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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Лахти
3:2
Конец матча
Ильвес
0'
0:1
15' Гол
Парфитт-Уильямс Джаир
1:1
58' Гол
Эль-Мухантир Ануар
62' Желтая карточка
Seydine N'Diaye
62' Желтая карточка
Luis Pereira de Sousa Jorge1
2:1
63' Гол
Джалу Бубакар
3:1
67' Гол
Эль-Мухантир Ануар
3:2
84' Гол
Noel Hasa
86' Желтая карточка
Irfan Sadik
90'+5
1
Marin
Ljubic
29
Akseli
Puukko
2
Кабаши
Ариан
33
Шимунович
Лука
16
Julius
Tauriainen
25
Кунингас
Микко
5
Джалу
Бубакар
6
Samuel
Pasanen
34
Эль-Мухантир
Ануар
9
Matheus
Alves
I
24
Leon
Krekovic
1
Виртанен
Отсо
5
Катц
Калле
4
Mohammed
Umar
13
Seydine
N'Diaye
3
Luis
Pereira
de
Sousa
Jorge1
30
Yussif
Daouda
Moussa
42
Аспегрен
Фелипе
14
Emmanuel
Patut
19
Oiva
Jukkola
9
Парфитт-Уильямс
Джаир
7
Sabit
James
Лахти
Ильвес

История личных встреч

Лахти
Ильвес

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
36.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед

29 матчей

27.6%
24.1%
48.3%
8 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

20.7%
48.3%
31%
6 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

31%
31%
38%
9 побед 9 ничьих 11 побед

История матчей

В
2:2
В
1:0
В
1:1
В
3:2
В
1:0
В
3:1
В
3:1
В
3:2
К
1:2
В
1:0
В
1:0
В
0:1
В
0:0
В
2:0
К
2:2
В
2:1
В
0:0
В
1:1
К
0:2
В
0:0
В
3:2
В
2:0
В
1:2
В
3:1
В
2:1
КЛ
2:1
КЛ
2:1
КЛ
0:1
КЛ
0:1

Голы

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1.31
0.94

Среднее время на гол

68
96

Всего голов

25
13

Голов в среднем за матч

1.56
1

Среднее время на гол

57
90

Всего голов

42
28

Голов в среднем за матч

1.45
0.97

Тотал матчей

2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
26

Среднее время на гол

62
93

Бомбардиры внутри турнира

Лахти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matheus Alves I 5 (1) 0.23
Зекири Альтин 4 0.18
Эль-Мухантир Ануар 3 0.14
Пирттийоки Юхо 2 0.09
Tommi Jaentti 2 0.09
Julius Tauriainen 1 0.05
Onni Hanninen 1 0.05
Вирта Эмели 1 0.05
Akseli Puukko 1 0.05
Коскипало Даниэль 0 0
Samuel Pasanen 0 0
Кастро Пабло 0 0
Шимунович Лука 0 0
Irfan Sadik 0 0
Leon Krekovic 0 0
Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеннанен Петтери 4 (3) 0.18
Хаарала Сантери 3 0.14
Oiva Jukkola 2 0.09
Sabit James 2 0.09
Парфитт-Уильямс Джаир 2 0.09
Ларссон Адам 2 0.09
Ала-Мюллюмяки Лаури 1 0.05
Миеттунен Тату 1 0.05
Luis Pereira de Sousa Jorge1 1 0.05
Noel Hasa 1 0.05
Seydine N'Diaye 1 0.05
Аспегрен Фелипе 0 0

Карточки

Лахти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабаши Ариан 8 0
Джалу Бубакар 7 0
Пеннинкангас Теему 6 0
Кунингас Микко 5 0
Зекири Альтин 4 0
Шимунович Лука 3 0
Matheus Alves I 3 0
Вирта Эмели 3 0
Marin Ljubic 3 0
Клинга Матти 2 0
Irfan Sadik 2 0
Julius Tauriainen 2 0
Эль-Мухантир Ануар 2 0
Коскипало Даниэль 2 0
Хертси Лооренц 1 0
Пирттийоки Юхо 1 0
Tommi Jaentti 1 0
Samuel Pasanen 1 0
Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Seydine N'Diaye 8 0
Аспегрен Фелипе 5 0
Хаарала Сантери 5 0
Миеттунен Тату 4 0
Катц Калле 4 0
Пеннанен Петтери 2 1
_Umar M. 2 1
Luis Pereira de Sousa Jorge1 3 0
Oiva Jukkola 3 0
Sabit James 3 0
Mohammed Umar 1 1
Ала-Мюллюмяки Лаури 2 0
Якубу Наджиб 2 0
Yussif Daouda Moussa 2 0
Ларссон Адам 1 0
Мяенпя Аапо 1 0
Парфитт-Уильямс Джаир 1 0
Emmanuel Patut 1 0
Mery Traore 1 0

Результаты матчей

Лахти
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Ильвес
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

8
6
Лахти
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Ильвес
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

9
9

Упущенные победы

7
8
Лахти
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
Ильвес
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
50% (11)
23% (5)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

11
9

Упущенные победы

15
14

Голы по времени матча

Забито

13
11
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
2
15%
1
9%
1-15
2
15%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
31%
2
18%
46-60
4
31%
3
27%
61-75
1
8%
3
27%
76-90

Пропущено

16
11
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
13%
1
9%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
6
38%
4
36%
61-75
2
13%
2
18%
76-90

Забито

8
10
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 7
17 Не забивали 14
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
3
38%
2
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
20%
76-90

Пропущено

16
15
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
1
6%
2
13%
1-15
4
25%
1
7%
16-30
5
31%
3
20%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
2
13%
4
27%
76-90

