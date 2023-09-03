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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Мариехамн
1:2
Перерыв
ВПС
0'
0:1
7' Гол
Михаэль Петер
1:1
14' Гол
Сид Робин
27' Желтая карточка
Михаэль Петер
1:2
30' Гол
Башкиров Евгений
45' Желтая карточка
De

Ход матча

7'
0:1
Михаэль Петер
14'
Сид Робин
(Олавале Мухамед)
1:1
27'
 
Михаэль Петер
30'
1:2
Башкиров Евгений
(Энгстрем Йеспер)
45'
De
 
Лучшие коэффициенты
Мариехамн
Ничья
ВПС
8.50
4.80
2.39
Все Коэффициенты
81
Хенрикссон
Элмо
22
Гранлунд Альбин
2
Лахти
Тими
13
Кубронн
Жан-Кристоф
10
Хопкатт
Джейми
44
Ндом
Али
32
Ван
дер
Хейден
Йелле
17
Сид
Робин
18
Олавале
Мухамед
20
Коцопулос
Костас
9
De
1
Teppo
Marttinen
5
Mikko
Pitkaenen
3
Пиккарайнен
Юханэ
23
Ниеми
Мийка
20
Рид
Тайлер
44
Башкиров
Евгений
34
Antti-Ville
Raeisaenen
4
Энгстрем
Йеспер
14
Михаэль
Петер
8
Страндваль
Себастьян
11
Роберто
Савио
Мариехамн
ВПС

История личных встреч

Мариехамн
ВПС

22 матча

72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
40.9%
9.1%
11 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед

40 матчей

40%
30%
30%
16 побед 12 ничьих 12 побед

Первый тайм

27.5%
42.5%
30%
11 побед 17 ничьих 12 побед

Второй тайм

40%
35%
25%
16 побед 14 ничьих 10 побед

История матчей

В
2:1
В
2:2
В
1:3
В
1:3
В
2:1
В
1:0
К
1:3
В
1:1
В
4:1
В
2:2
В
1:0
В
0:0
В
1:1
В
0:0
В
0:2
В
2:2
В
2:0
В
1:0
В
0:1
В
1:0
В
1:2
В
1:0
КЛ
0:4
В
4:1
В
2:2
В
0:1
В
1:3
В
0:0
В
1:2
В
1:1
В
0:1
В
1:0
В
1:4
В
0:3
В
0:0
В
0:0
КЛ
3:1
В
0:2
КЛ
2:3
В
1:3

Голы

Всего голов

22
30

Голов в среднем за матч

1.1
1.5

Среднее время на гол

81
60

Всего голов

22
26

Голов в среднем за матч

1.1
1.3

Среднее время на гол

81
69

Всего голов

44
56

Голов в среднем за матч

1.1
1.4

Тотал матчей

2.5
35
Больше 88%
Меньше 13%
5
26
Больше 65%
Меньше 35%
14
20
Больше 50%
Меньше 50%
20
15
Больше 38%
Меньше 63%
25
4
Больше 10%
Меньше 90%
36

Среднее время на гол

81
64

Бомбардиры внутри турнира

Мариехамн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгуекам Ариэль 3 (1) 0.14
Сумусало Микко 2 0.09
Хопкатт Джейми 2 (1) 0.09
Лахти Тими 2 0.09
Сид Робин 2 0.09
Ван дер Хейден Йелле 2 0.09
Сьорос Рику 2 0.09
Нгамба Альваро 2 0.09
Анини Самуэль 1 0.05
De 1 0.05
Коцопулос Костас 1 0.05
Гранлунд Альбин 0 0
Ндом Али 0 0
Олавале Мухамед 0 0
Кубронн Жан-Кристоф 0 0
ВПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Михаэль Петер 10 (1) 0.45
Roni Hudd 4 0.18
Башкиров Евгений 3 0.14
Harrison Sawyer 3 0.14
Аланко Саму 2 0.09
Рид Тайлер 2 0.09
Роберто Савио 2 0.09
Mikko Pitkaenen 1 0.05
Страндваль Себастьян 1 0.05
Prosper Ahiabu 1 0.05
Энгстрем Йеспер 0 0
Samuel Lindeman 0 0

