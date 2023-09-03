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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 21.
Треллеборг
0:0
Перерыв
Сирианска Эскильстуна
0'
Лучшие коэффициенты
Треллеборг
Ничья
Сирианска Эскильстуна
2.42
3.69
3.39
Все Коэффициенты
1
Кристенсен
Каспер
15
Emmanuel
Godwin
5
Огвуче
Абель
19
Карлссон
Тобиас
23
Бедварссон
Бедвар
12
Zander
Hyltoft
26
Бркич
Харис
10
Саид
Мохаммед
7
Pierre
Larsen
9
Мортенсен
Николас
17
Filip
Bohman
1
Волтерс
Ник
4
Модиг
Йеспер
25
Адольфссон
Маттис
21
Сульич
Али
3
Фрайерс
Зеки
6
Ryan
Williams
II
43
Худу
Абдул
Халик
10
Паломино
Марсело
13
Якубу
Алию
14
Oskar
Lindberg
23
Armin
Culum
Треллеборг
4-3-3
Сирианска Эскильстуна
4-3-3

История личных встреч

Треллеборг
Сирианска Эскильстуна

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

7 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

С
1:0
С
0:1
С
1:0
С
4:0
С
3:2
С
3:2
С
1:1

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.86
0.86

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

48
105

Бомбардиры внутри турнира

Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Filip Bohman 6 0.29
Бркич Харис 5 (1) 0.24
Оффия Генри 4 0.19
Мортенсен Николас 3 0.14
Дхайни Мухаммед-Али 3 0.14
Халльберг Херман 2 0.1
Андерссон Маттиас 2 0.1
Саид Мохаммед 0 0
Хёрберг Феликс 0 0
Бьеркен Фритьоф 0 0
Бьорквист Маркус 0 0
Огвуче Абель 0 0
Сирианска Эскильстуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Armin Culum 4 0.19
Паломино Марсело 3 (1) 0.14
Leo Lif 2 0.1
Emmanuel Duah 2 0.1
Oskar Lindberg 2 0.1
Якубу Алию 1 0.05
Карлссон Аджей Симон 1 0.05
Модиг Йеспер 1 0.05
Адольфссон Маттис 1 0.05
Anton Ekeroth 1 0.05
Худу Абдул Халик 0 0
Сульич Али 0 0
Мааруф Самир 0 0

Карточки

Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бркич Харис 4 1
Дхайни Мухаммед-Али 5 0
Filip Bohman 5 0
Халльберг Херман 4 0
Мортенсен Николас 2 1
Бедварссон Бедвар 3 0
Андерссон Маттиас 3 0
Хёрберг Феликс 3 0
Бьорквист Маркус 3 0
Стенмарк Йохан 1 1
Саид Мохаммед 2 0
Карлссон Тобиас 1 0
Вийтикко Микко 1 0
Zander Hyltoft 1 0
Оффия Генри 1 0
Огвуче Абель 1 0
Сирианска Эскильстуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адольфссон Маттис 5 0
Oskar Lindberg 5 0
Anton Ekeroth 4 0
Robin Sundgren 4 0
Худу Абдул Халик 3 0
Мааруф Самир 3 0
Сульич Али 2 0
Якубу Алию 2 0
Паломино Марсело 2 0
Ishak Shamoun 2 0
Leo Lif 2 0
Волтерс Ник 1 0
Ryan Williams II 1 0
Карлссон Аджей Симон 1 0
Модиг Йеспер 1 0
Митку Маттиас 1 0
Armin Culum 1 0
Hussein Cabdi Mohammed 1 0

Результаты матчей

Треллеборг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сирианска Эскильстуна
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (8)
20% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

6
3
Треллеборг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Сирианска Эскильстуна
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

11
11
Треллеборг
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
35% (7)
20% (4)
Сирианска Эскильстуна
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
10% (2)
45% (9)
45% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
55% (11)
30% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

14
6

Упущенные победы

17
14

Голы по времени матча

Забито

13
7
8 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 1
13 Не забивали 16
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
5
38%
1
14%
31-45
2
15%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
23%
2
29%
76-90

Пропущено

18
19
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
6
33%
4
21%
1-15
3
17%
1
5%
16-30
0
0%
5
26%
31-45
4
22%
4
21%
46-60
1
6%
3
16%
61-75
4
22%
2
11%
76-90

Забито

14
11
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
1
7%
2
18%
1-15
1
7%
3
27%
16-30
2
14%
1
9%
31-45
5
36%
3
27%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
2
18%
76-90

Пропущено

18
7
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
1
6%
1
14%
1-15
4
22%
1
14%
16-30
3
17%
3
43%
31-45
4
22%
1
14%
46-60
2
11%
1
14%
61-75
4
22%
0
0%
76-90

Забито

27
18
12 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
6 Не забивали 9
2
7%
2
11%
1-15
3
11%
3
17%
16-30
7
26%
2
11%
31-45
7
26%
5
28%
46-60
3
11%
2
11%
61-75
5
19%
4
22%
76-90

Пропущено

36
26
17 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 16
7
19%
5
19%
1-15
7
19%
2
8%
16-30
3
8%
8
31%
31-45
8
22%
5
19%
46-60
3
8%
4
15%
61-75
8
22%
2
8%
76-90

