Тур: 21.
2:0
Конец матча
Ход матча
61'
67'
1:0
88'
2:0
26
Бркич
Харис
17
Filip
Bohman
21
Сульич
Али
13
Якубу
Алию
23
Armin
Culum
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Бркич ХарисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Filip BohmanНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Оффия ГенриНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Сульич АлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Якубу АлиюНападающий
- Нападающий
-
23 Armin CulumНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Нолберто Солано
История личных встреч
Треллеборг
Сирианска Эскильстуна
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
7 матчей
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
2
0.67
Среднее время на гол
45
135
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.86
0.86
Тотал матчей
2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
48
105
Бомбардиры внутри турнира
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бркич Харис
|6 (1)
|0.29
|Filip Bohman
|6
|0.29
|Оффия Генри
|5
|0.24
|Мортенсен Николас
|3
|0.14
|Дхайни Мухаммед-Али
|3
|0.14
|Халльберг Херман
|2
|0.1
|Андерссон Маттиас
|2
|0.1
|Саид Мохаммед
|0
|0
|Хёрберг Феликс
|0
|0
|Бьеркен Фритьоф
|0
|0
|Бьорквист Маркус
|0
|0
|Огвуче Абель
|0
|0
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Armin Culum
|4
|0.19
|Паломино Марсело
|3 (1)
|0.14
|Leo Lif
|2
|0.1
|Emmanuel Duah
|2
|0.1
|Oskar Lindberg
|2
|0.1
|Якубу Алию
|1
|0.05
|Карлссон Аджей Симон
|1
|0.05
|Модиг Йеспер
|1
|0.05
|Адольфссон Маттис
|1
|0.05
|Anton Ekeroth
|1
|0.05
|Худу Абдул Халик
|0
|0
|Сульич Али
|0
|0
|Мааруф Самир
|0
|0
Карточки
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бркич Харис
|4
|1
|Дхайни Мухаммед-Али
|5
|0
|Filip Bohman
|5
|0
|Халльберг Херман
|4
|0
|Мортенсен Николас
|2
|1
|Бедварссон Бедвар
|3
|0
|Андерссон Маттиас
|3
|0
|Хёрберг Феликс
|3
|0
|Бьорквист Маркус
|3
|0
|Стенмарк Йохан
|1
|1
|Саид Мохаммед
|2
|0
|Карлссон Тобиас
|1
|0
|Вийтикко Микко
|1
|0
|Zander Hyltoft
|1
|0
|Оффия Генри
|1
|0
|Огвуче Абель
|1
|0
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адольфссон Маттис
|5
|0
|Oskar Lindberg
|5
|0
|Anton Ekeroth
|4
|0
|Robin Sundgren
|4
|0
|Худу Абдул Халик
|3
|0
|Паломино Марсело
|3
|0
|Мааруф Самир
|3
|0
|Сульич Али
|2
|0
|Якубу Алию
|2
|0
|Ishak Shamoun
|2
|0
|Leo Lif
|2
|0
|Волтерс Ник
|1
|0
|Ryan Williams II
|1
|0
|Карлссон Аджей Симон
|1
|0
|Модиг Йеспер
|1
|0
|Митку Маттиас
|1
|0
|Armin Culum
|1
|0
|Hussein Cabdi Mohammed
|1
|0
Результаты матчей
Треллеборг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сирианска Эскильстуна
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (8)
20% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
6
3
Треллеборг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Сирианска Эскильстуна
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
12
2
Упущенные победы
11
11
Треллеборг
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
33% (7)
19% (4)
Сирианска Эскильстуна
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
10% (2)
48% (10)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
52% (11)
33% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
14
6
Упущенные победы
17
14
Голы по времени матча
Забито
15
7
8 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 1
13 Не забивали 17
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
5
33%
1
14%
31-45
2
13%
2
29%
46-60
1
7%
2
29%
61-75
4
27%
2
29%
76-90
Пропущено
18
21
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 10
6
33%
4
19%
1-15
3
17%
1
5%
16-30
0
0%
5
24%
31-45
4
22%
4
19%
46-60
1
6%
4
19%
61-75
4
22%
3
14%
76-90
Забито
14
11
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
1
7%
2
18%
1-15
1
7%
3
27%
16-30
2
14%
1
9%
31-45
5
36%
3
27%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
2
18%
76-90
Пропущено
18
7
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
1
6%
1
14%
1-15
4
22%
1
14%
16-30
3
17%
3
43%
31-45
4
22%
1
14%
46-60
2
11%
1
14%
61-75
4
22%
0
0%
76-90
Забито
29
18
12 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 7
6 Не забивали 10
2
7%
2
11%
1-15
3
10%
3
17%
16-30
7
24%
2
11%
31-45
7
24%
5
28%
46-60
4
14%
2
11%
61-75
6
21%
4
22%
76-90
Пропущено
36
28
17 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 17
7
19%
5
18%
1-15
7
19%
2
7%
16-30
3
8%
8
29%
31-45
8
22%
5
18%
46-60
3
8%
5
18%
61-75
8
22%
3
11%
76-90
Результаты последних матчей
Треллеборг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эстерсунд - Треллеборг 2:2 Хускварна - Треллеборг 0:2 Треллеборг - Эстер 1:3 Сундсвалль - Треллеборг 1:1
Треллеборг - Эребру 2:2 Треллеборг - Ландскруна 0:3 Хельсинборг - Треллеборг 1:3 Эребру - Треллеборг 0:0 Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Треллеборг - Эстер 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Йёнчёпинг - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Браге 1:0 Ландскруна - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Вестерос 3:2 Сковде АИК - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 ГАИС - Треллеборг 2:1 Треллеборг - Сундсвалль 3:4 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Сирианска Эскильстуна - Гефле 2:1 Мьельбю АИ ФФ - Сирианска Эскильстуна 3:0 ИФК Лулео - Сирианска Эскильстуна 2:1 Ассириска - Сирианска Эскильстуна 1:3
ГАИС - Сирианска Эскильстуна 3:0 Сирианска Эскильстуна - Смедби Аис 1:2 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 1:1 Нака Илирия - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Сирианска Эскильстуна - Сковде АИК 3:0 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:2 Худдинге - Сирианска Эскильстуна 6:2 Сирианска Эскильстуна - Карлшлунд 3:0 Арамейск-Сирианска - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - ИФК Нючепинг 5:2 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 0:1 Сковде АИК - Сирианска Эскильстуна 1:0
Результаты матчей
Треллеборг
Сирианска Эскильстуна
Точный счет
0:3
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
3:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
7 раз 64%
2
2 раза 18%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 14%
0:3
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 19%
3:0
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 33%
0
5 раз 24%
2
5 раз 24%
3
4 раза 19%
0
10 раз 48%
1
5 раз 24%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Треллеборг
Сирианска Эскильстуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
73
56
37
29
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
47
46
38
28
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
165
Больше Меньше
1110
912
615
417
219
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- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|15 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|12 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|11 (2)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|8 (4)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|8 (2)
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|1 6
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|7
|Эргрюте
|Erion Sadiku
|7