Карточки

Мариехамн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
De 7 1
Лахти Тими 4 1
Кубронн Жан-Кристоф 4 1
Ндом Али 4 1
Нгамба Альваро 4 1
Нгуекам Ариэль 5 0
Usman Suleman 4 0
Сумусало Микко 2 1
Саллинен Оскари 3 0
Хопкатт Джейми 2 0
Анини Самуэль 2 0
Хенрикссон Элмо 2 0
Гранлунд Альбин 1 0
Асири Абдулфаттах 1 0
Ван дер Хейден Йелле 1 0
Ниссинен Йири 1 0
Daniel Enqvist 1 0
ВПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Башкиров Евгений 5 0
Менса Баба 4 0
Mikko Pitkaenen 4 0
Пиккарайнен Юханэ 4 0
Harrison Sawyer 4 0
Prosper Ahiabu 4 0
Роберто Савио 2 1
Энгстрем Йеспер 2 0
Михаэль Петер 2 0
Samuel Lindeman 2 0
Roni Hudd 2 0
Страндваль Себастьян 1 0
Antti-Ville Raeisaenen 1 0
Аланко Саму 1 0
Josep Nuorela 1 0
Akon Kuek 1 0
Юсси Нуорела 1 0

Результаты матчей

Мариехамн
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
ВПС
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
5
Мариехамн
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
ВПС
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

16
4

Упущенные победы

4
16
Мариехамн
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)
ВПС
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)

Сухие победы

0
7

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

17
4

Упущенные победы

9
21

Голы по времени матча

Забито

7
12
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
1
14%
3
25%
1-15
3
43%
2
17%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

13
11
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
8%
2
18%
1-15
3
23%
1
9%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
5
38%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
23%
5
45%
76-90

Забито

13
17
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
11 Не забивали 14
2
15%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
4
31%
4
24%
31-45
2
15%
3
18%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
4
31%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

19
10
8 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
4
21%
1
10%
31-45
5
26%
2
20%
46-60
1
5%
5
50%
61-75
5
26%
1
10%
76-90

Забито

20
29
11 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 13
6 Не забивали 7
3
15%
5
17%
1-15
3
15%
4
14%
16-30
5
25%
6
21%
31-45
3
15%
5
17%
46-60
2
10%
3
10%
61-75
4
20%
6
21%
76-90

Пропущено

32
21
13 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 13
3
9%
2
10%
1-15
5
16%
2
10%
16-30
5
16%
2
10%
31-45
10
31%
2
10%
46-60
1
3%
7
33%
61-75
8
25%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Мариехамн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:2 Хонка - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Хонка 0:1 Хака - Мариехамн 1:1
ХИК - Мариехамн 4:2 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Лахти - Мариехамн 0:2 Ильвес - Мариехамн 0:0 Мариехамн - Оулу 1:2 Мариехамн - КуПС 1:1 Мариехамн - КТП 0:0 КуПС - Мариехамн 0:1 Вааса ИФК - Мариехамн 0:1 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:2 Хонка - Мариехамн 2:1 Оулу - Мариехамн 3:2 TuRaKe - Мариехамн 0:7 Мариехамн - ХИК 0:0 Интер Турку - Мариехамн 1:1 Палло-Поят Юниорит - Мариехамн 0:3
ВПС
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
ВПС - КТП 2:1 Лахти - ВПС 0:2 ВПС - СЯК Сейнайоки 3:2 Ильвес - ВПС 0:2
ВПС - Хака 4:1 ВПС - Оулу 3:0 Интер Турку - ВПС 0:2 КуПС - ВПС 0:1 ВПС - Интер Турку 3:0 Хонка - ВПС 1:0 Оулу - ВПС 0:0 ВПС - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:1 КТП - ВПС 1:0 ВПС - ОТП 3:1 ВПС - Ильвес 0:2 Хака - ВПС 2:2 СЖК-й Аполло - ВПС 0:11 Оулу - ВПС 2:1 ВПС - Мариехамн 2:1

