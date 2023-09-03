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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Интер Турку
2:1
Конец матча
Оулу
0'
1:0
5' Гол
Форселль Петтери
1:1
25' Гол в свои ворота
Dimitri Legbo
27' Желтая карточка
Cristian Valencia III
32' Желтая карточка
Ярвинен Ииро
2:1
60' Гол
Ставицки Тимо
63' Желтая карточка
Тайнио Максимус
68' Желтая карточка
Alexander Forsstroem
81' Желтая карточка
Ойяла Матиас
90'+6
13
Хуухтанен
Ээту
25
Арсьеро
Родриго
3
Хямяляйнен
Юусо
18
Боксалл
Никко
4
Алмен
Микаэль
10
Форселль
Петтери
19
Ярвинен
Ииро
16
Юрю
Томми
6
Dimitri
Legbo
31
Boubou
Diallo
9
Darren
Smith
III
35
Уорд
Каллум
6
Riku
Selander
5
Аффи
Янн
15
Cristian
Valencia
III
30
Паллас
Ноа
24
Rony
Huhtala
14
Йокелайнен
Никлас
8
Каллинен
Йере
7
Карялайнен
Расмус
29
Тайнио
Максимус
19
Onni
Suutari
Интер Турку
Оулу

История личных встреч

Интер Турку
Оулу

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

В
1:1
В
1:0
В
2:1
В
4:0
В
2:0
В
1:0
В
0:2

Голы

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

2
0.25

Среднее время на гол

45
360

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.57
0.57

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

57
157

Бомбардиры внутри турнира

Интер Турку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Darren Smith III 8 0.36
Юрю Томми 4 0.18
Форселль Петтери 4 (1) 0.18
Ставицки Тимо 3 (1) 0.14
Алмен Микаэль 3 0.14
Ойяла Матиас 2 0.09
Нурми Ноа 2 0.09
Bismark Ampofo 2 0.09
Ярвинен Ииро 1 0.05
Тамминен Матиас 1 0.05
Лехтисало Отто 1 0.05
Valentin Purosalo 1 0.05
Boubou Diallo 0 0
Оулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коффей Эшли 11 (1) 0.5
Йокелайнен Никлас 5 (2) 0.23
Карялайнен Расмус 5 (1) 0.23
Лииматта Отсо 4 0.18
Lucas Morais 2 0.09
Yassin Daoussi 1 0.05
Riku Selander 1 0.05
Миеттинен Тони 1 0.05
Onni Suutari 1 (1) 0.05
Аффи Янн 0 0
Каллинен Йере 0 0
Паллас Ноа 0 0

Карточки

Интер Турку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ярвинен Ииро 5 0
Dimitri Legbo 3 1
Форселль Петтери 4 0
Юрю Томми 4 0
Нурми Ноа 4 0
Арсьеро Родриго 3 0
Боксалл Никко 3 0
Тамминен Матиас 3 0
Jussi Niska 3 0
Luka Kuittinen 3 0
Bismark Ampofo 3 0
Ойяла Матиас 2 0
Хямяляйнен Юусо 2 0
Ставицки Тимо 2 0
Алмен Микаэль 2 0
David Agbo 2 0
Хювяринен Юхо 0 1
Lauri Hakanen 1 0
Darren Smith III 1 0
Daniel Roekman 1 0
Яркко Висс 1 0
Оулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коффей Эшли 5 1
Cristian Valencia III 6 0
Magnus Breitenmoser 4 1
Lucas Morais 4 0
Аффи Янн 4 0
Паллас Ноа 4 0
Riku Selander 3 0
Балисо Янга 3 0
Тайнио Максимус 3 0
Yassin Daoussi 3 0
Каллинен Йере 3 0
Йокелайнен Никлас 2 0
Уорд Каллум 2 0
Alexander Forsstroem 2 0
Rony Huhtala 1 0
Ricardo Duarte 1 0
Миеттинен Тони 1 0
Лииматта Отсо 1 0
Onni Suutari 1 0
Hamed Karamoko Drame 1 0

Результаты матчей

Интер Турку
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Оулу
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

4
5
Интер Турку
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Оулу
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
14

Упущенные победы

12
13
Интер Турку
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
45% (10)
27% (6)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
50% (11)
23% (5)
Оулу
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (7)
23% (5)
45% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (13)
14% (3)
27% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

15
18

Упущенные победы

16
18

Голы по времени матча

Забито

18
17
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
3
17%
0
0%
1-15
4
22%
1
6%
16-30
1
6%
2
12%
31-45
4
22%
3
18%
46-60
3
17%
5
29%
29%
61-75
3
17%
6
35%
76-90

Пропущено

12
17
1 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
0
0%
3
18%
1-15
1
8%
6
35%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
3
25%
3
18%
46-60
5
42%
2
12%
61-75
3
25%
2
12%
76-90

Забито

15
15
11 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
3
20%
2
13%
1-15
5
33%
4
27%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
20%
2
13%
61-75
1
7%
3
20%
76-90

Пропущено

19
20
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
16%
1
5%
1-15
4
21%
3
15%
16-30
4
21%
3
15%
31-45
3
16%
4
20%
46-60
2
11%
6
30%
61-75
3
16%
3
15%
76-90

