
Ильвес
 1:0 22 5 8 9 19 - 24 23
10.
Хака
 0:0 22 4 10 8 26 - 37 22
11.
Лахти
 0:1 22 4 7 11 18 - 31 19
12.
Мариехамн
 1:2 22 3 6 13 21 - 34 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 1:1 11 7 3 1 20 - 6 24
2.
СЯК Сейнайоки
 0:0 11 7 1 3 16 - 14 22
3.
КуПС
 1:1 11 7 0 4 15 - 6 21
4.
Хонка
 0:1 11 6 2 3 14 - 7 20
5.
ВПС
 2:1 11 6 2 3 17 - 10 20
6.
Интер Турку
 1:1 11 5 3 3 16 - 13 18
7.
КТП
 1:0 11 4 3 4 11 - 14 15
8.
Оулу
 1:1 11 4 2 5 15 - 20 14
9.
Хака
 0:0 11 1 10 0 17 - 15 13
10.
Ильвес
 1:0 11 2 5 4 10 - 15 11
11.
Лахти
 0:1 11 2 2 7 9 - 16 8
12.
Мариехамн
 1:2 11 1 3 7 7 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 1:1 11 6 4 1 18 - 8 22
2.
ХИК
 1:1 11 5 5 1 18 - 12 20
3.
Оулу
 1:1 11 5 3 3 17 - 16 18
4.
СЯК Сейнайоки
 0:0 11 4 5 2 13 - 9 17
5.
ВПС
 2:1 11 5 1 5 13 - 13 16
6.
Интер Турку
 1:1 11 4 2 5 16 - 18 14
7.
Ильвес
 1:0 11 3 3 5 9 - 9 12
8.
Хонка
 0:1 11 3 3 5 7 - 10 12
9.
Лахти
 0:1 11 2 5 4 9 - 15 11
10.
Хака
 0:0 11 3 0 8 9 - 22 9
11.
Мариехамн
 1:2 11 2 3 6 14 - 18 9
12.
КТП
 1:0 11 2 2 7 9 - 17 8
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 14
Оулу Коффей Эшли 11 (2)
ВПС Михаэль Петер 10 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 9 (1)
Интер Турку Darren Smith III 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
КТП Gabriel Sandberg 9
Мариехамн De 1 7
Лахти Кабаши Ариан 8
Лахти Джалу Бубакар 7
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 7
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 15'
    Г О О О О Л - Парфитт-Уильямс Джаир бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лахти
Ничья
Ильвес
9.00
4.50
3.05
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Где смотреть матч Лахти 0:1 Ильвес онлайн

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