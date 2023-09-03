Тур: 1. Стадион: Виклоф Холдинг Арена.
0'
0:1
7' ГолМихаэль Петер
1:1
14' ГолСид Робин
27' Желтая карточкаМихаэль Петер
1:2
30' ГолБашкиров Евгений
45' Желтая карточкаDe
Ход матча
7'
0:1
14'
1:1
27'
30'
45'
44
Ндом
Али
17
Сид
Робин
9
De
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Ндом АлиПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Сид РобинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
9 DeНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Otto Hautamo
-
Главный тренер: Jimmy Wargh
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Ниеми МийкаЗащитник
-
20 Рид ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Jon ViscosiВратарь
-
13 Менса БабаЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Аланко СамуНападающий
-
28 Roni Hudd
-
33 Akon Kuek
-
Главный тренер: Jussi Nuorela
История личных встреч
Мариехамн
ВПС
22 матча
72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
40.9%
9.1%
11 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед
40 матчей
40%
30%
30%
16 побед 12 ничьих 12 побед
Первый тайм
27.5%
42.5%
30%
11 побед 17 ничьих 12 побед
Второй тайм
40%
35%
25%
16 побед 14 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
30
Голов в среднем за матч
1.1
1.5
Среднее время на гол
81
60
Всего голов
22
26
Голов в среднем за матч
1.1
1.3
Среднее время на гол
81
69
Всего голов
44
56
Голов в среднем за матч
1.1
1.4
Тотал матчей
2.5
35
Больше 88%
Меньше 13%
5
26
Больше 65%
Меньше 35%
14
20
Больше 50%
Меньше 50%
20
15
Больше 38%
Меньше 63%
25
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
Среднее время на гол
81
64
Бомбардиры внутри турнира
Мариехамн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгуекам Ариэль
|3 (1)
|0.14
|Сумусало Микко
|2
|0.09
|Хопкатт Джейми
|2 (1)
|0.09
|Лахти Тими
|2
|0.09
|Сид Робин
|2
|0.09
|Ван дер Хейден Йелле
|2
|0.09
|Сьорос Рику
|2
|0.09
|Нгамба Альваро
|2
|0.09
|Анини Самуэль
|1
|0.05
|De
|1
|0.05
|Коцопулос Костас
|1
|0.05
|Гранлунд Альбин
|0
|0
|Ндом Али
|0
|0
|Олавале Мухамед
|0
|0
|Кубронн Жан-Кристоф
|0
|0
ВПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Михаэль Петер
|10 (1)
|0.45
|Roni Hudd
|4
|0.18
|Башкиров Евгений
|3
|0.14
|Harrison Sawyer
|3
|0.14
|Аланко Саму
|2
|0.09
|Рид Тайлер
|2
|0.09
|Роберто Савио
|2
|0.09
|Mikko Pitkaenen
|1
|0.05
|Страндваль Себастьян
|1
|0.05
|Prosper Ahiabu
|1
|0.05
|Энгстрем Йеспер
|0
|0
|Samuel Lindeman
|0
|0
Карточки
Мариехамн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|De
|7
|1
|Лахти Тими
|4
|1
|Кубронн Жан-Кристоф
|4
|1
|Ндом Али
|4
|1
|Нгамба Альваро
|4
|1
|Нгуекам Ариэль
|5
|0
|Usman Suleman
|4
|0
|Сумусало Микко
|2
|1
|Саллинен Оскари
|3
|0
|Хопкатт Джейми
|2
|0
|Анини Самуэль
|2
|0
|Хенрикссон Элмо
|2
|0
|Гранлунд Альбин
|1
|0
|Асири Абдулфаттах
|1
|0
|Ван дер Хейден Йелле
|1
|0
|Ниссинен Йири
|1
|0
|Daniel Enqvist
|1
|0
ВПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Башкиров Евгений
|5
|0
|Менса Баба
|4
|0
|Mikko Pitkaenen
|4
|0
|Пиккарайнен Юханэ
|4
|0
|Harrison Sawyer
|4
|0
|Prosper Ahiabu
|4
|0
|Роберто Савио
|2
|1
|Энгстрем Йеспер
|2
|0
|Михаэль Петер
|2
|0
|Samuel Lindeman
|2
|0
|Roni Hudd
|2
|0
|Страндваль Себастьян
|1
|0
|Antti-Ville Raeisaenen
|1
|0
|Аланко Саму
|1
|0
|Josep Nuorela
|1
|0
|Akon Kuek
|1
|0
|Юсси Нуорела
|1
|0
Результаты матчей
Мариехамн
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
ВПС
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
5
Мариехамн
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
ВПС
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
16
4
Упущенные победы
4
16
Мариехамн
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)
ВПС
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
Сухие победы
0
7
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
17
4
Упущенные победы
9
21
Голы по времени матча
Забито
7
12
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
1
14%
3
25%
1-15
3
43%
2
17%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
13
11
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
8%
2
18%
1-15
3
23%
1
9%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
5
38%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
23%
5
45%
76-90
Забито
13
17
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