Забито

33
32
19 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 7
3 Не забивали 5
6
18%
2
6%
1-15
9
27%
5
16%
16-30
4
12%
4
13%
31-45
4
12%
5
16%
46-60
6
18%
7
22%
61-75
4
12%
9
28%
76-90

Пропущено

31
37
12 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 20
3
10%
4
11%
1-15
5
16%
9
24%
16-30
4
13%
4
11%
31-45
6
19%
7
19%
46-60
7
23%
8
22%
61-75
6
19%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Турку
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лахти - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Лахти 2:1 Интер Турку - ХИК 1:3 Хонка - Интер Турку 1:0
КТП - Интер Турку 1:4 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 Интер Турку - КуПС 1:1 Интер Турку - ВПС 0:2 Хака - Интер Турку 2:2 ВПС - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Ильвес 2:1 СалПа - Интер Турку 0:0 Оулу - Интер Турку 1:1 Интер Турку - КТП 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0 Интер Турку - Интер Турку (до 19 лет) 8:0 Интер Турку - Хака 3:0 Интер Турку - Мариехамн 1:1 Тампере Юнайтед - Интер Турку 0:3
Оулу
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Оулу - ХИК 1:3 Ильвес - Оулу 1:0 Оулу - Ильвес 0:3 Оулу - Лахти 1:1
Хонка - Оулу 4:1 Оулу - КТП 3:1 ВПС - Оулу 3:0 Мариехамн - Оулу 1:2 КТП - Оулу 1:2 Оулу - Хака 3:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 Оулу - ВПС 0:0 Оулу - Интер Турку 1:1 КуПС - Оулу 1:0 Оулу - Мариехамн 3:2 Оулу - Хака 1:1 Лахти - Оулу 1:2 Оулу - Хонка 1:3 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 Оулу - ВПС 2:1

Результаты матчей

Интер Турку
Оулу

Точный счет

2:1
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:3
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:1
6 раз 27%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
9 раз 41%
1
8 раз 36%
0
3 раза 14%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
7 раз 32%
2
6 раз 27%
0
5 раз 23%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Интер Турку
Оулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
3
6
5
1.5
4
7
1
10
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
2
5
6
1.5
6
5
1
10
2.5
1
10
1
10
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
3
0.5
Больше Меньше
17
5
11
11
1.5
10
12
2
20
2.5
4
18
1
21
3.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 22 12 8 2 39 - 19 44
2.
КуПС
 22 13 4 5 34 - 15 43
3.
СЯК Сейнайоки
 22 11 5 6 29 - 24 38
4.
ВПС
 22 11 3 8 30 - 23 36
5.
Хонка
 22 10 5 7 23 - 17 35
6.
Интер Турку
 22 10 4 8 33 - 31 34
7.
Оулу
 22 9 4 9 32 - 37 31
8.
Хака
 22 5 9 8 27 - 37 24
9.
Лахти
 22 5 7 10 21 - 32 22
10.
КТП
 22 5 5 12 20 - 33 20
11.
Ильвес
 22 4 8 10 20 - 27 20
12.
Мариехамн
 22 3 6 13 21 - 34 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 11 7 3 1 21 - 7 24
2.
СЯК Сейнайоки
 11 7 1 3 16 - 14 22
3.
КуПС
 11 7 0 4 15 - 6 21
4.
Хонка
 11 6 2 3 14 - 7 20
5.
ВПС
 11 6 2 3 17 - 10 20
6.
Интер Турку
 11 6 2 3 17 - 13 20
7.
Хака
 11 2 9 0 18 - 15 15
8.
Оулу
 11 4 2 5 15 - 20 14
9.
КТП
 11 3 3 5 11 - 16 12
10.
Лахти
 11 3 2 6 12 - 17 11
11.
Ильвес
 11 2 5 4 10 - 15 11
12.
Мариехамн
 11 1 3 7 7 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 11 6 4 1 19 - 9 22
2.
ХИК
 11 5 5 1 18 - 12 20
3.
Оулу
 11 5 2 4 17 - 17 17
4.
ВПС
 11 5 1 5 13 - 13 16
5.
СЯК Сейнайоки
 11 4 4 3 13 - 10 16
6.
Хонка
 11 4 3 4 9 - 10 15
7.
Интер Турку
 11 4 2 5 16 - 18 14
8.
Лахти
 11 2 5 4 9 - 15 11
9.
Хака
 11 3 0 8 9 - 22 9
10.
Ильвес
 11 2 3 6 10 - 12 9
11.
Мариехамн
 11 2 3 6 14 - 18 9
12.
КТП
 11 2 2 7 9 - 17 8
  • — Выход в Группу лидеров
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Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 15 (1)
Оулу Коффей Эшли 11 (2)
ВПС Михаэль Петер 10 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 9 (1)
Интер Турку Darren Smith III 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн De 1 8
КТП Gabriel Sandberg 9
Лахти Кабаши Ариан 8
Ильвес Seydine N'Diaye 8
КуПС Коллинс Шичендже 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 32'
      Ярвинен Ииро получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Cristian Valencia получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Г О О О О Л - Dimitri Legbo уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 6'
      Dimitri Legbo сделал результативную передачу.
    • 5'
      Г О О О О Л - Форселль Петтери бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Интер Турку 2:1 Оулу онлайн

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