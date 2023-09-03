Тур: 1. Стадион: Лахден.
Ход матча
15'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
21 Irfan Sadik
-
Главный тренер: Mikko Mannila
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Oiva JukkolaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
27 Mery Traore
-
-
23 Noel Hasa
-
-
-
Главный тренер: Joni Lehtonen
История личных встреч
Лахти
Ильвес
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
36.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед
29 матчей
27.6%
24.1%
48.3%
8 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
20.7%
48.3%
31%
6 побед 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
31%
31%
38%
9 побед 9 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
1.31
0.94
Среднее время на гол
68
96
Всего голов
25
13
Голов в среднем за матч
1.56
1
Среднее время на гол
57
90
Всего голов
42
28
Голов в среднем за матч
1.45
0.97
Тотал матчей
2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
Среднее время на гол
62
93
Бомбардиры внутри турнира
Лахти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matheus Alves I
|5 (1)
|0.23
|Зекири Альтин
|4
|0.18
|Пирттийоки Юхо
|2
|0.09
|Tommi Jaentti
|2
|0.09
|Julius Tauriainen
|1
|0.05
|Onni Hanninen
|1
|0.05
|Вирта Эмели
|1
|0.05
|Эль-Мухантир Ануар
|1
|0.05
|Коскипало Даниэль
|0
|0
|Кастро Пабло
|0
|0
|Irfan Sadik
|0
|0
|Samuel Pasanen
|0
|0
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеннанен Петтери
|4 (3)
|0.18
|Хаарала Сантери
|3
|0.14
|Oiva Jukkola
|2
|0.09
|Sabit James
|2
|0.09
|Парфитт-Уильямс Джаир
|2
|0.09
|Ларссон Адам
|2
|0.09
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|1
|0.05
|Миеттунен Тату
|1
|0.05
|Luis Pereira de Sousa Jorge1
|1
|0.05
|Seydine N'Diaye
|1
|0.05
|Аспегрен Фелипе
|0
|0
Карточки
Лахти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабаши Ариан
|8
|0
|Джалу Бубакар
|7
|0
|Пеннинкангас Теему
|6
|0
|Кунингас Микко
|5
|0
|Зекири Альтин
|4
|0
|Шимунович Лука
|3
|0
|Matheus Alves I
|3
|0
|Вирта Эмели
|3
|0
|Marin Ljubic
|3
|0
|Клинга Матти
|2
|0
|Julius Tauriainen
|2
|0
|Эль-Мухантир Ануар
|2
|0
|Коскипало Даниэль
|2
|0
|Хертси Лооренц
|1
|0
|Пирттийоки Юхо
|1
|0
|Irfan Sadik
|1
|0
|Tommi Jaentti
|1
|0
|Samuel Pasanen
|1
|0
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Seydine N'Diaye
|7
|0
|Аспегрен Фелипе
|5
|0
|Хаарала Сантери
|5
|0
|Миеттунен Тату
|4
|0
|Катц Калле
|4
|0
|Пеннанен Петтери
|2
|1
|_Umar M.
|2
|1
|Oiva Jukkola
|3
|0
|Sabit James
|3
|0
|Mohammed Umar
|1
|1
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|2
|0
|Якубу Наджиб
|2
|0
|Yussif Daouda Moussa
|2
|0
|Luis Pereira de Sousa Jorge1
|2
|0
|Ларссон Адам
|1
|0
|Мяенпя Аапо
|1
|0
|Парфитт-Уильямс Джаир
|1
|0
|Emmanuel Patut
|1
|0
|Mery Traore
|1
|0
Результаты матчей
Лахти
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Ильвес
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
8
4
Лахти
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Ильвес
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
9
9
Упущенные победы
7
8
Лахти
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (9)
38% (8)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)
Ильвес
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
52% (11)
19% (4)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
9
9
Упущенные победы
15
12
Голы по времени матча
Забито
10
9
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
2
22%
46-60
2
20%
3
33%
61-75
1
10%
2
22%
76-90
Пропущено
14
8
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
7%
1
13%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
2
14%
1
13%
31-45
2
14%
1
13%
46-60
6
43%
2
25%
61-75
1
7%
2
25%
76-90
Забито
8
10
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
3
38%
2
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
20%
76-90
Пропущено
16
15