11 Не забивали 14
2
15%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
4
31%
4
24%
31-45
2
15%
3
18%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
4
31%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
19
10
8 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
4
21%
1
10%
31-45
5
26%
2
20%
46-60
1
5%
5
50%
61-75
5
26%
1
10%
76-90
Забито
20
29
11 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 13
6 Не забивали 7
3
15%
5
17%
1-15
3
15%
4
14%
16-30
5
25%
6
21%
31-45
3
15%
5
17%
46-60
2
10%
3
10%
61-75
4
20%
6
21%
76-90
Пропущено
32
21
13 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 13
3
9%
2
10%
1-15
5
16%
2
10%
16-30
5
16%
2
10%
31-45
10
31%
2
10%
46-60
1
3%
7
33%
61-75
8
25%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Мариехамн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:2 Хонка - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Хонка 0:1 Хака - Мариехамн 1:1
ХИК - Мариехамн 4:2 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Лахти - Мариехамн 0:2 Ильвес - Мариехамн 0:0 Мариехамн - Оулу 1:2 Мариехамн - КуПС 1:1 Мариехамн - КТП 0:0 КуПС - Мариехамн 0:1 Вааса ИФК - Мариехамн 0:1 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:2 Хонка - Мариехамн 2:1 Оулу - Мариехамн 3:2 TuRaKe - Мариехамн 0:7 Мариехамн - ХИК 0:0 Интер Турку - Мариехамн 1:1 Палло-Поят Юниорит - Мариехамн 0:3
ВПС
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
ВПС - КТП 2:1 Лахти - ВПС 0:2 ВПС - СЯК Сейнайоки 3:2 Ильвес - ВПС 0:2
ВПС - Хака 4:1 ВПС - Оулу 3:0 Интер Турку - ВПС 0:2 КуПС - ВПС 0:1 ВПС - Интер Турку 3:0 Хонка - ВПС 1:0 Оулу - ВПС 0:0 ВПС - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:1 КТП - ВПС 1:0 ВПС - ОТП 3:1 ВПС - Ильвес 0:2 Хака - ВПС 2:2 СЖК-й Аполло - ВПС 0:11 Оулу - ВПС 2:1 ВПС - Мариехамн 2:1
Результаты матчей
Мариехамн
ВПС
Точный счет
0:2
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
0
5 раз 45%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
2:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:2
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
Точный счет
0:2
4 раза 19%
2:1
4 раза 19%
0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:2
5 раз 24%
2:1
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 38%
0
7 раз 33%
2
6 раз 29%
0
8 раз 38%
2
6 раз 29%
1
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Мариехамн
ВПС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
65
28
65
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
73
47
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
147
Больше Меньше
138
615
1011
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|22
|12
|8
|2
|38 - 18
|44
|2.
|1:1
|22
|13
|4
|5
|33 - 14
|43
|3.
|0:0
|22
|11
|6
|5
|29 - 23
|39
|4.
|2:1
|22
|11
|3
|8
|30 - 23
|36
|5.
|0:1
|22
|9
|5
|8
|21 - 17
|32
|6.
|1:1
|22
|9
|5
|8
|32 - 31
|32
|7.
|1:1
|22
|9
|5
|8
|32 - 36
|32
|8.
|1:0
|22
|6
|5
|11
|20 - 31
|23
|9.
|1:0
|22
|5
|8
|9
|19 - 24
|23
|10.
|0:0
|22
|4
|10
|8
|26 - 37
|22
|11.
|0:1
|22
|4
|7
|11
|18 - 31
|19
|12.
|1:2
|22
|3
|6
|13
|21 - 34
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|11
|7
|3
|1
|20 - 6
|24
|2.
|0:0
|11
|7
|1
|3
|16 - 14
|22
|3.
|1:1
|11
|7
|0
|4
|15 - 6
|21
|4.
|0:1
|11
|6
|2
|3
|14 - 7
|20
|5.
|2:1
|11
|6
|2
|3
|17 - 10
|20
|6.
|1:1
|11
|5
|3
|3
|16 - 13
|18
|7.
|1:0
|11
|4
|3
|4
|11 - 14
|15
|8.
|1:1
|11
|4
|2
|5
|15 - 20
|14
|9.
|0:0
|11
|1
|10
|0
|17 - 15
|13
|10.
|1:0
|11
|2
|5
|4
|10 - 15
|11
|11.
|0:1
|11
|2
|2
|7
|9 - 16
|8
|12.
|1:2
|11
|1
|3
|7
|7 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|11
|6
|4
|1
|18 - 8
|22
|2.
|1:1
|11
|5
|5
|1
|18 - 12
|20
|3.
|1:1
|11
|5
|3
|3
|17 - 16
|18
|4.
|0:0
|11
|4
|5
|2
|13 - 9
|17
|5.
|2:1
|11
|5
|1
|5
|13 - 13
|16
|6.
|1:1
|11
|4
|2
|5
|16 - 18
|14
|7.
|1:0
|11
|3
|3
|5
|9 - 9
|12
|8.
|0:1
|11
|3
|3
|5
|7 - 10
|12
|9.
|0:1
|11
|2
|5
|4
|9 - 15
|11
|10.
|0:0
|11
|3
|0
|8
|9 - 22
|9
|11.
|1:2
|11
|2
|3
|6
|14 - 18
|9
|12.
|1:0
|11
|2
|2
|7
|9 - 17
|8
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|14
|Оулу
|Коффей Эшли
|11 (2)
|ВПС
|Михаэль Петер
|10 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|9 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|8 (2)
|КТП
|Gabriel Sandberg
|9
|Мариехамн
|De
|1 7
|Лахти
|Кабаши Ариан
|8
|Лахти
|Джалу Бубакар
|7
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|7