Результаты матчей

Мариехамн
ВПС

Точный счет

0:2
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
0
5 раз 45%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:2
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%

Точный счет

0:2
4 раза 19%
2:1
4 раза 19%
0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:2
5 раз 24%
2:1
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 38%
0
7 раз 33%
2
6 раз 29%
0
8 раз 38%
2
6 раз 29%
1
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Мариехамн
ВПС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
6
5
2
8
1.5
6
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
7
3
4
7
1.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
7
0.5
Больше Меньше
13
8
6
15
1.5
10
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 1:1 22 12 8 2 38 - 18 44
2.
КуПС
 1:1 22 13 4 5 33 - 14 43
3.
СЯК Сейнайоки
 0:0 22 11 6 5 29 - 23 39
4.
ВПС
 2:1 22 11 3 8 30 - 23 36
5.
Хонка
 0:1 22 9 5 8 21 - 17 32
6.
Интер Турку
 1:1 22 9 5 8 32 - 31 32
7.
Оулу
 1:1 22 9 5 8 32 - 36 32
8.
КТП
 1:0 22 6 5 11 20 - 31 23
9.
Ильвес
 1:0 22 5 8 9 19 - 24 23
10.
Хака
 0:0 22 4 10 8 26 - 37 22
11.
Лахти
 0:1 22 4 7 11 18 - 31 19
12.
Мариехамн
 1:2 22 3 6 13 21 - 34 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 1:1 11 7 3 1 20 - 6 24
2.
СЯК Сейнайоки
 0:0 11 7 1 3 16 - 14 22
3.
КуПС
 1:1 11 7 0 4 15 - 6 21
4.
Хонка
 0:1 11 6 2 3 14 - 7 20
5.
ВПС
 2:1 11 6 2 3 17 - 10 20
6.
Интер Турку
 1:1 11 5 3 3 16 - 13 18
7.
КТП
 1:0 11 4 3 4 11 - 14 15
8.
Оулу
 1:1 11 4 2 5 15 - 20 14
9.
Хака
 0:0 11 1 10 0 17 - 15 13
10.
Ильвес
 1:0 11 2 5 4 10 - 15 11
11.
Лахти
 0:1 11 2 2 7 9 - 16 8
12.
Мариехамн
 1:2 11 1 3 7 7 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 1:1 11 6 4 1 18 - 8 22
2.
ХИК
 1:1 11 5 5 1 18 - 12 20
3.
Оулу
 1:1 11 5 3 3 17 - 16 18
4.
СЯК Сейнайоки
 0:0 11 4 5 2 13 - 9 17
5.
ВПС
 2:1 11 5 1 5 13 - 13 16
6.
Интер Турку
 1:1 11 4 2 5 16 - 18 14
7.
Ильвес
 1:0 11 3 3 5 9 - 9 12
8.
Хонка
 0:1 11 3 3 5 7 - 10 12
9.
Лахти
 0:1 11 2 5 4 9 - 15 11
10.
Хака
 0:0 11 3 0 8 9 - 22 9
11.
Мариехамн
 1:2 11 2 3 6 14 - 18 9
12.
КТП
 1:0 11 2 2 7 9 - 17 8
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 14
Оулу Коффей Эшли 11 (2)
ВПС Михаэль Петер 10 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 9 (1)
Интер Турку Darren Smith III 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
КТП Gabriel Sandberg 9
Мариехамн De 1 7
Лахти Кабаши Ариан 8
Лахти Джалу Бубакар 7
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 7
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  • 7'
    Г О О О О Л - Михаэль Петер бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 45% завершится победой ВПС.
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Лучшие коэффициенты
Мариехамн
Ничья
ВПС
8.50
4.80
2.39
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Где смотреть матч Мариехамн 1:2 ВПС онлайн

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