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
1
6%
2
13%
1-15
4
25%
1
7%
16-30
5
31%
3
20%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
2
13%
4
27%
76-90
Забито
18
19
5 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 11
8 Не забивали 7
2
11%
1
5%
1-15
2
11%
5
26%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
6
33%
4
21%
46-60
4
22%
3
16%
61-75
3
17%
4
21%
76-90
Пропущено
30
23
15 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 16
2
7%
3
13%
1-15
6
20%
2
9%
16-30
7
23%
4
17%
31-45
4
13%
4
17%
46-60
8
27%
4
17%
61-75
3
10%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Лахти
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Лахти - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Лахти 2:1 Лахти - ВПС 0:2 Оулу - Лахти 1:1
Лахти - Хонка 1:0 Хака - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 0:2 Лахти - СЯК Сейнайоки 1:1 ХИК - Лахти 0:1 Лахти - КуПС 3:4 КТП - Лахти 2:0 Лахти - Хака 1:0 Лахти - ХИК 1:2 Ильвес - Лахти 2:2 Лахти - ХИФК 0:1 Лахти - Оулу 1:2 КуПС - Лахти 2:0 Кипарамакски рейнджерc - Лахти 0:1 Лахти - КТП 0:0 Хонка - Лахти 3:0
Ильвес
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Хонка - Ильвес 2:0 Ильвес - Оулу 1:0 Оулу - Ильвес 0:3 Ильвес - КуПС 0:3
Ильвес - Хака 1:2 Ильвес - ВПС 0:2 ХИК - Ильвес 1:0 Ильвес - Мариехамн 0:0 КТП - Ильвес 0:0 ВЯС Вантаа - Ильвес 0:4 Ильвес - СЯК Сейнайоки 1:1 Интер Турку - Ильвес 2:1 Ильвес - КПВ Кокола 4:1 Ильвес - Хонка 1:1 Хака - Ильвес 1:1 Ильвес - Лахти 2:2 Ильвес - КяПа 3:1 ВПС - Ильвес 0:2 Ильвес - ХИК 1:1 НоПС - Ильвес 1:5
Результаты матчей
Лахти
Ильвес
Точный счет
1:2
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
3
1 раз 10%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
1:1
5 раз 24%
1:0
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 48%
0
8 раз 38%
3
2 раза 10%
2
1 раз 5%
1
9 раз 43%
0
8 раз 38%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Лахти
Ильвес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
83
19
29
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
55
29
28
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
138
Больше Меньше
138
318
417
219
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|22
|12
|8
|2
|38 - 18
|44
|2.
|1:1
|22
|13
|4
|5
|33 - 14
|43
|3.
|0:0
|22
|11
|6
|5
|29 - 23
|39
|4.
|2:1
|22
|11
|3
|8
|30 - 23
|36
|5.
|0:1
|22
|9
|5
|8
|21 - 17
|32
|6.
|1:1
|22
|9
|5
|8
|32 - 31
|32
|7.
|1:1
|22
|9
|5
|8
|32 - 36
|32
|8.
|1:0
|22
|6
|5
|11
|20 - 31
|23
|9.
|1:0
|22
|5
|8
|9
|19 - 24
|23
|10.
|0:0
|22
|4
|10
|8
|26 - 37
|22
|11.
|0:1
|22
|4
|7
|11
|18 - 31
|19
|12.
|1:2
|22
|3
|6
|13
|21 - 34
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|11
|7
|3
|1
|20 - 6
|24
|2.
|0:0
|11
|7
|1
|3
|16 - 14
|22
|3.
|1:1
|11
|7
|0
|4
|15 - 6
|21
|4.
|0:1
|11
|6
|2
|3
|14 - 7
|20
|5.
|2:1
|11
|6
|2
|3
|17 - 10
|20
|6.
|1:1
|11
|5
|3
|3
|16 - 13
|18
|7.
|1:0
|11
|4
|3
|4
|11 - 14
|15
|8.
|1:1
|11
|4
|2
|5
|15 - 20
|14
|9.
|0:0
|11
|1
|10
|0
|17 - 15
|13
|10.
|1:0
|11
|2
|5
|4
|10 - 15
|11
|11.
|0:1
|11
|2
|2
|7
|9 - 16
|8
|12.
|1:2
|11
|1
|3
|7
|7 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|11
|6
|4
|1
|18 - 8
|22
|2.
|1:1
|11
|5
|5
|1
|18 - 12
|20
|3.
|1:1
|11
|5
|3
|3
|17 - 16
|18
|4.
|0:0
|11
|4
|5
|2
|13 - 9
|17
|5.
|2:1
|11
|5
|1
|5
|13 - 13
|16
|6.
|1:1
|11
|4
|2
|5
|16 - 18
|14
|7.
|1:0
|11
|3
|3
|5
|9 - 9
|12
|8.
|0:1
|11
|3
|3
|5
|7 - 10
|12
|9.
|0:1
|11
|2
|5
|4
|9 - 15
|11
|10.
|0:0
|11
|3
|0
|8
|9 - 22
|9
|11.
|1:2
|11
|2
|3
|6
|14 - 18
|9
|12.
|1:0
|11
|2
|2
|7
|9 - 17
|8
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|14
|Оулу
|Коффей Эшли
|11 (2)
|ВПС
|Михаэль Петер
|10 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|9 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|8 (2)
|КТП
|Gabriel Sandberg
|9
|Мариехамн
|De
|1 7
|Лахти
|Кабаши Ариан
|8
|Лахти
|Джалу Бубакар
|7
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|7