Результаты последних матчей

Треллеборг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эстерсунд - Треллеборг 2:2 Хускварна - Треллеборг 0:2 Треллеборг - Эстер 1:3 Сундсвалль - Треллеборг 1:1
Треллеборг - Эребру 2:2 Треллеборг - Ландскруна 0:3 Хельсинборг - Треллеборг 1:3 Эребру - Треллеборг 0:0 Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Треллеборг - Эстер 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Йёнчёпинг - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Браге 1:0 Ландскруна - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Вестерос 3:2 Сковде АИК - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 ГАИС - Треллеборг 2:1 Треллеборг - Сундсвалль 3:4 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Сирианска Эскильстуна - Гефле 2:1 Мьельбю АИ ФФ - Сирианска Эскильстуна 3:0 ИФК Лулео - Сирианска Эскильстуна 2:1 Ассириска - Сирианска Эскильстуна 1:3
ГАИС - Сирианска Эскильстуна 3:0 Сирианска Эскильстуна - Смедби Аис 1:2 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 1:1 Нака Илирия - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Сирианска Эскильстуна - Сковде АИК 3:0 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:2 Худдинге - Сирианска Эскильстуна 6:2 Сирианска Эскильстуна - Карлшлунд 3:0 Арамейск-Сирианска - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - ИФК Нючепинг 5:2 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 0:1 Сковде АИК - Сирианска Эскильстуна 1:0

Результаты матчей

Треллеборг
Сирианска Эскильстуна

Точный счет

0:3
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
3:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
6 раз 60%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 15%
0:3
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
3:0
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 35%
0
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
4 раза 20%
0
9 раз 45%
1
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Треллеборг
Сирианска Эскильстуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
3
4
6
1.5
3
7
2
8
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
4
6
4
6
1.5
3
7
2
8
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
5
0.5
Больше Меньше
11
9
8
12
1.5
6
14
4
16
2.5
2
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 21 14 4 3 41 - 16 46
2.
Вестерос
 21 13 5 3 33 - 16 44
3.
Эстер
 22 13 3 6 45 - 28 42
4.
ГАИС
 21 10 6 5 35 - 17 36
5.
Гефле
 21 9 4 8 27 - 27 31
6.
Ландскруна
 21 9 3 9 27 - 30 30
7.
Эстерсунд
 21 6 10 5 29 - 24 28
8.
Сирианска Эскильстуна
 0:0 21 6 8 7 19 - 25 26
9.
Браге
 21 7 4 10 23 - 32 25
10.
Йёнчёпинг
 21 6 7 8 33 - 38 25
11.
Эребру
 21 5 10 6 24 - 24 25
12.
Треллеборг
 0:0 21 6 6 9 27 - 36 24
13.
Сундсвалль
 1:1 22 6 6 10 29 - 42 24
14.
Хельсинборг
 1:1 21 4 7 10 21 - 28 19
15.
Эргрюте
 21 4 7 10 22 - 34 19
16.
Сковде АИК
 21 4 4 13 18 - 36 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 11 8 2 1 27 - 8 26
2.
Гефле
 11 7 2 2 19 - 13 23
3.
Вестерос
 10 6 4 0 14 - 3 22
4.
ГАИС
 11 6 2 3 21 - 10 20
5.
Ландскруна
 11 6 2 3 17 - 12 20
6.
Браге
 10 6 1 3 17 - 12 19
7.
Эстер
 10 6 0 4 20 - 10 18
8.
Йёнчёпинг
 10 5 2 3 18 - 14 17
9.
Сирианска Эскильстуна
 0:0 10 4 4 2 11 - 7 16
10.
Эребру
 11 3 7 1 11 - 5 16
11.
Эстерсунд
 10 3 5 2 18 - 15 14
12.
Треллеборг
 0:0 11 4 2 5 13 - 18 14
13.
Сковде АИК
 10 3 3 4 12 - 12 12
14.
Сундсвалль
 1:1 11 3 3 5 16 - 22 12
15.
Эргрюте
 11 2 5 4 15 - 18 11
16.
Хельсинборг
 1:1 11 2 3 6 10 - 15 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 12 7 3 2 25 - 18 24
2.
Вестерос
 11 7 1 3 19 - 13 22
3.
Утсиктенс
 10 6 2 2 14 - 8 20
4.
ГАИС
 10 4 4 2 14 - 7 16
5.
Эстерсунд
 11 3 5 3 11 - 9 14
6.
Сундсвалль
 1:1 11 3 3 5 13 - 20 12
7.
Ландскруна
 10 3 1 6 10 - 18 10
8.
Хельсинборг
 1:1 10 2 4 4 11 - 13 10
9.
Треллеборг
 0:0 10 2 4 4 14 - 18 10
10.
Сирианска Эскильстуна
 0:0 11 2 4 5 8 - 18 10
11.
Эребру
 10 2 3 5 13 - 19 9
12.
Гефле
 10 2 2 6 8 - 14 8
13.
Эргрюте
 10 2 2 6 7 - 16 8
14.
Йёнчёпинг
 11 1 5 5 15 - 24 8
15.
Браге
 11 1 3 7 6 - 20 6
16.
Сковде АИК
 11 1 1 9 6 - 24 4
  • — Выход в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан

Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 15 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 12 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 11 (2)
Йёнчёпинг Бук Робин 8 (4)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Утсиктенс Lucas Hedlund 1 6
Эргрюте Дротт Джонатан 7
Эргрюте Erion Sadiku 7
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Треллеборг
Ничья
Сирианска Эскильстуна
2.42
3.69
3.39
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Где смотреть матч Треллеборг 0:0 Сирианска Эскильстуна онлайн

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