Тур: 1. Стадион: Веритас.
2:1
Конец матча
0'
1:0
5' ГолФорселль Петтери
1:1
25' Гол в свои воротаDimitri Legbo
27' Желтая карточкаCristian Valencia III
32' Желтая карточкаЯрвинен Ииро
2:1
60' ГолСтавицки Тимо
63' Желтая карточкаТайнио Максимус
68' Желтая карточкаAlexander Forsstroem
81' Желтая карточкаОйяла Матиас
90'+6
Ход матча
5'
1:0
25'
1:1
32'
60'
2:1
63'
71'
81'
19
Ярвинен
Ииро
16
Юрю
Томми
35
Уорд
Каллум
5
Аффи
Янн
30
Паллас
Ноа
24
Rony
Huhtala
19
Onni
Suutari
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Ярвинен ИироПолузащитник
-
16 Юрю ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
14 David Agbo
-
Главный тренер: Висс Яркко
- Основной состав
-
35 Уорд КаллумВратарь
- Защитник
-
5 Аффи ЯннЗащитник
- Защитник
-
30 Паллас НоаЗащитник
-
24 Rony HuhtalaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Onni SuutariНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Иконен ЛассеПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Duarte
История личных встреч
Интер Турку
Оулу
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
7 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
2
0.25
Среднее время на гол
45
360
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
1.57
0.57
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
57
157
Бомбардиры внутри турнира
Интер Турку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Darren Smith III
|8
|0.36
|Юрю Томми
|4
|0.18
|Форселль Петтери
|4 (1)
|0.18
|Ставицки Тимо
|3 (1)
|0.14
|Алмен Микаэль
|3
|0.14
|Ойяла Матиас
|2
|0.09
|Нурми Ноа
|2
|0.09
|Bismark Ampofo
|2
|0.09
|Ярвинен Ииро
|1
|0.05
|Тамминен Матиас
|1
|0.05
|Лехтисало Отто
|1
|0.05
|Valentin Purosalo
|1
|0.05
|Boubou Diallo
|0
|0
Оулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коффей Эшли
|11 (1)
|0.5
|Йокелайнен Никлас
|5 (2)
|0.23
|Карялайнен Расмус
|5 (1)
|0.23
|Лииматта Отсо
|4
|0.18
|Lucas Morais
|2
|0.09
|Yassin Daoussi
|1
|0.05
|Riku Selander
|1
|0.05
|Миеттинен Тони
|1
|0.05
|Onni Suutari
|1 (1)
|0.05
|Аффи Янн
|0
|0
|Каллинен Йере
|0
|0
|Паллас Ноа
|0
|0
Карточки
Интер Турку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ярвинен Ииро
|5
|0
|Dimitri Legbo
|3
|1
|Форселль Петтери
|4
|0
|Юрю Томми
|4
|0
|Нурми Ноа
|4
|0
|Арсьеро Родриго
|3
|0
|Боксалл Никко
|3
|0
|Тамминен Матиас
|3
|0
|Jussi Niska
|3
|0
|Luka Kuittinen
|3
|0
|Bismark Ampofo
|3
|0
|Ойяла Матиас
|2
|0
|Хямяляйнен Юусо
|2
|0
|Ставицки Тимо
|2
|0
|Алмен Микаэль
|2
|0
|David Agbo
|2
|0
|Хювяринен Юхо
|0
|1
|Lauri Hakanen
|1
|0
|Darren Smith III
|1
|0
|Daniel Roekman
|1
|0
|Яркко Висс
|1
|0
Оулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коффей Эшли
|5
|1
|Cristian Valencia III
|6
|0
|Magnus Breitenmoser
|4
|1
|Lucas Morais
|4
|0
|Аффи Янн
|4
|0
|Паллас Ноа
|4
|0
|Riku Selander
|3
|0
|Балисо Янга
|3
|0
|Тайнио Максимус
|3
|0
|Yassin Daoussi
|3
|0
|Каллинен Йере
|3
|0
|Йокелайнен Никлас
|2
|0
|Уорд Каллум
|2
|0
|Alexander Forsstroem
|2
|0
|Rony Huhtala
|1
|0
|Ricardo Duarte
|1
|0
|Миеттинен Тони
|1
|0
|Лииматта Отсо
|1
|0
|Onni Suutari
|1
|0
|Hamed Karamoko Drame
|1
|0
Результаты матчей
Интер Турку
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Оулу
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
4
5
Интер Турку
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Оулу
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
12
14
Упущенные победы
12
13
Интер Турку
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
45% (10)
27% (6)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
50% (11)
23% (5)
Оулу
