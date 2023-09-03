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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Мариехамн
1:2
Конец матча
ВПС
0'
0:1
7' Гол
Михаэль Петер
1:1
14' Гол
Сид Робин
27' Желтая карточка
Михаэль Петер
1:2
30' Гол
Башкиров Евгений
45' Желтая карточка
De
53' Желтая карточка
Antti-Ville Raeisaenen
90'+4
81
Хенрикссон
Элмо
22
Гранлунд Альбин
2
Лахти
Тими
13
Кубронн
Жан-Кристоф
10
Хопкатт
Джейми
44
Ндом
Али
32
Ван
дер
Хейден
Йелле
17
Сид
Робин
18
Олавале
Мухамед
20
Коцопулос
Костас
9
De
1
Teppo
Marttinen
5
Mikko
Pitkaenen
3
Пиккарайнен
Юханэ
23
Ниеми
Мийка
20
Рид
Тайлер
44
Башкиров
Евгений
34
Antti-Ville
Raeisaenen
4
Энгстрем
Йеспер
14
Михаэль
Петер
8
Страндваль
Себастьян
11
Роберто
Савио
Мариехамн
ВПС

История личных встреч

Мариехамн
ВПС

22 матча

72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
40.9%
9.1%
11 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед

40 матчей

40%
30%
30%
16 побед 12 ничьих 12 побед

Первый тайм

27.5%
42.5%
30%
11 побед 17 ничьих 12 побед

Второй тайм

40%
35%
25%
16 побед 14 ничьих 10 побед

История матчей

В
2:1
В
2:2
В
1:3
В
1:3
В
2:1
В
1:0
К
1:3
В
1:1
В
4:1
В
2:2
В
1:0
В
0:0
В
1:1
В
0:0
В
0:2
В
2:2
В
2:0
В
1:0
В
0:1
В
1:0
В
1:2
В
1:0
КЛ
0:4
В
4:1
В
2:2
В
0:1
В
1:3
В
0:0
В
1:2
В
1:1
В
0:1
В
1:0
В
1:4
В
0:3
В
0:0
В
0:0
КЛ
3:1
В
0:2
КЛ
2:3
В
1:3

Голы

Всего голов

22
30

Голов в среднем за матч

1.1
1.5

Среднее время на гол

81
60

Всего голов

22
26

Голов в среднем за матч

1.1
1.3

Среднее время на гол

81
69

Всего голов

44
56

Голов в среднем за матч

1.1
1.4

Тотал матчей

2.5
35
Больше 88%
Меньше 13%
5
26
Больше 65%
Меньше 35%
14
20
Больше 50%
Меньше 50%
20
15
Больше 38%
Меньше 63%
25
4
Больше 10%
Меньше 90%
36

Среднее время на гол

81
64

Бомбардиры внутри турнира

Мариехамн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгуекам Ариэль 3 (1) 0.14
Сумусало Микко 2 0.09
Хопкатт Джейми 2 (1) 0.09
Лахти Тими 2 0.09
Сид Робин 2 0.09
Ван дер Хейден Йелле 2 0.09
Сьорос Рику 2 0.09
Нгамба Альваро 2 0.09
Анини Самуэль 1 0.05
De 1 0.05
Коцопулос Костас 1 0.05
Гранлунд Альбин 0 0
Ндом Али 0 0
Олавале Мухамед 0 0
Кубронн Жан-Кристоф 0 0
ВПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Михаэль Петер 10 (1) 0.45
Roni Hudd 4 0.18
Башкиров Евгений 3 0.14
Harrison Sawyer 3 0.14
Аланко Саму 2 0.09
Рид Тайлер 2 0.09
Роберто Савио 2 0.09
Mikko Pitkaenen 1 0.05
Страндваль Себастьян 1 0.05
Prosper Ahiabu 1 0.05
Энгстрем Йеспер 0 0
Samuel Lindeman 0 0

Карточки

Мариехамн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
De 8 1
Лахти Тими 4 1
Кубронн Жан-Кристоф 4 1
Ндом Али 4 1
Нгамба Альваро 4 1
Нгуекам Ариэль 5 0
Usman Suleman 4 0
Сумусало Микко 2 1
Саллинен Оскари 3 0
Хопкатт Джейми 2 0
Анини Самуэль 2 0
Хенрикссон Элмо 2 0
Гранлунд Альбин 1 0
Асири Абдулфаттах 1 0
Ван дер Хейден Йелле 1 0
Ниссинен Йири 1 0
Daniel Enqvist 1 0
ВПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Башкиров Евгений 5 0
Менса Баба 4 0
Mikko Pitkaenen 4 0
Пиккарайнен Юханэ 4 0
Harrison Sawyer 4 0
Prosper Ahiabu 4 0
Роберто Савио 2 1
Энгстрем Йеспер 2 0
Antti-Ville Raeisaenen 2 0
Михаэль Петер 2 0
Samuel Lindeman 2 0
Roni Hudd 2 0
Страндваль Себастьян 1 0
Аланко Саму 1 0
Josep Nuorela 1 0
Akon Kuek 1 0
Юсси Нуорела 1 0

Результаты матчей

Мариехамн
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
ВПС
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

6
5
Мариехамн
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
ВПС
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

16
4

Упущенные победы

4
16
Мариехамн
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (7)
32% (7)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
50% (11)
32% (7)
ВПС
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)

Сухие победы

0
7

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

17
5

Упущенные победы

10
21

Голы по времени матча

Забито

8
14
6 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 14
2
25%
4
29%
1-15
3
38%
3
21%
16-30
1
13%
2
14%
31-45
1
13%
2
14%
46-60
1
13%
2
14%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Пропущено