Забито

21
21
5 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 12
8 Не забивали 7
2
10%
2
10%
1-15
2
10%
5
24%
16-30
1
5%
2
10%
31-45
7
33%
4
19%
46-60
6
29%
3
14%
61-75
3
14%
5
24%
76-90

Пропущено

32
26
16 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 17
3
9%
3
12%
1-15
6
19%
2
8%
16-30
7
22%
4
15%
31-45
4
13%
5
19%
46-60
8
25%
6
23%
61-75
4
13%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Лахти
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Лахти - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Лахти 2:1 Лахти - ВПС 0:2 Оулу - Лахти 1:1
Лахти - Хонка 1:0 Хака - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 0:2 Лахти - СЯК Сейнайоки 1:1 ХИК - Лахти 0:1 Лахти - КуПС 3:4 КТП - Лахти 2:0 Лахти - Хака 1:0 Лахти - ХИК 1:2 Ильвес - Лахти 2:2 Лахти - ХИФК 0:1 Лахти - Оулу 1:2 КуПС - Лахти 2:0 Кипарамакски рейнджерc - Лахти 0:1 Лахти - КТП 0:0 Хонка - Лахти 3:0
Ильвес
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Хонка - Ильвес 2:0 Ильвес - Оулу 1:0 Оулу - Ильвес 0:3 Ильвес - КуПС 0:3
Ильвес - Хака 1:2 Ильвес - ВПС 0:2 ХИК - Ильвес 1:0 Ильвес - Мариехамн 0:0 КТП - Ильвес 0:0 ВЯС Вантаа - Ильвес 0:4 Ильвес - СЯК Сейнайоки 1:1 Интер Турку - Ильвес 2:1 Ильвес - КПВ Кокола 4:1 Ильвес - Хонка 1:1 Хака - Ильвес 1:1 Ильвес - Лахти 2:2 Ильвес - КяПа 3:1 ВПС - Ильвес 0:2 Ильвес - ХИК 1:1 НоПС - Ильвес 1:5

Результаты матчей

Лахти
Ильвес

Точный счет

1:2
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
1:1
5 раз 23%
1:0
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 45%
0
8 раз 36%
3
3 раза 14%
2
1 раз 5%
1
9 раз 41%
0
8 раз 36%
2
4 раза 18%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Лахти
Ильвес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
3
2
9
1.5
2
9
2
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
6
5
2
9
1.5
3
8
1
10
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
8
0.5
Больше Меньше
14
8
4
18
1.5
5
17
3
19
2.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 22 12 8 2 39 - 19 44
2.
КуПС
 22 13 4 5 34 - 15 43
3.
СЯК Сейнайоки
 22 11 5 6 29 - 24 38
4.
ВПС
 22 11 3 8 30 - 23 36
5.
Хонка
 22 10 5 7 23 - 17 35
6.
Интер Турку
 22 10 4 8 33 - 31 34
7.
Оулу
 22 9 4 9 32 - 37 31
8.
Хака
 22 5 9 8 27 - 37 24
9.
Лахти
 22 5 7 10 21 - 32 22
10.
КТП
 22 5 5 12 20 - 33 20
11.
Ильвес
 22 4 8 10 20 - 27 20
12.
Мариехамн
 22 3 6 13 21 - 34 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 11 7 3 1 21 - 7 24
2.
СЯК Сейнайоки
 11 7 1 3 16 - 14 22
3.
КуПС
 11 7 0 4 15 - 6 21
4.
Хонка
 11 6 2 3 14 - 7 20
5.
ВПС
 11 6 2 3 17 - 10 20
6.
Интер Турку
 11 6 2 3 17 - 13 20
7.
Хака
 11 2 9 0 18 - 15 15
8.
Оулу
 11 4 2 5 15 - 20 14
9.
КТП
 11 3 3 5 11 - 16 12
10.
Лахти
 11 3 2 6 12 - 17 11
11.
Ильвес
 11 2 5 4 10 - 15 11
12.
Мариехамн
 11 1 3 7 7 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 11 6 4 1 19 - 9 22
2.
ХИК
 11 5 5 1 18 - 12 20
3.
Оулу
 11 5 2 4 17 - 17 17
4.
ВПС
 11 5 1 5 13 - 13 16
5.
СЯК Сейнайоки
 11 4 4 3 13 - 10 16
6.
Хонка
 11 4 3 4 9 - 10 15
7.
Интер Турку
 11 4 2 5 16 - 18 14
8.
Лахти
 11 2 5 4 9 - 15 11
9.
Хака
 11 3 0 8 9 - 22 9
10.
Ильвес
 11 2 3 6 10 - 12 9
11.
Мариехамн
 11 2 3 6 14 - 18 9
12.
КТП
 11 2 2 7 9 - 17 8
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 15 (1)
Оулу Коффей Эшли 11 (2)
ВПС Михаэль Петер 10 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 9 (1)
Интер Турку Darren Smith III 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн De 1 8
КТП Gabriel Sandberg 9
Лахти Кабаши Ариан 8
Ильвес Seydine N'Diaye 8
КуПС Коллинс Шичендже 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Leon Krekovic уходит с поля. Tommi Jaentti выходит вместо него
  • 89'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 86'
    Irfan Sadik получил желтую карточку от судьи
  • 84'
    Oiva Jukkola сделал результативную передачу.
  • 84'
    Г О О О О Л - Noel Hasa бьет в цель!
  • 76'
    Mohammed Umar уходит с поля. Jere Riissanen выходит вместо него
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 15'
      Г О О О О Л - Парфитт-Уильямс Джаир бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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