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (7)
23% (5)
45% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (13)
14% (3)
27% (6)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
15
18
Упущенные победы
16
18
Голы по времени матча
Забито
18
17
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
3
17%
0
0%
1-15
4
22%
1
6%
16-30
1
6%
2
12%
31-45
4
22%
3
18%
46-60
3
17%
5
29%
29%
61-75
3
17%
6
35%
76-90
Пропущено
12
17
1 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
0
0%
3
18%
1-15
1
8%
6
35%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
3
25%
3
18%
46-60
5
42%
2
12%
61-75
3
25%
2
12%
76-90
Забито
15
15
11 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
3
20%
2
13%
1-15
5
33%
4
27%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
20%
2
13%
61-75
1
7%
3
20%
76-90
Пропущено
19
20
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
16%
1
5%
1-15
4
21%
3
15%
16-30
4
21%
3
15%
31-45
3
16%
4
20%
46-60
2
11%
6
30%
61-75
3
16%
3
15%
76-90
Забито
33
32
19 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 7
3 Не забивали 5
6
18%
2
6%
1-15
9
27%
5
16%
16-30
4
12%
4
13%
31-45
4
12%
5
16%
46-60
6
18%
7
22%
61-75
4
12%
9
28%
76-90
Пропущено
31
37
12 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 20
3
10%
4
11%
1-15
5
16%
9
24%
16-30
4
13%
4
11%
31-45
6
19%
7
19%
46-60
7
23%
8
22%
61-75
6
19%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Турку
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лахти - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Лахти 2:1 Интер Турку - ХИК 1:3 Хонка - Интер Турку 1:0
КТП - Интер Турку 1:4 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 Интер Турку - КуПС 1:1 Интер Турку - ВПС 0:2 Хака - Интер Турку 2:2 ВПС - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Ильвес 2:1 СалПа - Интер Турку 0:0 Оулу - Интер Турку 1:1 Интер Турку - КТП 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0 Интер Турку - Интер Турку (до 19 лет) 8:0 Интер Турку - Хака 3:0 Интер Турку - Мариехамн 1:1 Тампере Юнайтед - Интер Турку 0:3
Оулу
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Оулу - ХИК 1:3 Ильвес - Оулу 1:0 Оулу - Ильвес 0:3 Оулу - Лахти 1:1
Хонка - Оулу 4:1 Оулу - КТП 3:1 ВПС - Оулу 3:0 Мариехамн - Оулу 1:2 КТП - Оулу 1:2 Оулу - Хака 3:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 Оулу - ВПС 0:0 Оулу - Интер Турку 1:1 КуПС - Оулу 1:0 Оулу - Мариехамн 3:2 Оулу - Хака 1:1 Лахти - Оулу 1:2 Оулу - Хонка 1:3 СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 Оулу - ВПС 2:1
Результаты матчей
Интер Турку
Оулу
Точный счет
2:1
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:3
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
2:1
6 раз 27%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
9 раз 41%
1
8 раз 36%
0
3 раза 14%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
7 раз 32%
2
6 раз 27%
0
5 раз 23%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Интер Турку
Оулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
83
65
47
110
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
92
56
65
110
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
193
Больше Меньше
175
1111
1012
220
418
121
121
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|15 (1)
|Оулу
|Коффей Эшли
|11 (2)
|ВПС
|Михаэль Петер
|10 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|9 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|8 (2)
|Мариехамн
|De
|1 8
|КТП
|Gabriel Sandberg
|9
|Лахти
|Кабаши Ариан
|8
|Ильвес
|Seydine N'Diaye
|8
|КуПС
|Коллинс Шичендже
|8