15
12
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
13%
3
25%
1-15
4
27%
1
8%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
5
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
20%
5
42%
76-90

Забито

13
17
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
12 Не забивали 15
2
15%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
4
31%
4
24%
31-45
2
15%
3
18%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
4
31%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

19
10
8 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
4
21%
1
10%
31-45
5
26%
2
20%
46-60
1
5%
5
50%
61-75
5
26%
1
10%
76-90

Забито

21
31
12 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 14
6 Не забивали 7
4
19%
6
19%
1-15
3
14%
5
16%
16-30
5
24%
6
19%
31-45
3
14%
5
16%
46-60
2
10%
3
10%
61-75
4
19%
6
19%
76-90

Пропущено

34
22
15 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 14
4
12%
3
14%
1-15
6
18%
2
9%
16-30
5
15%
2
9%
31-45
10
29%
29%
2
9%
46-60
1
3%
7
32%
61-75
8
24%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Мариехамн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
СЯК Сейнайоки - Мариехамн 3:2 Хонка - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Хонка 0:1 Хака - Мариехамн 1:1
ХИК - Мариехамн 4:2 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Лахти - Мариехамн 0:2 Ильвес - Мариехамн 0:0 Мариехамн - Оулу 1:2 Мариехамн - КуПС 1:1 Мариехамн - КТП 0:0 КуПС - Мариехамн 0:1 Вааса ИФК - Мариехамн 0:1 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:2 Хонка - Мариехамн 2:1 Оулу - Мариехамн 3:2 TuRaKe - Мариехамн 0:7 Мариехамн - ХИК 0:0 Интер Турку - Мариехамн 1:1 Палло-Поят Юниорит - Мариехамн 0:3
ВПС
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
ВПС - КТП 2:1 Лахти - ВПС 0:2 ВПС - СЯК Сейнайоки 3:2 Ильвес - ВПС 0:2
ВПС - Хака 4:1 ВПС - Оулу 3:0 Интер Турку - ВПС 0:2 КуПС - ВПС 0:1 ВПС - Интер Турку 3:0 Хонка - ВПС 1:0 Оулу - ВПС 0:0 ВПС - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:1 КТП - ВПС 1:0 ВПС - ОТП 3:1 ВПС - Ильвес 0:2 Хака - ВПС 2:2 СЖК-й Аполло - ВПС 0:11 Оулу - ВПС 2:1 ВПС - Мариехамн 2:1

Результаты матчей

Мариехамн
ВПС

Точный счет

0:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
5 раз 45%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:2
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%

Точный счет

0:2
4 раза 18%
2:1
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:2
5 раз 23%
2:1
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 41%
0
7 раз 32%
2
6 раз 27%
0
8 раз 36%
2
7 раз 32%
1
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Мариехамн
ВПС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
6
5
2
9
1.5
6
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
3
4
7
1.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
7
0.5
Больше Меньше
14
8
6
16
1.5
11
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 22 12 8 2 39 - 19 44
2.
КуПС
 22 13 4 5 34 - 15 43
3.
СЯК Сейнайоки
 22 11 5 6 29 - 24 38
4.
ВПС
 22 11 3 8 30 - 23 36
5.
Хонка
 22 10 5 7 23 - 17 35
6.
Интер Турку
 22 10 4 8 33 - 31 34
7.
Оулу
 22 9 4 9 32 - 37 31
8.
Хака
 22 5 9 8 27 - 37 24
9.
Лахти
 22 5 7 10 21 - 32 22
10.
КТП
 22 5 5 12 20 - 33 20
11.
Ильвес
 22 4 8 10 20 - 27 20
12.
Мариехамн
 22 3 6 13 21 - 34 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 11 7 3 1 21 - 7 24
2.
СЯК Сейнайоки
 11 7 1 3 16 - 14 22
3.
КуПС
 11 7 0 4 15 - 6 21
4.
Хонка
 11 6 2 3 14 - 7 20
5.
ВПС
 11 6 2 3 17 - 10 20
6.
Интер Турку
 11 6 2 3 17 - 13 20
7.
Хака
 11 2 9 0 18 - 15 15
8.
Оулу
 11 4 2 5 15 - 20 14
9.
КТП
 11 3 3 5 11 - 16 12
10.
Лахти
 11 3 2 6 12 - 17 11
11.
Ильвес
 11 2 5 4 10 - 15 11
12.
Мариехамн
 11 1 3 7 7 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 11 6 4 1 19 - 9 22
2.
ХИК
 11 5 5 1 18 - 12 20
3.
Оулу
 11 5 2 4 17 - 17 17
4.
ВПС
 11 5 1 5 13 - 13 16
5.
СЯК Сейнайоки
 11 4 4 3 13 - 10 16
6.
Хонка
 11 4 3 4 9 - 10 15
7.
Интер Турку
 11 4 2 5 16 - 18 14
8.
Лахти
 11 2 5 4 9 - 15 11
9.
Хака
 11 3 0 8 9 - 22 9
10.
Ильвес
 11 2 3 6 10 - 12 9
11.
Мариехамн
 11 2 3 6 14 - 18 9
12.
КТП
 11 2 2 7 9 - 17 8
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  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 15 (1)
Оулу Коффей Эшли 11 (2)
ВПС Михаэль Петер 10 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 9 (1)
Интер Турку Darren Smith III 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн De 1 8
КТП Gabriel Sandberg 9
Лахти Кабаши Ариан 8
Ильвес Seydine N'Diaye 8
КуПС Коллинс Шичендже 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    De получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    Энгстрем Йеспер сделал результативную передачу.
  • 30'
    Г О О О О Л - Башкиров Евгений бьет в цель!
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